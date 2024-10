https://www.leftvoice.org/jeff-bezos-reminds-us-under-capitalism-freedom-of-the-press-is-just-billionaires-freedom-to-control-the-press/



Jeff Bezos erinnert uns daran: Im Kapitalismus bedeutet „Pressefreiheit“ lediglich die Freiheit der Milliardäre, die Presse zu kontrollieren

In der vergangenen Woche haben die Milliardäre, denen sowohl die Washington Post als auch die Los Angeles Times gehören, ihre Unterstützung für die Präsidentschaftswahlen zurückgezogen. Dies ist eine Erinnerung daran

Von Nathaniel Flakin

30. Oktober 2024

In der vergangenen Woche gaben zwei große Zeitungen bekannt, dass sie in diesem Jahr keinen Präsidentschaftskandidaten unterstützen werden. Die Redaktionen der Washington Post und der Los Angeles Times bereiteten die Unterstützung von Kamala Harris vor. Die Zeitungen hatten seit 1988 bzw. 2004 solche Empfehlungen ausgesprochen. Doch im letzten Moment schalteten sich die milliardenschweren Eigentümer ein, um eine neue Linie vorzugeben.

Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, kaufte die Post vor einem Jahrzehnt. Der südafrikanische Pharmamagnat Patrick Soon-Shiong ist seit 2018 Eigentümer der Times. Beide Mogule präsentierten ihre Käufe als wohltätige Handlungen, die es „unabhängigen“ Zeitungen ermöglichen würden, zu gedeihen. Angesichts der Möglichkeit einer zweiten Trump-Regierung waren diese Kapitalisten jedoch offensichtlich besorgt über ihre Regierungsverträge unter einem rachsüchtigen neuen Präsidenten.

Berichten zufolge haben mindestens 200.000 Leser der New York Post aus Protest ihre Abonnements gekündigt. Aber das ist nicht nur „Selbstsabotage“, wie die New York Times es nannte (übrigens eine weitere Zeitung im Besitz von Milliardären). So funktionieren kapitalistische Medien nun einmal – normalerweise gibt es nur ein paar mehr Verschleierungsebenen. Im Laufe der Jahrhunderte haben bürgerliche Zeitungen ausgeklügelte Fiktionen aufgebaut, um ihre Klasseninteressen zu verbergen. Die Eigentümer präsentierten sich als desinteressierte Gönner, die niemals (niemals!) auf die Idee kämen, objektive Berichterstattung zu behindern. „Demokratie stirbt in der Dunkelheit“, behauptet die Post weiterhin.

Dieser Mythos einer „freien Presse“ war nur ein Trick, um die Interessen der Kapitalistenklasse besser als die allgemeinen Interessen der Gesellschaft zu verkaufen. Die Bourgeoisie hat vielfältige Möglichkeiten, die Medien zu kontrollieren. So konnten die Reichen beispielsweise durch Werbung schon immer Einfluss darauf nehmen, was gedruckt wird, indem sie ihr Sponsoring anboten oder zurückhielten – Redakteure sind sich dieser Abhängigkeit immer bewusst. Medienunternehmen sind Teil kapitalistischer Volkswirtschaften, und auch wenn sie sich mit einzelnen Kapitalisten streiten, schützen sie die Kapitalistenklasse als Ganzes. Redakteure reproduzieren die Ideologie der Bourgeoisie, oft ohne dass direkte Drohungen, Befehle oder Korruption erforderlich sind.

Kapitalistische Zeitungen waren daher nie frei. Wie der junge Karl Marx es ausdrückte: „Die erste Pressefreiheit besteht darin, kein Geschäft zu sein.“

Jetzt, in der Zeit des kapitalistischen Verfalls, sind alle Anwandlungen von Anstand über Bord geworfen. Milliardäre haben kein Interesse mehr daran, mit angeblich ‚unabhängigen‘ Redaktionen zusammenzuarbeiten – sie fordern einfach ihre eigenen Megaphone. Am deutlichsten wird dies in neuen Medien wie Twitter, wo es keinen Anspruch auf Objektivität gibt. Stattdessen blasen Milliardäre ihre politischen Vorlieben einfach ohne Vermittlung auf unsere Bildschirme. Wenn Elon Musk sich mit rechtsextremen Verschwörungstheorien beschäftigt, dann sorgt er dafür, dass wir alle es sehen.

Wie W. I. Lenin vor mehr als einem Jahrhundert schrieb: „Für die Bourgeoisie bedeutet Pressefreiheit die Freiheit der Reichen zu publizieren und die Kontrolle der Zeitungen durch die Kapitalisten.“ Während der Russischen Revolution fragte Lenin: „Welche Art von Freiheit wollen diese Zeitungen? Ist es nicht die Freiheit, Rollen mit Zeitungspapier zu kaufen und eine Menge Schreiberlinge einzustellen?“ Deshalb ist der Journalismus im Kapitalismus grundsätzlich korrupt – wer die Musik bezahlt, bestimmt die Melodie.

Deshalb hat die Arbeiterbewegung im Laufe ihrer Geschichte immer versucht, eine unabhängige sozialistische Presse aufzubauen. (Eine Arbeiterpresse kann natürlich auch von den Kapitalisten korrumpiert werden, weshalb wir für die politische Unabhängigkeit von allen Flügeln der Kapitalistenklasse und von ihrem Staat kämpfen müssen.) Aus diesem Grund veröffentlichen wir Left Voice als Teil eines internationalen Netzwerks sozialistischer Online-Zeitungen. Unsere Publikationen werden von Arbeitern finanziert und von Arbeitern geschrieben, ohne Investoren, Werbetreibende oder andere Formen der kapitalistischen Kontrolle.

Während der Russischen Revolution schlug Lenin eine einfache Maßnahme vor, um die Presse wirklich demokratisch zu machen: die Massenkommunikationsmittel unter die demokratische Kontrolle von Arbeiterräten zu stellen:

Man kann Wahlen abhalten, um die Stärke jeder Partei zu ermitteln und die technischen Ressourcen entsprechend der Anzahl der abgegebenen Stimmen zu verteilen. Dadurch wird verhindert, dass nur die Kapitalisten in den Genuss der Pressefreiheit kommen und die Dörfer mit ihren billigen Zeitungen überschwemmen. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass eine vom Kapital abhängige Presse frei sein kann.

Mit anderen Worten: Demokratie erfordert eine wirklich demokratische Presse – eine, die der Kontrolle von Journalisten und Lesern untersteht. Warum sollte Jeff Bezos entscheiden, was in der Post geschrieben wird? Das bedeutet auch, dass wir Twitter und andere Social-Media-Unternehmen unter die Kontrolle der Arbeitnehmer stellen sollten.

Der Kapitalismus wird niemals demokratisch sein. Echte Demokratie erfordert die Enteignung der Großkapitalisten.

Nathaniel Flakin

Nathaniel ist ein freiberuflicher Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath geschrieben, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionary Berlin geschrieben. Er gehört dem autistischen Spektrum an.

