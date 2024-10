https://english.almayadeen.net/news/politics/evacuate-or-else—israel-s—thoughtful–tactics-in-lebanon



Evakuieren oder sonst: „Israels“ „durchdachte“ Taktiken im Libanon und im Gazastreifen

Von Aya Youssef

Quelle: Al Mayadeen Englisch

3. Oktober 2024

Die Evakuierungsbefehle „Israels“ im Libanon, die angeblich dem Schutz der Zivilbevölkerung dienen sollen, werden weithin als ethnische Säuberungstaktik angesehen, die die Bewohner unter chaotischen, vagen Warnungen zur Flucht zwingt.

Seit über einer Woche leben die Menschen im Libanon in ständiger Angst und kleben jede Nacht an ihren Telefonen, um die neuesten Evakuierungsbefehle des arabischen Sprechers der israelischen Besatzungstruppen, Avichay Adraee, abzuwarten. Nicht, weil sie seine Aussagen eifrig verfolgen, sondern weil diese Ankündigungen darüber entscheiden, ob ihre Häuser in dieser Nacht bombardiert werden. Dieses willkürliche Ritual hat sich zu einem nächtlichen Horror entwickelt, bei dem Zivilisten ängstlich durch die sozialen Medien scrollen und hoffen, dass ihr Haus nicht das nächste Ziel ist.

Das israelische Militär hat unzählige Evakuierungsbefehle im gesamten Libanon erlassen, manchmal bis zu sechs in nur zwei Stunden. Manchmal geben diese Warnungen genaue Orte an, aber immer häufiger enthalten sie vage Karten, die ganze Stadtviertel abdecken und im Wesentlichen ganze Wohngebiete für willkürliche Bombardierungen markieren. „Israel“ behauptet oft, dass die Hisbollah in diesen Gebieten operiert, aber die Opfer dieser Angriffe sind überwiegend Zivilisten, die keinen sicheren Zufluchtsort haben oder sich entschieden haben, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Zwei Dutzend Dörfer zur Flucht gezwungen

Am 2. Oktober befahlen die israelischen Besatzungstruppen (IOF) Zivilisten in zwei Dutzend Dörfern im Südlibanon, das Gebiet sofort zu verlassen, und begründeten dies mit den Aktivitäten der Hisbollah in der Region.

„Die Aktivitäten der Hisbollah zwingen die IDF, dagegen vorzugehen. Die IDF möchte Ihnen nicht schaden“, verkündete Avichay Adraee über X. “Zu Ihrer eigenen Sicherheit müssen Sie Ihre Häuser sofort verlassen. Jeder, der sich in der Nähe von Hisbollah-Aktivisten, ihren Einrichtungen oder ihren Waffen aufhält, setzt sich selbst einem Risiko aus.“

Diese Befehle werden in der Regel auf Social-Media-Plattformen veröffentlicht, auf die viele Zivilisten – insbesondere diejenigen ohne zuverlässige Internetverbindung – möglicherweise gar keinen Zugriff haben. Darüber hinaus ist die für die Evakuierung vorgesehene Zeit alarmierend kurz, oft nur 30 Minuten oder weniger. In einer eklatanten Missachtung menschlichen Lebens erwartet das israelische Militär, dass ganze Dörfer mit wenig bis gar keiner Vorbereitungszeit evakuiert werden, ohne dabei die Sicherheit in den Gebieten zu gewährleisten, in die sie fliehen.

Am 2. Oktober erließ das israelische Militär innerhalb von 90 Minuten sieben Evakuierungsbefehle. Einige dieser Befehle betrafen dasselbe Gebiet, was nicht nur Chaos, sondern auch die sorglose Wiederholung von Warnungen als eine Form der psychologischen Kriegsführung demonstriert.

Können wir den Evakuierungsbefehlen „Israels“ trauen?

Die kurze Antwort: Absolut nicht. Das israelische Militär hat eine lange Geschichte darin, Zivilisten mit Evakuierungsbefehlen in die Irre zu führen und Gebiete weit über die angegebenen hinaus zu treffen. Dies wurde im südlichen Vorort von Beirut deutlich, wo die israelische Armee am Donnerstag, dem 5. Oktober, einen Evakuierungsbefehl für den südlichen Vorort von Beirut erließ, aber schließlich das Zentrum von Beirut traf und ein Gesundheitszentrum in Bachoura anvisierte – ein Gebiet, das nicht in den Warnungen enthalten war. Bei dem Angriff wurde eine Gesundheitseinrichtung getroffen und sieben Mitarbeiter des Gesundheitswesens der Islamischen Gesundheitsvereinigung wurden getötet.

Dies ist kein Einzelfall. Im Gazastreifen setzt das israelische Militär während seines andauernden Völkermords ähnliche Taktiken ein. Bereits im Oktober 2023 erklärte „Israel“ bestimmte Gebiete zu „Sicherheitszonen“ und forderte die Zivilbevölkerung auf, dorthin umzusiedeln. Doch selbst nachdem die Palästinenser in diese ausgewiesenen Zonen gezogen waren, bombardierte „Israel“ sie weiterhin. Die UNO berichtete im Juli 2024, dass nur etwa ein Achtel des Gazastreifens nicht unter israelischen Evakuierungsbefehlen stand, was den Gazastreifen zu einer Todesfalle für diejenigen machte, die versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Die sogenannten „Sicherheitszonen“ von al-Mawasi und Khan Younis wurden zu Schlachtfeldern, da israelische Streitkräfte diese Gebiete mehr als zehnmal bombardierten und Zivilisten massakrierten, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dorthin gelockt wurden.

Sehen Sie sich das an: „Warum werden hier Menschen verbrannt?“ – Überlebende des Massakers von Al-Mawasi gegenüber CNN

Darüber hinaus demonstrierte das israelische Militär seine Brutalität, indem es den Palästinensern in Gaza im Oktober 2023 während eines vollständigen Stromausfalls über soziale Medien die Evakuierung anordnete und die Anweisungen in englischer Sprache an eine arabischsprachige Bevölkerung richtete.

Taktiken der ethnischen Säuberung

Eines muss klar sein: Bei den Evakuierungsbefehlen „Israels“ geht es nicht um den Schutz von Zivilisten. Es handelt sich schlicht und einfach um Taktiken der ethnischen Säuberung. Sie dienen als dünne Deckung für die Rechtmäßigkeit, als Vorwand, um den Zivilisten die Schuld dafür zu geben, dass sie zurückgeblieben sind, während „Israel“ ganze Bevölkerungsgruppen vertreibt und Stadtviertel dem Erdboden gleichmacht.

Das Völkerrecht ist in dieser Hinsicht eindeutig: Angriffe auf Zivilisten und die fehlende Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen Gebieten sind Kriegsverbrechen. „Israels“ Handlungen – die Bombardierung dicht besiedelter Gebiete nach der Erteilung unaufrichtiger Evakuierungsbefehle mit kurzer Vorwarnung – stellen einen eklatanten Verstoß gegen diese Gesetze dar.

Außerdem muss Zivilisten ausreichend Zeit zur Verfügung stehen, um sich in Sicherheit zu bringen, was „Israel“ jedoch regelmäßig ignoriert. Im Libanon müssen die Menschen verzweifelt versuchen, ein Transportmittel zu finden, und es gibt keinen wirklich sicheren Ort, an den sie fliehen können. Das gesamte Land ist bedroht, und jede Nacht besteht die schreckliche Möglichkeit einer weiteren Runde von Luftangriffen, wobei Evakuierungsbefehle kaum mehr als psychologische Kriegsführung sind.

Die Realität der israelischen „Warnungen“

Die von „Israel“ erlassenen Evakuierungsbefehle sind ein grausamer Witz, der eher dazu dient, Zerstörung zu rechtfertigen, als Zivilisten zu schützen. Das eigentliche Ziel ist nicht die Evakuierung, sondern die Entvölkerung. Indem „Israel“ Zivilisten aus ihren Häusern vertreibt und dann wahllos bombardiert, leert es systematisch Gebiete, die es als „problematisch“ einstuft.

Im Libanon und im Gazastreifen werden durch diese Taktik ganze Gemeinden zerstört, Familien vertrieben und Generationen traumatisiert. Die israelische Regierung mag behaupten, dass sie in „Selbstverteidigung“ handelt, aber ihre Handlungen sprechen eine andere Sprache, nämlich die von vorsätzlicher ethnischer Säuberung und Massenbestrafung.

Letztendlich dienen die Evakuierungsbefehle nicht als humanitäre Gesten, sondern als Waffen, und „Israel“ setzt sie in vollem Umfang ein, während die Menschen im Libanon und im Gazastreifen standhaft in ihrem Land bleiben und sich weigern, sich von leeren Drohungen, die sie umgeben, entwurzeln zu lassen.

Lesen Sie mehr: Israelische Kampfflugzeuge griffen fliehende Palästinenser nach Evakuierungsaufrufen an

