For many Palestinians in Gaza, there is little appetite for Eid Most people living in the besieged territory have lost loved ones and spend their days knowing they too could be killed

Ein Mann fährt mit dem Fahrrad an Kindern vorbei, die das Zuckerfest in Deir al-Balah, Gaza, feiern, am 10. April 2024 (AFP)

Krieg in Gaza: Viele Palästinenser in Gaza haben wenig Lust auf das Eidfest

Von MEE-Korrespondent in Gaza, besetztes Palästina

11. April 2024

Die meisten Menschen, die in dem belagerten Gebiet leben, haben geliebte Menschen verloren und verbringen ihre Tage in dem Wissen, dass auch sie getötet werden könnten

Nach sechs Monaten Krieg, mehr als 33.000 palästinensischen Toten und einem Großteil des belagerten Gebiets in Trümmern, fällt es den Menschen in Gaza schwer, am Eid al-Fitr Freude zu empfinden.

Die israelische Militäraktion wurde während des heiligen muslimischen Monats Ramadan fortgesetzt, wobei Tausende von Menschen bei Luftangriffen und Schießereien getötet wurden.

Israel hat auch den Zustrom von Hilfsgütern in das palästinensische Gebiet eingeschränkt, so dass die meisten Bewohner dankbar sind, Grundnahrungsmittel zu erhalten, geschweige denn genug zu haben, um die Feste zu feiern, die normalerweise mit dem Zuckerfest verbunden sind.

„Am Eid freuen sich die Kinder, wenn sie neue Kleider tragen und mit Spielzeug spielen, und für die Erwachsenen geht es darum, Besucher und Familienmitglieder zu empfangen“, sagt der 53-jährige Rawan al-Zard und erinnert sich an vergangene Feiern.

„Dieses Jahr wurde den Kindern die Freude genommen, weil sie Angst vor den Bombenanschlägen hatten“, fügt sie hinzu.

Zard verbrachte die vergangenen Feste damit, Familienmitglieder zu besuchen, Klatsch und Tratsch auszutauschen und nach einem Monat des Fastens frei zu essen.

Jetzt haben die Menschen dringendere Sorgen, nämlich angesichts der ständigen Bedrohung durch die israelischen Streitkräfte am Leben zu bleiben, und die düstere Tatsache, dass fast jeder in Gaza trauert.

In jedem Haus gibt es einen Märtyrer oder einen Verwundeten“.

– Rawan al-Zard, Einwohner von Gaza

„In jedem Haus gibt es einen Märtyrer oder einen Verwundeten“, sagt sie.

Wie die meisten Bewohner des Gazastreifens hätte sich Zard nie vorstellen können, dass der Krieg so lange dauern würde, und der Stress des Überlebenskampfes hat dazu geführt, dass das Feiern religiöser Feste zu ihrer geringsten Sorge geworden ist.

Selbst wenn sie feiern wollte, weiß sie nicht, wie sie es tun soll. Ihr Haus ist teilweise zerstört und sie muss bei Verwandten unterkommen.

Während Zard für ihre Kinder eine tapfere Fassade aufbaut, weiß sie, dass es keine Erholungsgebiete gibt, in die sie ihre Kinder zum Spielen mitnehmen kann.

Keine Verwandten oder Freunde wollen sie zum Zuckerfest besuchen, und wenn doch, fragt sie sich, wo sie sie unterbringen soll, wenn sie kein Haus hat.

Wenn das Fest vorbei ist, bleibt der Krieg, und Zard sagt, dass die Freude für sie und andere Palästinenser in Gaza erst dann zurückkehren wird, wenn sie in ihre Häuser zurückkehren können und der Krieg beendet ist.

Jahre der Erholung

Zard ist eine von vielen, die sich nicht dazu durchringen können, Eid al-Fitr zu feiern, einen der beiden wichtigsten religiösen Feiertage des Islam.

Rula Ajour, eine Mutter von fünf Kindern, verbrachte die letzten zwei Wochen des Ramadan damit, sich auf das Zuckerfest vorzubereiten.

Sie schmückte ihr Haus, kaufte Kleidung für die Kinder und bereitete traditionelle palästinensische Süßigkeiten zu.

Krieg in Gaza: Palästinenser werden gezwungen, Tierfutter mit Mehl zu mischen, um Brot zu backen

In diesem Jahr ist der Anlass nur eine Erinnerung an das, was sie verloren hat – nämlich 25 Mitglieder ihrer Großfamilie.

„Meine Familie und ich haben uns immer auf das Zuckerfest gefreut, und in unserem Haus herrschte eine glückliche Atmosphäre“, erinnert sich Ajour.

Heute sitzt sie im nördlichen Gazastreifen fest, inmitten der Trümmer der israelischen Zerstörungskampagne, während ihre Verwandten zwischen denen, die gestorben sind, und denen, die im Süden Zuflucht suchen, aufgeteilt sind.

„Der Krieg hat alles zerstört“, sagt sie. „Ich fühle mich weder glücklich noch sicher. Ich habe mit meiner Schwester gesprochen, um ihr Grüße zum Zuckerfest zu schicken, und ihr gesagt, dass es uns bis zum nächsten Zuckerfest wieder gut gehen wird, aber ich konnte nicht sprechen und wir haben angefangen zu weinen.“

Die Einsicht, dass das Zuckerfest in diesem Jahr nicht gefeiert werden kann, gilt auch für die Kinder.

Ajour erzählt, dass ihr siebenjähriger Sohn Yassin ihr sagte, dass er sich nicht über das Fest freuen könne, da so viele Menschen gestorben seien. Sie berichtet, dass sie für ihn und die anderen mit geliehenem Geld Kleidung für das Zuckerfest gekauft hatte, die sie aber nicht anziehen wollten.

„Wir hätten nie erwartet, dass wir mit all diesem Schmerz, Verlust und Hunger leben würden“, fügt sie hinzu. „Sie weigern sich, uns in Frieden leben zu lassen. Selbst wenn der Krieg jetzt endet, werden wir Jahre brauchen, um uns von den Traumata, die wir erlebt haben, zu erholen.“

Ein unerschütterliches Volk

Für die Muslime bedeutet der Eid al-Fitr-Tag die Rückkehr zu einem gewissen Grad an normaler Routine, nachdem sie einen Monat lang tagsüber auf Nahrung und Wasser verzichten mussten.

Doch für die Palästinenser im Gazastreifen ist die neue Normalität weitaus anstrengender als ein Tag, an dem gefastet wird. Von der Welt, in der sie vor etwas mehr als sechs Monaten lebten, ist wenig übrig geblieben.

Iyad Islim, 66, beschreibt das Zuckerfest als wenig mehr als einen „Trost“ nach Monaten des Leidens.

Die israelische Armee zerstörte die Häuser von drei seiner Töchter, die nun zusammen in einem kleinen, beengten Haus leben.

Insgesamt leben 22 Personen in dem Haus, und Islim hat Mühe, seine Familie mit seinem mageren Gehalt zu versorgen.

„Ich bin nicht in der Lage, die Grundbedürfnisse meiner Familie wie Nahrung und Kleidung zu befriedigen“, sagt er gegenüber Middle East Eye.

„Die Flugzeuge der israelischen Besatzungsarmee fliegen immer noch im Tiefflug, als wollten sie uns sagen, dass sie uns auch an unseren heiligen Tagen weiter töten werden.“

Besonders beklagt Islim die Zerstörung aller Zeichen des „normalen“ Lebens in Gaza, einschließlich der Märkte und Gebetsstätten.

„Sie haben sogar die Moscheen zerstört, in denen wir das Eidgebet verrichtet haben“, sagt er. „Die Besatzer versuchen, unser soziales, kulturelles und religiöses Gedächtnis auszulöschen, aber sie sind machtlos, denn wir sind ein standhaftes Volk“.

Für viele jedoch verwandelt sich die Standhaftigkeit in eine Verzweiflung, für die keine Lösung in Sicht ist.

MEE fragte Husni al-Maidana, 67, was das Eidfest für ihn bedeutet.

„Das Eid Fest bedeutet für mich Familie“, sagte er, bevor er unter Tränen zusammenbrach und sich aus dem Gespräch zurückzog.

Seine Frau erklärte, dass sie ihre Tochter, ihren Mann und ihren Schwiegersohn besuchen wollten, die mit Tausenden von anderen in einem Lager für Vertriebene leben. Das Haus ihrer Tochter wurde von einer israelischen Rakete zerstört, und die Familie ihres Mannes liegt unter den Trümmern begraben.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …