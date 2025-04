Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

IDF gibt zu, Tausende beschlagnahmte Gegenstände von Häftlingen aus Gaza zu haben, weigert sich aber, Informationen bereitzustellen

Letzte Woche weigerte sich die IDF, auf Anfragen nach Einzelheiten zu den Gegenständen zu antworten, und erklärte, diese Informationen seien nicht in einer zentralen Datenbank erfasst worden. Die israelische NRO Hatzlacha kündigte an, sie werde einen Antrag stellen, um die Anweisungen der Armee zur Aufbewahrung des Eigentums der Öffentlichkeit zugänglich zu machen

Israelische Soldaten nehmen im Dezember 2023 Bewohner des Gazastreifens fest, die im Verdacht stehen, der Hamas anzugehören. Bildnachweis: Moti Milrod

Hagar Shezaf

15. April 2025

Das israelische Militär gibt zu, im Besitz von Bargeld und Tausenden von Gegenständen zu sein, die Bewohnern des Gazastreifens gehören, die seit Beginn des Krieges vor 18 Monaten festgenommen wurden, weigert sich jedoch, Informationen darüber bereitzustellen, wie viel Geld es beschlagnahmt hat, wie viele Gegenstände es besitzt oder welcher Art diese Gegenstände sind, und gibt an, dass diese Informationen in keiner zentralen Datenbank erfasst wurden.

Es weigerte sich auch, die Anordnungen über das beschlagnahmte Eigentum der verhafteten Bewohner von Gaza offenzulegen, da diese als geheim eingestuft seien. Diese Weigerung verstößt jedoch gegen das Informationsfreiheitsgesetz, das jede öffentliche Behörde dazu verpflichtet, der Öffentlichkeit Einblick in die Anordnungen zu gewähren, nach denen sie arbeitet.

Die Antwort der israelischen Streitkräfte (IDF) bzw. deren Fehlen wurde der Organisation Hatzlacha auf eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz hin mitgeteilt.

Seit dem ersten Einmarsch von Bodentruppen in Gaza im Jahr 2023 wurden Tausende von Bewohnern Gazas verhaftet und in Israel inhaftiert. Zunächst werden sie in militärischen Einrichtungen festgehalten; einige werden später in Einrichtungen des israelischen Strafvollzugs überstellt.

Bei ihrer Festnahme werden alle Gegenstände, die sie bei sich tragen, beschlagnahmt. Laut Angaben von freigelassenen Häftlingen und Anwälten, die freigelassene Häftlinge vertreten, gibt die Armee jedoch nicht alle beschlagnahmten Gegenstände an die Häftlinge zurück, wenn sie sie gehen lässt.

Hatzlacha reichte seinen Antrag auf Informationsfreiheit im September ein. Die Organisation forderte eine Liste aller beschlagnahmten Gegenstände von Gazanern, die seit Beginn des Krieges verhaftet wurden und sich noch im Besitz der Armee befinden, sowie Einzelheiten darüber, wie die Gegenstände gelagert werden und alle diesbezüglichen Anweisungen.

In der vergangenen Woche weigerte sich die israelische Armee, auf die Anfragen nach Einzelheiten zu den Gegenständen zu antworten, und erklärte, dass diese Informationen nicht in einer zentralen Datenbank erfasst seien, sodass die Beantwortung der Fragen die manuelle Überprüfung Tausender Gegenstände und Gelddepots erfordern würde. Was die Befehle betrifft, so seien diese als geheim eingestuft, aber in jedem Fall seien „keine Befehle gefunden worden“, wie das Eigentum gelagert werden sollte. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

