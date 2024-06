Biden and Trump betray anti-Palestinian bias in presidential debate Biden didn’t even use the word „Palestinian“. Trump did something worse. He used the word, but only as a slur.

Biden und Trump verraten antipalästinensische Voreingenommenheit in der Präsidentschaftsdebatte

28. Juni 2024

Biden hat nicht einmal das Wort „Palästinenser“ benutzt. Trump hat etwas Schlimmeres getan. Er benutzte das Wort, aber nur als Schimpfwort.

Reuters

Die Opfer des schlimmsten Krieges des 21. Jahrhunderts, in dem Israel fast 38.000 Palästinenser getötet hat, erhielten von keinem der beiden US-Präsidentschaftskandidaten ein Wort des Mitgefühls. Foto: Reuters

Als US-Präsident Joe Biden und sein Rivale bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen, Donald Trump, am 27. Juni (Donnerstag) in einer vielbeachteten Debatte das Podium betraten, dürften die Amerikaner vor ihren Fernseh- und Handybildschirmen gefesselt gewesen sein.

Aber auch der Rest der Welt hat zugeschaut.

Es war die erste von zwei Präsidentschaftsdebatten. Während der Veranstaltung stellen die Kandidaten ihre Innen- und Außenpolitik vor und erläutern, wie sie mit drängenden Problemen umgehen wollen.

Eine der größten Krisen, mit denen die Welt konfrontiert ist, ist Israels Krieg im Gazastreifen, in dem mehr als 37.600 Menschen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, getötet wurden. Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter und haben Tel Aviv trotz Kritik und Protesten mit Waffen versorgt.

Natürlich wollte die Welt wissen, was die beiden Staatsoberhäupter über das Schicksal der mehr als 2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen zu sagen hatten, wo die Lebensmittelknappheit so groß ist, dass internationale Fluggesellschaften eine Hungersnot befürchten.

Hier ist, was sie über Gaza sagten

Biden hat nicht einmal das Wort „Palästinenser“ benutzt.

Sein republikanischer Rivale Trump tat etwas Schlimmeres. Er benutzte das Wort, aber nur als Schimpfwort.

„[Biden] ist wie ein Palästinenser geworden. Aber sie mögen ihn nicht, weil er ein sehr schlechter Palästinenser ist. Er ist ein schwacher Palästinenser“, sagte Trump, während er den US-Präsidenten dafür kritisierte, dass er Israel nicht „die Arbeit“ in Gaza beenden ließ.

Das vielleicht einzige Mal, dass die Palästinenser in einem wohlwollenden Ton erwähnt wurden, war, als die Moderatorin der Debatte, Dana Bash, Biden fragte, welches „zusätzliche Druckmittel“ er einsetzen würde, um den Gaza-Krieg zu beenden. Die Vereinigten Staaten üben als wichtigster diplomatischer, finanzieller und militärischer Unterstützer der Palästinenser einen erheblichen Einfluss auf Tel Aviv aus.

In seiner Antwort gab Biden der Hamas die gesamte Schuld an dem Krieg, der nun schon 266 Tage andauert.

Er bestand darauf, dass die Hamas die einzige sei, die wolle, dass der Krieg weitergeht“, obwohl die Widerstandsgruppe im Mai einer Version des Waffenstillstandsabkommens zugestimmt hatte.

„Alle, vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über die G7 bis hin zu den Israelis und Netanjahu selbst, haben den von mir vorgelegten Plan gebilligt“, sagte Biden und bezog sich dabei auf seinen Drei-Phasen-Plan, der die Freilassung der verbleibenden Geiseln, den Rückzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen, eine Aufstockung der Hilfsgelder und einen Weg zu einem dauerhaften Ende der Feindseligkeiten vorsieht.

Bidens Behauptung entbehrt jeglicher Glaubwürdigkeit, da der israelische Premierminister den von den USA unterstützten Vorschlag erst am 23. Juni in Zweifel gezogen hatte. Die Associated Press berichtete am vergangenen Sonntag, dass Netanjahu nur zu einem „teilweisen“ Waffenstillstandsabkommen bereit wäre, das den Krieg nicht beenden würde.

Biden sagte, seine Regierung versorge Israel mit „allen Waffen, die es braucht und wann es sie braucht“. Das „Einzige“, was Biden Israel verweigert hat, sind 2.000-Pfund-Bomben, die in bewohnten Gebieten „nicht sehr gut funktionieren“, wie er sagte.

Selbst diese Behauptung war bestenfalls zweifelhaft, da die Online-Nachrichtenplattform Axios wenige Stunden vor der Präsidentschaftsdebatte berichtete, dass das Weiße Haus tatsächlich einen Teil der Waffenlieferung an Israel genehmigt hatte, der die 2.000-Pfund-Munition enthielt.

Biden war stolz darauf, die weltweite Unterstützung für Israel zu mobilisieren, als der Iran Mitte April einen Raketenangriff auf den zionistischen Staat startete.

„Niemand wurde verletzt. Kein einziger Israeli wurde versehentlich getötet. Und es hat aufgehört. Wir haben Israel gerettet. Wir sind der größte Unterstützer Israels als jeder andere in der Welt“, sagte er, ohne auch nur einen einzigen Satz der Verurteilung der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen vorzubringen, wo mehr als 10.000 Zivilisten unter den Trümmern der zerbombten Häuser begraben sein sollen.

Bidens „felsenfeste“ Unterstützung für den israelischen Staat geht zurück auf seine Zeit im US-Senat. Mit insgesamt 4,2 Millionen Dollar war er während seiner 36 Jahre im Oberhaus des Kongresses der größte Empfänger von Spenden pro-israelischer Gruppen in der Geschichte.

Doch der demografische Wandel scheint den 46. US-Präsidenten gegen einen großen Teil der US-Bevölkerung aufgebracht zu haben. Öffentliche Umfragen zeigen, dass mehr Amerikaner humanitäre Hilfe für den Gazastreifen unterstützen als Militärhilfe für Israel.

Eine separate Gallup-Umfrage vom März ergab, dass eine Mehrheit der Amerikaner Israels Militäraktionen im Gazastreifen missbilligt, was eine deutliche Veränderung gegenüber dem letzten Herbst darstellt.

Bidens schlechter Umgang mit der Krise im Nahen Osten könnte bei den Präsidentschaftswahlen im November den Ausschlag zugunsten des republikanischen Kandidaten geben. Weniger als einer von fünf Demokraten befürwortet das Vorgehen Israels, während es im November noch 36 Prozent waren.

Trump behauptete während der Debatte, dass Israel „niemals in einer Million Jahren von der Hamas überfallen worden wäre“, weil seine Regierung (2017-2021) deren Zugang zu Finanzmitteln blockiert habe.

„Weil der Iran mit mir pleite war. Ich würde niemanden mit ihnen Geschäfte machen lassen. Sie hatten kein Geld mehr. Sie waren pleite. Sie hatten kein Geld für die Hamas. Sie hatten kein Geld für irgendetwas. Sie hatten kein Geld für irgendetwas, kein Geld für Terror“, sagte der ehemalige Präsident und deutete damit an, dass ein stärkerer Iran während der Herrschaft der Demokraten in den USA weiterhin Geld an die Hamas lieferte.

„Deshalb gab es während meiner Amtszeit überhaupt keinen Terror. Unter [Biden] fliegt die ganze Welt in die Luft“, sagte Trump.

Seine Behauptung über „keinen Terror“ in den Jahren 2017-2021 entbehrt jeder Grundlage. Abgesehen von erfolglosen Anschlägen und solchen, bei denen die Behörden das Motiv anzweifeln, gab es während Trumps Präsidentschaft 220 Terroranschläge unterschiedlicher Schwere in den Vereinigten Staaten.

Trump, der im Präsidentschaftswahlkampf einen leichten Vors prung vor Amtsinhaber Biden hat, ist kein Freund der Palästinenser. Der ehemalige Präsident, der sich mehr Sorgen darüber macht, dass Israel „den PR-Krieg verliert“, als über den Verlust von mehr als 36.000 palästinensischen Menschenleben, hat die Antikriegsdemonstranten, die auf Universitätsgeländen in den Vereinigten Staaten demonstrieren, vorbehaltlos kritisiert.

Mehr als fünf von zehn wahrscheinlichen republikanischen Wählern unterstützen die Forderung der USA nach einem dauerhaften Waffenstillstand und einer Deeskalation der Gewalt in Gaza. Bei den wahrscheinlichen Wählern der Demokraten ist der Prozentsatz der Befürworter eines Waffenstillstands mit 83 Prozent sogar noch höher.

Die parteiübergreifende Unterstützung für einen sofortigen Stopp der israelischen Aggression in Gaza hat jedoch nicht zu diplomatischen Maßnahmen seitens der USA geführt, die Israel im blutigsten Krieg des 21.

QUELLE: TRT Welt

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …