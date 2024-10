https://strategic-culture.su/news/2024/10/25/bric-by-bric-better-world-being-built/



BRIC für BRIC … eine bessere Welt wird aufgebaut

25. Oktober 2024

In einer Zeit der gewaltsamen, verzweifelten Agonie der sterbenden westlichen imperialistischen Ordnung bieten die BRICS eine solide Grundlage der Hoffnung für die Menschheit.

Das erweiterte BRICS-Forum und seine Erklärung in dieser Woche über das gemeinsame Engagement für die Schaffung einer gerechteren und friedlicheren Weltordnung sind ein historischer Meilenstein. Ein Meilenstein, der Hoffnung und Zuversicht für eine bessere Zukunft der Menschheit gibt.

Das 16. jährliche Gipfeltreffen der BRICS-Gruppe fand in Kasan, der Hauptstadt von Tatarstan im Südwesten Russlands, statt. Die dreitägige Veranstaltung vom 22. bis 24. Oktober wurde mit Spannung erwartet und wurde ihrem Ruf als Durchbruch in der internationalen Politik gerecht.

Der russische Präsident Wladimir Putin begrüßte 25 Staatsoberhäupter. Über 40 Nationen waren durch 20.000 Delegierte vertreten. Die Nachrichtenmedien der Welt, darunter Journalisten und Teams großer westlicher Medienunternehmen, waren anwesend. Lächerlicherweise neigten die westlichen Medien jedoch dazu, die bedeutsamen, tektonischen Verschiebungen in der Geopolitik, die die BRICS-Staaten ankündigen, herunterzuspielen.

Der Höhepunkt des Gipfels war die Abschlusserklärung mit dem Titel „Stärkung des Multilateralismus für eine gerechte globale Entwicklung und Sicherheit“. Sie enthielt 134 Bestimmungen für eine Vielzahl wichtiger Ziele, von fairem und kooperativem Handel bis hin zur Demokratisierung internationaler Finanzierungsmechanismen, von einer gerechten Beteiligung an den Vereinten Nationen bis hin zur kollektiven Lösung von Konflikten und vieles mehr.

Viele Kommentatoren begrüßten den Erfolg der Konferenz als „Wendepunkt der internationalen Politik“.

Ein Beobachter, Professor Alexis Habiyaremye, brachte die Meinung vieler zum Ausdruck, indem er bemerkte, dass der Gipfel „den offiziellen Start der multilateralen Weltordnung und das Ende der US-Hegemonie“ markiere.

Die BRICS sind eine relativ neue internationale Bewegung, die jedoch in kurzer Zeit eine bahnbrechende neue Richtung für die globalen Beziehungen eingeschlagen hat – und zwar zum Besseren. Das Forum wurde 2006 von Brasilien, Russland, Indien und China gegründet. Südafrika wurde 2011 Mitglied. Der erste jährliche Gipfel fand 2009 in Jekaterinburg, Russland, statt.

Jedes Jahr ist die Gruppe gewachsen, sowohl was die Anzahl der aufstrebenden Mitgliedsnationen als auch die Einrichtung von Mechanismen zur Umsetzung ihrer Vision einer multilateralen, demokratischeren Welt betrifft.

In diesem Jahr sind fünf neue Mitglieder beigetreten, darunter Ägypten, Äthiopien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Mindestens 40 weitere Nationen aus allen Kontinenten haben einen Antrag auf formelle Mitgliedschaft gestellt.

Die BRICS+ haben den westlichen Block der G7 in Bezug auf die Gesamtbevölkerung und die Wirtschaftskraft bereits übertroffen.

Ein entscheidender Unterschied ist, dass die BRICS zeigen, dass es „eine Alternative zur westlich geführten Weltordnung gibt“, wie der bolivianische Präsident Luis Arce, der zu den ausländischen Staatsoberhäuptern gehörte, die am Forum in Kasan teilnahmen, feststellte. „Es gibt eine Alternative, um gerechter und gleichberechtigter zu handeln“, fügte er hinzu.

Ein weiterer Beobachter, der internationale Politikanalyst Gilbert Doctorow, schätzte ein, dass die prestigeträchtige Zusammenkunft von Staats- und Regierungschefs und Delegierten in Kasan ein Beweis für den wachsenden Einfluss Russlands auf der Weltbühne sei, trotz der energischen Bemühungen des Westens, Moskau zu isolieren. Diese Bemühungen wurden nach dem Ausbruch des von den USA angeführten Stellvertreterkrieges in der Ukraine gegen Russland intensiviert. Doch die Flut von Wirtschaftssanktionen, die der Westen gegen Russland verhängt hat, ist gescheitert und hat sich in der Tat als Fehlschlag erwiesen, der sich nachteilig auf die europäischen Volkswirtschaften, insbesondere die Deutschlands, ausgewirkt hat. Auch der Status des US-Dollars als globale Reservewährung wurde durch die Sanktionen Washingtons untergraben.

„Im Gegenteil“, fügte Doctorow hinzu, “der kollektive Westen hat sich selbst isoliert und zur Bedeutungslosigkeit verdammt.“

Während des Gipfels hielt Präsident Putin eine offene Pressekonferenz ab, an der auch Journalisten westlicher Medien teilnahmen. Es war bezeichnend, dass westliche Medien Putin kritische Fragen stellen konnten, während US-Präsident Joe Biden und andere westliche Staats- und Regierungschefs russischen Medien das Recht auf Fragen verwehrten.

Einmal wies Putin einen gereizten US-Journalisten zurecht, als dieser behauptete, Russland würde den Krieg in der Ukraine eskalieren lassen. Putin erinnerte daran, dass der Konflikt von den westlichen Mächten durch einen Putsch in Kiew im Jahr 2014 ausgelöst wurde und das Regime im Laufe des nächsten Jahrzehnts für einen Krieg gegen Russland aufgerüstet wurde.

In jedem Fall steht das Gesamtbild der BRICS und der multilateralen Welt im Mittelpunkt.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, nahm am Gipfel in Kasan teil. Die Bedeutung liegt darin, dass das BRICS-Forum und die Vision eine echte Manifestation der UN-Charta darstellen, die 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet wurde.

Jahrzehntelang war die von den USA angeführte westliche Ordnung eine grobe Missachtung der UN-Charta und des Völkerrechts, die die Souveränität der Nationen und die universellen Menschenrechte respektieren. Die westliche Ordnung war in Wirklichkeit ein Vorwand für die Fortsetzung der kolonialistischen Ausbeutung des Rests der Welt. Und wenn es passte, wurde diese Ausbeutung durch den einseitigen Einsatz von Gewalt und Kriegen durchgesetzt.

Heutzutage kann jeder größere Konflikt auf die ruchlose Durchsetzung imperialistischer Interessen des Westens zurückgeführt werden, vom vom Westen unterstützten israelischen Völkermord in Gaza bis hin zum von der NATO unterstützten Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland, von der Förderung des Regimewechsels in Lateinamerika bis hin zur Ausbeutung Afrikas für natürliche Ressourcen, von der Anheizung von Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum mit China und Nordkorea.

Der grundlegende Punkt ist, dass die vom Westen geführte Ordnung von Natur aus gewalttätig ist, weil sie immer implizit darauf ausgelegt war, einer Minderheit zu dienen, um globale Macht durchzusetzen. Die westliche Ordnung steht im grundlegenden Widerspruch zu einer demokratischen Welt kooperativer Nationen, die gleichberechtigt sind. All die anmaßende Rhetorik über die Einhaltung von Demokratie und Völkerrecht ist nichts als eine verabscheuungswürdige Lüge.

Jeremy Kuzmarov, der Herausgeber des Magazins „Covert Action“, hat es gut ausgedrückt, als er feststellte, dass der BRICS-Gipfel in Kasan „das Ende des Traums von der unipolaren Macht der USA widerspiegelt … das Wachstum der BRICS ist eine Realität, mit der sich die politischen Entscheidungsträger in Washington letztendlich abfinden und an die sie sich anpassen müssen.“

Das BRICS-Treffen in Kasan war voller großartiger Symbolik. Diese über 1000 Jahre alte Stadt spiegelt eine Mischung aus exquisiter Antike und eleganter moderner Technik und Infrastruktur wider. Sie verkörpert eine friedliche, harmonische Verschmelzung christlicher und islamischer Kulturen aus dem Norden, Süden, Osten und Westen.

Die UN-Charta blieb jahrzehntelang unerfüllt, weil sie von einer Minderheit mächtiger westlicher Staaten dominiert und verzerrt wurde. Nun jedoch steht das Aufkommen der BRICS und ihrer beeindruckenden, entscheidenden Wirtschaftskraft für den Niedergang der alten, antidemokratischen Ordnung und, was noch wichtiger ist, für die Verwirklichung einer demokratischeren und friedlicheren Welt. Beide Visionen sind unvereinbar.

In einer Zeit der gewaltsamen, verzweifelten Zuckungen der sterbenden westlichen imperialistischen Ordnung bieten die BRICS-Staaten eine solide Grundlage der Hoffnung für die Menschheit.

