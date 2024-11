Wen wundert es? „Genozid Joe“ der Komplize…… Evelyn Hecht-Galinski



Biden schäumt vor Wut und nennt ICC-Haftbefehle „empörend

22. November 2024

Was auch immer der IStGH andeuten mag, es gibt keine Gleichwertigkeit – keine – zwischen Israel und der Hamas“, sagt der scheidende US-Präsident.

Biden bekräftigt seine Position zur Unterstützung Israels [ Reuters]

Der scheidende US-Präsident Joe Biden verurteilte am Donnerstag die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Haftbefehle gegen Israels Premierminister und seinen ehemaligen Verteidigungsminister zu erlassen.

„Die Ausstellung von Haftbefehlen durch den IStGH gegen führende israelische Politiker ist empörend“, sagte Biden in einer Erklärung. „Lassen Sie mich noch einmal deutlich sagen: Was auch immer der IStGH andeuten mag, es gibt keine Gleichwertigkeit – keine – zwischen Israel und der Hamas.“

Er sagte, dass die USA „immer an der Seite Israels gegen Bedrohungen seiner Sicherheit stehen werden“.

In einem bahnbrechenden Schritt gab der Gerichtshof bekannt, dass er Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu und Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Gaza, erlassen hat.

Das Gericht erklärte, es habe „vernünftige Gründe“ für die Annahme gefunden, dass Netanjahu und Gallant „strafrechtliche Verantwortung“ für „das Kriegsverbrechen des Aushungerns als Methode der Kriegsführung und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Mord, Verfolgung und anderen unmenschlichen Handlungen“ tragen.

Die Haftbefehle kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Israels völkermörderische Offensive im Gazastreifen in ihr zweites Jahr geht, in dem bereits etwa 44.000 Palästinenser, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, getötet und über 103.000 weitere verletzt wurden.

