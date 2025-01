Der Grünen-Kanzlerkandidat Habeck will die deutschen Rüstungsausgaben verdoppeln: Deutlich mehr als die NATO als Ziel setzt. Schon die jetzige deutsche Beteiligung am Krieg gegen Russland ist ihm „zu spät“.

Tiefe Beziehungen von Deutschland zu den USA

Natürlich begründet Habeck diesen kriegsgeilen Wunsch mit einer „russischen Aggression“. Von der Einkreisung Russlands durch die NATO ist bei ihm keine Rede. Stattdessen schwärmt er von den „tiefen Beziehungen“, die Deutschland und die USA verbinden.

Auf der Blut-Spur der Nazis

Habeck marschiert auf der Blut-Spur seiner Vorfahren: Sein Urgroßvater Walter Granzow war SS-Brigadeführer und sein Großvater Kurt Gramzow war SA-Obersturmführer): Die Nazis hielten russisches Leben für unwert und wüteten in Russland mit Brand, Mord und Vergewaltigung. Ihrem Russenhass folgend stürzten sie die Menschheit in einen Weltkrieg.

Am grünen Wesen soll die Welt genesen

Der Nazi-Erbe Habeck will die Geschichte nicht kennen. Es ist die typische grüne Arroganz, die ihre Aggressivität sogar moralisch begründet glaubt. Was Habecks Vorfahren der Rassenwahn war, ist dem Enkel der fanatische Irrglaube, dass am grünen Wesen die Welt genesen würde. Es ist dieser Rigorismus, der die Deutschen zum Teilhaber eines Krieges gegen Jugoslawien trieb und der Deutschland in einen durch nichts zu rechtfertigenden Krieg in Afghanistan führte. Bis heute nennen die Grünen diesen Krieg „Engagement“, als sei er lobenswert.

Mit Habeck untergehen?

Wer der Blutspur Habecks folgt, wird den Tod finden: Das lebendige Russland ist nicht Jugoslawien. Habecks Vorväter haben das im Russlandfeldzug schon erfahren können. Habeck gehört zu denen, die unbedingt die Taurus-Raketen fliegen lassen wollen. Die Antwort der Russen kann auch den Wohnort von Habeck treffen, denn Lübeck ist in der Nähe von Wilhelmshaven. Dort befindet sich der Standort der Einsatzflotille 2; das ist der größte Standort der Bundeswehr überhaupt. Leider wird Deutschland mit Habeck untergehen. Wenn wir die grüne Kriegsgeilheit nicht stoppen.