Bidens Phase“ des Ukraine-Krieges hat begonnen

von M. K. BHADRAKUMAR

17. September 2023

Von Großbritannien und Frankreich gelieferte Langstrecken-Marschflugkörper treffen Russlands Schwarzmeerflotte in ihrem Heimathafen Sewastopol, 13. September 2023Der Bodenkrieg in der Ukraine hat seinen Lauf genommen, eine neue Phase beginnt. Selbst eingefleischte Befürworter der Ukraine in den westlichen Medien und Denkfabriken geben zu, dass ein militärischer Sieg über Russland unmöglich ist und eine Räumung des von Russland kontrollierten Gebiets die Möglichkeiten Kiews bei weitem übersteigt. Daher der Einfallsreichtum der Biden-Administration, einen Plan B zu entwickeln und Kiew zu raten, den Verlust von Territorium realistisch zu sehen und pragmatisch den Dialog mit Moskau zu suchen. Dies war die bittere Botschaft, die US-Außenminister Antony Blinken kürzlich persönlich in Kiew überbrachte. Doch die bissige Reaktion von Präsident Zelensky in einem anschließenden Interview mit dem Magazin Economist ist aufschlussreich. Er konterte, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs zwar immer noch große Töne spucken und versprechen, der Ukraine beizustehen, „solange es nötig ist“ (Bidens Mantra), aber er, Zelensky, habe einen Stimmungswandel bei einigen seiner Partner festgestellt: „Ich habe diese Intuition, ich lese, höre und sehe ihre Augen, wenn sie sagen: ‚Wir werden immer bei euch sein‘. Aber ich sehe, dass er oder sie nicht hier ist, nicht bei uns.“ Sicherlich liest Zelensky die Körpersprache richtig, denn ohne einen überwältigenden militärischen Erfolg in Kürze ist die westliche Unterstützung für die Ukraine zeitlich begrenzt. Zelensky weiß, dass die Aufrechterhaltung der westlichen Unterstützung schwierig sein wird. Dennoch hofft er, dass die Europäische Union, wenn schon nicht die Amerikaner, so doch zumindest ihre Hilfe fortsetzen und möglicherweise sogar auf ihrem Gipfeltreffen im Dezember Verhandlungen über den Beitrittsprozess für die Ukraine aufnehmen wird. Er drohte aber auch unverhohlen mit einer terroristischen Bedrohung Europas und warnte, dass es keine „gute Geschichte“ für Europa wäre, wenn es „diese Menschen [der Ukraine] in die Enge treiben würde“. Bislang waren solche ominösen Drohungen eher gedämpft und stammten von rangniedrigen Aktivisten des faschistischen Bandera-Randes. Aber auch Europa hat seine Grenzen. Die westlichen Waffenarsenale sind erschöpft und die Ukraine ist ein Fass ohne Boden. Vor allem fehlt die Überzeugung, dass weitere Lieferungen etwas an dem nicht zu gewinnenden Stellvertreterkrieg ändern würden. Außerdem liegt die europäische Wirtschaft am Boden, und die Rezession in Deutschland könnte in eine Depression abgleiten, was tiefgreifende Folgen der Deindustrialisierung hätte. Es genügt zu sagen, dass Zelenskys Besuch im Weißen Haus in den kommenden Tagen ein entscheidender Moment sein wird. Die Biden-Administration ist in düsterer Stimmung, weil der Stellvertreterkrieg eine Vollgas-Strategie im indopazifischen Raum gegen China behindert. Bei einem Auftritt in der ABC-Sendung „This Week“ erklärte Blinken jedoch zum ersten Mal ausdrücklich, dass sich die USA nicht dagegen wehren würden, dass die Ukraine von den USA gelieferte Raketen mit größerer Reichweite einsetzt, um tief im russischen Hoheitsgebiet anzugreifen – ein Schritt, den Moskau zuvor als „rote Linie“ bezeichnet hat und der Washington zu einer direkten Konfliktpartei machen würde. Der bekannte amerikanische Militärhistoriker, Strategieexperte und Kriegsveteran Oberst a.D. Douglas MacGregor (der während der Trump-Administration als Berater des Pentagons diente), sagt in weiser Voraussicht, dass eine neue „Biden-Phase des Krieges“ bevorstehe. Das heißt, nachdem die Bodentruppen aufgebraucht sind, wird sich der Schwerpunkt nun auf Langstreckenwaffen wie Storm Shadow, Taurus, ATACMS-Langstreckenraketen usw. verlagern. Die USA erwägen die Entsendung von ATACMS-Langstreckenraketen, um die die Ukraine seit langem bittet und die tief in das russische Hoheitsgebiet eindringen können. Die größte Provokation besteht darin, dass bei solchen Operationen bemannte und unbemannte Aufklärungsplattformen der NATO zum Einsatz kommen sollen, was die USA praktisch zu einem Mitkriegsgegner macht. Russland hat sich bei Angriffen auf die Quelle solcher feindlichen Fähigkeiten bisher zurückgehalten, aber wie lange diese Zurückhaltung noch anhalten wird, kann man nur vermuten. Auf die Frage, wie Washington die Angriffe auf russisches Territorium mit amerikanischen Waffen und Technologien sehe, antwortete Blinken, dass es bei den zunehmenden Angriffen ukrainischer Drohnen auf russisches Territorium darum gehe, „wie sie [die Ukrainer] ihr Territorium verteidigen werden und wie sie daran arbeiten, das zurückzuerobern, was ihnen weggenommen wurde. Unsere Rolle [der USA] und die Rolle von Dutzenden anderer Länder auf der ganzen Welt, die sie unterstützen, besteht darin, ihnen dabei zu helfen.“ Russland wird eine solch dreiste Eskalation nicht hinnehmen, zumal die modernen Waffensysteme, mit denen Russland angegriffen wird, in Wirklichkeit von NATO-Personal bedient werden – von Auftragnehmern, ausgebildeten Ex-Militärs oder sogar aktiven Offizieren. Präsident Putin erklärte am Freitag vor den Medien, dass „wir ausländische Söldner und Ausbilder sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in den Ausbildungseinheiten entdeckt haben. Ich glaube, gestern oder vorgestern wurde wieder jemand gefangen genommen“. Die USA gehen davon aus, dass Russland irgendwann gezwungen sein wird, zu verhandeln, und dass es zu einem eingefrorenen Konflikt kommen wird, bei dem die NATO-Verbündeten die Möglichkeit hätten, die militärische Aufrüstung der Ukraine und den Prozess, der zur Mitgliedschaft des Landes in der Atlantischen Allianz führen soll, fortzusetzen, so dass sich die Biden-Regierung auf den indopazifischen Raum konzentrieren kann. Russland wird sich jedoch nicht mit einem „eingefrorenen Konflikt“ zufrieden geben, der weit hinter den Zielen der Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine zurückbleibt, die die Hauptziele seiner speziellen Militäroperation sind. Angesichts dieser neuen Phase des Stellvertreterkriegs bleibt abzuwarten, welche Form die russische Vergeltung annehmen wird. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ohne dass Russland direkt NATO-Gebiete angreift oder Atomwaffen einsetzt (es sei denn, die USA führen einen Atomangriff durch – was derzeit unwahrscheinlich ist). Schon jetzt kann man die mögliche Wiederaufnahme der militärisch-technischen Zusammenarbeit zwischen Russland und der DVRK (möglicherweise einschließlich der ICBM-Technologie) als eine natürliche Folge der aggressiven US-Politik gegenüber Russland und ihrer Unterstützung für die Ukraine sehen – ebenso wie der aktuellen internationalen Lage. Heute geht es um die Demokratische Volksrepublik Korea, morgen könnte es um den Iran, Kuba oder Venezuela gehen – was Oberst MacGregor als „horizontale Eskalation“ durch Moskau bezeichnet. Die Situation in der Ukraine ist inzwischen mit den Problemen der koreanischen Halbinsel und Taiwans verflochten. Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte am Mittwoch im Staatsfernsehen, dass Russland „keine anderen Möglichkeiten“ habe, als einen Sieg bei seiner militärischen Sonderoperation zu erringen, und dass es bei seiner Hauptaufgabe, die Ausrüstung und das Personal des Feindes niederzumähen, weiter vorankommen werde. Dies deutet darauf hin, dass der Zermürbungskrieg weiter intensiviert werden wird, während sich die Gesamtstrategie auf einen totalen militärischen Sieg verlagern könnte. Das ukrainische Militär sucht händeringend nach Arbeitskräften. Allein in der 15-wöchigen „Gegenoffensive“ wurden über 71.000 ukrainische Soldaten getötet. Es ist davon die Rede, dass Kiew sich um die Rückführung seiner Staatsangehörigen im wehrfähigen Alter aus den Reihen der Flüchtlinge in Europa bemüht. In Erwartung eines länger andauernden Konflikts geht die Mobilisierung in Russland hingegen weiter. Putin teilte am Freitag mit, dass sich 300.000 Menschen freiwillig gemeldet und Verträge unterzeichnet haben, um den Streitkräften beizutreten, und dass neue Einheiten gebildet werden, die mit fortschrittlichen Waffentypen und Ausrüstungen ausgestattet sind, „und einige von ihnen sind bereits zu 85-90 Prozent ausgerüstet“. Sobald die ukrainische „Gegenoffensive“ in einigen Wochen als massiver Misserfolg endet, werden die russischen Streitkräfte höchstwahrscheinlich eine groß angelegte Offensive starten. Es ist sogar denkbar, dass die russischen Streitkräfte den Dnjepr überqueren und die Kontrolle über Odessa und die Küstenlinie zur rumänischen Grenze übernehmen, von wo aus die NATO Angriffe auf die Krim unternimmt. Die Einkreisung Russlands im Schwarzen Meer hat für die anglo-amerikanische Achse immer höchste Priorität gehabt. Sehen Sie sich das ausgezeichnete Interview (unten) von Oberst Douglas MacGregor mit Professor Glenn Diesen von der Universität Nordostnorwegen an:

Über mich (M. K. BHADRAKUMAR)

Von Beruf war ich Berufsdiplomat. Für jemanden, der in den 1960er Jahren in einer abgelegenen Stadt an der Südspitze Indiens aufwuchs, war Diplomatie ein unwahrscheinlicher Beruf. Meine Leidenschaft galt der Welt der Literatur, dem Schreiben und der Politik – ungefähr in dieser Reihenfolge. Während ich über die Werke von Tennessee Williams promovierte, ermutigten mich jedoch Freunde, es mit der Beamtenprüfung zu probieren. Wie sich herausstellte, hatte mich das Schicksal, noch bevor ich die Tragweite dessen, was sich da abspielte, begreifen konnte, in die obersten Ränge der Verdienstrangliste befördert und mich in den indischen Auswärtigen Dienst befördert.

Etwa die Hälfte der drei Jahrzehnte meiner diplomatischen Laufbahn entfiel auf Einsätze in den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion sowie in Pakistan, Iran und Afghanistan. Weitere Auslandseinsätze waren in Südkorea, Sri Lanka, Deutschland und der Türkei. Ich schreibe hauptsächlich über die indische Außenpolitik und die Angelegenheiten des Nahen Ostens, Eurasiens, Zentralasiens, Südasiens und des asiatisch-pazifischen Raums.

Das Schreiben muss in einem spontanen Ansturm von Gedanken entstehen. Das berauschende Gefühl der Freiheit eines eklektischen Geistes macht den Unterschied aus. Keiner der indischen Punchline-Blogs ist ein vorsätzlicher Akt des Schreibens gewesen. Aber ich wäre sehr nachlässig, wenn ich nicht die beiden tiefgreifenden Einflüsse auf meine prägenden Jahre anerkennen würde – meine verstorbene Mutter, die eine tief religiöse Person von außergewöhnlicher Spiritualität war und meine innere Welt geformt hat, und mein verstorbener Vater, der ein produktiver Schriftsteller, Autor und marxistischer Intellektueller und Denker war, der mich in jungen Jahren in die Dialektik als unvergleichliches intellektuelles Werkzeug zur Analyse der materiellen Welt und zur Entschlüsselung der Politik einführte.

Die indische Punchline mag manchmal absichtlich provozieren, aber es gibt hier keine bösen Absichten, keine versteckten Absichten und keinen Versuch, zu predigen. Einfach ausgedrückt, spiegelt die indische Punchline die Markierungen eines Humanisten vor dem Hintergrund des „asiatischen Jahrhunderts“ wider. Ich betone dies, weil wir in schwierigen Zeiten leben, besonders in Indien, mit einer solch akuten Polarisierung in den Diskursen – „Du bist entweder für uns oder gegen uns“.

Übersetzt mit Deepl.com

