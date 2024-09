https://electronicintifada.net/content/letter-jailed-palestine-activist/48686?utm_source=EI+readers&utm_campaign=ae7ccdc927-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_e802a7602d-ae7ccdc927-299229544



Brief einer inhaftierten Palästina-Aktivistin

Von Francesca Nadin

Die elektronische Intifada

9. September 2024

Francesca Nadin wird nach einer Aktion bei der Firma Teledyne Defence & Space in Shipley, Bradford, im Mai verhaftet.

Martin Pope Fotografie

Anmerkung der Redaktion: Die Aktivistin vonPalestine Action, Francesca Nadin, 38, sitzt seit dem 29. Juni in Untersuchungshaft, nachdem sie verhaftet und wegen „Verschwörung zur kriminellen Schädigung“ gegen zwei Banken in Leeds, Barclays und JP Morgan, angeklagt wurde. Beide Banken investieren in den größten israelischen Waffenhersteller, Elbit Systems.

Bevor sie ins Gefängnis kam, besetzte Francesca zusammen mit drei weiteren Personen die Firma Teledyne Defence & Space in Shipley, Bradford, um den 76. Indem sie auf das Dach kletterten und die amerikanische Waffenfabrik demontierten, stoppten die vier die Produktion von Teilen für Israels Raketen und F-35-Kampfjets.

Zusammen mit Nadin gibt es derzeit 16 politische Gefangene von Palestine Action im Vereinigten Königreich.

Mein Name ist Francesca, und ich spreche zu Ihnen aus einer Gefängniszelle, in der ich zu Unrecht festgehalten werde.

Auch wenn ich nicht persönlich bei Ihnen sein kann, können diese Mauern die Kraft Ihrer Unterstützung nicht zum Schweigen bringen. Zu wissen, dass wir zusammenstehen, selbst aus der Ferne, erfüllt mich mit Kraft. Briefe von Menschen, die ich noch nie getroffen habe, erinnern mich täglich daran, dass mein Opfer einen Sinn hat. Ich bin stolz darauf, unsere Bewegung zu repräsentieren, und ich danke Ihnen von ganzem Herzen.

Das Gefängnis ist ein Mikrokosmos der Gesellschaft. Kürzlich wies mich jemand auf einen neuen Insassen hin – angeblich ein Protestler wie ich. Hier kennt man mich als „die Demonstrantin“. Aber sie war ganz und gar nicht wie ich. Sie war Teil der rassistischen Ausschreitungen, die unsere Straßen im August heimsuchten.

Zu viele Menschen sehen nicht – oder wollen nicht – den Unterschied zwischen denen, die für Gerechtigkeit kämpfen, und denen, die Hass verbreiten.

Ich näherte mich dieser Frau vorsichtig, aber neugierig, wie sich das Gespräch entwickeln würde. Wir führten ein höfliches Gespräch, das mich zu der Annahme verleitete, dass sie ihre Taten bereute. Und ich dachte naiverweise, dass dies das Ende der Geschichte sein würde.

Aber ihre Ankunft löste Ereignisse aus, die eine hässliche Wahrheit ans Licht brachten: Rassismus ist hier im Gefängnis genauso weit verbreitet wie draußen. Es ist sinnlos, mit diesen Menschen zu argumentieren, also stehe ich zu den wenigen, die meine Werte teilen. Wir mögen eine Minderheit sein, aber wir schützen uns gegenseitig und passen aufeinander auf.

Wir dürfen nie aus den Augen verlieren, wer wirklich schuld ist, wer die wahren Schuldigen hinter dieser widerlichen, hasserfüllten Rhetorik sind, die Politiker und Medien, die mit Lügen hausieren gehen, um uns zu spalten, Migranten zu Sündenböcken machen und zur Gewalt anstiften.

Sie schüren das Chaos und behandeln es dann als „Recht und Ordnung“-Problem, indem sie Menschen wegsperren, während sie die wahren Ursachen vertuschen. Damit wird nichts gelöst, sondern nur noch mehr Hass geschürt und den Rassisten die Möglichkeit gegeben, das Opfer zu spielen.

Der Rassismus hat seine Wurzeln in der kolonialen Vergangenheit des Vereinigten Königreichs. Unwissenheit hält ihn am Leben. Solange wir die Menschen nicht aufklären, wird sich dieser Kreislauf des Hasses immer wiederholen. Die Richter nutzen dies nun aus. Ihrer Meinung nach sind wir, die wir für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen, nicht anders als rassistische Schläger.

Ich bin schockiert und beunruhigt, wenn ich sehe, wie unsere Kameraden als Terroristen abgestempelt und auf die denkbar repressivste Weise behandelt werden.

Ein Richter gab sogar zu, dass er an uns „ein Exempel statuieren“ musste – um uns zu demütigen und einzuschüchtern -, um andere davon abzuschrecken, ähnliche Aktionen zu unternehmen.

Aber wir werden uns nicht entmutigen lassen. Das ist der Beweis, dass wir sie dort treffen, wo es weh tut. Sie bestrafen uns, weil sie verängstigt sind. Sie wissen, dass unsere Aktionen ihre wertvollen Unternehmen kosten – Barclays steht unter enormem Druck, Elbit Systems wird verjagt, und die Scotia Bank spürt die Hitze ihrer Komplizenschaft.

Ihre Einschüchterungstaktik wird nicht funktionieren. Im Gegenteil, sie sind ein Aufruf zum Kampf.

Wir müssen uns mit allem, was wir haben, wehren, und zwar nicht nur für Palästina, sondern auch für unser eigenes Recht auf Meinungsfreiheit und Protest. Wir müssen uns überall gegen Ungerechtigkeit aussprechen.

In diesem Gefängnis habe ich gesehen, wie verkommen das System ist, aber ich bin auch stärker und widerstandsfähiger geworden. Am wichtigsten ist, dass ich meine Angst verloren habe. Wenn wir uns gegen unsere Unterdrücker wehren, befreien wir uns selbst.

Ich habe keine Angst mehr vor der Polizei, den Richtern oder ihrer absurden Auslegung des Gesetzes. Ob im oder außerhalb des Gefängnisses, ich werde weiterkämpfen, und wir alle werden es auch tun, furchtlos, vereint, mit Gerechtigkeit und Liebe in unseren Herzen.

Befreit die Gefangenen.

Befreit Palästina. Free Palestine

