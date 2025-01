https://english.almayadeen.net/news/politics/biden-discussed-plans-to-strike-iran-nuclear-sites–axios



Biden erörterte Pläne, iranische Atomanlagen anzugreifen: Axios

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Axios

2 Jan 2025 23:45



Quellen haben Axios mitgeteilt, dass einige von Bidens Mitarbeitern, darunter auch Sullivan, glauben, dass die angebliche Verschlechterung der iranischen Luftabwehr und der Raketenfähigkeiten durch „Israel“ Biden die Gelegenheit zum Angriff gegeben hat.

Präsident Joe Biden justiert sein Mikrofon während einer Sitzung im State Dining Room des Weißen Hauses am 4. April 2023. (AP)

Drei Quellen verrieten Axios , dass der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, US-Präsident Biden Optionen für einen möglichen US-Schlag gegen die iranischen Atomanlagen präsentierte, sollte der Iran vor Donald Trumps Amtsantritt eine Atomwaffe entwickeln.

Biden und sein nationales Sicherheitsteam haben vor kurzem verschiedene Optionen in Bezug auf das iranische Atomprogramm erörtert, doch wurde keine endgültige Entscheidung getroffen. Das Treffen, das vor etwa einem Monat stattfand, wurde nicht durch neue Geheimdienstinformationen ausgelöst, sondern war vielmehr Teil einer „vorsichtigen Szenarienplanung“ für mögliche Reaktionen der USA, falls der Iran seine nuklearen Aktivitäten ausweitet.

Einige von Bidens engsten Beratern haben privat argumentiert, dass die Beschleunigung des iranischen Atomprogramms und der Krieg, den die Achse des Widerstands durchgemacht hat , Biden sowohl die Notwendigkeit als auch die Chance für einen Angriff gegeben haben.

Quellen berichteten Axios , dass einige von Bidens Beratern, darunter auch Sullivan, glauben, dass die Schwächung der iranischen Luftabwehr und der Raketenfähigkeiten sowie die erhebliche Schwächung der Verbündeten die Chancen für einen erfolgreichen Schlag erhöhen und gleichzeitig das Risiko iranischer Vergeltungsmaßnahmen und einer regionalen Eskalation verringern würde.

Einer Quelle zufolge konzentrierte sich Biden auf das Thema der Dringlichkeit, d. h. auf die Frage, ob der Iran Maßnahmen ergriffen hat, die einen massiven militärischen Angriff nur wenige Wochen vor dem Amtsantritt eines neuen Präsidenten rechtfertigen.

Auf einer Konferenz in New York vor zwei Wochen erklärte Sullivan, dass sich die USA angesichts der Äußerungen iranischer Offizieller in den letzten Monaten fragen sollten, ob sie ihre Doktrin ändern sollten.

Nach Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) verfügt der Iran über genügend 60 % angereichertes Uran, um vier Atomwaffen zu bauen, doch wenn er sich dazu entschließt, muss er einen nuklearen Sprengsatz oder Gefechtskopf herstellen. Laut israelischen Geheimdienstinformationen wird dies mindestens ein Jahr dauern.

US-amerikanische und israelische Beamte behaupten jedoch, dass iranische Wissenschaftler im letzten Jahr „verdächtige“ Forschungsarbeiten zur Herstellung von Kernwaffen durchgeführt haben, einschließlich Computermodellierung und Metallurgie, die offenbar darauf abzielen, die für die Entwicklung eines Kernsprengkörpers erforderliche Zeit zu verkürzen.

Im vergangenen Frühjahr äußerte die Biden-Administration nach Angaben US-amerikanischer und israelischer Quellen vertraulich ihre große Besorgnis über die iranische Atomforschung und -entwicklung.

Sullivan erklärte im letzten Monat, dass die Biden-Administration das Team des designierten Präsidenten Trump über die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse über das iranische Atomprogramm auf dem Laufenden gehalten hat, und erklärte, dass die Trump-Administration zwar eine andere Strategie verfolgen könnte, „aber ich möchte sicherstellen, dass wir von einer gemeinsamen Grundlage ausgehen, was die Bedrohung durch das iranische Atomprogramm angeht“.

Letzten Monat diskutierte Dr. Kamal Kharrazi, der Leiter des iranischen Strategischen Rates für Außenbeziehungen, mit Al Mayadeen über zentrale regionale Fragen, darunter auch über eine mögliche Änderung der iranischen Nukleardoktrin.

Auf die Frage nach seinen früheren Äußerungen gegenüber Al Mayadeen, in denen er davor gewarnt hatte, dass der Iran seine Nukleardoktrin überdenken könnte, und ob angesichts der bevorstehenden Amtseinführung Trumps „die Zeit reif“ dafür sei, betonte er, dass der Iran Atomwaffen ablehne, deutete aber mögliche Gegenmaßnahmen an. „Wenn sie Schritte gegen uns unternehmen, ist es für uns selbstverständlich, zu gegebener Zeit mit angemessenen Maßnahmen zu reagieren“, sagte er und ließ die Tür für eine strategische Neukalibrierung offen.

Übersetzt mit Deepl.com

