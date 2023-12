Biden’s Band-Aid Solution for Gaza – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Bidens Notlösung für Gaza Palästinensische Autonomiebehörde übernimmt den Gazastreifen ohne Garantie für einen Staat

Von Richard Silverstein

23. Dezember 2023

Israel zerstört Gaza und überlässt den Wiederaufbau dann anderen

Während Israel sich auf dem Weg zur ethnischen Säuberung des gesamten Gazastreifens abschlachtet, arbeiten die Regierung Biden und ihre arabischen Kumpane an einer Nachkriegs-„Lösung“ für Gaza. Die beiden Ansätze sind diametral entgegengesetzt. Aber beide tun so, als gäbe es den jeweils anderen nicht. Und beide löschen die Menschen in Gaza selbst vollständig aus.

Wir haben dieses Szenario schon einmal gesehen: die Russen in Afghanistan; die Amerikaner in Afghanistan; die Amerikaner im Irak; die Saudis im Jemen. Ein mächtiges Land bombt und metzelt sich in ein schwächeres Land ein. Dann beschließt es, jedes „Problem“ in diesem Land zu lösen, indem es bestimmt, wer und was es regieren soll.

Die USA schmieden einen solchen „Plan“ für die Zukunft des Gazastreifens:

Ein massiver Plan für den Wiederaufbau des belagerten Gazastreifens nach dem Krieg nimmt Gestalt an, wenn nur die Kämpfer und die lokale Politik nicht im Weg stehen.

Der mit Milliarden aus den Golfstaaten unterstützte Plan wird von arabischen Staaten, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union vorangetrieben. Er zielt darauf ab, das Leben der Palästinenser zu verändern und sie mit neuer Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde der Eigenstaatlichkeit näher zu bringen.

Nachdem die Palästinensische Autonomiebehörde diese Woche einem Vorschlag der USA, der EU, der arabischen Golfstaaten, Ägyptens und Jordaniens für ein Szenario für die Zeit danach zugestimmt hat, beschleunigt sich die Entwicklung. Der Plan zielt darauf ab, den Küstenstreifen wieder aufzubauen, die palästinensische Verwaltung zu vereinen und zu überarbeiten sowie eine palästinensische Sicherheitstruppe im Gazastreifen zu schaffen, die die palästinensische und israelische Sicherheit gewährleistet.

Es gibt zahlreiche ungeprüfte Annahmen derjenigen, die den „Tag danach“ in Gaza planen. Die vage Formulierung dieser Passage bestätigt dies zusätzlich. Erstens ist ein „Plan, der Gestalt annimmt“ so unbestimmt, dass er fast alles bedeuten kann. Zweitens ist ein Plan, der von „den Kämpfern und der lokalen Politik“ abgelehnt wird, so ziemlich das Ende der Fahnenstange. Man kann nicht spielen, wenn sich die Spieler nicht auf die Regeln einigen können. Auch hier versuchen Außenstehende, den am stärksten Betroffenen ihre Vorstellungen aufzuzwingen.

Diese „Golfmilliarden“ sind auch nicht greifbar. Sie sind nicht real. Etwas zu versprechen ist nicht dasselbe wie es zu liefern. Länder haben schon früher Milliarden für den Gazastreifen versprochen und nicht geliefert. Und selbst wenn sie es getan haben, wurden die von ihnen errichteten Gebäude und Infrastrukturen im nächsten Krieg von Israel zerstört. Wie wollen die Golfpotentaten garantieren, dass ihre Milliarden nicht nur sinnvoll ausgegeben werden, sondern auch vor künftigen Angriffen geschützt sind? Kurz gesagt, sie können es nicht.

Wie soll die Einsetzung der PA in Gaza einen palästinensischen Staat „näher bringen“? Was soll das überhaupt bedeuten?

Nichtsdestotrotz basiert der Plan auf der Bereitstellung massiver Mittel für den Wiederaufbau des einst als Gaza bekannten Ödlands:

Im Mittelpunkt des Plans steht das, was arabische Diplomaten als „rasche“ Wiederaufbau- und humanitäre Kampagne bezeichnen, um das Leid der Palästinenser im Gazastreifen zu lindern, Wohnraum zu schaffen und die Lebensgrundlagen wiederherzustellen.

Es gibt 25.000 Tote (einschließlich derer, die unter den Trümmern vermisst werden), 2 Millionen Flüchtlinge, die meisten Häuser sind zerstört, es gibt keine medizinische Versorgung, keinen Strom und kein sauberes Wasser. Für die Umsetzung dieses Plans werden neben Geld auch Baumaschinen und Zehntausende von Arbeitern benötigt. Gaza kann einiges davon bereitstellen. Aber nichts an der Lösung dieses Problems kann „schnell“ sein. Wenn es jemals geschieht (und das ist höchst unwahrscheinlich), wird es Jahre dauern, wenn nicht länger. Und das auch nur, wenn alle Parteien, einschließlich Israel, zustimmen (was nicht der Fall sein wird).

Im Rahmen des Plans haben die Golfstaaten ein Anfangsbudget von 3 Milliarden Dollar jährlich für einen Zeitraum von 10 Jahren festgelegt, wobei die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar die drei größten Geber sind, so ein Beamter der Golfstaaten, der um Anonymität bat.

Der Schwerpunkt des raschen Wiederaufbaus wird auf dem südlichen Gazastreifen liegen, wo 1 Million Palästinenser vom israelischen Militär vertrieben wurden. Dort sollen Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser sowie Wasser- und Energieinfrastrukturen gebaut werden, so Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind.

Die israelische Ablehnung macht die besten Pläne zunichte

Die grausamste Ironie an der ganzen Sache ist, dass Israel, das den Gazastreifen zerstört hat, keinen Cent für den Wiederaufbau aufbringen muss. Es hat diese Aufgabe an seine Verbündeten am Golf und in den USA ausgelagert, die nur zu gerne bereit sind, dafür zu zahlen. Wie kann die Welt zulassen, dass ein Staat ein Volk zerstört, ohne dafür zu bezahlen?

Israel will mit einem neuen und verbesserten Garza nichts zu tun haben. Und es gibt nichts, was die USA oder diese angeblichen Wohltäter haben, um es zu locken. Obama versuchte es mit 30 Milliarden Dollar Militärhilfe im Austausch dafür, dass Netanjahu seinen Widerstand gegen das Atomabkommen mit dem Iran aufgibt: Bibi nahm das Geld und lief davon. Was können sie ihm anbieten, das ein anderes Ergebnis bringen würde? Nichts.

Israel will Territorium. Es will Ressourcen. Es will die Kontrolle. Nichts anderes ist wichtig. Es hat bereits fast alles davon (abzüglich der Palästinenser, die derzeit im Weg stehen – aber nicht mehr lange). Außerdem will es keinen Frieden. Es will ständigen Krieg. Sie wollen Zwietracht und Instabilität in der Region. Das spaltet sie, damit sie sich nicht gegen den gemeinsamen Feind Israel vereinigen können.

Diejenigen, die sich diese Hirngespinste ausdenken, verstehen einfach nicht die israelischen Interessen (wie Netanjahu sie wahrnimmt):

Arabische Staaten versuchen Berichten zufolge, die Finanzierung des Wiederaufbaus durch die Golfstaaten als Druckmittel zu nutzen, um Israel dazu zu bringen, eine Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde in einem Nachkriegs-Gaza zu akzeptieren, und senden über ihre Gesandten eine Botschaft an Israel und Washington: Keine Palästinensische Autonomiebehörde, keine Gelder für Gaza.

Israel will nicht, dass Gaza wieder aufgebaut wird. Warum sollte es mit Geld aus den Golfstaaten die Herrschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde akzeptieren? Wer auch immer sich diese Idee ausgedacht hat, ist entweder ein Narr oder versteht einfach Israels geostrategisches Denken nicht (oder beides).

Netanjahu-Hanegbi: Böser Mann, guter Mann

Netanyahus Sicherheitsberater, Tzahi Hanegbi, veröffentlichte in der saudischen Publikation Elaph einen Meinungsartikel (Google Translate bietet den Text unten an), der angeblich ein gewisses Einlenken des Premierministers in diesen Fragen signalisiert:

…Gemeinsam mit den zivilen und gemäßigten Kräften in der palästinensischen Arena, der Bevölkerung des Gazastreifens und mit unseren Partnern in der internationalen Gemeinschaft und in den Ländern der Region werden wir prüfen, wie der Streifen wieder aufgebaut werden kann und wie er wieder aufgebaut werden kann. Um eine neue Realität in diesem Sektor zu schaffen, bedarf es einer Kombination aus regionalen und internationalen Kräften.

… Ich möchte klarstellen, dass … Israel kein Interesse daran hat, die zivilen Angelegenheiten des Gazastreifens zu kontrollieren … Dazu bedarf es einer gemäßigten palästinensischen Regierung, die eine breite Unterstützung und Legitimität in der Bevölkerung genießt. Es steht uns nicht zu, zu bestimmen, wer dies sein wird.

Da dies in direktem Widerspruch zu dem steht, was Netanjahu seiner rechten israelischen Wählerschaft erzählt, müssen wir die Schmeicheleien von Hanegbi mit einer großen Portion Skepsis betrachten. Bibi besänftigt seine rechtsgerichteten Anhänger, während Hanegbi die USA besänftigt. Es ist ein raffiniertes Spiel mit zwei Karten.

Hanegbis Erklärungen strotzen nur so vor Heuchelei: Israel wird „prüfen, wie der Gazastreifen wiederaufgebaut werden kann“? Wie das? Was wird es anbieten? Leere Worte.

Man beachte, dass er sagt, Israel habe kein Interesse daran, die zivilen Angelegenheiten von Gaza zu kontrollieren“. Aber es hat ein großes Interesse daran, die Sicherheitsangelegenheiten von und in Gaza zu kontrollieren. Schließlich hat es den Gazastreifen seit 2006 belagert. Warum sollte sie das jetzt oder in Zukunft ändern? Im Wesentlichen will sie eine „gemäßigte“ (d.h. unterwürfige) PA, die Müll sammelt und Strafzettel verteilt, während sie alle anderen Bereiche des palästinensischen Lebens kontrolliert. Wir können dies als Blockade-light bezeichnen.

Im Grunde genommen. Israel will, dass die PA im Gazastreifen genau das tut, was sie im Westjordanland tut: die Sicherheit an Palästinenser auslagern, um Israelis zu schützen, so dass der Staat ersteren niemals irgendwelche Rechte zugestehen muss.

Beachten Sie, was in Hanebbis Artikel nicht vorkommt: ein palästinensischer Staat. Ohne diesen fällt der ganze Plan wie ein Kartenhaus in sich zusammen.

abbas

Mahmoud Abbas, „der tattrige Betrüger der PA

PA 2.0

Hier erkennt Hanegbi eine mögliche Rolle für ein neueres, glänzenderes Modell der PA an. Nennen wir es PA 2.0:

Israel ist sich des Wunsches der internationalen Gemeinschaft und der Länder der Region bewusst, die Palästinensische Autonomiebehörde am Tag nach der Hamas zu integrieren, und wir machen deutlich, dass die Angelegenheit eine grundlegende Reform der Palästinensischen Autonomiebehörde erfordert, die sich darauf konzentriert, ihre Pflicht anzuerkennen, die junge Generation in Gaza, Ramallah, Dschenin und Jericho in den Werten der Mäßigung und Toleranz zu erziehen, ohne zur Gewalt gegen Israel aufzustacheln.

In ihrer jetzigen Form fällt es der Behörde schwer, dies zu tun, und es wird großer Anstrengungen und der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft sowie der Länder der Region bedürfen, und wir sind zu diesen Anstrengungen bereit.

Hanegbi möchte also nicht nur, dass die Palästinensische Autonomiebehörde die Angriffe auf Israelis einstellt, sondern auch, dass sie eine neue junge Generation „guter“ Palästinenser heranzieht, die in Ruhe leben und keine unbequemen Forderungen stellen – wie etwa einen eigenen Staat. Es erstaunt mich immer wieder – die dampfend heiße Heuchelei der israelischen Führer.

Es ist so beruhigend, dass Israel „zu dieser Anstrengung bereit“ ist. Das klingt, als hätte die Weltgemeinschaft einen echten Partner, nicht wahr? Wenn Sie das glauben, kann ich Ihnen eine Brücke verkaufen.

So würde die Auslagerung der Sicherheit des Gazastreifens funktionieren:

…Die arabischen Staaten, die Regierung Biden und die Palästinensische Autonomiebehörde haben sich auf einen Kompromiss geeinigt, der vorsieht, dass eine Gruppe ehemaliger Sicherheitsbeamter der Palästinensischen Autonomiebehörde im Gazastreifen die Polizei für die Zeit nach Hamas übernimmt.

Die Palästinensische Autonomiebehörde, die 2006 einen gescheiterten Staatsstreich gegen die Hamas (mit amerikanischer Duldung) durchführte, der zur Übernahme der Kontrolle über den Gazastreifen durch die Hamas führte, wird also triumphierend in ihr altes Revier zurückkehren. Ich bin sicher, die Hamas wird ihre palästinensischen Brüder mit offenen Armen empfangen. Was ist mit der Hamas? Wird sie leise in die gute Nacht gehen? Sich nach Doha schleichen, um mit den Ölscheichs zu turteln? Was werden Sie mit der Hamas tun? Darüber haben sie sich noch keine Gedanken gemacht, wie es scheint.

Die PA ist korrupt. Sie ist nicht einmal in der Lage, das Westjordanland zu regieren, in dem Chaos herrscht. Das ist die Organisation, die jetzt auch den Gazastreifen regieren soll? Ah, aber dafür haben sie eine Lösung gefunden: eine neue und verbesserte Version der alten PA:

…Die PA stimmte dem europäisch-amerikanisch-arabischen Plan zu, eine technokratische Einheitsregierung unter einer „erneuerten und wiederbelebten“ PA zu bilden, die sowohl den Gazastreifen als auch das Westjordanland regieren soll.

Im Rahmen des mündlich vereinbarten Plans würde der achtzigjährige Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, während einer Übergangszeit als zeremonielle Galionsfigur dienen, während die Einheitsregierung Dienstleistungen erbringen, die täglichen Angelegenheiten regeln und den Wiederaufbau überwachen würde.

Wie wird diese neue PA aussehen? Dazu hat Abbas sicherlich einige Vorstellungen:

Doch die Gespräche stagnieren bei den Details. Der innere Kreis von Abbas möchte, dass die Einheitsregierung mit Loyalisten und Personen aus dem Westjordanland besetzt wird. Die USA und die arabischen Mächte, so sagen Diplomaten, gehen noch einen Schritt weiter und bestehen darauf, dass die neue Regierung zu gleichen Teilen mit Palästinensern aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland besetzt wird, allesamt unpolitische Technokraten und Mitglieder der Zivilgesellschaft.

Es mag Menschen aus dem Gazastreifen geben, die mit diesen Außenseitern zusammenarbeiten würden, aber ohne etwas mehr als Geld und Infrastruktur kann es keine Beteiligung geben. Die Palästinenser wollen Rechte. Wenn man ihnen das nicht bieten kann, kann man genauso gut zu Hause bleiben und sein Geld sparen. Nichts in diesem Plan garantiert dies. Natürlich gibt es die Vision eines Staates. Aber es gibt keinen Staat. Visionen sind keinen Eimer warmer Pisse wert, wie ein amerikanischer Politiker einmal über seine Rolle als Vizepräsident sagte:

…Die Palästinensische Autonomiebehörde drängt auf eine internationale Friedenskonferenz, auf der ein Zeitplan für einen palästinensischen Staat als Voraussetzung für die Förderung des Post-Hamas-Regierungsplans festgelegt wird – ein politischer Horizont, der ihr helfen würde, die Initiative gegenüber anderen Fraktionen und der Öffentlichkeit zu verkaufen.

Da ist er wieder, der „politische Horizont“. Der, den Biden und Blinken wie Marktschreier, die Schlangenöl verkaufen, anpreisen. Ein Horizont bedeutet ebenso wie eine Vision genau gar nichts. Das Gleiche gilt für einen „Zeitplan“.

Oslo versprach einen palästinensischen Staat bis zum Jahr 2000. Schauen Sie, wie gut das geklappt hat. Warum sollte irgendeine palästinensische Gruppierung oder Person das glauben? Ihre Hoffnungen wurden über Jahrzehnte hinweg unzählige Male enttäuscht. Glauben diese Versprecher, dass ein neuer Satz die Palästinenser davon überzeugen wird, dass ihr Schiff nun endlich eingelaufen ist?

Die Außenstehenden planen weiterhin die Zukunft Palästinas für die Palästinenser:

Wie aus mehreren Quellen verlautet, bevorzugen europäische, britische und Golf-Diplomaten, dass die neu gestaltete Palästinensische Autonomiebehörde Anwälte, Wissenschaftler, Menschenrechtsaktivisten und Wirtschaftsführer aus der palästinensischen Diaspora aufnehmen soll. Sie wären von dem Glauben an eine gute Regierungsführung beseelt und frei von den erbitterten Spaltungen und kleinlichen Rivalitäten, die die palästinensische Politik heute prägen.

Das Wundermittel gegen die palästinensische Zersplitterung besteht also darin, palästinensische Fachleute aus der Diaspora zu importieren, um die Differenzen zu überspielen und sich an die Lösung der „echten Probleme“ zu machen. Als ob die politischen Differenzen zwischen Fatah und Hamas nicht viel grundlegendere und wichtigere Probleme wären, die gelöst werden müssten.

Wo ist die Hamas?

Lassen Sie uns über den Elefanten im Raum sprechen: Hamas. Sie wird nicht verschwinden. Israel kann sie nicht besiegen. Es kann sie nicht eliminieren. Was soll man mit der Hamas tun? Die Palästinensische Autonomiebehörde scheint zu glauben, dass sie sie mit dieser Art von Angebot abkaufen kann:

Die PA führt inoffizielle Gespräche mit der Hamas in der Türkei und bietet ihr Sitze in der PLO an, wenn sie den bewaffneten Widerstand aufgibt.

Glaubt wirklich jemand, dass diese Idee auch nur im Entferntesten bei der Hamas Anklang finden wird? Vor allem, wenn eine palästinensische Umfrage besagt, dass nur 1 % der Palästinenser eine Einheitsregierung unter Abbas wollen und 60 % wollen, dass die Hamas den Gazastreifen regiert. 60 % wollen auch, dass die PA aufgelöst wird. Klingt das wie ein Rezept für eine künftige Regierung in Gaza? Schließlich hat sich die Popularität der Hamas seit dem 7.10. auf 44 % verdreifacht. Streichen Sie sie aus Ihren Überlegungen zur Zukunft des Gazastreifens – auf Ihre Gefahr hin.

Übersetzt mit Deepl.com



