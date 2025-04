Big Sister is watching you: EU untersagt Teilnahme an Feiern zum 9. Mai in Moskau

Kaja Kallas warnte die EU-Beitrittskandidaten und andere EU-Länder vor Reisen nach Moskau am 9. Mai. Die diplomatische Leiterin der EU hat erklärt, dass jede Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges in Moskau ernst genommen werden wird. „Wir wollen nicht, dass ein EU-Kandidatenland an diesen Veranstaltungen teilnimmt, das war also sehr klar und die Botschaft war eindeutig.“