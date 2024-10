https://www.palestinechronicle.com/brics-summit-condemns-israels-mass-killing-in-gaza-west-bank-call-for-urgent-ceasefire/



BRICS-Gipfel verurteilt Israels „Massentötungen“ in Gaza und im Westjordanland – Aufruf zu dringendem Waffenstillstand

23. Oktober 2024

BRICS 2024. (Foto: via Presidency of South Africa TW Page)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestine Chronicle Staff

„Wir bekräftigen unsere große Besorgnis über die Verschlechterung der Lage und die humanitäre Krise im besetzten palästinensischen Gebiet, insbesondere … im Gazastreifen und im Westjordanland, als Folge der israelischen Militäroffensive, die zu Massenmorden geführt hat …“

Die BRICS-Wirtschaftsgruppe hat eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, in der sie ihre große Besorgnis über den militärischen Angriff Israels im Gazastreifen und im Westjordanland zum Ausdruck bringt, der „zu Massenmorden geführt hat“, und einen sofortigen und umfassenden Waffenstillstand fordert.

„Wir betonen die dringende Notwendigkeit eines sofortigen, umfassenden und dauerhaften Waffenstillstands im Gazastreifen, der sofortigen und bedingungslosen Freilassung aller Geiseln und Gefangenen beider Seiten, die illegal festgehalten werden, und des ungehinderten, anhaltenden und umfangreichen Flusses humanitärer Hilfe in den Gazastreifen sowie der Beendigung aller aggressiven Handlungen“, heißt es in der Erklärung von Kasan, benannt nach der russischen Stadt, in der das dreitägige Gipfeltreffen der Gruppe stattfand, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch berichtete.

Die BRICS-Staaten bekräftigten ihre „große Besorgnis“ über die sich verschlechternde Lage und die humanitäre Krise in den besetzten palästinensischen Gebieten aufgrund der Militäroperation Israels.

„Wir bekräftigen unsere große Besorgnis über die Verschlechterung der Lage und die humanitäre Krise im besetzten palästinensischen Gebiet, insbesondere über die beispiellose Eskalation der Gewalt im Gazastreifen und im Westjordanland infolge der israelischen Militäroffensive, die zu Massenmorden und Verletzungen von Zivilisten, Zwangsumsiedlungen und weitreichender Zerstörung der zivilen Infrastruktur geführt hat.“

„Wir sind über die Lage im Südlibanon sehr beunruhigt. Wir verurteilen den Verlust von Menschenleben unter der Zivilbevölkerung und die immensen Schäden an der zivilen Infrastruktur infolge der Angriffe Israels auf Wohngebiete im Libanon und fordern die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen“, heißt es in der Erklärung weiter.

Darin werden auch die israelischen Angriffe auf ‚humanitäre Einsätze, Infrastruktur, Personal und Verteilerstationen‘ verurteilt.

Resolutionen des Sicherheitsrats

In der vom Kreml veröffentlichten Erklärung wurde die vollständige Umsetzung der einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gefordert und die Bemühungen Ägyptens und Katars sowie anderer regionaler und internationaler Bemühungen um eine sofortige Waffenruhe und eine Beschleunigung der humanitären Hilfe begrüßt.

„Wir sind auch sehr besorgt darüber, dass eine weitere Eskalation des Konflikts im Gazastreifen zu einer Zunahme von Spannungen, Extremismus und äußerst schädlichen Folgen auf regionaler und globaler Ebene führen könnte“, heißt es in der Erklärung weiter, in der alle betroffenen Parteien aufgefordert werden, größtmögliche Zurückhaltung zu üben und ‚Eskalationsmaßnahmen und provokative Äußerungen‘ zu vermeiden.

In der Erklärung wurden auch die vorläufigen Maßnahmen des Internationalen Gerichtshofs in dem von Südafrika gegen Israel eingeleiteten Verfahren zur Kenntnis genommen.

Palästinas UN-Mitgliedschaft

Es wurde hinzugefügt, dass die BRICS ihre Unterstützung für die Aufnahme Palästinas als Vollmitglied der Vereinten Nationen „im Rahmen unseres unerschütterlichen Engagements für die Zwei-Staaten-Lösung auf der Grundlage des Völkerrechts“ bekräftigt.

ERKLÄRUNG ZUM BRICS-GIPFEL:

Wir betonen die Notwendigkeit eines sofortigen und dauerhaften Waffenstillstands im Gazastreifen.

Wir verurteilen aufs Schärfste, dass Israel humanitäre Einsätze und Hilfsgüterverteilungszentren in Gaza ins Visier nimmt.

Pager-Bombenanschläge im Libanon verstoßen gegen internationales Recht.

Wir verurteilen … pic.twitter.com/8km7cQpcLj

– The Palestine Chronicle (@PalestineChron) 23. Oktober 2024

Zuvor hatte Chinas Präsident Xi Jinping zu einer Deeskalation zwischen Russland und der Ukraine aufgerufen, da der Krieg zwischen den Ländern seit fast drei Jahren andauert.

Auf einer geschlossenen Sitzung der Staats- und Regierungschefs der BRICS-Mitgliedstaaten in der russischen Stadt Kasan forderte der chinesische Präsident auch einen Waffenstillstand in Gaza und im Libanon angesichts der Luftangriffe Israels.

„Wir müssen so schnell wie möglich auf einen Waffenstillstand drängen, um das Töten zu beenden“, sagte er, “und unermüdlich auf eine umfassende, gerechte und dauerhafte Lösung der Palästinafrage hinarbeiten.“

ICJ-Fall

Auch der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa betonte die dringende Notwendigkeit eines Waffenstillstands und sagte: „Der anhaltende Konflikt in Gaza und im Nahen Osten, der zum Tod so vieler Palästinenser führt, ist ein Anlass zu großer Sorge.“

„Die BRICS zu einem wirksameren Instrument für den Weltfrieden machen“ – Ramaphosa fordert sofortigen Waffenstillstand in Gaza und Selbstbestimmung für Palästinenser#BRICS #BRICS2024 #BRICSSummit #SouthAfrica pic.twitter.com/iFCI9dUG6i

– Viory Video (@vioryvideo) 23. Oktober 2024

„Wir müssen weiterhin darauf bestehen, dass es einen Waffenstillstand mit sofortiger Wirkung gibt und dass auch die Selbstbestimmung der Palästinenser anerkannt wird„, betonte Ramaphosa.

Er sagte auch, dass der Internationale Gerichtshof ‚deutlich gemacht hat, dass die internationale Gemeinschaft die Pflicht hat, einen Völkermord durch Israel zu verhindern‘.

„Die Länder der Welt haben die Verantwortung, die völkermörderischen Handlungen Israels nicht zu finanzieren oder zu erleichtern“, fügte Ramaphosa hinzu.

Mitgliedschaft des Iran

Der russische Präsident Wladimir Putin gab außerdem bekannt, dass „der Iran ein vollwertiges Mitglied der BRICS geworden ist“.

„Somit haben wir jetzt zusätzliche Möglichkeiten für eine gemeinsame Arbeit auf internationaler Ebene.“

Zu den BRICS-Staaten gehören die langjährigen Mitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – daher der Name der Gruppe – sowie die jüngsten Mitglieder Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Fast 43.000 Tote

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bisher 42.792 Palästinenser getötet und 100.412 verwundet.

Außerdem werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Hungersnot und Vertreibung

Palästinensische und internationale Organisationen berichten, dass die Mehrheit der Toten und Verletzten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die den Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, zur Folge hatte.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba von 1948 geworden ist.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …