Halten Sie Ihre Brieftaschen fest! Selenskij ist wieder in der Stadt von Tyler Durden

19. September 2023

Das Ron Paul Institute erklärt, dass die Biden-Administration nach der Lieferung von Militärausrüstung im Wert von 45 Milliarden Dollar an die Ukraine den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zurück nach Washington bringt, um um mehr Geld zu bitten. Da der Krieg für die Ukraine jedoch schlecht läuft und die USA sich stark dagegen wehren, mehr Geld für diesen Einsatz auszugeben, dürfte es ein schwieriger Kampf werden.

Es wird erwartet, dass Selenskyj zunächst an einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates zur Ukraine teilnimmt und dort wahrscheinlich eine Rede halten wird. Dies bedeutet, dass es bei der Versammlung wahrscheinlich zu einem Feuerwerk und einer Kontroverse kommen wird, da es ein seltener Moment sein wird, dass der ukrainische Staatschef auf einem Forum spricht, bei dem russische Vertreter anwesend sind, da Russland ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats ist und ein Veto einlegen kann. Rund 140 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt werden diese Woche an der UN-Generalversammlung in New York City teilnehmen.

Am folgenden Tag wird Selenskyj im Weißen Haus vorbeischauen und an Sitzungen im Capitol Hill teilnehmen. Es wird erwartet, dass er auf fortschrittlichere Waffen drängen wird, die schneller geliefert werden sollen, aber Richard Gowan, ein Experte für die Vereinten Nationen bei der International Crisis Group, erklärte gegenüber der AFP

„Wenn er zu hart ist, könnte er diese Gelegenheit in eine kleine diplomatische Krise verwandeln“, sagte er.

Und die Washington Post stimmt zu, dass die Gegenoffensive so schlecht läuft, dass es schwierig sein wird, sie zu verkaufen…

Die ukrainischen Offiziellen hatten gehofft, diese Woche in New York mit großen Erfolgen ihrer sommerlichen Gegenoffensive aufwarten zu können, aber die verschanzten russischen Streitkräfte haben die Bemühungen um einen größeren Durchbruch verhindert, und beide Seiten haben weiterhin schwere Verluste zu beklagen.

Die Auswirkungen des Konflikts auf die Lebensmittel- und Energiepreise haben in den Entwicklungsländern den Ruf nach einer Verhandlungslösung lauter werden lassen. Und die Unterstützung in der amerikanischen Öffentlichkeit hat nachgelassen, da ein Teil der Republikanischen Partei die geschätzten Kosten des Krieges in Höhe von 73 Milliarden Dollar kritisiert.

Dennoch bezeichnet WaPo Selenskyj als „die charismatischste Stimme des Konflikts“, und es wird erwartet, dass er eine dramatische Darstellung der schrecklichen russischen Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen präsentieren wird.

Doch im Großen und Ganzen ist seine „Starpower“ seit seinem ersten Besuch in Washington im Dezember 2022 verblasst, zumal auch die wankelmütige amerikanische Öffentlichkeit, wie jüngste Umfragen zeigen, generell kriegsmüde geworden ist und die Schlagzeilen über den Konflikt im Vergleich zu vor einem Jahr immer seltener auf den Titelseiten der US-Zeitungen oder in den großen Fernsehsendern zu finden sind.

Eine Kostprobe dessen, was man von Selenskyjs Botschaften in New York und Washington in dieser Woche erwarten kann:

„Wir kämpfen … gegen einen Atomstaat, der die Welt zu zerstören droht“, sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj.

„Wenn die Ukraine fällt, was wird dann in zehn Jahren passieren? … Wenn [die Russen] Polen erreichen, was kommt dann? Ein dritter Weltkrieg?“ https://t.co/uDGl2LK1w1 pic.twitter.com/AbFq6zPFxj

– 60 Minutes (@60Minutes) September 17, 2023

Derzeit wird in der Regierung darüber gesprochen, dass die Ukraine die Genehmigung für das taktische Raketensystem MGM-140 der Armee (ATACMS) erhält, das eine maximale Reichweite von 190 Meilen hat. Sicherlich wird Selenskyj darauf drängen und noch mehr. Wird Biden dies in den Mittelpunkt einer „großen" Ankündigung stellen, wenn er Zelensky Ende dieser Woche im Weißen Haus empfängt?