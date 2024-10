https://thecradle.co/articles/brics-post-kazan-a-laboratory-of-the-future



BRICS nach Kasan: Ein Labor der Zukunft

Von Pepe Escobar

30. OKTOBER 2024

Das lang erwartete BRICS-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im russischen Kasan hat nicht enttäuscht. Die multilaterale Institution hat endlich Biss und Substanz in viele der globalen finanziellen und politischen Rätsel gebracht, die eine echte Neugestaltung der Weltordnung lange Zeit erschwert haben.

(Bildnachweis: The Cradle)

Die russische Präsidentschaft der BRICS 2024 hätte keinen multikulturelleren und multinodalen Ort für die Ausrichtung eines Gipfels wählen können, der mit enormen Erwartungen der globalen Mehrheit verbunden ist. Die südwestrussische Stadt Kasan an den Ufern der Flüsse Wolga und Kazanka ist die Hauptstadt der halbautonomen Republik Tatarstan, die für ihre lebendige Mischung aus tatarischer und russischer Kultur bekannt ist.

Obwohl der BRICS-Gipfel in der Kazan Expo stattfand – einer Art mehrstöckigem Bahnhof, der mit dem Flughafen und der Aeroexpress-Verbindung zur Stadt verbunden ist – war es der Kasaner Kreml, eine jahrhundertealte befestigte Zitadelle und Weltkulturerbe, der sich als globales Image von BRICS 2024 durchsetzte.

Dies verdeutlichte anschaulich die Kontinuität vom 10. Jahrhundert an über die bulgarische Kultur, die Goldene Horde und das Khanat des 15. und 16. Jahrhunderts bis hin zum modernen Tatarstan.

Der Kasaner Kreml ist die letzte tatarische Festung in Russland mit Überresten der ursprünglichen Stadtplanung. Die globale muslimische Umma hat nicht übersehen, dass dies die nordwestliche Grenze der Ausbreitung des Islam in Russland ist. Die Minarette der Kul-Sharif-Moschee im Kreml haben in der Tat eine ikonische Dimension erlangt – sie symbolisieren eine kollektive, transkulturelle, zivilisatorische Anstrengung, eine gerechtere Welt zu schaffen.

Es war eine außergewöhnliche Erfahrung, das ganze Jahr über zu verfolgen, wie es der russischen Diplomatie gelang, Delegationen aus 36 Nationen – 22 davon vertreten durch Staatsoberhäupter – sowie sechs internationale Organisationen, darunter die Vereinten Nationen, für den Gipfel in Kasan zusammenzubringen.

Diese Delegationen kamen aus Nationen, die fast die Hälfte des globalen BIP repräsentieren. Die Implikation ist, dass ein Tsunami von Tausenden von Sanktionen, die seit 2022 verhängt wurden, plus das unerbittliche Geschrei über die „Isolation“ Russlands einfach im Strudel der Bedeutungslosigkeit verschwanden. Das trug zu der immensen Verärgerung bei, die der kollektive Westen über diese bemerkenswerte Zusammenkunft zeigte. Der wichtigste Subtext: Es gab keine einzige offizielle Präsenz der Five-Eyes-Einrichtung in Kasan.

Die verschiedenen Teufel stecken natürlich in den verschiedenen Details: Wie die BRICS – und der BRICS-Outreach-Mechanismus, der 13 neue Partner beherbergt – von der äußerst höflichen und recht detaillierten Kasaner Erklärung – mit mehr als 130 operativen Absätzen – und mehreren anderen Weißbüchern zu einer globalen, mehrheitsorientierten Plattform übergehen werden, die von kollektiver Sicherheit bis hin zu weitreichender Konnektivität, nicht-waffentechnischen Handelsabkommen und geopolitischer Vorherrschaft reicht. Es wird ein langer, steiniger und dorniger Weg werden.

Auf dem Vormarsch, von Asien in die muslimische Welt

Die BRICS Outreach-Sitzung war einer der erstaunlichen Höhepunkte von Kasan: ein großer runder Tisch, der das postkoloniale Bandung-Treffen von 1955 in einer überdimensionierten Version nachspielte, wobei der russische Präsident Wladimir Putin die Sitzung eröffnete und dann das Wort an Vertreter der anderen 35 Nationen, einschließlich Palästina, übergab.

Die erste Runde der BRICS-Erweiterung im vergangenen Jahr konzentrierte sich stark auf Westasien und Nordostafrika (Iran, VAE, Ägypten und Äthiopien, wobei Saudi-Arabien noch über seinen endgültigen Status entscheidet). Nun umfasst die neue Kategorie „Partner“ – 13 Mitglieder – unter anderem vier südostasiatische Wirtschaftsmächte, darunter Malaysia und Indonesien, die beiden führenden Mächte im Kernland, Kasachstan und Usbekistan, sowie das NATO-Mitglied Türkei.

Länder mit muslimischer Mehrheit sind überall Teil der BRICS-Initiative; parallel dazu entwickelt sich Asien insgesamt schnell zum wichtigsten BRICS-Gebiet.

Seit Februar wird in der gesamten BRICS-Matrix unermüdlich darüber diskutiert, wie ein neues globales Finanz- und Zahlungssystem praktisch von Grund auf neu entwickelt werden kann – ein wichtiger Bestandteil der Entwestlichung. Anfang Oktober kündigte das russische Finanzministerium die Einführung von BRICS Bridge an – inspiriert vom Projekt mBridge: eine digitale Zahlungsplattform für den grenzüberschreitenden Handel in nationalen Währungen.

Die westlichen Hegemonen sind bereits verängstigt. Die in der Schweiz ansässige Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) erwägt nun, mBridge zu schließen – unterstützt unter anderem von Geschäftsbanken aus den BRICS-Mitgliedsländern China und den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem BRICS-Partner Thailand, dem Quasi-BRICS-Mitglied Saudi-Arabien und der Hong Kong Monetary Authority.

Die Ausrede sind „geopolitische Risiken“ – ein Euphemismus für mBridge, der es schwieriger macht, einseitige, illegale Sanktionen der USA und der EU durchzusetzen. Dies hängt beispielsweise damit zusammen, dass der globale Bankengigant HSBC offiziell dem grenzüberschreitenden Interbank-Zahlungssystem (CHIPS) Chinas beigetreten ist, das dem russischen SPFS ähnelt. Von CHIPS/SPFS zu BRICS Bridge ist es nur ein kleiner Schritt.

Die Schlüsselfrage – eine ernsthafte Sorge für die globale Mehrheit – ist, wie Handelsüberschüsse und -defizite ausgeglichen werden können. Bei Initiativen wie BRICS Bridge und BRICS Pay – der Testlauf der BRICS-Pay-Karte fand eine Woche vor Kasan statt – ist das keine technische Frage.

Es geht nicht so sehr darum, wie man eine Währung sendet, sondern was man mit dieser Währung am anderen Ende macht. Das ist eine äußerst politische Angelegenheit, aber es gibt Möglichkeiten, sie zu umgehen, da das vorherrschende, vom Westen kontrollierte SWIFT-System sehr primitiv ist.

Die BRICS-Arbeitsgruppen haben auch der Erleichterung von Investitionen große Aufmerksamkeit geschenkt; es handelt sich um offene Systeme, die für BRICS-Mitglieder und -Partner gut sind. Sobald Unternehmen aus allen Breitengraden beitreten, ist die kritische Masse für Wachstum/Investitionen nur noch einen Schuss entfernt.

All dies verkörpert den Geist der BRICS, die ab 2024 – angetrieben von der russischen Präsidentschaft – als globales Labor fungieren und jedes mögliche Modell, alt und neu, testen, um es auf mehrere Knotenpunkte gleichzeitig anzuwenden. Diplomatisch gesehen wurde in der Kasaner Erklärung festgehalten, dass der UNO und der G20 neue Ansätze vorgelegt werden sollten; realistisch betrachtet gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass der kollektive Westblock sie mit offenen Armen empfangen wird.

Die De-Dollarization im Detail

Abgesehen von der Gründung der 13 neuen Partner – die eine große, transkontinentale, de facto BRICS-Zone bilden – brachte Kazan zwei wichtige Plattformen voran: BRICS Clear und die BRICS (Re)Insurance Company.

BRICS Clear ist ein multilaterales Abwicklungs-/Clearing-System für den BRICS-Handel und den Handel zwischen den BRICS-Staaten und ihren Partnern (derzeit 22 Nationen). Das Hauptziel besteht auch hier darin, SWIFT zu umgehen.

BRICS Clear wird nationale Währungen für den internationalen Handel verwenden. Alle Transaktionen werden über eine Stablecoin – eine Rechnungseinheit – abgewickelt, die von der NDB, der in Shanghai ansässigen BRICS-Bank, verwaltet wird.

Wie der führende französische Wirtschaftswissenschaftler Jacques Sapir betont hat, „erfordert der Handel Versicherungsdienstleistungen (sowohl für den Vertrag selbst als auch für den Transport); diese Versicherungsdienstleistungen beinhalten Rückversicherungsaktivitäten. Mit der BRICS (Re)Insurance Company baut BRICS seine Unabhängigkeit von westlichen Versicherungsgesellschaften auf.“

BRICS Clear und BRICS (Re)Insurance werden kurz- bis mittelfristig enorme Auswirkungen auf den Welthandel und die Verwendung von US-Dollar und Euro haben. Die Handelsströme innerhalb der BRICS-Staaten und zwischen den BRICS-Partnern – die bereits mindestens 40 Prozent des weltweiten Handels ausmachen – könnten exponentiell ansteigen. Gleichzeitig werden die von westlichen Ländern kontrollierten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen an Geschäft verlieren.

Das ist De-Dollarization in der Praxis – der Heilige Gral der BRICS-Staaten. Natürlich sprechen Indien und Brasilien nie von De-Dollarization in der Art wie Russland, China und der Iran, aber sie unterstützen BRICS Clear.

Sapir sagt voraus, dass der BRICS-Clear-Effekt bis 2030 dazu führen könnte, dass der Dollaranteil an den Reserven der Zentralbank „von 58 Prozent auf etwa 35 bis 40 Prozent“ sinkt. Bezeichnenderweise würde dies „massive Verkäufe von Staatsanleihen bedeuten, was zu einem Zusammenbruch des öffentlichen Anleihemarktes und erheblichen Schwierigkeiten für das US-Finanzministerium bei der Refinanzierung der US-Schulden führen würde“. Der Hegemon wird das, gelinde gesagt, nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Laborexperimente gegen Arroganz

Diese geoökonomischen Durchbrüche der BRICS – nennen wir sie Laborexperimente – spiegeln diplomatische Coups wie den von Indien und China wider, die von Russland vermittelt wurden und am Vorabend von Kasan ihren Vorstoß zur Beilegung bilateraler Probleme im Himalaya ankündigten, um die vereinheitlichende, pan-kooperative BRICS-Agenda voranzutreiben.

Die Lösung geopolitischer Probleme zwischen den Mitgliedsstaaten ist eine der wichtigsten Prioritäten der BRICS. Das Beispiel China-Indien sollte sich auf Iran-Saudi-Arabien übertragen lassen, wenn es um deren Beteiligung im Jemen geht, und auf Ägypten-Äthiopien, wenn es um den umstrittenen Bau eines großen Staudamms am Nil geht. Die Sherpas der BRICS geben offen zu, dass die BRICS einen internen institutionellen Mechanismus zur Lösung schwerwiegender Probleme zwischen den Mitgliedsstaaten – und schließlich auch mit Partnern – benötigt.

Und das bringt uns zur ultimativen Tragödie: den Militäroffensiven Israels in Gaza, Palästina, Libanon, Jemen, Syrien und Iran.

Die BRICS-Sherpas gaben bekannt, dass in den geschlossenen Sitzungen sowie in den bilateralen Treffen zwei Szenarien aktiv diskutiert wurden. Das erste sieht einen heißen Krieg zwischen dem Iran und Israel vor, bei dem der Libanon zu einem wichtigen Schlachtfeld wird, was zu einer „Kettenreaktion“ führt, an der mehrere arabische Akteure beteiligt sind.

Das zweite Szenario sieht eine Krise in ganz Westasien vor, an der nicht nur die Nachbarstaaten beteiligt sind, sondern auch Koalitionen entstehen – eine pro-arabische und eine pro-israelische. Man fragt sich, wo zwielichtige Akteure wie Ägypten und Jordanien ins Spiel kommen würden. Es ist unklar, wie die BRICS als multilaterale Organisation auf beide Szenarien reagieren würde.

Die schreckliche Realpolitik hielt nicht inne, um zuzusehen, wie der BRICS-Hochgeschwindigkeitszug den Bahnhof von Kasan verließ. Unmittelbar danach startete Israel seinen lächerlichen Angriff auf den Iran und der gesamte Westen erklärte die Wahlen in Georgien für ungültig, weil ihnen das Ergebnis nicht gefiel – obwohl die OSZE einen vernünftigen Bericht darüber herausgegeben hatte.

Das Unverständnis des kollektiven Westens für die Ereignisse in den drei historischen Tagen in Kasan unterstreicht nur seine erstaunliche Arroganz, Dummheit und Brutalität. Genau aus diesem Grund arbeitet die BRICS-Matrix so hart daran, die Grundzüge einer neuen, fairen internationalen Ordnung zu entwickeln, und wird trotz einer Reihe von Herausforderungen weiterhin gedeihen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …