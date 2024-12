https://strategic-culture.su/news/2024/12/22/israel-resorts-to-diplomatic-gaslighting-in-its-diplomatic-dispute-with-ireland/



Israel greift in seinem diplomatischen Streit mit Irland auf diplomatisches Gaslighting zurück

Ian Proud

22. Dezember 2024

In seinem Bestreben, seine Souveränität zu verteidigen und seinem Volk Sicherheit zu bieten, kann Israel niemals einen Blankoscheck ausstellen, mit dem es tun kann, was es will.

Am 15. Dezember gab Israel seine Entscheidung bekannt, seine Botschaft in Irland zu schließen, was eine seltsame Wendung darstellt. Neben den vermeintlichen Kränkungen Israels wird Irland vorgeworfen, extrem israelfeindlich zu sein und von einigen Kommentatoren als „das antisemitischste Land Europas“ bezeichnet zu werden. Diese Anschuldigungen mögen absurd erscheinen, aber sie stellen eine konzertierte Aktion Israels dar, um seine Kritiker auf der Weltbühne ins Gas zu setzen.

Der erklärte Grund für diese Verschlechterung der diplomatischen Beziehungen ist die Unterstützung Irlands für die Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof. In dieser Klage wird Israel beschuldigt, Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen begangen zu haben und zu begehen. Der irische Außenminister Michael Martin unterstützte die Klage Südafrikas mit den Worten: „Durch die Absicht und die Auswirkungen der israelischen Militäraktionen im Gazastreifen wurde das palästinensische Volk kollektiv bestraft, was zu 44.000 Toten und Millionen von Vertriebenen geführt hat. Irland wird den IGH ersuchen, seine Auslegung dessen, was einen Völkermord durch einen Staat darstellt, zu erweitern.

Ich bin entsetzt über Israels mutwillige Bombardierung städtischer Zentren mit der damit verbundenen unnötigen Tötung von Zivilisten und Kindern und schockiert über die brutalen Handlungen von Mitgliedern der IDF, von denen viele auf Film festgehalten wurden. Es ist Sache des IGH, auf der Grundlage aller verfügbaren Beweise ein Urteil zu fällen.

Wie viele unabhängige Beobachter im Westen war auch ich empört über den Angriff der Hamas am 7. Oktober, der zum Tod von mehr als 1100 unschuldigen Menschen und zur Entführung von 251 Menschen führte, von denen einige im Laufe des letzten Jahres weiter getötet wurden.

Daher habe ich stets den Wunsch Israels anerkannt, die Urheber dieser skrupellosen Anschläge und Entführungen vor Gericht zu stellen, die Freilassung der Geiseln zu erwirken und weitere derartige Taten in Zukunft zu verhindern. Ich bin solidarisch mit dem jüdischen Volk, das im Zweiten Weltkrieg den Holocaust an der Menschheit begangen hat, und ich unterstütze sein Recht, im souveränen Staat Israel in Frieden zu leben.

Ich würde daher fürchten, als Antisemit bezeichnet zu werden, wenn ich auf der Grundlage der mir vorliegenden Beweise die Ansicht vertrete, dass Israel prima facie nach dem Völkerrecht und dem humanitären Völkerrecht in einer Reihe von wichtigen Punkten zur Verantwortung gezogen werden kann.

Dennoch habe ich den Eindruck, dass Israels Eile, Irland wegen seiner prinzipiellen Haltung zu den Ereignissen in Gaza zu verunglimpfen, Teil einer konzertierten Aktion ist, um jede internationale Kritik als Antisemitismus abzustempeln.

Ich finde es daher interessant, dass Israels Beschwerde zumindest teilweise mit Irlands Entscheidung zusammenhängt, die unverbindliche Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance von 2016 nicht zu unterstützen.

Aus meiner christlichen Perspektive erscheint die Antisemitismusdefinition relativ unproblematisch. Die Definition selbst enthält eine Liste von Beispielen, von denen ich viele, wie z. B. die Leugnung des Holocausts, auch nicht ablehnen kann. Was den irischen Gesetzgeber jedoch zum Nachdenken gebracht haben dürfte, war das folgende illustrative Beispiel:

Antisemitismus beschuldigt Juden häufig, sich zu verschwören, um der Menschheit zu schaden, und er wird oft benutzt, um Juden dafür verantwortlich zu machen, „warum Dinge schief laufen“.

Nach einer bestimmten Auslegung würde dieses Beispiel also jede Kritik an Israel wegen seines Vorgehens in Gaza als antisemitisch abtun. Dies kann jedoch nicht richtig sein.

Der völlig skrupellose Angriff, den Israel am 7. Oktober erlitten hat, kann niemals als Rechtfertigung dafür dienen, ganze Städte in Gaza und im Libanon dem Erdboden gleichzumachen und Tausende von Unschuldigen zu töten. Ebenso wenig darf es zionistischen Gruppen gestattet werden, ihre Siedlungen gewaltsam in Gebiete auszuweiten, die außerhalb der international anerkannten Demarkationslinien des modernen Israel liegen. Auch nicht, dass sie neue Gebiete auf dem Golan besetzen und die Gelegenheit nutzen, die sich durch den Sturz von Assad bietet. Auch keine massiven Luftangriffe auf Staaten, die Verbindungen zum Iran haben, da ich die Rolle dieses Landes bei der Unterstützung von Angriffen gegen Israel über viele Jahre hinweg anerkenne.

In dem Bestreben, seine Souveränität zu verteidigen und seinem Volk Sicherheit zu bieten, kann Israel niemals einen Blankoscheck ausstellen, um unter dem Deckmantel seiner selbstgerechten Blutgier zu tun, was immer es will und wem immer es will. Oder sich auf einen moralischen und rechtlichen Schutz durch eine unverbindliche Definition von Antisemitismus berufen, die es benutzt, um keine Kritik an seinen Handlungen zu dulden.

Nach einer Parlamentsabstimmung hat Südafrika im vergangenen Jahr beschlossen, seine diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen, und zwar in der Anfangsphase der israelischen Offensive in Gaza. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Irland dasselbe zu tun gedenkt. Die Ironie an der Sache ist natürlich, dass sich Israel mit Irland einen Kampf mit einem Land geliefert hat, das von Amerika genauso stark, wenn nicht sogar noch stärker, unterstützt wird. Israel konnte seine militärischen Offensiven im vergangenen Jahr nur mit Unterstützung der USA durchführen, und ich denke, die Entscheidungsträger in Washington werden sich bei diesem peinlichen diplomatischen Streit unwohl fühlen und sich heraushalten.

Israel hat gehandelt und handelt mit einem verblüffenden Mangel an Verantwortlichkeit für seine Handlungen und sollte zumindest das Recht von Staaten wie Irland und Südafrika respektieren, diplomatisch die rote Flagge zu hissen. Das Land kann weiterhin, wenn es dies wünscht, die diplomatischen Beziehungen zu jedem Staat abbrechen, aber das entbindet es nicht von der Rechenschaftspflicht nach internationalem Recht.

Kritiker als Antisemiten zu bezeichnen, ist intellektuell und moralisch schwach und eine faule Manifestation des diplomatischen Gaslighting. Ich glaube, Vorurteile, auch gegen Juden, gibt es leider in jeder Gesellschaft der Welt. Kein vernünftig denkender Mensch in meinem Bekanntenkreis mag einen wütenden Fremdenhasser, vor allem nicht einen, der, unterstützt von einem viel größeren und mächtigeren Freund, auf dem Spielplatz jeden verprügelt, der ihn auf sein Fehlverhalten anspricht. Genau so erscheint Israel im Moment vielen. Israel läuft Gefahr, in Europa keine Freunde mehr zu haben, auch wenn seine Verantwortlichkeit vor dem Gesetz nicht verschwinden wird.

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des britischen diplomatischen Dienstes. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian Proud an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Anglo-Amerikanischen Schule in Moskau.

