Biden’s rhetoric is reigniting the Question of Palestine President Biden’s regurgitation of Israeli disinformation has rekindled the question of Palestine among the Arab world, while fueling resentment toward American hypocrisy and double standards.

US-Präsident Joe Biden hält am 10. Oktober 2023 eine Rede, in der er die Unterstützung Israels nach der Al-Aqsa-Flutung bekräftigt. (Foto: Screenshot von CNBC Youtube Channel)

Präsident Bidens Wiederkäuen israelischer Desinformationen hat die Palästina-Frage in der arabischen Welt neu entfacht und gleichzeitig den Unmut über amerikanische Heuchelei und Doppelmoral geschürt.

Bidens Rhetorik lässt die Palästina-Frage wieder aufflammen

Von Abdaljawad Omar

14. Oktober 2023

Am Samstagmorgen, dem 7. Oktober, waren die israelischen Militärs und Geheimdienstler schockiert über den Zusammenbruch der südlichen Division und der Verteidigungslinie in Gaza. Sie befürchteten, dass dies zu einer breiteren Mehrfrontenkampagne führen würde, die unter anderem auch den Libanon mit einbeziehen könnte, und wandten sich an die Vereinigten Staaten um Unterstützung.

Präsident Biden bot Israel bereitwillig militärische, geheimdienstliche und logistische Unterstützung an. Er war auch gerne bereit, NATO-Mittel in die Region zu verlegen, um sicherzustellen, dass der Iran und seine Verbündeten davon abgehalten werden, sich in die darauf folgende Schlacht im Gazastreifen einzumischen. Eine Politik, die bestenfalls auf wackligen Beinen steht.

Die USA schienen entschlossen, eine diplomatische und militärische Strategie zu verfolgen, die darauf abzielte, die Hamas zu schwächen und sie von ihren umfangreichen internationalen und regionalen Verbindungen abzuschneiden. Diese vielschichtige Strategie umfasste alle Argumente Israels, darunter Bemühungen, die Entscheidung des Irans und der Hisbollah, sich am Krieg zu beteiligen, zu verhindern, Druck auf arabische Führer auszuüben, um die palästinensischen Aktionen zu verurteilen, und Gespräche mit Ägypten über einen möglichen Korridor aufzunehmen, der es einigen Zivilisten ermöglichen würde, den Gazastreifen zu verlassen. Viele Länder wie Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain haben den USA bereits die Mittel zur Verfügung gestellt, um Flugzeuge zu stationieren und ihre militärische Präsenz in der Region in Erwartung jeglicher regionaler Entwicklung zu erhöhen.

Überraschenderweise schien Präsident Biden jedoch auch die israelische Sichtweise der aktuellen Ereignisse zu unterstützen. Einer der umstrittensten Punkte war die Unterstützung der US-Regierung für bestimmte Narrative, die in den Mainstream-Medien verbreitet wurden. Ebenso besorgniserregend war die absichtliche Gleichsetzung von ISIS mit der Hamas durch den amerikanischen Präsidenten – eine strategische Entscheidung, die Erinnerungen an den 11. September zu wecken schien und tief mit der amerikanischen Mentalität verbunden war. Dieser Schritt hat es Israel auch ermöglicht, eine Luftbombardierungskampagne durchzuführen, die bereits das übertrifft, was die USA in einem ganzen Jahr über einem ausgedehnten Gebiet wie Afghanistan abwerfen. In der Tat scheint Israel den diplomatischen Schutz der USA zu nutzen, um in dem kleinen Streifen Verwüstung anzurichten, indem es Krankenhäuser, Universitäten und die zivile Infrastruktur angreift, den Gazastreifen mit einer vollständigen Blockade erstickt und Strom, Treibstoff, Medikamente und Wasser abschneidet.

Kein Experte, der sich mit den Feinheiten der regionalen Politik auskennt, würde diese Entitäten in einen Topf werfen, und das nicht nur, weil Wahrheit und Unterscheidungen von zentraler Bedeutung sind – obwohl sie das zweifellos sind. Der einfachere Grund liegt in der umfassenden arabischen und islamischen Legitimität der Hamas. Es handelt sich um eine Organisation, die nicht nur in der palästinensischen Öffentlichkeit Unterstützung genießt, sondern auch in der arabischen und islamischen Welt auf breite Zustimmung stößt. Darüber hinaus unterhält die Hamas ein Netz staatlicher Beziehungen mit Verbindungen zu bedeutenden Staaten wie Katar, Ägypten, Malaysia, der Türkei und dem Iran, um nur einige zu nennen.

Diese Verknüpfung mag zwar politisch zweckmäßig sein und einen Vorwand für massive Luftangriffe auf den Gazastreifen liefern, wird sich aber wahrscheinlich als unwirksam erweisen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die spaltenden Narrative zwischen Ost und West – der „Kampf der Kulturen“ – wieder aufleben, die die Politik der Region in den 1990er und frühen 2000er Jahren beherrschten. Tragischerweise wird er nun zu einem Zeitpunkt wiederbelebt, an dem die Region beginnt, sich von diesen nach außen gerichteten kulturellen und religiösen Narrativen zu lösen; als die Kulturalisierung der Politik auf dem Rückzug war.

Darüber hinaus lässt diese Haltung im Kern politische Nuancen außer Acht und lässt ein kontextuelles Verständnis der Ereignisse vermissen, die zur „Al-Aqsa-Flut“ am 7. Oktober führten. Es greift auf instinktive Narrative zurück, die Emotionen wecken und Empfindlichkeiten berühren.

Die Ironie liegt darin, dass die Vereinigten Staaten Aktionen unterstützen, die von vielen als massive Schädigung und Vertreibung der palästinensischen Zivilbevölkerung empfunden werden und Israel in dieser turbulenten Zeit Spielraum geben.

Abgesehen davon, dass die arabische Welt eine solche Analogie ablehnt, birgt diese Haltung die Gefahr, dass die Glaubwürdigkeit der USA weit über eine unmittelbare politische oder strategische Bewertung der vorherrschenden Umstände hinaus untergraben wird. In Jordanien, im Jemen und im Iran sind bereits Hunderttausende auf die Straße gegangen, mit einem massiven Aufschrei der Unterstützung aus der arabischen Welt, der in jedem Land deutlich zu spüren war. Die Stimmen, die eine Normalisierung forderten, sind derzeit auf dem Rückzug, und die arabische Welt blickt sowohl hoffnungsvoll als auch entsetzt auf die Ereignisse.

Die USA haben sich selbst als aktiver Teilnehmer an dem gegenwärtigen Töten in Gaza positioniert, und das voreilige Wiederkäuen unbestätigter israelischer Desinformationen durch die Regierung Biden, gepaart mit dem Fehlen politischer Nuancen oder einer klaren politischen Strategie, wird von den eigenen Partnern in der Region bereits schlecht aufgenommen.

Kein einziger arabischer Staat hat sich Amerikas Rhetorik angeschlossen, und alle haben gezögert, die palästinensischen Aktionen zu verurteilen. Saudi-Arabien hat diskret angedeutet, dass es alle Gespräche über eine Normalisierung eingestellt hat, während Katar Vermittlungsversuche für die Freilassung von Geiseln unternommen hat. Die arabischen Regime nehmen eine abwartende Haltung ein, da sie ihre Bevölkerung nicht verärgern wollen und zögern, die amerikanische und israelische Politik offen zu unterstützen.

Die USA haben einen schweren Stand bei ihren Versuchen, die Hamas von der Politik in der Region zu isolieren, vor allem angesichts der tief verwurzelten Verbindungen der Gruppe. Da der Konflikt anhält, sind die Auswirkungen des israelischen Handelns weiterhin ungewiss und könnten sich möglicherweise zu seinem Nachteil auswirken. Kein einziger Militärexperte kann Israels Spielplan vollständig durchschauen, wenn es den Wahnsinn als Waffe einsetzt und verschiedene politische Ziele signalisiert. In der Tat kann kein einziger Militärexperte mit Sicherheit davon ausgehen, dass Israel die Hamas aus dem Gazastreifen vertreiben kann – zumindest nicht ohne die Massentötung von Palästinensern und die massiven Verluste der eigenen Armee und Soldaten.

Das Wiederaufleben Palästinas

Trotz des Eifers der israelischen Lobby und ihrer Unterstützer, die Bedeutung Palästinas zu schmälern, bleibt die palästinensische Sache für die meisten in der Region ein verbindendes Symbol. Das Verhalten und die Rhetorik der Amerikaner in Verbindung mit den Kriegsverbrechen Israels veranlassen die Region, die kulturellen Unterschiede neu zu bewerten und die Diskussion über den Imperialismus neu zu führen. Es stimmt, dass eine bestimmte Rhetorik im Moment zweckmäßig sein mag, aber sie ändert nichts an der Tatsache, dass die Vorstellung, dass „Palästina keine Rolle spielt“, am Samstag zusammengebrochen ist. Israel und die USA werden sich mit dieser Wahrheit abfinden müssen.

Die fortgesetzten Offensiven und die erschütternden Erfahrungen der Menschen im Gazastreifen könnten die Kraft des vorherrschenden Narrativs allmählich schwinden lassen. Darüber hinaus birgt die pauschale Akzeptanz der israelischen Version der Ereignisse die Gefahr, dass arabische und islamische Ansichten über kulturelle und politische Trennungen zwischen Ost und West wieder aufleben, insbesondere nach Jahren der internen politischen Zersplitterung, die aus den Folgen arabischer Bürgerkriege resultiert. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem solche Ansichten, die nach längerer Zeit zu verblassen begannen, wieder auftauchen könnten – Wahrnehmungen nicht nur von amerikanischer und europäischer Parteilichkeit, sondern auch von deren direkter Beteiligung und Komplizenschaft.

Der Handlungsspielraum der Palästina-Solidaritätsbewegung ist begrenzt, da viele Regierungen drakonische Maßnahmen ergreifen, um der Unterstützung der palästinensischen Sache oder der Solidarität mit ihr Angst einzujagen. Die Maßnahmen von Regierungen in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Ländern stellen auch ihre Ansprüche als liberale Verfechter der Rede- und Versammlungsfreiheit in Frage.

Die palästinensische Sache hat eine tief vernetzte Solidaritätsbewegung hervorgebracht, die in der Lage ist, Informationen weltweit zu verbreiten. Sie verfügt über Verbündete auf der ganzen Welt und beginnt bereits, fragwürdige Darstellungen in Frage zu stellen und Desinformationen zu bekämpfen. Darüber hinaus sehen Nationen wie Russland und China die amerikanische Position als eine Gelegenheit, ihr Potenzial als Vermittler und als Gegengewicht zur spaltenden amerikanischen Rhetorik zu präsentieren.

Einfach ausgedrückt: Präsident Biden hat es geschafft, die Wahrnehmung amerikanischer Heuchelei, Doppelmoral und einer Vorliebe für kulturelle Narrative wieder aufleben zu lassen, die den USA in der Vergangenheit nicht gut gedient haben und ihnen auch in der jetzigen Phase der Geschichte der Region nicht gut tun werden. Diese Narrative dienen vielleicht nur den Akteuren, die Blut sehen wollen. Übersetzt mit Deepl.com



