Bill Clinton verprellt weitere Wähler, die gegen Völkermord sind

Michael F. Brown

3. November 2024

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton wirbt für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, unter anderem bei diesem Stopp in Milwaukee, Wisconsin.

Mark Hertzberg ZUMAPRESS

Die Präsidentschaftskampagne von Kamala Harris hat am Mittwoch einen mächtigen, wenn auch unfähigen Stellvertreter – den ehemaligen demokratischen Präsidenten Bill Clinton – vorgeschickt, um den arabischen Amerikanern und anderen Wählern im Bundesstaat Michigan die palästinensischen Todesfälle zu erklären.

Es lief nicht gut.

Dies ist keine Überraschung für diejenigen, die sich daran erinnern, dass Clinton 2002 erklärte: „Die Israelis wissen, dass ich persönlich ein Gewehr nehmen, in einen Graben steigen und kämpfen und sterben würde, wenn die irakische oder iranische Armee den Jordan überqueren würde.“

Er hat nicht die Absicht erklärt, gegen die israelische Apartheid oder den gegenwärtigen Völkermord, der Gaza dezimiert, zu kämpfen, und würde diese Tatsachen sicherlich bestreiten. Die Demokratische Partei, die sich schließlich gegen die Apartheid in Südafrika einsetzte, lehnt derzeit jede sinnvolle Politik ab, um den Völkermord in Gaza zu stoppen oder die Freiheit und Gleichberechtigung der Palästinenser zu unterstützen.

Apartheid-Befürworter Clinton argumentierte im wichtigen umkämpften Bundesstaat Michigan mit seiner bedeutenden arabisch-amerikanischen Bevölkerung, warum es verständlich ist, dass Kamala Harris‘ chartreuse Völkermord anhält, und betonte, dass Muslime – unter Missachtung christlicher Palästinenser – erst an zweiter Stelle nach „Judäa und Samaria“ kamen.

Da Clinton sowohl von der Hamas als auch vom alten „Judäa und Samaria“ sprach, dem Namen, den rechte israelische Siedler für das besetzte Westjordanland verwenden, behauptete die ehemalige Präsidentin, dass Juden „zuerst dort waren, bevor ihr Glaube [der Islam] existierte“.

Jemand Lust auf einen Religionskrieg?

Bevormunden, bevormunden, bevormunden

„Ich verstehe, warum junge palästinensische und arabische Amerikaner in Michigan denken, dass zu viele Menschen gestorben sind, das verstehe ich“, sagte Clinton dem Publikum in Muskegon Heights, Michigan.

Er erklärte, dass die Israelis, die in Kibbuzim direkt neben Gaza leben, ‚die freundlichste Einstellung gegenüber Palästina und die größte Befürwortung einer Zweistaatenlösung aller israelischen Gemeinden haben … und die Hamas hat sie abgeschlachtet‘.

Der ehemalige Präsident fügte hinzu: „Diejenigen, die [den Angriff Israels] kritisieren, sagen im Grunde: “Ja, aber seht euch an, wie viele Menschen ihr als Vergeltung getötet habt. Wie viele Menschen müsst ihr noch töten, um sie für die schrecklichen Dinge zu bestrafen, die sie getan haben?“

Clinton entwarf die Fantasievorstellung von Israelis, die Tag und Nacht für die Rechte der Palästinenser arbeiten, und ignorierte dabei völlig die Enteignung der Palästinenser, die Vertreibung der Flüchtlinge nach Gaza und die jahrzehntelange Gewalt gegen Palästinenser. Er fragte: „Was würden Sie tun, wenn es Ihre Familie wäre und Sie nichts anderes getan hätten, als ein Heimatland für die Palästinenser zu unterstützen, und eines Tages kommen sie zu Ihnen und schlachten die Menschen in Ihrem Dorf ab?“

Clinton beantwortete seine eigene Frage und erklärte: „Sie würden sagen: ‚Nun, Sie müssen mir vergeben, ich führe keine Strichliste. Es geht nicht darum, wie viele wir töten mussten, denn die Hamas sorgt dafür, dass sie von Zivilisten abgeschirmt werden, die einen zwingen, Zivilisten zu töten, wenn man sich verteidigen will.‘“

Das ist eine Rechtfertigung für Israels Völkermord und Kriegsverbrechen im Gazastreifen. Er macht aus einem Völkermord ein Spiel, bei dem es irgendwie möglich ist, Punkte zu sammeln. Wenn Clinton darauf aus wäre, Stimmen für die heutige Kriegspartei der Demokraten zu verlieren, hätte er es nicht besser sagen können.

Donald Trump, der Präsident, der versuchte, Muslimen aus sieben Ländern die Einreise in die USA zu verbieten, verlegte die US-Botschaft nach Jerusalem und erkannte die illegale Annexion der Golanhöhen durch Israel an, und entgegen fast aller vorherigen Erwartungen scheinen einige ehemalige Kritiker neben den entschlossenen Genozid-Befürwortern aus Gaza, die im Namen der Demokratischen Partei von 2024 sprechen, einen zweiten Blick auf ihn zu werfen. Allerdings ist auch Trump nicht bereit, sich zum Völkermord zu äußern, und hat sich außerdem mit Völkermordleugnern umgeben.

Trumps Fähigkeit, im Zusammenhang mit den israelischen Angriffen in Gaza und im Libanon an Boden zu gewinnen, ist erstaunlich, geht aber Hand in Hand mit Demokraten, die den umjubelten Kriegshetzer Dick Cheney energisch in Richtung der Position der Republikaner von 2003 bewegen, die den Nahen Osten neu gestalten wollten. Der Völkermord in Gaza und die Umarmung von Cheney sind Eigentore der Parteiführer, die wild aus dem Takt mit ihren Wählern geraten sind.

Laut CNN spielen Harris‘ politische Werbespots beide Seiten des Völkermords im Gazastreifen aus, um arabisch-amerikanische Wähler in Michigan mit einer Botschaft und jüdische Wähler in Pennsylvania mit einer anderen Botschaft zu erreichen. Arabisch-amerikanischen Wählern wird gesagt, dass Harris „das menschliche Leid im Gazastreifen nicht verschweigen wird“, während jüdische Wähler in Pennsylvania hören, dass sie „für das Recht Israels eintreten wird, sich selbst zu verteidigen“.

Letzten Monat beschwerte sich ein demokratischer Wahlhelfer für Harris zu Recht an meiner Tür, dass 90 Prozent der Palästinenser in Gaza vertrieben wurden, und als zwei weitere Wahlhelfer Tage später eintrafen, stimmten sie mir offen zu, dass die Palästinenser in Gaza einem Völkermord ausgesetzt sind. Doch für die engagiertesten Demokraten gibt es offenbar keine rote Linie.

„Stopp“

Der demokratische Bürgermeister von Dearborn, Michigan, Abdullah Hammoud, war über Clintons Worte wütend, obwohl sie die Position der Führung der Demokratischen Partei gut zu vertreten scheinen, die immer wieder die Kriegsverbrechen Israels gedeckt hat.

Hammoud twitterte: „Tun Sie uns einen Gefallen – hören Sie auf, Stellvertreter zu schicken, die keinen Respekt oder keine Achtung vor dieser Gemeinschaft haben. Sie richten nur noch mehr Schaden an.“

Robert S. McCaw, der Direktor für Regierungsangelegenheiten des Council on American-Islamic Relations (CAIR), wehrte sich am Donnerstag in einer Erklärung gegen Clinton.

„Bill Clintons gefühlloser und unehrlicher Versuch, die Angriffe der israelischen Regierung auf Zivilisten in Gaza zu rechtfertigen, war ebenso beleidigend wie islamfeindlich. Es ist völlig inakzeptabel, sich abfällig auf den Islam zu beziehen und fälschlicherweise zu behaupten, dass jeder von Israel getötete palästinensische Mann, jede palästinensische Frau und jedes palästinensische Kind ein menschlicher Schutzschild war. Selbst Präsident Biden gab vor Monaten zu, dass die israelische Regierung wahllos Bombenangriffe in Gaza durchgeführt hat. Prominente Führungspersönlichkeiten wie Bill Clinton sollten die Menschenrechte der Palästinenser verteidigen und nicht Kriegsverbrechen gegen palästinensische Zivilisten rechtfertigen.“

Clinton verdreht die Tatsachen

„Ich habe mich selbst geopfert, um den Palästinensern einen Staat zu geben“, behauptete Clinton 2016.

Aber nicht einmal seine eigenen Unterhändler erinnern sich so daran.

Josh Ruebner, damals nationaler Advocacy-Direktor der US-Kampagne zur Beendigung der israelischen Besatzung (heute bekannt als US-Kampagne für die Rechte der Palästinenser), zitiert in einem Gastkommentar in der Los Angeles Times aus dem Jahr 2011 den US-Unterhändler für den Friedensprozess, Dennis Ross, der kein Freund des palästinensischen Volkes ist, der in seinem Buch The Missing Peace aus dem Jahr 2004 gravierende Verhandlungsmängel zugab.

Ross schrieb: „Das ‚Verkaufen‘ wurde Teil unseres Modus Operandi – der Beginn eines Musters, das unseren Ansatz während der gesamten Amtszeit von Bush und Clinton prägen sollte. Wir nahmen israelische Ideen oder Ideen, mit denen die Israelis leben konnten, und arbeiteten sie um – wir versuchten, sie für die Araber attraktiver zu machen, während wir gleichzeitig versuchten, die Araber dazu zu bringen, ihre Erwartungen zurückzuschrauben. Warum ist dieses Muster entstanden? Die Realität hat es diktiert.“

Aaron David Miller, der sich ebenfalls für den Frieden einsetzte, schrieb 2005 in einem Gastkommentar in der Washington Post mit dem Titel „Israels Anwalt“ über „die Bemühungen der Clinton-Regierung in den Jahren 1999–2000, endgültige Abkommen zwischen Israel, Syrien und den Palästinensern auszuhandeln“.

Miller schrieb: „Mit den besten Motiven und Absichten hörten wir auf Israels Führung und folgten ihr, ohne kritisch zu prüfen, was dies für unsere eigenen Interessen, für die auf der arabischen Seite und für den Gesamterfolg der Verhandlungen bedeuten würde. Die Politik der ‚keine Überraschungen‘, bei der wir alles zuerst mit Israel absprechen mussten, beraubte unsere Politik der Unabhängigkeit und Flexibilität, die für eine ernsthafte Friedensstiftung erforderlich sind. Wenn wir keine Vorschläge auf den Tisch legen konnten, ohne uns vorher mit den Israelis abzusprechen, und uns weigerten, zurückzurudern, wenn sie Nein sagten, wie effektiv konnte dann unsere Vermittlung sein? Viel zu oft, insbesondere wenn es um die israelisch-palästinensische Diplomatie ging, war unser Ausgangspunkt nicht das, was nötig war, um eine für beide Seiten akzeptable Einigung zu erzielen, sondern das, was nur von einer Seite akzeptiert würde – Israel.“

Miller widerlegte Clintons langjähriges Beharren darauf, dass die gesamte Schuld beim Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Jassir Arafat, und den Palästinensern liege, und schrieb: „Wenn wir wussten, dass die Lücken zu groß waren (und wir vermuteten, dass sie es waren), hätten wir [dem israelischen Premierminister Ehud] Barak widerstehen sollen, einen entscheidenden Gipfel anzustreben und dann den Palästinensern die Schuld zu geben, wenn er scheiterte. Stattdessen haben wir vor, während und nach dem Gipfel die Positionen Israels vertreten.“

Fast ein Vierteljahrhundert nach dem schändlichen Ende von Clintons zwei Amtszeiten lügt er immer noch über die Palästinenser: diesmal mitten in einem Völkermord, der militärisch von dem Kandidaten unterstützt wird, den er als Präsidenten unterstützt.

Wenn dieses Kapitel der Geschichte geschrieben wird, wird die Mitschuld der derzeitigen und ehemaligen demokratischen (und republikanischen) Führung an Kriegsverbrechen und Völkermord in Gaza offensichtlich sein, vorausgesetzt, es gelingt dem Kongress nicht, die Unabhängigkeit der Universitäten und den ersten Verfassungszusatz zu übergehen.

