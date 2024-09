https://www.commondreams.org/news/blinken-resign



US-Außenminister Antony Blinken spricht während einer Pressekonferenz in Annapolis, Maryland, am 6. August 2024.

(Foto: Drew Angerer/AFP via Getty Images)

Blinken sieht sich Rücktrittsforderungen wegen Lüge über Nichtblockade der Gaza-Hilfe durch Israel gegenüber

Von Jake Johnson

25. September 2024

„Wenn ein hochrangiger amerikanischer Beamter den Kongress mitten in einem Völkermord anlügt, damit die Regierung diesen Völkermord weiter finanzieren kann, missachtet er vorsätzlich das Gesetz und verlängert das Leid von Millionen unschuldiger Menschen.“

US-Außenminister Antony Blinken sah sich am Dienstag nach einem Bericht von ProPublica, in dem detailliert beschrieben wurde, wie er den Erkenntnissen der Experten seines eigenen Ministeriums widersprach, um den Fluss amerikanischer Waffen nach Israel aufrechtzuerhalten, das diese Waffen wiederholt für Kriegsverbrechen im Gaza-Streifen eingesetzt hat, mit Rücktrittsforderungen konfrontiert.

„Außenminister Blinken und die Biden-Regierung ignorierten die Blockade humanitärer Hilfe für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen durch Israel – was einen Verstoß gegen amerikanisches Recht darstellt – und belogen den Kongress darüber“, sagte Nihad Awad, nationaler Exekutivdirektor des Council on American-Islamic Relations (CAIR). „Wenn ein hochrangiger amerikanischer Beamter den Kongress mitten in einem Völkermord belügt, damit die Regierung diesen Völkermord weiter finanzieren kann, missachtet er vorsätzlich das Gesetz und verlängert das Leiden von Millionen unschuldiger Menschen, die dringend darauf angewiesen sind, dass unsere Regierung die Finanzierung ihres Gemetzels einstellt.“

„Er muss zurücktreten“, fügte Awad hinzu, “und die Biden-Regierung muss für ihre Gesetzesverstöße und ihre Mitschuld am israelischen Völkermord in Gaza zur Rechenschaft gezogen werden.“

„Das amerikanische Volk verdient ehrliche und aufrechte Führungspersönlichkeiten, die seine Werte vertreten und seine Interessen schützen.“

Die Geschichte von ProPublica liefert eine gründliche Darstellung – gestützt auf interne Mitteilungen und andere Dokumente – darüber, wie das von Blinken geleitete Außenministerium dem Kongress einen Bericht vorlegte, der im Widerspruch zu den Schlussfolgerungen von Experten innerhalb des Ministeriums sowie der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) stand.

Die letztgenannte Behörde teilte Blinken in einem Memo vom April direkt mit, dass Israel die Lieferungen von humanitärer Hilfe der USA absichtlich behindere, eine Feststellung, die mit den Einschätzungen der Vereinten Nationen und externer Gruppen übereinstimmt. Nach US-amerikanischem Recht darf die Bundesregierung keine Waffen oder andere militärische Ausrüstung an Länder liefern, die die humanitäre Hilfe der USA behindern.

In einem im Mai erstellten Bericht an den Kongress kam das Außenministerium jedoch zu dem Schluss, dass die israelische Regierung „den Transport oder die Lieferung von humanitärer Hilfe der USA im Sinne von Abschnitt 620I des Foreign Assistance Act nicht verbietet oder anderweitig einschränkt“.

Eine Beamtin des Außenministeriums, Stacy Gilbert, trat wegen des Abschlussberichts an den Kongress zurück und erklärte in einer Stellungnahme nach ihrem Ausscheiden, dass es „reichlich Beweise dafür gibt, dass Israel für die Blockade der Hilfe verantwortlich ist“ und dass es „absurd und beschämend ist, dies zu leugnen“.

Die Behinderung der Hilfe dauert an. Laut einer Analyse, die letzte Woche von einer Koalition von Menschenrechtsorganisationen veröffentlicht wurde, verhindert die israelische Belagerung derzeit, dass über 80 % der Nahrungsmittelhilfe den Gazastreifen erreicht, während die Enklave von einer Hungersnot bedroht ist.

Awad von CAIR sagte am Dienstag, dass „Außenminister Blinken mit seinen Lügen möglicherweise ein Verbrechen begangen hat“.

„Das amerikanische Volk verdient ehrliche und aufrechte Führungspersönlichkeiten, die seine Werte vertreten und seine Interessen schützen“, sagte Awad.

Andere schlossen sich der Forderung an, Blinken solle zurücktreten oder von den Gesetzgebern abgesetzt werden. Die Republikaner im Kongress setzen sich derzeit dafür ein, Blinken wegen Missachtung des Gerichts vor Gericht zu stellen, aber aus einem Grund, der nichts mit der Unterstützung der USA für den Krieg Israels gegen Gaza zu tun hat.

Sam Perlo-Freeman, ein Akademiker, der als Forscher für das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) und die Campaign Against Arms Trade gearbeitet hat, sagte, Blinken „sollte zurücktreten oder seines Amtes enthoben werden“.

„Natürlich“, fügte er hinzu, “waren die meisten Kongressabgeordneten sehr froh, belogen zu werden, und hätten Blinken für die Wahrheit denunziert.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …