Biden cheerleads Israel’s genocidal war in Gaza Morgues overflow as Israel kills 400 Palestinians in 24 hours.

Die Leichenhalle in al-Shifa, dem größten Krankenhaus in Gaza, in der nach den israelischen Angriffen vom 10. Oktober zahlreiche Leichen auf dem Boden liegen. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Biden bejubelt Israels völkermörderischen Krieg in Gaza

Maureen Clare Murphy

11. Oktober 2023

Die Leichenhallen im Gazastreifen waren voll, und die Krankenhäuser hatten am Dienstag Mühe, den Zustrom von Opfern zu bewältigen, da Israel ganze Stadtteile mit Teppichbomben bombardierte und zerstörte und offenbar eine langwierige Bodeninvasion in das Gebiet starten wollte.

Die UN-Organisation für humanitäre Hilfe (OCHA) teilte am späten Dienstag mit, dass in den vergangenen 24 Stunden mehr als 400 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden seien – „verglichen mit über 200 in den beiden Tagen zuvor, seit Beginn der Feindseligkeiten“.

Das Gesundheitsministerium in Gaza gab am späten Dienstag bekannt, dass es seit Beginn der israelischen Vergeltungsschläge am Samstag 900 Tote und 4.600 Verletzte in dem Gebiet gegeben habe. Unter den Getöteten waren 260 Kinder und 230 Frauen, was darauf hindeutet, dass die überwiegende Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser Zivilisten waren.

Ich habe gerade erfahren, dass elf Mitglieder der Großfamilie meiner Mutter bei einem israelischen Luftangriff auf #Gaza getötet wurden, darunter drei Kinder. Darunter war ein zwei Monate altes Kind namens Zein-addin ❤️‍ https://t.co/x7uBN2kwcG

– Lama Al-Arian (@lalarian) October 11, 2023

Nach unterschiedlichen inoffiziellen Angaben israelischer Medien lag die Zahl der Todesopfer in dem Land nach den Angriffen der Guerillakämpfer vom Samstag und dem anhaltenden Raketenbeschuss am Dienstag zwischen 900 und 1.200.

Am Dienstag führte das israelische Militär ausländische Korrespondenten durch Siedlungen im Gazastreifen, in denen angeblich Zivilisten massakriert wurden, verweigerte jedoch israelischen Journalisten den Zugang zu diesen Gebieten.

Ein israelischer Militärsprecher behauptete am Dienstag, die Armee habe die Leichen von 1.500 palästinensischen Guerillakämpfern im Lande gefunden.

Die israelische Regierung, einschließlich des Militärs, ist seit langem für ihre Lügen bekannt, und ihre Behauptungen sollten im Allgemeinen mit Skepsis betrachtet werden, solange keine verifizierten Informationen vorliegen.

Volker Türk, der Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen, sagte am Dienstag, er sei „zutiefst schockiert und entsetzt über die Behauptungen von summarischen Hinrichtungen von Zivilisten und in einigen Fällen von entsetzlichen Massentötungen durch Mitglieder bewaffneter palästinensischer Gruppen“.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch beschuldigte Hamas-Kämpfer, israelische Zivilisten massakriert zu haben, u.a. bei der Supernova-Nachtparty, bei der laut BBC unter Berufung auf die israelische Rettungsagentur Zaka 260 Menschen getötet wurden.

Die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem erklärte am Dienstag, dass im Gazastreifen eine „kriminelle Politik der Rache“ im Gange sei.

„Der Gazastreifen ist von allen Seiten abgeriegelt und die Bewohner haben keinen Ausweg. Es gibt keine Schutzräume und keine Möglichkeit, sich vor Luftangriffen zu schützen“, so die Menschenrechtsorganisation.

B’Tselem fügte hinzu, dass Israels Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur „nicht neu sind, sondern schon seit vielen Jahren auf den Gazastreifen gerichtet sind“ und nur „noch mehr Schrecken“ verursacht haben.

Am Montag drohte der bewaffnete Flügel der Hamas mit der Hinrichtung von Gefangenen, die seit Samstag im Gazastreifen festgehalten werden, falls Israel weiterhin ohne Vorwarnung palästinensische Familien in ihren Häusern tötet, aber bis Dienstagabend gab es keine Behauptungen oder Beweise, dass sie diese Drohung wahr gemacht hätten.

Ein junger Mann blickt auf und hält einen großen Rollkoffer, während eine andere Person einen Koffer vor mehreren zerbombten mehrstöckigen Gebäuden trägt

Vertriebene Palästinenser gehen am 10. Oktober durch die massiven Zerstörungen, die israelische Luftangriffe im Stadtteil Rimal in Gaza-Stadt angerichtet haben. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Die israelischen Luft- und Bodenbombardements konzentrierten sich am Dienstag auf den Stadtteil Rimal westlich von Gaza-Stadt und den Süden von Khan Younis. Bewaffnete palästinensische Gruppen feuerten am Dienstag weiterhin Raketen und Mörsergranaten aus dem Gazastreifen ab. Berichten zufolge wurde ein palästinensischer Jugendlicher in einer Stadt im Westjordanland in der Nähe von Tulkarm durch eines dieser Geschosse oder durch ein Schrapnell eines Iron Dome-Abfangjägers getötet.

Das israelische Militär erklärte am Dienstag, es habe die Grenze zum Gazastreifen, die am Samstag an mehreren Stellen von Guerillas überschritten wurde, gesichert, suche aber noch immer nach Kämpfern in dem Gebiet.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi drängte auf einen Waffenstillstand und erklärte, Kairo, das in der Vergangenheit solche Vereinbarungen zwischen Israel und palästinensischen Widerstandsgruppen im Gazastreifen vermittelt hat, stehe in Kontakt mit allen internationalen und regionalen Parteien, um eine sofortige Einstellung der Gewalt und eine Deeskalation zu erreichen“.

Während Israel und Guerillagruppen im Libanon den dritten Tag in Folge das Feuer über der Grenze austauschten und hochrangige irakische und jemenitische Führer, die mit dem Iran verbündet sind, den USA wegen ihrer Intervention zur Unterstützung Israels drohten, warnte al-Sisi, dass die derzeitige Situation „Sicherheit und Stabilität“ in der gesamten Region bedrohe.

Ein ägyptischer Beamter sagte, Israel habe Kairos Bemühungen um eine Deeskalation zurückgewiesen, „was darauf hindeutet, dass es der Hamas einen K.O.-Schlag versetzen will, bevor es die Idee eines Waffenstillstands in Erwägung zieht“, berichtete die Times of Israel.

Der ägyptische Beamte sagte, Israel bereite sich auf eine monatelange Bodenkampagne im Gazastreifen vor“, so die Zeitung weiter.

Widerstand auf langen Krieg vorbereitet

Auch die Hamas blieb hartnäckig: Ihr Politbüroleiter Ismail Haniyeh erklärte, die Widerstandsgruppe werde sich erst nach Kriegsende auf Verhandlungen zur Freilassung der Dutzenden von Israelis und Ausländern einlassen, die sie seit Samstag im Gazastreifen gefangen hält.

Doch bis dahin könnte es noch sehr lange dauern.

Ali Barakeh, ein hochrangiger Hamas-Beamter in Beirut, sagte am Montag, die Widerstandsgruppe sei auf einen langen Krieg vorbereitet und habe sich entsprechend vorbereitet.

„Wir haben Reserven, die uns Monate lang reichen können. … Im Krieg von 2014 haben wir 51 Tage durchgehalten, und wir sind bereit, viele Monate auszuhalten“, sagte Barakeh.

Er sagte, dass der Überraschungsangriff am Samstag nur einer Handvoll Kommandeure in Gaza bekannt war und dass Iran und Hisbollah keine Rolle spielten. Barakeh sagte jedoch, dass die Verbündeten des palästinensischen Widerstands „bereit sind, sich dem Kampf anzuschließen, wenn Gaza einem Vernichtungskrieg unterworfen wird“.

Die Nachrichtenagentur AP meldete: „Barakeh wies auch Spekulationen zurück, dass der Angriff, der seit mehr als einem Jahr geplant war, darauf abzielte, die Bemühungen der USA zu vereiteln, Saudi-Arabien zu einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu bewegen.

Vielmehr sei es eine Reaktion auf die Provokationen der rechtsextremen israelischen Regierung an der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem und die verschärften Strafmaßnahmen gegen die mehr als 5.000 Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden.

„Er sagte auch, dass die Hamas glaubt, dass Israel Pläne hat, ihre Spitzenpolitiker zu töten“, berichtete AP. Israelische Politiker wie der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, haben zur Ermordung von Hamas-Führern aufgerufen und zu einem unprovozierten Überraschungsangriff auf den Gazastreifen Anfang des Jahres gedrängt, bei dem mehrere Führer des Islamischen Dschihad zusammen mit ihren Familienangehörigen und Nachbarn getötet wurden.

Barakeh sagte, dass von den 40.000 Kämpfern der Hamas bisher nur 2.000 an den Feindseligkeiten teilgenommen hätten. Die Widerstandsgruppe werde die bei der überraschenden Razzia am Samstag gefangen genommenen Israelis und Ausländer nutzen, um „die Freilassung aller in israelischen Gefängnissen inhaftierten Araber und sogar einiger Palästinenser zu erreichen, die in den Vereinigten Staaten wegen der Finanzierung der Hamas inhaftiert sind“, berichtete AP.

Die Erwähnung der von den USA festgehaltenen Palästinenser bezog sich offenbar auf die Holy Land Five – eine Gruppe von Männern, die wegen ihrer wohltätigen Arbeit im Gazastreifen unter dem Vorwurf der Terrorfinanzierung zu langen Haftstrafen verurteilt wurden.

BAHNBRECHEND: HOHER HAMAS-BEAMTER MELDET SICH ZU WORT

Hamas ist auf das „Szenario eines langen Krieges“ vorbereitet pic.twitter.com/VbfcqyXjtm

– Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 10, 2023

Am Montag erklärte Israel den totalen Krieg und die umfassende Belagerung des Gazastreifens, der seit 2006 unter einer Blockade steht, und verstärkte seine Vergeltungsschläge.

Die Palästinenser in dem Gebiet – die Hälfte der Bevölkerung ist unter 18 Jahre alt und die meisten sind Flüchtlinge aus Gebieten jenseits des Grenzzauns, der am Samstag von der Guerilla durchbrochen wurde – warnten, dass Israel einen völkermörderischen Vernichtungs- oder Vertreibungskrieg gegen sie führe.

Biden bejubelt Israels völkermörderischen Krieg

Diese Befürchtungen wurden durch Äußerungen israelischer Politiker und Militärs in den letzten Tagen noch verstärkt.

In einem Video, das am Dienstag ins Internet gestellt wurde, bezeichnete Ghassan Alian, der Leiter der israelischen Militärbehörde COGAT, die darüber entscheidet, welche Palästinenser Zugang zu lebensrettenden Behandlungen erhalten, die im belagerten Gazastreifen nicht zur Verfügung stehen, die Bevölkerung des Gebiets als „menschliche Bestien“ – und griff damit ähnliche völkermörderische Äußerungen auf, die bereits von Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant verwendet wurden.

„Israel hat eine totale Blockade über den Gazastreifen verhängt, kein Strom, kein Wasser, nur Schäden“, sagte Alian. „Sie wollten die Hölle – Sie werden die Hölle bekommen.“

Bei einem Besuch in Ofakim, einer Siedlung nahe der Grenze zum Gazastreifen, die am Samstag von palästinensischen Guerillas infiltriert wurde, sagte Gallant, dass Israels Reaktion „für die nächsten 50 Jahre in Erinnerung bleiben“ werde.

Gallant sagte: „Die Regeln des Krieges haben sich geändert. Der Preis, den der Gazastreifen zahlen wird, wird ein sehr hoher Preis sein, der die Realität für Generationen verändern wird.“

Israel Katz, Israels Elektrizitätsminister, prahlte am Dienstag damit, dass nach der Unterbrechung der Treibstofflieferungen in das Gebiet das Kraftwerk im Gazastreifen innerhalb weniger Tage und die Wasserpumpstationen innerhalb einer Woche abgeschaltet würden.

Er sagte, dies sei es, was Israel „mit einer Nation von Mördern und Kinderschlächtern“ tun werde. Was war, wird nicht sein“.

Ein israelischer Sicherheitsbeamter sagte gegenüber den Medien, dass „Gaza sich schließlich in eine Stadt aus Zelten verwandeln wird. Es wird keine Gebäude geben.“

„Gaza wird sich schließlich in eine Stadt der Zelte verwandeln… Es wird keine Gebäude geben“, so ein israelischer Sicherheitsbeamter gegenüber dem israelischen Sender Channel 13. https://t.co/FnOX3q28XG

– Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) October 10, 2023

Am Dienstag sagte Gallant, dass das Militär die Kontrolle über das Grenzgebiet des Gazastreifens wiedererlangt habe und dass „ich alle Beschränkungen aufgehoben habe … und wir zu einer vollen Offensive übergehen.“

„Der Gazastreifen wird nie wieder so sein, wie er einmal war“, sagte er.

Der oberste Sprecher des israelischen Militärs erklärte unterdessen, die Tötung hochrangiger Hamas-Funktionäre habe „oberste Priorität“.

Die israelische politische und militärische Führung, die eine völkermörderische Rhetorik an den Tag legt und Kriegsverbrechen ankündigt, fühlt sich durch die Regierung Biden in Washington sicherlich ermutigt. Als er auf die völkermörderische Rhetorik Israels angesprochen wurde, machte der Sprecher des Außenministeriums am Dienstag die Hamas für den Tod palästinensischer Zivilisten in Gaza verantwortlich:

Nachdem Biden Israels Dezimierung des Gazastreifens bejubelt hatte, forderte @MaxBlumenthal von The Grayzone das Außenministerium auf, die Aufrufe zum Völkermord und zur kollektiven Bestrafung durch die israelische Führung zur Kenntnis zu nehmen und drängte @StateDeptSpox, anzuerkennen, dass Israel diese Woche massenhaft Kinder getötet hat pic.twitter.com/hskUQOrcUj

– The Grayzone (@TheGrayzoneNews) October 10, 2023

In einer Rede, in der er Israels Rachefeldzug gegen den Gazastreifen am Dienstag bejubelte, sagte Biden, die Hamas habe das „pure, unverfälschte Böse“ entfesselt.

Er wiederholte unbegründete Behauptungen, dass palästinensische Guerillas Frauen vergewaltigen. Er wiederholte auch die falsche israelische Propagandaphrase, dass die Hamas, eine nationale Befreiungsorganisation mit breiter Unterstützung in der palästinensischen Bevölkerung, palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutze und „deren erklärtes Ziel … es ist, Juden zu töten“.

Er beschwor das Trauma des Holocaust, um Israels Vorgehen zu verteidigen – eine bittere Ironie, wenn man bedenkt, dass die Bombardierung des Gazastreifens mit verbrannter Erde an die in Nürnberg verhandelten Naziverbrechen erinnert.

Luftaufnahme der Trümmer eines Gebäudes inmitten zweier stehender und beschädigter Gebäude im dichten Stadtbild

Die Ruinen eines durch einen israelischen Luftangriff zerstörten Gebäudes in der Gegend von al-Fakhoura in Jabaliya, nördlicher Gazastreifen, am 9. Oktober. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Biden sagte, dass die USA Israel „zusätzliche militärische Unterstützung“ zukommen lassen, um sicherzustellen, dass dem Land „nicht die kritischen Mittel zur Verteidigung seiner Städte und seiner Bürger ausgehen“. Er erwähnte mit keinem Wort das Wohlergehen der Palästinenser im Gazastreifen und ließ sie ohne eine auch nur rhetorische Verteidigung ihres Existenzrechts zurück.

Biden stellte die offenkundig falsche Behauptung auf, dass wir im Gegensatz zu „Terroristen“, die „gezielt auf Zivilisten zielen … die Gesetze des Krieges einhalten“.

Das Angreifen von Zivilisten und ziviler Infrastruktur, oft mit Waffen aus den USA, ist seit Jahrzehnten israelische Militärdoktrin im Gazastreifen und im Libanon. Unterdessen erwähnte Biden nicht, dass die israelische Regierung von Anhängern einer völkermörderischen Ideologie geführt wird, die die derzeitige Krise nutzen könnten, um eine Massenvertreibung der Palästinenser einzuleiten.

Unerbittliche Schläge

Die Palästinenser in Gaza wurden am Dienstag den vierten Tag in Folge durch Israels unerbittliche Luft-, See- und Landangriffe terrorisiert.

Palästinensische Menschenrechtsgruppen erklärten, dass „die Bevölkerung durch willkürliche Texte aufgefordert wird, ihre Häuser zu evakuieren, wodurch Angst, Schrecken und Panik unter der Zivilbevölkerung geschürt werden, während Kriegsflugzeuge ständig über der Stadt kreisen“.

Menschenrechtsgruppen sammeln weiterhin Informationen über „ungeheuerliche israelische Angriffe“, die ganze Familien in dem Gebiet ausgelöscht haben.

Das israelische Militär erklärte am Dienstag, es habe Hunderte von Tonnen Bomben auf den Gazastreifen – eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt – abgeworfen, und sagte, der Schwerpunkt liege auf Schaden, nicht auf Präzision“.

Unterdessen bombardierte Israel am Dienstag den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten und verhinderte damit die Lieferung humanitärer Hilfsgüter.

BREAKING: Dritter israelischer Luftangriff auf den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza

Ein israelischer Luftangriff hat am Dienstagnachmittag den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen getroffen und drei Palästinenser verletzt, wie eine ägyptische Quelle, die am Grenzübergang arbeitet,… pic.twitter.com/NR8bbNq61h

– Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) October 10, 2023

Israel hat Ägypten mitgeteilt, dass es Lastwagen bombardieren werde, die humanitäre Hilfe nach Gaza bringen.

Ägypten bemühe sich unterdessen, „einen Massenexodus aus dem Gazastreifen auf die Sinai-Halbinsel zu verhindern“, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.

„Israelische Bombardements hielten die Übergänge an der einzigen Ausfahrt aus der palästinensischen Enklave auf“, so die Agentur weiter.

Das israelische Militär bestritt, den Palästinensern zur Flucht nach Ägypten geraten zu haben, obwohl sein internationaler Sprecher in einem Telefongespräch mit ausländischen Reportern am frühen Dienstag sagte: „Der Grenzübergang Rafah ist noch offen. Jedem, der hier raus kann, würde ich raten, rauszugehen“.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz warnte davor, Zivilisten ins Visier zu nehmen, und sagte, dass „wir ohne sofortige Zurückhaltung auf eine humanitäre Katastrophe zusteuern“.

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte mit, dass es ihm und anderen medizinischen Teams an lebenswichtigen Hilfsgütern fehle und dass seine Mitarbeiter sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland von israelischen Truppen angegriffen worden seien. Im Gazastreifen seien seit Samstag sechs Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet worden.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten teilte unterdessen mit, dass sieben Journalisten im Gazastreifen getötet wurden, ein Journalist verletzt wurde, ein weiterer vom israelischen Militär festgenommen wurde und ein Journalist weiterhin vermisst wird.

Drei der getöteten Journalisten – Saeed al-Taweel, Chefredakteur der Website Al-Khamsa News, Mohammed Sobih, Fotograf der Khabar News Agency, und Hisham Alnwajha, Journalist der Khabar News Agency – wurden bei einem israelischen Angriff auf ein Gebäude im Stadtteil Rimal in Gaza-Stadt am 9. Oktober getötet, in dem mehrere Medien untergebracht waren.

Die Beobachtungsstelle für Pressefreiheit teilte mit, dass ein israelischer Ynet-Fotograf, „dessen Frau getötet wurde, als vermisst gemeldet wurde und seine Familie befürchtet, dass er zusammen mit seiner dreijährigen Tochter als Geisel genommen wurde“.

In den dunkelsten Stunden unserer Anwesenheit in #Gaza haben wir uns nie ein Szenario vorgestellt, in dem 2 Millionen Zivilisten unter schweren Bombardierungen leben könnten, ohne Wasser, Lebensmittel, Strom und Medikamente.

Alle Maßnahmen zur Vermeidung einer solchen Situation sollten sofort ergriffen werden. pic.twitter.com/hZK7SMPl17

– Fabrizio Carboni (@FCarboniICRC) October 9, 2023

Das UNRWA, das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge, teilte am Dienstag mit, dass das Gebäude seines Hauptsitzes in Gaza-Stadt durch Luftangriffe in der Nähe erheblich beschädigt worden sei.

Das Hilfswerk teilte mit, dass seit Samstag zwei seiner Mitarbeiter und fünf seiner Studenten im Gazastreifen getötet worden seien.

Das UNRWA teilte mit, dass 18 seiner Einrichtungen beschädigt wurden, darunter auch seine Schulen, in denen ein Großteil der fast 190 000 Palästinenser untergebracht ist, die im Gazastreifen vertrieben wurden.

Türkei: US-Intervention würde zu weiteren Massakern führen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kritisierte die israelische Unterbrechung der Strom- und Wasserversorgung des Gazastreifens und warnte, die Entsendung eines US-Flugzeugträgers in das östliche Mittelmeer werde zu weiteren Massakern in dem Gebiet führen.

BREAKING: Erstes Frachtflugzeug mit US-Munition für den Krieg in Gaza landet in Israel, IDF sagt

– Barak Ravid (@BarakRavid) October 10, 2023

Die Nachrichtenagentur AP meldete, die Trägerkampftruppe Ford sei am Dienstag in Reichweite eingetroffen, „um Israel auf Wunsch eine Reihe von Luftunterstützungs- oder Langstreckenangriffsoptionen zu bieten“.

Ein US-Beamter sagte der Agentur, der Flugzeugträger werde die „US-Militärpräsenz verstärken, um zu verhindern, dass sich der jetzt vier Tage alte Krieg mit der Hamas zu einem gefährlicheren regionalen Konflikt ausweitet.“

Der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Palästina forderte am Dienstag die sofortige und bedingungslose Freilassung der gefangenen Zivilisten und sagte, dass „alle relevanten Akteure es humanitären Teams und Gütern ermöglichen müssen, die Hunderttausende von Menschen in Not sofort und sicher zu erreichen“.

„Meine Kinder sind gestorben, bevor sie gegessen haben! Sie sind gestorben, bevor sie gegessen haben! Where are my children? Habt Erbarmen mit uns, Welt, wir sind schutzlos!“

Eine trauernde palästinensische Frau in #Gaza bricht zusammen, nachdem die israelische Armee ihre Kinder getötet hat. pic.twitter.com/udG5u9OLTs

– Quds News Network (@QudsNen) October 10, 2023

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erklärte, es versuche, Zugang zu Gefangenen zu erhalten, darunter auch zu Gefangenen, die von der palästinensischen Guerilla in Gaza festgehalten werden, jedoch ohne Erfolg.

„Wir bitten auch darum, dass die gefangenen Zivilisten die Möglichkeit haben, mit ihren Familien zu kommunizieren, um ihnen mitzuteilen, dass es ihnen gut geht“, sagte Fabrizio Carboni, der Nahost-Direktor des IKRK, am Dienstag.

Es schien jedoch, dass einige Informationen über die Gefangenen ihre Familien erreichten.

Die Mutter von Shani Louk – einer deutsch-israelischen Doppelbürgerin, die auf dem Supernova-Rave gefangen genommen wurde und deren verkrümmter und scheinbar bewusstloser Körper auf einem Video zu sehen war, das sie auf dem Rücksitz eines Pickups in Gaza zeigt – sagte, dass ihre Tochter am Leben sei.

Der Spiegel berichtete am Dienstag, Louks Mutter habe diese Information von einem Freund der Familie in Gaza erhalten.

Dem Bericht zufolge wurde Louk wegen kritischer Verletzungen im Indonesia Hospital im nördlichen Beit Lahiya behandelt. Dieses Krankenhaus wurde am Sonntag bei einem israelischen Angriff getroffen, bei dem ein palästinensischer Mitarbeiter der Einrichtung getötet wurde. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …