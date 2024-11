https://www.commondreams.org/opinion/us-complicity-israel-war-crimes-icc



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (Mitte) spricht mit Verteidigungsminister Yoav Gallant (R) während ihres Treffens mit US-Präsident Joe Biden zu Beginn der Sitzung des israelischen Kriegskabinetts in Tel Aviv am 18. Oktober 2023. Der Internationale Strafgerichtshof hat diese Woche sowohl gegen Netanjahu als auch gegen Gallant Haftbefehl erlassen.

(Foto von Miriam Alster / POOL / AFP via Getty Images)

US-Komplizenschaft am Scheideweg: ICC-Haftbefehle fordern Rechenschaftspflicht

Von Raed Jarrar

Common Dreams

22. November 2024

Durch ihre Verstrickung in Israels Krieg sind führende US-Politiker nicht nur wegen Beihilfe zu Verbrechen, sondern auch wegen direkter Mitschuld an deren Begehung zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat am Donnerstag historische Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen, in denen sie wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden. Dieser beispiellose Schritt gegen israelische Beamte hat nicht nur tiefgreifende Folgen für die israelische Führung, sondern auch für ihre Unterstützer, darunter die Vereinigten Staaten. Da die Regierung Biden Israel weiterhin Militärhilfe in Milliardenhöhe gewährt, sind diese Haftbefehle sowohl eine Warnung als auch ein Aufruf zum Handeln. Um eine Mitschuld an diesen Verbrechen zu vermeiden, sollten hochrangige US-Beamte die Militärhilfe sofort einstellen oder rechtliche Konsequenzen für die fortgesetzte Unterstützung israelischer Kriegsverbrechen riskieren.

Es ist bezeichnend, dass der IStGH in der Vergangenheit auch versiegelte Anklageschriften ausgestellt hat, die vertraulich bleiben, bis die betroffenen Personen in einen Mitgliedsstaat einreisen. Das bedeutet, dass neben Netanjahu und Gallant auch andere israelische Beamte, höchstwahrscheinlich Soldaten, die nachweislich schwere Verbrechen begangen haben, mit nicht offengelegten Haftbefehlen rechnen müssen, was weitreichende Folgen für die israelischen Streitkräfte und diejenigen hat, die ihre Aktionen unterstützen.

Da die Regierung Biden Israel weiterhin Militärhilfe in Milliardenhöhe gewährt, sind diese Haftbefehle sowohl eine Warnung als auch ein Aufruf zum Handeln.

Diese Entwicklung sollte ein Weckruf für die US-Regierung sein. Die Biden-Administration stellt weiterhin Milliarden von Dollar an uneingeschränkter Militärhilfe für Israel bereit – 17,9 Milliarden Dollar allein in diesem Jahr -, obwohl die Mehrheit der Amerikaner eine solche Hilfe inzwischen ablehnt. Die israelischen Streitkräfte haben diese Waffen eingesetzt, um genau die Verbrechen zu begehen, für die der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle erlassen hat. Dies ist nicht nur moralisch unvertretbar, sondern auch rechtlich riskant. Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe c des Römischen Statuts sieht ausdrücklich die strafrechtliche Verantwortung für die Beihilfe zu Kriegsverbrechen vor. Auch wenn die USA nicht Mitglied des IStGH sind, könnten ihre Beamten und Führungskräfte dennoch strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie Verbrechen unter der Gerichtsbarkeit des IStGH ermöglichen, wie z. B. die in Palästina stattfindenden Verbrechen.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Biden-Administration Israel nicht nur bewaffnet hat, sondern auch direkt zu Operationen vor Ort beigetragen hat, einschließlich des Austauschs von Geheimdienstinformationen, gezielter Daten und direkter militärischer Kämpfe im Jemen und im Irak gegen bewaffnete Gruppen, die gegen Israel kämpfen. Diese Verstrickung in Israels Krieg macht die US-Führung nicht nur wegen Beihilfe zu Verbrechen, sondern auch wegen direkter Mitschuld an deren Begehung zur Rechenschaft zu ziehen. Dies ist ein Moment, der nicht nur Anlass zum Feiern gibt, sondern auch zu sinnvollem und entschlossenem Handeln zwingt. Damit die Gerechtigkeit siegt, sollte sich die internationale Gemeinschaft der Situation stellen und die Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen sicherstellen. Ein entscheidender erster Schritt liegt bei den 124 Mitgliedsstaaten des IStGH. Diese Länder sollten sich öffentlich zur Einhaltung ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen verpflichten, indem sie ihre Bereitschaft bekräftigen, israelische Beamte zu verhaften, wenn sie in ihren Zuständigkeitsbereich kommen. Insbesondere Länder wie die Niederlande, Frankreich, Kanada, Spanien und Italien haben bereits ihre Absicht bekundet, die Haftbefehle des IStGH gegen Netanjahu und Gallant zu vollstrecken.

Indem sie ihre Beziehungen zu Führern kappen, die in Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt sind, können die Staaten Druck auf Israel ausüben, damit es seinen Kurs ändert und sein Engagement für die Wahrung von Gerechtigkeit und Menschenrechten zeigt.

Über die nationalen Verpflichtungen hinaus könnten die IStGH-Mitgliedstaaten internationale Mechanismen nutzen, um die Bewegungsfreiheit der angeklagten Personen einzuschränken. Sie sollten gemeinsam einen Beitrag leisten, um Interpol Red Notices für Netanjahu, Gallant und alle anderen angeklagten Beamten zu beantragen. Diese Mitteilungen würden die Strafverfolgungsbehörden weltweit auf das Vorliegen von Haftbefehlen aufmerksam machen und sicherstellen, dass die Angeklagten nicht frei reisen können, ohne dass sie festgenommen und ausgeliefert werden. Solche Maßnahmen sind nicht nur symbolisch; sie sind ein konkreter Schritt in Richtung Rechenschaftspflicht und signalisieren den Tätern und ihren Unterstützern, dass die internationale Gemeinschaft Straffreiheit nicht toleriert.

Ebenso wichtig ist es, dass die Länder ihre politischen und militärischen Beziehungen zur israelischen Führung neu bewerten und abbrechen, zumindest solange Netanjahu Premierminister ist. Dazu gehört auch die Einstellung von Waffenverkäufen und anderen Formen der militärischen Zusammenarbeit mit der Netanjahu-Regierung. Militärhilfe und Waffenexporte sind der Nährboden für die Verbrechen, die der IStGH jetzt untersucht, und machen eine Mitschuld an diesen Handlungen unentschuldbar. Durch den Abbruch der Beziehungen zu Führern, die in Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt sind, können die Staaten Druck auf Israel ausüben, damit es seinen Kurs ändert und sein Engagement für die Wahrung von Gerechtigkeit und Menschenrechten unter Beweis stellt. Diese Schritte, die gemeinsam unternommen werden, würden nicht nur den Auftrag des IStGH unterstützen, sondern auch die Grundsätze der Rechenschaftspflicht und der Rechtsstaatlichkeit in den internationalen Beziehungen stärken.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …