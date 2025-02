Sahra Wagenknecht  Am längsten arbeiten und dafür die magerste Rente? Nicht mit uns! BSW

In keinem Land der EU ist das Rentensystem so schlecht wie in Deutschland. Nicht nur, dass unser Rentenniveau rund 10 Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt liegt und die Altersarmut sich zu einem riesigen Problem entwickelt. Hinzu kommt, dass man hierzulande mit am längsten arbeiten muss, bis man überhaupt in Rente gehen darf, wie eine aktuelle Analyse der OECD ergeben hat. Gerade wer anstrengende Jobs verrichtet, hält kaum bis zum Renteneintrittsalter durch, das aktuell nur in den Niederlanden und Dänemark noch höher liegt als bei uns.