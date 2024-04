Brits should not be part of the genocide in Gaza With the recent change to French laws prohibiting its citizens to become IDF soldiers in Israel during the Gaza genocide, Britain should do the same. …

Briten sollten nicht Teil des Völkermordes in Gaza sein

Von Martin Jay

11. April 2024

Nach der jüngsten Änderung der französischen Gesetze, die es seinen Bürgern verbietet, während des Völkermords in Gaza IDF-Soldaten in Israel zu werden, sollte Großbritannien dasselbe tun.

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Jet der israelischen Luftwaffe, der drei britische Entwicklungshelfer in Gaza tötete, von unserem Stützpunkt auf Zypern aus gestartet ist? Wie lange kann unsere eigene Regierung noch leugnen, dass in Gaza jeden Tag ein Völkermord stattfindet, der nicht nur stillschweigend von der Regierung abgesegnet wird, sondern in einigen Fällen sogar noch weiter geht und die Ermordung von Frauen und Kindern in vollem Umfang unterstützt?

Die undurchsichtige Trennlinie zwischen der so genannten neutralen Haltung Großbritanniens zum Gazastreifen und der Realität dessen, was sogar unsere eigenen Abgeordneten vor kurzem zugaben, dass es sich um einen Völkermord handelt, der gegen eine Vielzahl interner Gesetze verst ößt, scheint mit jedem Tag undurchsichtiger zu werden.

Die konservative Partei ist sehr verwirrt über ihre Haltung zum Gaza-Krieg, und während David Cameron vor kurzem zugab, dass er „besorgt“ sei, dass internationales Recht gebrochen werden könnte, ist es der Premierminister, der jetzt in der Schusslinie steht und Untersuchungen über den Tod der drei getöteten Staatsangehörigen fordert.

Drei der sieben getöteten Personen waren britische Staatsangehörige, nämlich James Henderson, John Chapman und James Kirby. Premierminister Rishi Sunak forderte von der Regierung Netanjahu eine konkrete Untersuchung der Todesfälle.

Aber von der Netanjahu-Regierung wird er keine konkreten Ermittlungen bekommen, denn diese hat der Welt in den letzten Monaten gezeigt, dass es keine Stufe der Verderbtheit gibt, zu der sie nicht bereit ist, denn sie schockiert uns weiterhin jeden Tag mit Videoclips in den sozialen Medien, die neue Grenzen des schlechten Geschmacks überschreiten.

Doch IDF-Soldaten, die mit der Unterwäsche von Frauen spielen, sind eine Sache; eine ganz andere Sache ist es für uns, uns vorzustellen, dass Großbritannien über den Internationalen Gerichtshof in Den Haag in ein massives schwarzes Loch des internationalen Rechts gezogen werden könnte, das sich über Jahre hinziehen könnte.

Sicherlich sollte der Tod dieser drei der richtige Moment sein, um auf Regierungsebene ein Umdenken zu bewirken, wenn wir als Gesellschaft nicht in der Lage sind, dies zu tun. Israel hat bei der „Selbstverteidigung“ eine Grenze überschritten, und Großbritannien wurde in diesen Sumpf hineingezogen, der uns wie die Amateure aussehen lässt, die wir auf dem internationalen diplomatischen Parkett sind.

Doch wo ist diese Grenze zu ziehen?

Während es allgemein als akzeptabel angesehen wird, dass britische Staatsangehörige in Syrien und im Irak gegen ISIS kämpfen, oder es sogar mehr als in Ordnung war, dass junge Libyer aus unserer Gesellschaft gegen die Terrorzelle in Libyen kämpften (MI6-Beamte am Flughafen Heathrow wünschten ihnen bei ihrer Ausreise Glück und hießen sie dann wieder im Land willkommen), ist es für britische Staatsangehörige zu einem undenkbaren Verbrechen geworden, das mit schwersten Strafen geahndet wird, wenn sie mit ISIS in Verbindung gebracht werden – der jüngste Berufungsfall von Shamima Begum, die ihr Recht auf die britische Staatsbürgerschaft verlor, ist ein gutes Beispiel dafür.

Aber viele dieser Vorfälle sind unlogisch und verraten am Ende oft ihren ursprünglichen Ethos. Im Fall der dem MI6 bekannten Libyer, die in Libyen gegen ISIS kämpften, kehrte ein solcher junger Mann radikalisiert zurück und verübte den schrecklichen Terroranschlag auf das Konzert von Ariana Grande in der Manchester Arena im Mai 2017. Der Fall war ein großes Eigentor für die Sicherheitsdienste, aber er hat zumindest Licht auf das geschmacklose Thema geworfen, wie die Geheimdienste Terroristen auf der ganzen Welt dafür bezahlen, unsere Drecksarbeit zu erledigen. Manche mögen argumentieren, dass Shamima Begum eine zweite Chance bekommen sollte, da sie als Minderjährige indoktriniert wurde, als sie nach Syrien ging, um eine ISIS-Braut zu werden. Das scheint eine übertriebene Entscheidung zu sein, wenn man bedenkt, dass ihr keine tatsächlichen terroristischen Aktivitäten nachgewiesen werden können.

Das eigentliche Problem ist, dass wir nicht in der Lage sind, internationale Kriege effektiv zu führen und jeden einzelnen nach seinen Verdiensten zu entscheiden, wenn es darum geht, wem wir erlauben, sich an ihnen zu beteiligen. Wenn wir keine Kontrolle darüber haben, dass unsere eigene Regierung zu sehr in das Gemetzel in Gaza verwickelt ist, ganz zu schweigen von den Bürgern, dann können wir nur erwarten, dass wir einen sehr hohen Preis dafür zahlen müssen, der Boris Johnsons 40 Milliarden Euro-Scheidung von der EU wie Hühnerfutter aussehen lassen wird. Zweifellos werden wir bald erleben, dass britische Ärzte von britischen Soldaten in IDF-Uniform kaltblütig erschossen werden.

Erst kürzlich wurde ein in Oxford ausgebildeter jüdischer Brite aus seinem Job als Sprecher der israelischen Armee entlassen. Was niemand im Vereinigten Königreich zu fragen schien, war, was in aller Welt Eylon Levy dort überhaupt zu suchen hatte. Ähnlich verhält es sich mit dem britischen Journalisten Douglas Murray, der nicht einmal eine Augenbraue der Verachtung hochzog, als er an einer Spendenaktion für Israel teilnehmen wollte . Erstaunlich, dass im überregulierten Großbritannien, einem Land, in dem es sogar Regeln dafür gibt, wie wir in den sozialen Medien denken dürfen, diese beiden Herren keinen Widerstand gegen ihren Aktivismus im Krieg fanden.

Kürzlich hat die französische Regierung angekündigt, dass sie rechtliche Schritte gegen französische Staatsbürger einleiten wird, die das Land verlassen und für die israelische Armee in Gaza kämpfen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich fast 100 britische Staatsbürger „freiwillig“ zum Kampf in Gaza gemeldet haben und eine IDF-Uniform tragen. Ich bin der Meinung, dass es höchste Zeit ist, dass wir dem französischen Modell folgen und diese Praxis, unseren Bürgern zu erlauben, in Überseekriegen zu kämpfen, ganz einstellen, es sei denn, sie haben eine doppelte Staatsbürgerschaft und sind bereit, ihre britischen Pässe bei der Ausreise in Heathrow abzugeben.

Übersetzt mit deepl.com

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

