Biden und Starmer verletzen das Völkerrecht, um Israels Völkermord zu schützen Von Jonathan Cook

Biden und Starmer verletzen das Völkerrecht, um Israels Völkermord zu schützen

4 Dezember 2024

Wenn alles als Lüge entlarvt wird, triumphieren die größten Lügner. Die Mächte der Finsternis stürmen herein, um die Lücke zu füllen. Das ist die Zukunft, die uns erwartet

Der britische Premierminister Keir Starmer (L) spricht mit US-Präsident Joe Biden während des Gipfels zum 75-jährigen Bestehen der Nato in Washington, DC, am 11. Juli 2024 (Ludovic Marin/AFP)

Seit mehr als einem Jahr werden diejenigen, die ein Ende des israelischen Abschlachtens von Zivilisten in Gaza fordern, unerbittlich verleumdet: als Apologeten der Hamas, als Antisemiten, ja sogar als Unterstützer eines Völkermords an Israel und dem jüdischen Volk im Allgemeinen.

Diese Verleumdungen wurden von westlichen Politikern und Medien unterstützt, die darauf beharrten, dass Israel einen legitimen „Verteidigungs“-Krieg mit begrenzten Zielen führe: angeblich um die Hamas auszulöschen und ein paar Dutzend verbleibende israelische Geiseln zu befreien.

Das größere Bild musste aus dem Blickfeld verschwinden. Israel hat die lebensnotwendige Infrastruktur im Gazastreifen dem Erdboden gleichgemacht, Palästinenser bombardiert, wo immer sie Zuflucht gesucht haben, Zehntausende von Zivilisten abgeschlachtet – oder eher Hunderttausende – und den größten Teil der Bevölkerung aktiv ausgehungert, indem es Hilfsgüter zurückhielt.

Und bei all dem hat Israel keinen nennenswerten Einfluss auf die Kampffähigkeit der Hamas genommen und mit Sicherheit das Leben der Geiseln durch seine wahllosen Bombardierungen gefährdet.

Schließlich hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) nach 14 Monaten dem israelischen Lügen- und Täuschungsnetz – und der Komplizenschaft der westlichen Eliten – einen schweren Schlag versetzt.

Die Richter des Kriegsverbrechertribunals haben im vergangenen Monat den Erlass von Haftbefehlen gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant genehmigt.

Nach sechsmonatigen Verzögerungen hat der IStGH vor dem Hintergrund beispielloser Einschüchterungsversuche zugestimmt, die beiden in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einschließlich der gezielten Tötung von Zivilisten und des Einsatzes von Hunger als Kriegsmethode, vor Gericht zu stellen.

Sollte einer der beiden den Boden eines der 124 Mitgliedsstaaten – einschließlich Großbritanniens und ganz Europas – betreten, ist dieser Staat verpflichtet, sie zu verhaften und nach Den Haag zu überstellen.

Die Anklagen gegen Netanjahu und Gallant dürften auch die Argumentation des Internationalen Gerichtshofs ( IGH ), dem Schwestergericht des IStGH, untermauern, wonach Israels Vorgehen in Gaza der rechtlichen Definition von Völkermord entspricht.

Klar ist, dass die Mauern für Israel immer enger werden, ebenso wie für diejenigen, die die Verbrechen Israels unterstützt und begünstigt haben. Dazu gehört auch das westliche politische und mediale Establishment.

Kollisionskurs

Dies ist ein historischer – und daher gefährlicher – Moment für den Gerichtshof und die internationale Rechtsordnung.

Die Richter haben endlich den Mut aufgebracht, sich mit einem Verbündeten Washingtons anzulegen – und zwar mit dessen bevorzugtem Klientenstaat -, anstatt sich weiterhin auf die Verbrechen afrikanischer Diktatoren oder offizieller Feinde des Westens zu beschränken.

Es ist ein Zeichen dafür, wie schwerwiegend und unbestreitbar die Verbrechen Israels sind und wie sehr die Glaubwürdigkeit des Gerichtshofs auf dem Spiel steht, wenn er diese Verbrechen weiterhin ignoriert, dass er beschlossen hat zu handeln.

Das Gericht ist in einer unmöglichen Zwickmühle gefangen.

Die Weigerung, Netanjahu und Gallant anzuklagen, hätte den stillschweigenden Segen des Gerichtshofs für Israels schrittweise Demontage der Kriegsgesetze bedeutet.

Starmer opfert die britische Unterstützung für das Völkerrecht, um den israelischen Völkermord zu unterstützen.

Es hätte die Kritik derjenigen bestätigt, die sagen, der IStGH diene lediglich als eine weitere – legale – Waffe, die von den USA und der Nato gegen Staaten eingesetzt werden kann, die ihnen missfallen.

Und es hätte anderen Staaten erlaubt, die Ausnahmeregelung für Israel als Alibi für ihre eigenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuführen. Der IStGH hätte sich selbst zur Bedeutungslosigkeit verdammt.

Andererseits bringt ein Vorgehen gegen Israel – und damit gegen Washington und seine europäischen Satrapen – den Gerichtshof direkt auf Kollisionskurs mit dem Westen.

Es gefährdet die internationale Rechtsordnung, die das Gericht aufrechterhalten soll – eine Rechtsordnung, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde, um eben jene Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern, die im Holocaust und den US-Atombombenangriffen auf japanische Städte gipfelten.

Genau das ist Netanjahus Ziel, wie die israelische Zeitung Haaretz letzte Woche berichtete: „Netanjahu beabsichtigt, den IStGH-Haftbefehl gegen ihn in einen globalen Misstrauensantrag gegen das Völkerrecht und seine Institutionen zu verwandeln.“

Wahrscheinlich wird Washington eher das ganze Gebäude zum Einsturz bringen, als einen Präzedenzfall zu schaffen, in dem es sich bereit erklärt, seinen hochmilitarisierten Klientenstaat zu opfern, der strategisch günstig im ölreichen Nahen Osten liegt.

Von Europa ist nicht viel Gegenwehr zu erwarten, nicht einmal aus den Hauptstädten, in denen die Zentristen – und nicht die Nationalisten – regieren.

Die Heuchelei der Europäischen Union, die sich rhetorisch der Rechtsstaatlichkeit und dem Grundsatz der Humanität verschrieben hat, in der Praxis aber militärisch, wirtschaftlich und ideologisch völlig dem imperialen Zentrum in Washington verpflichtet ist, wird bald genug aufgedeckt werden.

Sie haben sich immer nur dann für „Humanität“ interessiert, wenn es der geostrategischen Agenda Washingtons oder ihrer eigenen diente – zuletzt bei der Nutzung der Ukraine als Schlachtfeld für einen Stellvertreterkrieg gegen Russland.

Als Antisemiten verleumdet

Angesichts der Beweise für das, was Israel in den letzten 13 Monaten getan hat – nach den zuverlässigsten Schätzungen wurden Hunderttausende von Zivilisten getötet und eine strenge Hilfsblockade verhängt – sowie der Erklärungen der israelischen Führung, den Gazastreifen unbewohnbar machen zu wollen, ist es schwer vorstellbar, dass das Gericht Netanjahu oder Gallant nicht für schuldig befinden könnte, wenn sie vor Gericht gestellt würden.

Zumindest ist es unvorstellbar, wenn juristische Erwägungen – und nicht politische – im Vordergrund der Überlegungen der Richter stehen. Schließlich hat selbst der ehemalige israelische Militärchef Mosche Yaalon am Wochenende zugegeben, dass Israel sich im Gazastreifen nicht verteidigt, sondern die Enklave „ethnisch säubert“ – um es mit seinen Worten zu sagen.

Aus diesem Grund begann sofort die Kampagne, den Fall mit anderen Anliegen zu verunreinigen. Netanjahu beschuldigte das Gericht, „antisemitisch “ zu sein – so wie er es gegenüber jeder Instanz tut, die versucht, ihn oder die israelische Armee für ihre eklatanten Verstöße gegen die Regeln des Krieges zur Rechenschaft zu ziehen.

Netanjahu behauptete, Israel lasse die Menschen im Gazastreifen nicht verhungern, obwohl von den Vereinten Nationen veröffentlichte Zahlen zeigten, dass in den letzten 40 Tagen praktisch keine Lebensmittel in weite Teile der Enklave geliefert wurden. Die UNO warnte, dass sich die Überlebensbedingungen für die Menschen dort verschlechtern“.

Netanjahu zufolge sind die vorliegenden Beweise jedoch nichts anderes als ein Komplott, um seinen – und damit Israels – Namen anzuschwärzen.

Wieder einmal hat Netanjahu – im Einklang mit seinen Apologeten – eine falsche, binäre Wahl auferlegt, die den Antisemitismus nur schüren kann. Seine Forderung: entweder Israels Völkermord in Gaza unterstützen oder sich als Judenhasser entlarven.

Palästinenser, Solidaritätsaktivisten und Menschenrechtsorganisationen sind daran gewöhnt. Aber jetzt werden sogar die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs als Antisemiten geteert. Könnte es einen schnelleren Weg geben, um Antisemitismus respektabel zu machen?

Die schlimmsten Übeltäter

Auf ihre Weise haben westliche Staats- und Regierungschefs Netanjahus Verharmlosung von Antisemitismus – und damit auch von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord – auf subtile Weise bekräftigt.

Anstatt den Gerichtshof und die Rechtsstaatlichkeit entschieden zu verteidigen, haben sie verzweifelt versucht, das bestehende Narrativ zu untermauern: dass Israel die geschädigte Partei ist und nicht die Zehntausende palästinensischer Kinder, die durch seine Bomben getötet und verstümmelt wurden, und die über zwei Millionen Zivilisten, die durch seine Hilfsblockade verhungern.

Die USA und Israel haben sich aus einem einzigen Grund geweigert, das Römische Statut, mit dem der IStGH gegründet wurde, zu ratifizieren: Sie betrachten sich selbst als von den Bestimmungen des Völkerrechts ausgenommen.

Wie immer sind Großbritannien und die USA die größten Übeltäter.

US-Präsident Joe Biden stellte die Motive des Gerichtshofs in Frage und nannte die Entscheidung, internationales Recht gegen Washingtons Klientenstaat durchzusetzen, „empörend“. Ein Sprecher des Weißen Hauses sprach von „Verfahrensfehlern“ in der Entscheidung des Gerichts, konnte aber nicht präzisieren, um welche Fehler es sich dabei handelte.

Die USA und Israel haben sich aus einem einzigen Grund geweigert, das Römische Statut zu ratifizieren, mit dem der IStGH gegründet wurde: Sie betrachten sich selbst als von den Bestimmungen des Völkerrechts befreit.

Mit anderen Worten: Sie betrachten das Völkerrecht lediglich als Mittel zur Durchsetzung ihrer Interessen und nicht als Beschränkung ihres militärischen Verhaltens. Die Anklagen des IStGH gegen Netanjahu und Gallant haben die Prämisse einer „regelbasierten internationalen Ordnung“, in der allein Washington die Regeln festlegt, in Frage gestellt.

Letzte Woche hat die Washington Post genau diesen leisen Teil laut ausgesprochen und erklärt, dass der Gerichtshof die „gewählten Führer eines demokratischen Landes“ nicht für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die ihnen vorgeworfen werden, zur Rechenschaft ziehen dürfe.

Aber selbst wenn wir diese falsche Prämisse akzeptieren – können nur Diktatoren Kriegsverbrechen begehen? – Israel ist in keiner Weise ein demokratisches Land. Es ist ein Apartheid- und Siedlerkolonialstaat, wie Menschenrechtsgruppen – auch israelische – seit Jahren warnen.

Bidens Krieg gegen Gaza ist jetzt ein Krieg gegen die Wahrheit und das Recht auf Protest.

Der Völkermord ist lediglich der Höhepunkt eines jahrzehntelangen Nullsummenprozesses, in dem Israel versucht hat, die rivalisierenden nationalen Ansprüche des einheimischen palästinensischen Volkes auf sein Heimatland auszulöschen.

Es liegt in der DNA von Siedlerkolonialstaaten, einheimische Bevölkerungen zu vertreiben, abzusondern oder auszurotten – wie die USA aus ihrer eigenen Geschichte nur zu gut wissen sollten.

Auf der US-amerikanischen Rechten werden Forderungen laut, sich auf das so genannte „Haager Invasionsgesetz“ von 2002 zu berufen, sollten Netanjahu oder Gallant vor Gericht gestellt werden. Dieses Gesetz erlaubt es Washington, militärische Gewalt gegen das Gericht anzuwenden, wenn es US-Personal wegen Kriegsverbrechen anklagt.

Unmittelbar danach scheint in Washington die parteiübergreifende Unterstützung für die Wiederbelebung von Sanktionen gegen hochrangige IStGH-Beamte zu wachsen – eine Form der Einschüchterung, die darauf abzielt, ein ordnungsgemäßes Verfahren zu unterlaufen, und die selbst wahrscheinlich ein internationales Verbrechen darstellt.

Im Jahr 2020 verhängte Donald Trump drakonische Sanktionen gegen den IStGH, nachdem dieser angekündigt hatte, gegen die USA und Israel wegen Kriegsverbrechen zu ermitteln, die in Afghanistan bzw. in den besetzten palästinensischen Gebieten begangen wurden.

Biden ließ die Sanktionen einige Monate später, kurz nach seinem Amtsantritt, fallen, aber nur im Gegenzug dafür, dass der IStGH seine Ermittlungen gegen die US-Verbrechen in Afghanistan „depriorisiert“.

In wenigen Wochen wird Trump ins Oval Office einziehen. Der IStGH weiß, dass er wahrscheinlich wieder mit seinem vollen Zorn rechnen muss.

Doppelte Verlogenheit

Schon jetzt drängeln sich die europäischen Staaten, um auf der richtigen Seite Washingtons zu stehen und ihre Verpflichtungen aus dem Römischen Statut zu ignorieren.

Nachdem Frankreich zunächst angedeutet hatte, dass es den Haftbefehl gegen Netanjahu vollstrecken würde, rekapitulierte es letzte Woche und behauptete, der israelische Premierminister sei „immun“ gegen eine Verhaftung.

Paris schloss sich dem Weißen Haus an und begründete seine Entscheidung mit dem völlig unglaubwürdigen Argument, dass Israel keine Vertragspartei des IStGH ist. Wie wiederholt betont wurde, ist der Gerichtshof für die palästinensischen Gebiete zuständig, in denen die israelischen Verbrechen begangen werden.

Großbritannien ist in seiner Antwort auf die Haftbefehle noch nicht so weit gegangen, sich dem Gericht offen zu widersetzen. Stattdessen hat es nur eine minimale, kleinlaute Unterstützung angeboten.

Keir Starmer, der britische Premierminister, und sein Außenminister David Lammy, beide Juristen, hüllten sich in eisernes Schweigen, während Netanjahu und Biden den Ruf des Gerichts und das Ansehen des Völkerrechts beschmutzten.

Yvette Cooper, die Innenministerin, die einem Haftbefehl zustimmen müsste, wenn Netanjahu oder Gallant nach Großbritannien kämen, wies die Verantwortung von sich und tat so, als verstünde sie plötzlich die elementarsten Aspekte des britischen Rechts nicht – oder ihre Rolle.

David Lammys Leugnung des Völkermordes in Gaza ist ein Skandal. Er muss sie zurücknehmen

„Das ist nicht meine Angelegenheit“, sagte sie in einer offensichtlich einstudierten Antwort an den Rundfunk.

Ein Sprecher der Regierung erklärte unterdessen lediglich, dass Großbritannien „seinen rechtlichen Verpflichtungen nachkommen“ werde – und ließ unklar, wie es diese Verpflichtungen auslegen würde, sollten sie jemals auf die Probe gestellt werden.

Der israelische Militärchef Herzi Halevi, der ganz oben auf der Liste der israelischen Beamten steht, die vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden könnten, besuchte vergangene Woche das Vereinigte Königreich zu einem Treffen mit mehreren Amtskollegen aus anderen Ländern.

Mit ziemlicher Sicherheit hat Starmers Regierung ihm zuvor Immunität für eine „Sondermission“ gewährt, da die Gefahr bestand, dass während seines Besuchs kurzfristig ein Haftbefehl ausgestellt werden könnte.

Es gibt hier ein Muster, das kaum zu übersehen ist.

Kurz bevor der IStGH seine Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant bekannt gab, verurteilte Lammy Russland bei den Vereinten Nationen in klaren, unmissverständlichen Worten für sein Veto gegen eine vom Vereinigten Königreich vorgeschlagene Resolution des Sicherheitsrates zum Schutz von Zivilisten im Sudan.

Lammy ist besorgt darüber, dass der Bürgerkrieg im Sudan dazu geführt hat, dass die Bevölkerung Kriegsverbrechen wie „Tötung, Vergewaltigung und Verhungern“ ausgesetzt ist, wie er sagt.

Es stellt sich die Frage, warum Lammy nicht ebenso besorgt ist über Israels „Tötung, Vergewaltigung und Verhungernlassen“ der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza. All diese Verbrechen wurden im vergangenen Jahr in erschreckendem Detail dokumentiert und sind ein zentrales Element der Anklage des IStGH gegen Netanjahu und Gallant.

Warum hat Lammy auch keine Worte der Schelte für Russland gefunden, als die Biden-Administration vor zwei Wochen ihr Veto gegen eine Resolution des Sicherheitsrates für einen Waffenstillstand im Gazastreifen einlegte, um das Töten palästinensischer Zivilisten zu stoppen und die Freilassung der israelischen Geiseln sicherzustellen?

Unglaubliche Behauptung

Es ist nicht nur die Heuchelei der britischen Regierung, die sich hier zeigt. Lammy und Starmer mussten völlige Unkenntnis der grundlegendsten Aspekte des internationalen Rechts vortäuschen, um zu leugnen, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht.

In einem atemberaubenden Moment im letzten Monat behauptete Lammy, Israel habe nicht genug Palästinenser in Gaza getötet, um seine Aktionen als Völkermord zu qualifizieren.

Das war doppelt verlogen.

Eine palästinensische Frau steht inmitten der Trümmer eines Gebäudes, das bei einem israelischen Angriff auf das Viertel Shujaiyah in Gaza-Stadt am 30. November 2024 zerstört wurde (Omar al-Qattaa/AFP)

Lammy weiß, dass die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen zwangsläufig eine massive Unterschätzung darstellt. Die Gesundheits- und Verwaltungssysteme der Enklave, die nach mehr als einem Jahr Bombardierung in völliger Auflösung begriffen sind, sind nicht in der Lage, die meisten Todesfälle zu erfassen, selbst wenn man davon ausgeht, dass die Leichen aus den Trümmern ausgegraben und dann identifiziert werden können.

Noch wichtiger ist jedoch, dass kein seriöser Anwalt oder Richter glaubt, dass Völkermord anhand einer Kopfzahl oder einer mathematischen Formel festgestellt werden kann. In der Völkermordkonvention sind ausdrücklich Formen des Völkermords aufgeführt – wie die gewaltsame Überführung von Kindern von einer Gruppe in eine andere -, die nicht mit dem Verlust von Menschenleben verbunden sein müssen.

Wie Francesca Albanese wiederholt festgestellt hat, besteht das Ziel der Völkermordkonvention darin, Völkermord in einem möglichst frühen Stadium zu erkennen, damit ein Massenmord verhindert werden kann.

Wie die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese wiederholt festgestellt hat, besteht das Ziel der Völkermordkonvention darin, Völkermord so früh wie möglich anzuerkennen, damit ein Massensterben verhindert werden kann. Und in diesem Fall, damit Israel davon abgehalten wird, den Völkermord von Gaza auf das Westjordanland und Ostjerusalem auszuweiten.

Wie sie feststellt: „Völkermord ist ein Prozess, kein Akt… Kein Palästinenser ist unter israelischer Herrschaft sicher.“

Die Konvention ist nicht dazu da, wie Lammy andeutet, einfach als Leitfaden zu dienen, um rückwirkend zu beurteilen, ob ein Völkermord stattgefunden hat, nachdem es nicht gelungen ist, ihn zu verhindern.

Es war dieses verblüffende Missverständnis des Gesetzes durch Lammy, das Albanese veranlasste, ihn als „Völkermordleugner“ zu bezeichnen.

Dieser Begriff könnte genauso gut für Starmer verwendet werden.

Er sagte diesen Monat vor dem Unterhaus, dass er aufgrund seiner früheren Beiträge als Menschenrechtsanwalt sicher sein könne, dass Israel im Gazastreifen keinen Völkermord begehe.

Aber wenn die Beweise aus seinem früheren Berufsleben überhaupt etwas beweisen, dann ist es, wie sparsam er mit der Wahrheit umgeht, wenn es um die Zerstörung von Gaza geht.

Kein Mut, keine Überzeugung

Monatelang haben die etablierten Medien sorgfältig vermieden, auf Videos zu verweisen, die in den sozialen Medien die Runde machen und in denen Starmer bereitwillig definiert, was Völkermord ist, bevor Israels Gemetzel in Gaza begann.

Ein Video aus dem Jahr 2014 zeigt ihn vor dem Internationalen Gerichtshof, dem Schwestergericht des IStGH, wie er die völkermörderische Politik Serbiens bei der Belagerung der kroatischen Stadt Vukovar im Jahr 1991, nach dem Zerfall Jugoslawiens, darlegt.

Starmer erklärte: „Die serbischen Streitkräfte führten eine anhaltende Kampagne des Beschusses, der systematischen Vertreibung, der Verweigerung von Nahrungsmitteln, Wasser, Elektrizität, sanitärer Versorgung und medizinischer Behandlung, der Bombardierung, der Verbrennung, der brutalen Tötung und der Folter durch, die die Stadt [Vukovar] in Schutt und Asche legte und die kroatische Bevölkerung vernichtete.“

Keir Starmer hatte zuvor behauptet, Serbien habe einen Völkermord an Kroatien begangen

Er stellte klar, warum er diese Taten als Völkermord und nicht als bewaffneten Konflikt bezeichnete. Weil, so Starmer, die serbischen Aktionen ein „radikal unverhältnismäßiger Angriff waren, der absichtlich darauf abzielte, die Stadt und ihre Zivilbevölkerung zu zerstören“.

Wie Starmer sehr wohl weiß, waren die Verbrechen Israels im Gazastreifen unermesslich schlimmer – und in einem viel größeren Ausmaß – als alles, was Vukovar erlitten hat. Und im Gegensatz zu Vukovar haben Israels Führer nicht davor zurückgeschreckt, ihre völkermörderischen Absichten gegenüber Gaza deutlich zu machen.

Wie kann also das israelische Gemetzel in Gaza nach Starmers eigener Definition nicht als Völkermord gelten?

In ähnlicher Weise veröffentlichte Starmer im Juli 2020, kurz nachdem er Vorsitzender der Labour Party geworden war, ein Video zum Srebrenica-Gedenktag – dem Jahrestag der Ereignisse von 1995, bei denen 8.000 bosnische muslimische Männer und Jungen von serbischen Truppen getötet und in Massengräbern verscharrt wurden.

Bemerkenswerterweise bezeichnete Starmer diese Tötungen als Völkermord, der „niemals vergessen werden darf“.

Wenn er sich so sicher war, dass das Massaker in Srebrenica einem Völkermord gleichkam – einer kleinen Front in einem viel größeren Krieg -, wie kann dann Israels Gemetzel im Gazastreifen, das ein unvergleichlich größeres Ausmaß hat, nicht auch als Völkermord eingestuft werden?

Starmer fügte hinzu, dass es dem Westen obliege, „die Qualen und die Wut, die Verbrechen wie Srebrenica mit sich bringen, zu nutzen, um uns zu helfen, den Mut und die Überzeugung zu finden, aufzustehen und zu sagen: ‚Nie wieder‘“.

Es muss wohl kaum darauf hingewiesen werden, dass Starmer nur drei Jahre später weder den Mut noch die Überzeugung aufbrachte, Israel oder den USA die Stirn zu bieten und „nie wieder“ zu sagen, als der Völkermord im Gazastreifen seinen Lauf nahm.

Komplizenschaft aufgedeckt

Die Äußerungen von Starmer und Lammy sollten als das gesehen werden, was sie sind: ein Versuch, die Regeln des Krieges zu unterlaufen, ganz im Sinne Israels und Washingtons.

Mit ihrer wiederholten Leugnung des Völkermords haben die beiden versucht, das Ansehen des Internationalen Gerichtshofs und seines großen Gremiums von Richtern, allesamt angesehene Juristen des Völkerrechts, zu untergraben.

Der Gerichtshof entschied vor 10 Monaten, dass ein „plausibler“ Fall vorliegt, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht. Die Lage in der Enklave ist jetzt noch viel schlimmer.

Starmer und Lammy haben den IGH mit Geringschätzung behandelt. Und mit ihren Ausflüchten und ihrer Doppelmoral schwächen sie nun auch das Ansehen des IGH.

Großbritannien hat „Israel Komponenten verkauft, die für den Betrieb der F-35-Kampfjets, die den Gazastreifen bombardieren und eine große Zahl von Zivilisten töten, unerlässlich sind“ (Jack Guez/AFP)

Starmers Vorgänger, Jeremy Corbyn, hat angedeutet, dass die britische Regierung es nicht wagt, das Gemetzel im Gazastreifen als Völkermord zu bezeichnen, weil dies „das Eingeständnis ihrer eigenen Mitschuld an einem der größten Verbrechen unserer Zeit wäre“.

Corbyn hat zum Teil Recht. Die Verzögerung bei der Ausstellung der Haftbefehle spiegelt zweifellos die Nervosität des IStGH wider, wohin der von ihm eingeleitete Prozess letztlich führen könnte.

Es wird schwer sein, die Anklage auf Netanjahu und Gallant zu beschränken, wenn westliche Politiker, darunter Biden, Starmer und Lammy, zeigen, dass sie es verdienen, mit ihnen auf der Anklagebank zu sitzen

Es wird schwer sein, die Anklagen auf Netanjahu und Gallant oder gar andere Israelis zu beschränken, vor allem, wenn westliche Politiker, darunter Biden, Starmer und Lammy, zeigen, dass sie es verdienen, mit ihnen auf der Anklagebank zu sitzen.

Großbritannien hat sich von Anfang an in den israelischen Völkermord eingemischt.

Esverkauft Waffen und Komponenten, die für den Betrieb der F-35-Kampfjets unerlässlich sind, die den Gazastreifen bombardieren und eine große Zahl von Zivilisten töten.

Von ihrem Luftwaffenstützpunkt auf Zypern aus hat sie auch Waffen für Israel geliefert: Die meisten Waffenlieferungen an Israel erfolgten über die RAF.

Und vom selben Luftwaffenstützpunkt aus überfliegen britische Überwachungsflugzeuge mehrmals täglich heimlich den Gazastreifen, um Israel mit nachrichtendienstlichen Informationen zu versorgen – Informationen, die höchstwahrscheinlich dazu verwendet wurden, die Infrastruktur zu zerstören und die Enklave unbewohnbar zu machen.

Obendrein rechtfertigen Starmer und seine Regierung Israels Kriegsverbrechen als „Selbstverteidigung“ und greifen dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) darüber vor, ob Israel sich des Völkermords schuldig gemacht hat.

Das geht weit über die Leugnung von Völkermord hinaus und grenzt an aktive Kollusion und Beteiligung.

Größte Lügner triumphieren

Aber es geht nicht nur um Selbsterhaltung. Die Zahl der Experten, die den Völkermord in Gaza anprangern , wächst von Tag zu Tag. Sogar israelische Holocaust-Wissenschaftler haben sich zu Wort gemeldet.

Einer von ihnen, Omer Bartov, glaubt nicht nur, dass sich in Gaza ein Völkermord abspielt, sondern auch, dass er sein „Endstadium“ erreicht hat.

Starmer könnte leicht einen anderen Kurs einschlagen und die Entscheidung des IStGH zum Anlass nehmen, um zu erklären, dass Israel eine Schwelle überschritten hat und dass das Vereinigte Königreich sich nicht mehr an der Ausrottung des Gazastreifens beteiligen darf.

Er hat sich entschieden, diesen Weg nicht einzuschlagen. Er hat sich entschieden, Israel dabei zu unterstützen, seinen Völkermord bis zum bitteren Ende durchzuziehen.

Netanjahu-Haftbefehl: Starmer und Lammy können sich nicht mehr verstecken

Indem er darüber schwadroniert, ob das Vereinigte Königreich das Völkerrecht unterstützt, während Israel und die USA entschlossen sind, es Stein für Stein niederzureißen, tut Starmer etwas noch Schlimmeres. Er macht sich mitschuldig an der Demontage der Rechtsstaatlichkeit und der sie unterstützenden Institutionen wie dem Internationalen Strafgerichtshof.

Es gibt nur zwei mögliche Lehren, die hier gezogen werden können.

Entweder, dass Großbritannien das Völkerrecht nie wirklich unterstützt hat. Als es das Römische Statut und den IStGH unterzeichnete, ging es immer davon aus, dass der Gerichtshof dazu da sei, andere zu bestrafen. Dass es niemals den Versuch wagen würde, Länder, die zu einem selbsternannten Klub der „westlichen Demokratien“ gehören, in die Schranken zu weisen.

Oder dass Großbritannien, wie der Rest Europas, nicht wirklich ein unabhängiger, souveräner Staat ist, sondern ein Außenposten, ein Protektorat, einer imperialen Zentrale in Washington, die unsere Außenpolitik diktiert. Widerstand kann nicht in Betracht gezogen werden, weil er nicht toleriert würde.

Oder beides ist der Fall.

So oder so, die Wahrheit ist, dass sich die Idee einer britischen liberalen Demokratie vor unseren Augen auflöst. Wenn die Hüter der liberalen Ordnung, der Rechtsstaatlichkeit und des Humanismus als Scharlatane entlarvt werden – wie es sowohl bei Starmer als auch bei Biden der Fall ist -, stürzen sich die Mächte der Finsternis darauf, die Lücke zu füllen.

Wenn alles als Lüge entlarvt wird, triumphieren die größten Lügner. Das ist die Zukunft, die uns erwartet.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Redaktionspolitik von Middle East Eye wieder.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit Deepl.com

