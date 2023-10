Iranian press review: Iranians shocked by brutal murder of prominent director Meanwhile, minister’s support for Palestine backfires, and confrontation between citizens and Basij militia over hijab law

Der iranische Regisseur Darioush Mehrjoui und seine Frau Vahideh Mohammadifar wurden erstochen in ihrem Haus aufgefunden (Fars Media Corporation/Wikimedia Commons)

Unterstützung des Ministers für Palästina geht nach hinten los, Konfrontation zwischen Bürgern und Basij-Miliz wegen Hidschab-Gesetz

Iranische Presseschau: Iraner schockiert über brutalen Mord an prominentem Regisseur

Von MEE-Korrespondent in Teheran

19. Oktober 2023

Die Ermordung des iranischen Avantgarde-Filmregisseurs Darioush Mehrjui und seiner Frau Vahideh Mohammadifar hat in der iranischen Bevölkerung, bei Künstlern und Filmemachern Schock und Wut ausgelöst.

Am Samstag wurden Mehrjui und Mohammadifar mit gebrochenen Knochen und durchschnittener Kehle in ihrer Villa in einem wohlhabenden Viertel von Karaj tot aufgefunden. Ihre Beerdigung fand am Mittwoch statt.

Nach dem Mord erschienen auf den Titelseiten aller führenden Tageszeitungen Bilder von Mehrjui und Nachrufe auf einen Regisseur, der in den späten 1960er Jahren zu den Begründern des iranischen New Wave Cinema gehörte.

Der international anerkannte iranische Regisseur Shahram Mokri schrieb, dass die Ermordung von Mehrjui ein „symbolischer Tod“ eines Regisseurs sei, der zu den Pionieren des postrevolutionären Kinos im Iran gehörte.

Andere Kommentatoren befassten sich mit seiner Ermordung und deren Auswirkungen auf die iranische Gesellschaft, die bereits unter Schock stand, nachdem Armita Garawand, ein 16-jähriges Mädchen, Anfang Oktober in der U-Bahn von der Sittenpolizei angegriffen wurde, weil sie den vorgeschriebenen Hidschab nicht trug.

In einem Leitartikel für die Tageszeitung Ham Mihan schrieb der erfahrene iranische Journalist Afshin Amirshahi, dass „dieser Mord nicht nur zwei Opfer hatte“, und fügte hinzu, der Vorfall betreffe die gesamte iranische Gesellschaft.

„Wie können diejenigen, die für die Sicherheit im Land verantwortlich sind, keinen Weg finden, um das Leben der Bürger zu retten? Worauf außer auf die Sicherheit der Menschen konzentrieren sich die verschiedenen Sicherheits-, Justiz- und Geheimdienstorgane des Landes, wenn es immer wieder zu solch schrecklichen Vorfällen kommt?“, fragte er.

Iraner beschuldigen Minister der Heuchelei

Der iranische Minister für Tourismus und kulturelles Erbe, Ezzatollah Zarghami, wurde der Heuchelei beschuldigt, nachdem er in einem Posting auf der Social-Media-Plattform X, früher bekannt als Twitter, seine Unterstützung für die Palästinenser in Gaza zum Ausdruck gebracht hatte.

Am 12. Oktober postete Zarghami ein Video der libanesischen Künstlerin Julia Boutros, die ein Lied singt, in dem der Kampf der libanesischen bewaffneten Gruppe Hisbollah gegen Israel gepriesen wird.

Bei dem Video handelte es sich um einen 43-sekündigen Ausschnitt aus einem von Boutros‘ Live-Konzerten mit Untertiteln in Farsi und Arabisch.

„Der Gesang des Liedes Al Haq Selahi mit der künstlerischen Darbietung der libanesischen christlichen Sängerin Julia Boutros fasst die Strategie des Widerstands zusammen. Die erste Waffe der Palästinenser ist ihre Rechtschaffenheit“, schrieb der ultra-principlistische Politiker.

Seit Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel am 7. Oktober führt das israelische Militär eine brutale Bombenkampagne gegen den Gazastreifen durch.

Als Reaktion auf seinen Beitrag kritisierten Iraner Zarghami auf X und erinnerten ihn an das Verbot im Iran, dass Frauen ohne den islamischen Hidschab singen und in der Öffentlichkeit auftreten dürfen, und warfen ihm Heuchelei vor.

„Dies ist ein Symbol für die vorherrschende Scharlatanerie und Intrige in der Islamischen Republik [Iran], das Übelkeit und Wut hervorruft. Der Minister einer Regierung, die Frauen mit Geldstrafen belegt, eingeschüchtert, verhaftet und ins Gefängnis gesteckt hat, um die Hidschab-Pflicht durchzusetzen, veröffentlicht das Lied einer Sängerin ohne Hidschab“, betonte der iranische Diaspora-Journalist Morteza Kazemian.

Andere Iraner erinnerten Zarghami, ein ehemaliges Mitglied des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, an die zehn Jahre, die er als Direktor des einzigen iranischen Rundfunksenders, der Islamischen Republik Iran Broadcasting (IRIB), tätig war und in denen er eine strenge Zensur von Live-Musikdarbietungen durchführte.

„Ja, ‚Herr Minister‘, sehen Sie, wie schön und süß es ist, Frauenstimmen zu hören?“, schrieb der iranische Dokumentarfilmer und Forscher Hossein Dehbashi.

„Aber die Islamische Republik Iran hat Probleme mit all den schönen und süßen Dingen! Und ja, Herr ehemaliger Direktor von IRIB, wissen Sie, wie schön es ist, die Begleitung verschiedener Instrumente zu hören und zu sehen? Aber Sie haben immer verboten, die Instrumente dem Publikum zu zeigen. Warum?“

Schlägerei im Einkaufszentrum wegen des Hidschab-Gesetzes

In der religiösen Stadt Mashhad kam es zu einer Konfrontation zwischen einer Gruppe von Männern und paramilitärischen Basidsch-Mitgliedern wegen des Hidschab-Gesetzes, die in einer Schlägerei endete, die in den sozialen Medien auf Farsi viral ging.

Am Sonntag wurde in den sozialen Medien ein Video verbreitet, auf dem zu sehen ist, wie ein Basidsch-Mitglied einen einfachen Mann angreift, bei dem es sich angeblich um den Besitzer eines Ladens im Armitaj-Einkaufszentrum in Irans zweitgrößter Stadt Mashhad handelt.

Augenzeugen berichteten, dass es zu der Begegnung kam, nachdem Basidsch-Mitglieder Frauen zur Einhaltung des Hidschab-Gesetzes aufgefordert und ein Mädchen, das keinen Schleier trug, geohrfeigt hatten. Daraufhin griffen die Ladenbesitzer und der Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums ein und forderten die Basidsch-Mitglieder auf, das Einkaufszentrum zu verlassen.

Daraufhin gab der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Einkaufszentrums bekannt, dass die Polizei die Gruppe verhaftet, aber ohne Anklageerhebung wieder freigelassen habe.

Am Dienstag interviewte die Farsi-Website Ensaf News einen der Angreifer, der sein Vorgehen offen verteidigte und betonte, dass sie gegen keine Gesetze verstoßen hätten.

„Amr bil Maroof braucht keine Erlaubnis, und das ist das Gesetz“, sagte das Basidsch-Mitglied gegenüber Ensaf News und bezog sich dabei auf das, was in der islamischen Scharia als Förderung der islamischen Tugend und Verhinderung des Lasters bekannt ist.

Er warnte den Journalisten sogar: „Ich warne Sie, dass das Gesetz vorsieht, dass diejenigen, die Amr bil Maroof behindern, mit einer Strafe von sechs Monaten bis zu zwei Jahren Gefängnis rechnen müssen.“

Das paramilitärische Mitglied fügte hinzu: „Amr bil Maroof ist mit dem Gebet vergleichbar. Brauche ich eine Erlaubnis, um in der Armitaj Mall zu beten? Ich brauche keine Erlaubnis für Amr bil Maroof. Wenn Sie damit ein Problem haben, können Sie sich dafür einsetzen, dass das Gesetz geändert wird.“

*Die iranische Presseschau ist eine Zusammenfassung von Nachrichtenberichten, die von Middle East Eye nicht unabhängig überprüft wurden. Übersetzt mit Deepl.com



