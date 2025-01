https://www.middleeasteye.net/opinion/us-trump-strip-away-illusions-rules-based-order



Trump 2.0 wird die Illusionen der „regelbasierten Ordnung“ zunichte machen

Richard Falk

2 Januar 2025

Der transaktionale Politikansatz des neuen US-Präsidenten wird Einwanderer leiden lassen, während Israels Unterdrückung der Palästinenser weiter unterstützt wird

Ein Mann zeigt seine Unterstützung für den designierten US-Präsidenten Donald Trump in der Nähe seines Resorts Mar-a-Lago am 14. Dezember 2024 (Eva Marie Uzcategui/Getty Images/AFP)

Angesichts seines sprunghaften Charakters, der ohne Erklärung oder veränderte Umstände von der Politik der Rache zur Politik des Entgegenkommens wechselt, ist es gewagt, vorherzusagen, was auf Donald Trump zukommt, der sich darauf vorbereitet, zum zweiten Mal US-Präsident zu werden.

Seine Rhetorik und Ideologie scheinen ungezügelt und extrem zu sein – und dieses Mal zieht er mit einem starken Wählerauftrag ins Weiße Haus ein, da die Republikaner beide Kammern des Kongresses kontrollieren und eine ultrakonservative Mehrheit im Obersten Gerichtshof haben.

Dies scheint die Aussicht auf Trumps totale Kontrolle über den Regierungsprozess in den USA zu gewährleisten, aber es gibt einige entmutigende Hindernisse auf dem Weg dorthin.

Einige der Konturen von Trumps Präsidentschaft haben sich bereits vor seiner offiziellen Rückkehr ins Weiße Haus abgezeichnet. Erstens scheint es sicher, dass er Millionen von Einwanderern ohne Papiere in den USA vom ersten Tag an das Leben schwer machen wird.

Seine Besessenheit, Asylsuchende und Einwanderer ohne gültige Papiere am Grenzübertritt zu hindern, wird mit Sicherheit in die Tat umgesetzt werden. Der Mann, den Trump zum „Grenzschutzbeauftragten“ ernannt hat, hat bereits angedeutet, dass er beabsichtigt, ganze Familien von Menschen ohne Papiere in Haft zu nehmen.

Trump könnte mit diesem Ansatz, so grausam er auch sein mag, noch eine Weile durchkommen – aber die wirtschaftlichen Gegebenheiten des Arbeitsmarktes werden schon bald eine Herausforderung darstellen und zu einem strategischen Arbeitskräftemangel in kritischen Sektoren wie der Landwirtschaft im Südwesten der USA führen, was den Inflationsdruck noch verstärken wird.

Es gibt auch Überlegungen zum wachsenden Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften im High-Tech-Sektor, der die wirtschaftliche Zukunft des Landes zunehmend prägen wird. Diesen Arbeitskräften wird im Hinblick auf eine solide wirtschaftliche Entwicklung hohe Priorität eingeräumt, wie Trumps Chefberater Elon Musk immer wieder betont.

Diese Bedenken werden sich noch verstärken, wenn Trump seine angekündigten Pläne umsetzt, 25 Prozent Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko sowie Strafzölle auf chinesische Importe zu erheben. Eine solche Politik ist der sicherste Weg, einen für beide Seiten zerstörerischen Handelskrieg zu beginnen.

Globale Gefahren

In der Außenpolitik sind die Aussichten für eine Trump-Präsidentschaft gemischter, aber ungewiss und weltweit gefährlich. Zu Beginn wird Trump wahrscheinlich versuchen, sich als Friedensstifter darzustellen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg.

Dieser Konflikt ist sowohl ein Beispiel für die Art von „ewigem Krieg“, den er während seiner ersten Amtszeit abgelehnt hat, als auch eine Gelegenheit zu erkunden, ob eine kooperative Beziehung mit dem Russland von Präsident Wladimir Putin das atlantische Bündnis umgehen könnte, das seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Kernstück der amerikanischen Außenpolitik ist.

Das Drängen auf einen Waffenstillstand und einen diplomatischen Kompromiss war eine grob fahrlässig verpasste Gelegenheit während der Präsidentschaft von Joe Biden, der entschlossen schien, Russland eine geopolitische Niederlage beizubringen, selbst um den Preis einer Katastrophe für die Ukraine und ihre Bevölkerung.

Wenn dieser Richtungswechsel eintritt, werden die Nato-Loyalisten die europäischen Sicherheitsvereinbarungen überdenken müssen, und der amerikanische „Deep State“ wird eine Niederlage hinnehmen müssen oder seine unerprobten Druckmittel einsetzen, um die Vorrangstellung der USA in geopolitischen Bereichen zu unterstützen, indem er Russland draußen und die Nato drinnen hält.

Was den Nahen Osten anbelangt, so ist die Geschichte in Bezug auf die politischen Prioritäten eine andere.

Trump hat alle Anzeichen dafür gegeben, dass er die bedingungslose Unterstützung Bidens für Israel noch übertreffen will, unter anderem durch den völkermörderischen Angriff auf den Gazastreifen, die Landnahme, die ethnischen Säuberungsaktionen und die Ausweitung der Siedlungen im besetzten Westjordanland sowie die Eskalation rechtswidriger Gewalt gegen regionale Gegner.

Trump scheint durch seine politischen Ernennungen und undisziplinierten Kommentare entschlossen zu sein, die Arbeit in Gaza „zu Ende zu bringen“, was nur so verstanden werden kann, dass er Palästina und die Palästinenser als Hindernisse für die rasche Errichtung von Großisrael „vom Fluss bis zum Meer“ auslöscht.

Darüber hinaus scheint er entschlossen zu sein, den Iran mit mehr Muskeln zu konfrontieren, möglicherweise durch die Zerstörung seiner Atomanlagen und durch offenere Schritte, um einen Regimewechsel in Teheran herbeizuführen.

Diese Politik würde, wenn sie umgesetzt würde, viele Risiken und ungewisse Folgen mit sich bringen, einschließlich der Möglichkeit eines umfassenderen regionalen Krieges und eines Aufflammens von Anti-US-Stimmungen. Sie würden auch Israel als Paria-Staat unserer Zeit zementieren, was es so weit schwächen könnte, dass die Völker der arabischen Welt ermutigt würden, sich gegen ihre westlich orientierten repressiven Regime zu erheben und sich hinter der Sache der Befreiung Palästinas vom Siedlerkolonialismus zu vereinen.

Verachtung für den Internationalismus

Schließlich haben Trump und seine Entourage in jeder Hinsicht ihre Ablehnung des Internationalismus signalisiert. Trump hat seit langem ein unerschütterliches Engagement für eine ultranationalistische und transaktionale Weltsicht an den Tag gelegt. Er verachtet die Bewältigung globaler Herausforderungen und die Vorteile einer kooperativen Problemlösung, selbst im Zusammenhang mit dem Klimawandel.

In diesem Sinne werden die Vereinten Nationen nur in dem Maße geschätzt, wie sie die strategischen Prioritäten der USA voll und ganz unterstützen – und sollte sie es wagen, diese Prioritäten zu kritisieren oder sich ihnen zu widersetzen, wird Trump mit Sicherheit damit drohen, die US-Finanzierung zu kürzen oder sogar die Beteiligung der USA zu beenden.

Angesichts solcher Einstellungen ist es nicht verwunderlich, dass Trump die regulierende Rolle des internationalen Rechts ablehnt, vor allem, wenn es darauf abzielt, die USA einzuschränken. Verabschieden Sie sich von den zynischen Ansprüchen der „regelbasierten Weltordnung“ von Außenminister Antony Blinken, die eher ein Synonym für eine von den USA geführte Geopolitik zu sein scheint als eine echte Unterwerfung unter universell gültige Prinzipien.

Am Ende könnte die Trump-Präsidentschaft gezwungen sein, zwischen einer Form von Neo-Isolationismus und Neo-Imperialismus zu wählen

Trump könnte der Menschheit ungewollt einen Dienst erweisen, indem er die liberalen Illusionen beseitigt, die die Realität verschleiern, dass die USA und ihre Freunde sich gewohnheitsmäßig den Zwängen des Völkerrechts entziehen, die ihre Rivalen befolgen müssen. In der Tat könnte Trumps Nihilismus der Heuchelei Bidens vorzuziehen sein.

Letztendlich könnte die Trump-Präsidentschaft gezwungen sein, zwischen einer Form des Neo-Isolationismus und des Neo-Imperialismus zu wählen. Setzt sich die isolationistische Alternative durch, wird es wahrscheinlich zu einem beschleunigten Übergang von der unipolaren Welt nach dem Kalten Krieg zu einer neuen Ära der komplexen Multipolarität kommen.

Setzt sich das neoimperialistische Modell aufgrund eines Kompromisses zwischen den ultranationalistischen Trumpisten und dem global ehrgeizigen amerikanischen Deep State durch, wird es zu Spannungen zwischen antagonistischen Formen der Multipolarität und konkurrierenden Allianznetzwerken kommen, die in ihrer Struktur dem Kalten Krieg ähneln, jedoch Unterschiede aufweisen, einschließlich geopolitischer Rivalitäten.

Die Dezentrierung von Konflikten, die eine teilweise Umgehung Europas beinhaltet, ist so gut wie sicher. Europa ist nicht mehr das wichtigste geopolitische Ziel, wie es in den drei globalen Kriegen des 20. Jahrhunderts (einschließlich des Kalten Krieges) der Fall war.

Jahrhunderts (einschließlich des Kalten Krieges). Wie auch immer, die Präsidentschaft Trumps wird wahrscheinlich alle Erwartungen, einschließlich dieser, über den Haufen werfen und die einflussreichsten Medienplattformen der Welt in Atem halten.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für internationales Recht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. Im Jahr 2008 wurde er von der UNO für eine sechsjährige Amtszeit zum Sonderberichterstatter für die palästinensischen Menschenrechte ernannt.

