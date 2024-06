https://english.almayadeen.net/articles/analysis/the-israeli-regime–where-every-accusation-is-a-confession



Das israelische Regime, wo jede Anschuldigung ein Geständnis ist

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

28. Juni 2024

Jedes Mal, wenn solche Behauptungen aufgestellt werden, enden sie als Eingeständnis, dass die Ankläger sehr wohl wissen, dass die Handlungen, die sie begehen, sie schuldig aussehen lassen.

Das zionistische Gebilde hat seine Aggression gegen den Gazastreifen eingeleitet, indem es ein Narrativ fabriziert hat, das auf Handlungen beruht, die es entweder jetzt begeht oder in der Vergangenheit begangen hat, um seinen eigenen sadistischen völkermörderischen Angriff zu rechtfertigen. Indem sie dem palästinensischen Widerstand Verbrechen vorwerfen, derer sie sich nachweislich selbst schuldig gemacht haben, geben sie jedoch ungewollt ihre eigene Schuld zu.

Da das israelische Regime auf diese Weise entstanden ist, ist es nur natürlich, dass wir uns mit seiner Reaktion auf die ethnische Säuberung der einheimischen Bevölkerung Palästinas zwischen 1947 und 1949 befassen. Heute ist es eine erwiesene Tatsache, die durch Dokumente und mündliche Überlieferungen bestätigt wird, dass etwa 750.000 Palästinenser von zionistischen Milizen aus ihrer Heimat vertrieben wurden, um den Weg für die Gründung des zionistischen Staates zu ebnen.

Nach 1948 versuchten die Zionisten jahrzehntelang, die Lüge zu verkaufen, dass Juden aus Europa in das angeblich leere Land des britischen Mandatsgebiets Palästina kamen und plötzlich von antisemitischen arabischen Armeen angegriffen wurden, nur weil sie Juden waren. Als sich jedoch palästinensische Stimmen zu Wort meldeten und Werke zu diesem Thema veröffentlichten, zusammen mit einer Generation von so genannten „neuen israelischen Historikern“, brach dieses Narrativ schnell zusammen und wurde als Lügengebäude entlarvt. Diese Entlarvung stellte die „Legitimität“ des Staates in Frage, der sich nicht nur jenseits der Grenzen der UN-Teilungsresolution von 1947 etabliert hatte, sondern 1967 auch die verbleibenden palästinensischen Gebiete sowie Gebiete in anderen arabischen Staaten besetzt hatte.

Als die wahre Geschichte des Kampfes an die Öffentlichkeit drang und das koloniale Siedlerregime herausforderte, schwenkte es um und begann, eine neue Opfererzählung zu konstruieren, in deren Mittelpunkt die Juden aus den arabischen Ländern stehen. Das israelische Regime behauptet nun, dass eine gleiche Anzahl von Juden aus dem Nahen Osten aus ihrem Land vertrieben wurde und in dem neu gegründeten zionistischen Staat Zuflucht suchte. Sie versuchen, dies als antisemitische Ungerechtigkeit und als „Bevölkerungsaustausch“ darzustellen.

Zwar trugen einige zionistische Aktionen zur Abwanderung der jüdischen Bevölkerung aus arabischen Ländern wie dem Irak bei, doch wurde die Mehrheit der Juden nicht gewaltsam vertrieben, sondern ging den verfügbaren Unterlagen zufolge freiwillig in das besetzte Palästina. Selbst wenn alle Juden aus verschiedenen westasiatischen Ländern vertrieben worden wären, wäre dies nicht mit der Vertreibung gleichzusetzen, die das palästinensische Volk erfahren hat, und es war auch nicht das Verschulden der Palästinenser.

Die Zionisten erkannten, dass die Welt sich des großen Unrechts, das während der Nakba begangen wurde, bewusst wurde, und machten sich die Erzählung zu eigen, um die Opferrolle für sich zu beanspruchen, indem sie suggerierten, sie seien die wahren Opfer der ethnischen Säuberung oder zumindest mit den Palästinensern gleichgestellt. Mit dieser revisionistischen Darstellung wollen sie Sympathien gewinnen, indem sie behaupten, sie seien Opfer einer ethnischen Säuberungskampagne. Sie sind sich jedoch bewusst, dass ihr Vorgehen gegen die Palästinenser ein moralisch unvereinbares Verbrechen gegen die Menschlichkeit war, und diese erfundene Erzählung vom gemeinsamen Leid lässt sich leicht entkräften.

Als Nächstes haben wir das Verbrechen der Apartheid, auf das palästinensische Menschenrechtsgruppen seit Jahrzehnten hinweisen und das nun von Amnesty International, Human Rights Watch und der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem bestätigt wurde. Die Beweise dafür, dass das israelische Regime ein System der Apartheid betreibt, sind unbestreitbar. Nachdem sie die Beweise so lange erfolgreich unterdrückt hatten, wurden sie vor ein paar Jahren endlich von den Fakten eingeholt.

Um von der Realität abzulenken, argumentieren die Zionisten, dass es in Wirklichkeit die Palästinenser sind, die ihnen ein Apartheidsystem aufzwingen, weil es Israelis nicht erlaubt ist, den Gazastreifen oder das Westjordanland zu betreten. Jeder, der die Situation auch nur ansatzweise versteht, weiß jedoch, dass im besetzten Westjordanland und im östlichen Teil des besetzten al-Quds rund 750 000 illegale israelische Siedler leben. Außerdem verbietet das israelische Regime seinen Siedlern den Zutritt zum Gazastreifen und zu den Gebieten A und B des Westjordanlandes, die de facto von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert werden.

In jüngster Zeit werden Behauptungen aufgestellt, die den Völkermord an der Bevölkerung des Gazastreifens rechtfertigen sollen. Diese Behauptungen sind zum jetzigen Zeitpunkt besonders wichtig, um darauf einzugehen. Ironischerweise sind viele dieser Anschuldigungen Dinge, für die das zionistische Gebilde selbst verantwortlich ist. Jeder dieser Punkte verdient es, separat behandelt zu werden (in keiner bestimmten Reihenfolge):

1- Menschliche Schutzschilde: Das israelische Regime wirft der Hamas und anderen palästinensischen Widerstandsgruppen ständig vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Diese Behauptung, die bei verschiedenen militärischen Angriffen auf die Zivilbevölkerung des Gazastreifens oft wiederholt wird, dient dazu, den Massenmord an unschuldigen Menschen vor der internationalen Gemeinschaft zu rechtfertigen.

Diese Behauptung wurde jedoch von Amnesty International in ihren Menschenrechtsberichten mehrfach widerlegt, insbesondere nach den israelischen Angriffen auf Gaza 2008/9 und 2014. So gab es beispielsweise während des Krieges 2008/9 keinen einzigen dokumentierten Fall, in dem die Hamas palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde einsetzte. Im Gegensatz dazu gab es dokumentierte Fälle, in denen israelische Soldaten Palästinenser als menschliche Schutzschilde benutzten, was sogar vom zionistischen Regime anerkannt wurde. Das letzte Mal, dass israelische Soldaten für den Einsatz von menschlichen Schutzschilden zur Rechenschaft gezogen wurden, war 2010, als zwei Soldaten eine minimale Strafe erhielten, weil sie während des Krieges 2008/9 ein palästinensisches Kind als menschliches Schutzschild benutzt hatten. Ironischerweise war die schwerste Strafe, die ein israelischer Soldat in diesem Zeitraum erhielt, der Diebstahl einer Kreditkarte aus dem Gazastreifen, was zu einer siebeneinhalbmonatigen Gefängnisstrafe führte.

Der Vorwurf des menschlichen Schutzschildes ist, wie die oben genannten Verbrechen, eine Umkehrung dessen, was das israelische Militär seit Jahrzehnten systematisch begeht. Bis zum Verbot durch den Obersten Gerichtshof Israels im Jahr 2005 hatte die israelische Armee den Einsatz von menschlichen Schutzschilden im Rahmen des „Nachbarschaftsverfahrens“ in ihre Militärdoktrin aufgenommen. Trotz des Verbots gab es zahlreiche Fälle, in denen israelische Soldaten unter Missachtung ihres eigenen Obersten Gerichtshofs palästinensische Zivilisten, darunter auch Kinder, als menschliche Schutzschilde einsetzten. Der jüngste Fall ereignete sich Ende letzter Woche im Jabriyat-Viertel von Dschenin, der auf Video aufgenommen und von den USA verurteilt wurde.

2- Eine Massenvergewaltigungskampagne: Die israelische Propagandamaschine hat auch die Idee verbreitet, dass die Hamas am 7. Oktober eine vorsätzliche Massenvergewaltigungskampagne gegen israelische Frauen durchgeführt hat. Zunächst einmal gibt es kein einziges Opfer und keinen einzigen Ankläger, der auch nur eine einzige Vergewaltigung beweisen könnte. Die einzigen Beweise für derartige Behauptungen über einzelne Vergewaltigungsfälle beschränken sich auf Interpretationen darüber, was mit bestimmten Israelis geschehen sein könnte, deren Leichen auf eine bestimmte Art und Weise gefunden wurden. Doch selbst in diesen Fällen, die in den UN-Berichten erwähnt werden, gibt es keine tatsächlichen Beweise für die Behauptungen, und sie können nur als Möglichkeit betrachtet werden.

Ohne zu sehr auf die verschiedenen nachweislichen Lügen der zionistischen Propagandisten und die in den UN-Berichten festgestellte Verfälschung von Tatorten durch Rettungsdienstgruppen wie die berüchtigte ZAKA-Gruppe einzugehen, genügt es zu sagen, dass es keinerlei Beweise für eine vom palästinensischen Widerstand angeordnete massenhafte vorsätzliche Vergewaltigung oder sexuelle Gewalt gibt.

Andererseits gibt es Zeugenaussagen entlassener palästinensischer weiblicher Gefangener, die berichten, dass Frauen in israelischer Haft vergewaltigt wurden. Darüber hinaus haben die Vereinten Nationen im Februar einen Bericht über zwei Fälle von Vergewaltigung an palästinensischen Frauen sowie über verschiedene Fälle von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungsdrohungen vorgelegt, woraufhin ein Expertengremium der Vereinten Nationen eine Untersuchung forderte. Der jüngste UN-Rechtsbericht, der sich in der ersten Hälfte mit den Vorwürfen vom 7. Oktober befasst, kommt zu dem Schluss, dass israelische Soldaten massenhaft sexuelle Gewalt gegen Palästinenser ausüben, sowohl online als auch persönlich. Der UN-Bericht zeigte auch mit dem Finger auf die israelische Befehlskette und bezeichnete die Fälle von sexualisierter Folter und Übergriffen gegen Männer und Frauen als „systematisch“.

Auch aus dem Sde Teiman-Gefängnis, in dem palästinensische Zivilisten aus dem Gazastreifen ohne Anklage festgehalten werden, sind immer wieder grausame Beweise aufgetaucht. Frauen sagten aus, dass sie sexuell missbraucht und mit Pfeffer auf ihre Genitalien gestreut wurden. Mehrere Männer sagten aus, dass sie mit elektrischen und brennenden Metallstäben vergewaltigt wurden, und in einem Fall starb ein palästinensischer Mann sogar, nachdem er auf diese Weise vergewaltigt worden war.

Darüber hinaus haben sich israelische Soldaten dabei gefilmt, wie sie die Unterwäsche palästinensischer Frauen trugen und ihre Unterwäschefächer durchwühlten. Sie haben auch Zivilisten gefilmt, die sie entführt und gezwungen hatten, sich ganz oder teilweise nackt auszuziehen, um sie zu demütigen. In verschiedenen Berichten wurde auch berichtet, dass die Soldaten Kampfhunde einsetzten, um entführte Zivilisten zu vergewaltigen.

Das Urteil ist eindeutig: Es gibt keinen einzigen bewiesenen Fall, in dem ein Palästinenser einen Israeli vergewaltigt hätte, aber es gibt unzählige Fälle, in denen israelische Soldaten Palästinenser vergewaltigen, und dafür gibt es Berge von Beweisen.

3- Gefangene: Dieses Thema mag für einige umstritten sein, aber es muss zur Kenntnis genommen werden. Israel beschwert sich darüber, dass die Hamas israelische Soldaten und Siedler aus den Gebieten um den Gazastreifen gefangen genommen hat. Nach internationalem Recht ist die Gefangennahme von Nichtkombattanten ein Verbrechen und nicht zu rechtfertigen, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass dies zu dem besonderen Zweck geschah, den Nichtkombattanten zu schützen. Für derartige Behauptungen gibt es jedoch einfach nicht genügend Beweise.

Während palästinensische Widerstandsgruppen rund 200 Israelis gefangen genommen haben, nimmt das israelische Regime seit 1967 Palästinenser ohne Anklage gefangen. Hunderttausende Palästinenser wurden als politische Gefangene in israelischen Militärgefängnissen festgehalten und eingesperrt. Am 6. Oktober hielten die Israelis rund 5.000 palästinensische Geiseln fest, deren Zahl sich inzwischen mehr als verdoppelt hat, viele davon in Verwaltungshaft (ohne Anklage).

Die Realität sieht so aus, dass es für ein Regime, das sich auf die Entführung von Kindern und unschuldigen Zivilisten spezialisiert hat und einige von ihnen jahrelang festhält, ohne auch nur eine einzige Anklage gegen sie zu erheben, einfach lächerlich ist, wenn es sich über Geiselnahmen beschwert. Der einzige Grund, warum der Widerstand Israelis gefangen nahm, war der Abschluss eines Gefangenenaustauschs, um Tausende ihrer eigenen Gefangenen freizubekommen, um die sich im Grunde genommen niemand kümmerte, und von denen wir heute nicht einmal einen Pieps hören. Das zionistische Gebilde hält derzeit mehr als 100 Mal so viele Gefangene fest wie der palästinensische Widerstand. Außerdem handelt es sich bei den gefangen gehaltenen Soldaten um legitime Kriegsgefangene, so dass es lächerlich ist, die israelischen Soldaten als unschuldige Gefangene zu bezeichnen.

4 – Völkermörderische Absichten: Bis Januar hat das israelische Regime den Vorwurf des Völkermords im Gazastreifen schlichtweg zurückgewiesen und solche Anschuldigungen als „antisemitisch“ abgetan. Als jedoch der Internationale Gerichtshof (IGH) die Klage Südafrikas, das die zionistische Entität des Völkermordes in Gaza beschuldigt hatte, positiv bewertete, musste das israelische Narrativ ändern.

Wie vorauszusehen war, begannen das israelische Regime und seine Propagandisten, die Hamas des versuchten Völkermords zu beschuldigen. Sie versuchten auch, den populären Gesang „vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ als Aufruf zum Völkermord an den Juden darzustellen. Für jeden intelligenten Menschen sind solche Narrative nicht mehr als eine kindische Behauptung: „Ich weiß, dass du es bist, aber was bin ich?“

5- Sie sind wie Al-Qaida und ISIS: Die Propaganda des israelischen Regimes zu Beginn des Völkermordes in Gaza war darauf fixiert, die Hamas mit terroristischen Gruppen wie Daesh und al-Qaeda zu vergleichen. Lässt man die Tatsache beiseite, dass das israelische Militär nicht nur al-Qaida-Kämpfern geholfen und sie in Südsyrien medizinisch behandelt hat, können wir anhand einiger einfacher Fakten und Zahlen sehen, wer diesen Terrorgruppen näher steht.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen hat das israelische Militär rund 50.000 palästinensische Zivilisten im Gazastreifen ermordet, einschließlich derer, die unter den Trümmern vermisst werden und als tot gelten. Etwa 70 % der Getöteten sind Berichten zufolge Frauen und Kinder. Diese Zahl wurde im Laufe von 9 Monaten einer Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen zugefügt.

Im Gegensatz dazu verzeichnete Daesh in den ersten zwei Jahren seines Aufstands im Irak mit 18.800 Toten die schlimmste Zahl von Todesopfern aller Zeiten. Die Israelis brauchten nur neun Monate, um im Gazastreifen eine so hohe Zahl an zivilen Todesopfern zu verursachen, und das bei einer geringeren Bevölkerungszahl, wobei allein so viele Kinder getötet wurden, wie Daesh in zwei Jahren insgesamt an zivilen Todesopfern zu beklagen hatte. Vergleicht man zudem die Aussagen der sektiererischen Killer von Daesh mit denen israelischer Offizieller, so findet man eine ähnlich mörderische und rassistische Sprache, die Gruppen zeigt, die sich verpflichtet haben, alle zu töten, die nicht mit ihrer sektiererischen Exklusivherrschaft übereinstimmen.

Hier könnte man bestenfalls argumentieren, dass Daesh nicht über die Waffen verfügt, die die Zionisten besitzen, weshalb ihre Morde ein viel geringeres Ausmaß haben. Wenn jedoch irgendeine Gruppe im palästinensisch-israelischen Kampf mit Daesh verglichen werden soll, dann wäre es genauer, das zionistische Militär zu vergleichen.

Obwohl den Palästinensern zahllose andere Vorwürfe gemacht wurden, sind dies vielleicht die bekanntesten der letzten Zeit. Sie alle sind einfach Versuche, das palästinensische Volk für Verbrechen verantwortlich zu machen, auf die sich die zionistische Organisation spezialisiert hat. Jedes Mal, wenn solche Behauptungen aufgestellt werden, enden sie als Eingeständnis, dass die Ankläger sehr wohl wissen, dass die Handlungen, die sie begehen, sie schuldig aussehen lassen. Es ist eine Art kollektiver Narzissmus, der die Denkweise der Zionisten bestimmt. Wenn sie auf ihre Verbrechen hingewiesen werden, verdrehen sie die Realität, um sich selbst zum Helden und zum Opfer zu machen.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Übersetzt mit deepl.com

