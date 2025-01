https://english.almayadeen.net/news/politics/biden-faces-backlash-over-medal-of-freedom-for-clinton-and-s



Biden droht Gegenreaktion wegen Freiheitsmedaille für Clinton und Soros

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Fox News

4. Januar 2025

Tesla-CEO Elon Musk gehörte zu den lautstärksten Kritikern und bezeichnete die Entscheidung, Soros zu ehren, als ‚eine Farce‘.

Präsident Joe Biden (rechts) überreicht am Samstag, dem 4. Januar 2025, im East Room des Weißen Hauses in Washington die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der Nation, an die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton. (AP)

Fox News berichtete am Samstag über eine weit verbreitete Gegenreaktion, nachdem Präsident Joe Biden bekannt gegeben hatte, dass die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton und der Milliardär George Soros die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der Nation, erhalten werden.

Die Auszeichnung ehrt Personen, die einen bedeutenden Beitrag zum Wohlstand, zu den Werten oder zur Sicherheit der Vereinigten Staaten, zum Weltfrieden oder zu anderen bemerkenswerten Unternehmungen geleistet haben, so das Weiße Haus in einer Erklärung.

Tesla-CEO Elon Musk gehörte zu den lautstärksten Kritikern und bezeichnete die Entscheidung, Soros zu ehren, als „eine Farce“. Musk teilte einen Clip von seinem Auftritt in Joe Rogans Podcast, in dem er sagte, Soros „hasst die Menschheit grundsätzlich“. In dem Video sagte Musk: „Er tut Dinge, die das Gefüge der Zivilisation untergraben. Er sorgt dafür, dass Staatsanwälte gewählt werden, die sich weigern, Verbrechen zu verfolgen.“

Laut dem Weißen Haus wird Clinton für ihre jahrzehntelange Arbeit im öffentlichen Dienst geehrt, unter anderem als erste Senatorin von New York, erste First Lady mit einem gewählten Amt und erste Frau, die von einer großen politischen Partei für das Präsidentenamt nominiert wurde. Ihre Amtszeit als Außenministerin ist jedoch nach wie vor umstritten, insbesondere ihr Umgang mit dem Angriff von Bengasi im Jahr 2012 und die Nutzung eines privaten E-Mail-Servers für Regierungsgeschäfte, ganz zu schweigen von den Vorwürfen, sie sei in Kriegsverbrechen verwickelt.

Als Außenministerin spielte Clinton eine Schlüsselrolle bei der Befürwortung der NATO-Intervention in Libyen, die zum Sturz und Tod des libyschen Staatschefs Muammar Gaddafi führte. Während die Intervention ursprünglich als humanitäre Mission dargestellt wurde, argumentieren Kritiker, dass sie Libyen destabilisiert und zu einem Bürgerkrieg, einem Anstieg militanter Gruppen und einer humanitären Krise geführt hat.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …