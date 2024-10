https://www.nachdenkseiten.de/?p=123655



Unseren Medien fiel es erkennbar schwer, über den BRICS-Gipfel sachlich zu berichten Ein Artikel von: Albrecht Müller



Die BRICS-Staaten haben sich in Russland getroffen. Auch der UN-Generalsekretär kam. Ein solches Ereignis könnte man ja selbst von westlicher Seite einigermaßen neugierig beobachten und sachlich darüber berichten. In unseren Medien gab es wieder mal die übliche Tendenzberichterstattung. Ein schlagendes Beispiel: Die Tagesschau berichtete unter anderem mit diesem Stück. Da wird behauptet, der Besuch des UN-Generalsekretärs beim BRICS-Gipfel sei „umstritten“. Außerdem wird – siehe oben – behauptet, „UN-Chef Gutiérrez kritisiert Putin“. Wenn man sich das Stück anschaut, dann stellt man fest, dass diese Aussagen einfach nicht stimmen. Albrecht Müller.

Ansonsten wird alles an Aggression in den kurzen Film gepackt. Man merkt an der Berichterstattung, dass es diesen speichelleckenden westlichen Medien grundsätzlich nicht passt, dass sich Staaten des Südens und des Ostens in einer eigenen, vom Westen unabhängigen Formation zusammenfinden. Die NATO und die USA und wir anderen Staaten im Westen sind aber nicht alleine auf der Welt. Das zu beherzigen, täte unseren Medien gut. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

