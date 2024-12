https://mondoweiss.net/2024/12/genocide-as-charity-a-critical-look-at-the-mizrachi-organization-of-canada/



Völkermord als Wohltätigkeit: ein kritischer Blick auf die Mizrachi Organization of Canada

Der Beitrag der Mizrachi Organization of Canada zeigt, wie israelische Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den kanadischen Wohltätigkeitssektor eingebettet sind.

Von Miles Howe

4. Dezember 2024

Die Duvdevan-Einheit des israelischen Militärs beim Training im März 2022. Die Duvdevan-Einheit ist eine von vielen israelischen Einrichtungen, denen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden und die von Spendern über die Mizrachi Organization of Canada unterstützt werden können. (Foto: Israeli Defence Forces Spokesperson’s Unit)

Keine Wohltätigkeitsorganisation verkörpert die Synergie zwischen zügelloser finanzieller Komplizenschaft bei der Beihilfe zu israelischen Kriegsverbrechen und der Laissez-faire-Haltung , die die kanadische Steuerbehörde plagt, besser als die Mizrachi Organization of Canada. Die seit 1979 rechtmäßig als Wohltätigkeitsorganisation eingetragene Mizrachi Canada wirbt auf ihrer fettgedruckten Website damit, die kanadische Heimat der religiös-zionistischen Bewegung zu sein, die bereit und in der Lage ist, steuerlich absetzbare Spenden für vermeintlich lohnende Zwecke in Israel zu überweisen. Angesichts der Tatsache, dass private und öffentliche kanadisch-jüdische Stiftungen auf mehreren Milliarden Dollar sitzen, dient Mizrachi Canada als die offenkundigste Anlaufstelle für Kanadier, die israelische Kriegsverbrechen unterstützen wollen – und dabei eine Steuergutschrift für wohltätige Zwecke erhalten.

Willkommen in Kanada, wo die Auslöschung der Palästinenser ein wohltätiger Zeitvertreib ist und die Canada Revenue Agency, die Regulierungsbehörde für den Wohltätigkeitssektor, entweder mitschuldig oder unfähig ist.

Wie ich hier bereits ausführlich dargelegt habe, fungiert Mizrachi Canada zunächst als Steuerbescheinigungsstelle für die israelische Website jgive.com. Jgive.com, die Plattform für die in Israel ansässige Organisation ASUR Fund, ist der virtuelle Gastgeber für Tausende von in Israel registrierten Wohltätigkeitsorganisationen. Hunderte dieser israelischen Wohltätigkeitsorganisationen haben ihren Sitz in illegal besetzten palästinensischen Gebieten und setzen sich damit über die üblichen internationalen Rechtsrahmen wie die Genfer Konventionen und die Römischen Statuten hinweg (die Kanada in sein eigenes Strafgesetzbuch aufgenommen hat). Weiterlesen in mondoweiss.net

