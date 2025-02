Bill Gates regt sich darüber auf, dass Oligarchen die Politik in anderen Ländern beeinflussen

https://anti-spiegel.ru/2025/bill-gates-regt-sich-darueber-auf-dass-oligarchen-die-politik-in-anderen-laendern-beeinflussen/



„Völlig irre“

Bill Gates hat Elon Musk dafür kritisiert, dass der sich in die Politik anderer Länder einmischt. Der Spiegel war so erpicht darauf, seinen Gönner zu zitieren, dass der Spiegel dabei zu erwähnen vergaß, dass er von Gates finanziert wird, womit Gates selbst die öffentliche Meinung beeinflusst.

Von Thomas Röper



Dass Elon Musk sich auf X in die Politik anderer Länder einmischt, ist unbestreitbar. Seine offene Unterstützung für die AfD beispielsweise ist natürlich eine Einmischung in die deutschen Wahlen. Aber das ist für US-Politiker und vor allem für US-Oligarchen nichts Besonderes, das tun die alle. Musk macht es nur auf eine sehr grobe und für jeden sichtbare Art und Weise, während die alt eingesessenen US-Oligarchen subtiler, und damit am Ende sogar wirkungsvoller vorgehen.

Ein klassisches Beispiel dafür ist Bill Gates, der die wichtigsten Medien der Welt mit hunderten Millionen Dollar sponsert, damit sie in seinem Sinne berichten und die öffentliche Meinung (und damit die Politik) weltweit in seinem Sinne beeinflussen. Auch George Soros tut das und dafür extra NGOs gegründet, die seine Meinung in die Welt tragen.

Daher war es wirklich lustig, wie Bill Gates sich in einem Interview über Musk aufgeregt hat. Der Spiegel hat darüber unter der Überschrift „Milliardär versus Milliardär – Bill Gates nennt Musks Einmischung in EU-Politik »völlig irre«“ berichtet und in der Einleitung erfuhr der Leser:

„Dass Elon Musk die politische Lage in anderen Ländern beeinflussen könne, sei »wirklich irrsinnig«, sagt Bill Gates. Und rät: Man sollte sicherstellen, dass superreiche Ausländer Wahlen nicht verzerren könnten.“

Das ist wirklich lustig: Ein US-Oligarch, der hunderte Millionen Dollar dafür ausgibt, dass die weltweiten Medien in seinem Sinne berichten, beschwert sich über einen anderen Oligarchen, der mit seinen Posts die öffentliche Meinung beeinflussen will.

Noch lustiger ist, wie der Spiegel darüber berichtet hat, denn der hat beispielsweise geschrieben:

„Bill Gates erklärte nun, es sei »wirklich irrsinnig«, dass Musk die politische Lage in anderen Ländern destabilisieren könne. »Ich denke, in den USA ist es Ausländern nicht erlaubt, Geld zu spenden; andere Länder sollten vielleicht Schutzmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass superreiche Ausländer ihre Wahlen nicht verzerren.«“

Was der Spiegel dabei allerdings vergessen hat, war der Transparenzhinweis, dass der Spiegel selbst von Gates mit Millionen geschmiert wird, um im Interesse von Gates zu berichten. Dafür hat der Spiegel sogar eine eigene Rubrik eröffnet.

Ist das etwa nicht „wirklich irrsinnig“?

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …