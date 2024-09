https://www.caitlinjohnst.one/p/blinken-lied-to-congress-about-israeli



Blinken belog den Kongress über israelische Kriegsverbrechen, weil er weiß, dass er damit durchkommt

Von Caitlin Johnstone

Während Israel bei seinen jüngsten Angriffen auf den Libanon Hunderte Zivilisten abschlachtet, sind durchgesickerte Dokumente aufgetaucht, die enthüllen, dass US-Außenminister Antony Blinken den Kongress wissentlich über Israels Belagerungskrieg gegen Zivilisten in Gaza belogen hat.

Brett Murphy von ProPublica, der seit Monaten über Aspekte dieser Geschichte berichtet, hat einen neuen Artikel mit dem Titel „Israel hat humanitäre Hilfe für Gaza absichtlich blockiert, wie zwei Regierungsstellen feststellten. Antony Blinken lehnte sie ab.“ veröffentlicht. Darin erfahren wir, dass sowohl USAID als auch das Büro für Bevölkerung, Flüchtlinge und Migration des Außenministeriums im vergangenen Frühjahr zwei separate Berichte erstellt haben, in denen sie zu dem Schluss kamen, dass Israel die dringend benötigte humanitäre Hilfe für palästinensische Zivilisten in Gaza absichtlich blockiert, was nach US-Recht zur Aussetzung der Waffenlieferungen der USA hätte führen müssen. Blinken wies diese Erkenntnisse ebenso zurück wie der Rest der kopflosen Truppe, die als Biden-Regierung bekannt ist.

Tage nach Erhalt dieser Berichte gab Blinken vor dem Kongress eine Erklärung ab, von der er wusste, dass sie falsch war: „Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass die israelische Regierung den Transport oder die Lieferung von humanitärer Hilfe der USA verbietet oder anderweitig einschränkt.“

Das war eine Lüge. Blinkens eigene Leute sagten ihm, dass Israel die Hilfe behindere, aber er belog den Kongress darüber, um sicherzustellen, dass Israel weiterhin die Waffen erhält, die es benötigt, um weiterhin palästinensische und libanesische Zivilisten zu töten.

Das passiert, wenn man seine Kriegsverbrecher nicht strafrechtlich verfolgt. Blinken hat den Kongress belogen, als er behauptete, Israel sei nicht dafür verantwortlich gemacht worden, Hilfslieferungen blockiert zu haben, obwohl sowohl USAID als auch das Flüchtlingsbüro des Außenministeriums tatsächlich zu dem Schluss gekommen waren, dass die israelische Regierung genau das tut. Er wusste, dass er niemals ins Gefängnis kommen würde, weil er bei der Begünstigung schrecklicher Kriegsverbrechen gelogen hatte.

Blinken hat miterlebt, wie das gesamte Kabinett von George W. Bush nicht nur auf freien Fuß gesetzt wurde, sondern weiterhin hochkarätige Karrieren in der Regierung, in der Politik, in Think Tanks und im militärisch-industriellen Komplex verfolgt, obwohl sie alle schon seit zwei Jahrzehnten hinter Gittern sitzen sollten. Er hat miterlebt, wie CIA-Beamte wie Michael Hayden den Kongress über das Folterprogramm der Behörde belogen haben, ohne jemals Konsequenzen zu spüren zu bekommen. Er hat miterlebt, wie der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste, James Clapper, den Kongress über das Überwachungsprogramm der NSA belogen hat, ohne jemals Konsequenzen zu spüren zu bekommen. Er wusste, dass er den Kongress über einige der schlimmsten Gräueltaten, an denen seine Nation jemals beteiligt war, belügen konnte, weil er wusste, dass dies niemals Konsequenzen haben würde.

Keiner der schlimmsten Menschen der Welt sitzt im Gefängnis, aber wenn Sie jemals selbst etwas unternommen hätten, um sie vor Gericht zu bringen, würden Sie den Rest Ihres Lebens hinter Gittern verbringen oder hingerichtet werden. Das Gesetz existiert nicht, um normale Menschen vor den Schlimmsten unserer Gesellschaft zu schützen, sondern um die Schlimmsten unserer Gesellschaft vor normalen Menschen zu schützen.

Es ist erwähnenswert, dass mächtige Männer in Washington das Gesetz brechen und lügen, um Massengräueltaten zu ermöglichen, während die USA schwarze Männer ohne Beweise für ihre Schuld hinrichten. Der Bundesstaat Missouri hat gerade einen Mann namens Marcellus Williams hingerichtet, obwohl Staatsanwälte, Geschworene und die Familie des Opfers Einwände erhoben hatten, da es keine stichhaltigen Beweise dafür gab, dass er den Mord, für den er verurteilt wurde, tatsächlich begangen hatte. Tage zuvor wurde Khalil Divine Black Sun Allah in North Carolina hingerichtet, obwohl der Hauptzeuge in seinem Fall seine Aussage gegen ihn widerrief.

Beide Männer waren schwarz und beide Männer waren Muslime. Da Männer mit weißer Hautfarbe ungestraft lügen können, um bei der Ermordung von braunhäutigen Zivilisten im Nahen Osten zu helfen, finde ich das persönlich bemerkenswert.

Das geht schon lange so. Im Jahr 1902 sagte der renommierte Anwalt Clarence Darrow in einer Rede vor Insassen des Cook County Jail in Chicago:

„Diejenigen, denen die Erde gehört, machen Gesetze, um das zu schützen, was sie haben. Sie errichten eine Art Zaun oder Gehege um das, was sie haben, und sie erlassen Gesetze, damit die Menschen draußen nicht hineinkommen können. Die Gesetze sind wirklich zum Schutz der Menschen da, die die Welt regieren. Sie wurden nie zum Zweck der Gerechtigkeit erlassen oder durchgesetzt. Wir haben kein System, um Gerechtigkeit zu üben, nicht das geringste auf der Welt.“

Das gilt im Jahr 2024 genauso wie im Jahr 1902.

