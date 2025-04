https://www.newarab.com/news/british-jewish-group-suspends-vice-chair-over-gaza-war-criticism

Britische jüdische Gruppe leitet Untersuchung wegen Briefes ein, der Krieg gegen Gaza kritisiert, und suspendiert stellvertretende Vorsitzende

Die Untersuchung folgt auf einen offenen Brief von Mitgliedern des Board of Deputies, in dem sie den Krieg gegen Gaza kritisierten.

The New Arab Staff

23. April 2025

Der offene Brief erscheint, während Israel seine gewaltsamen Angriffe auf Gaza fortsetzt [Getty]

Der britische Vorstand der britischen Juden hat seine stellvertretende Vorsitzende suspendiert, nachdem sie einen Brief mitunterzeichnet hatte, in dem Israels anhaltender Krieg gegen Gaza verurteilt wurde. 35 weitere Mitglieder des Gremiums, das zu den größten Vertretungen britischer Juden zählt, müssen ebenfalls mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, weil sie den offenen Brief unterzeichnet haben.

Der Board of Deputies bestätigte, dass alle 36 Unterzeichner nun „einem Beschwerdeverfahren unterzogen werden“, während Harriet Goldenberg, stellvertretende Vorsitzende der internationalen Abteilung des Gremiums, einer Untersuchung unterzogen wird.

Goldenberg wurde außerdem gebeten, bis zum Abschluss der Untersuchung von ihrem Amt zurückzutreten, wie israelische Medien berichteten.

Die Untersuchung folgt auf eine scharfe Kritik des Board of Deputies an dem Brief, in der es erklärte, dieser entspreche nicht seiner Politik gegenüber Israel, und kündigte an, dass sein Exekutivkomitee die Folgen des Briefes diskutieren werde.

Das Board of Deputies ist die größte jüdische Organisation im Vereinigten Königreich und vertritt in der Regel eine pro-israelische Position.

Der Brief, in dem die Unterzeichner erklären, sie könnten die Bombardierung des Gazastreifens nicht länger „ignorieren“, erscheint inmitten wachsender Kritik an Israel wegen der Zerstörung des Gazastreifens, wo seit Oktober 2023 über 51.000 Palästinenser getötet wurden.

Die Unterzeichner erklärten, dass „Israel die Seele herausgerissen wird“, und verwiesen auf die anhaltenden Angriffe auf den Gazastreifen, die Blockade lebenswichtiger humanitärer Hilfe und die gezielten Angriffe auf palästinensische Zivilisten.

„… Was geschieht, ist unerträglich, aber unsere jüdischen Werte verpflichten uns, aufzustehen und unsere Stimme zu erheben“, heißt es in dem Brief.

Der Präsident des Board of Deputies, Phil Rosenberg, erklärte, die Unterzeichner hätten gegen den Kodex der Organisation verstoßen, und dies werde geahndet.

„Das Board of Deputies ist sich einig: Nur unsere demokratisch gewählten Ehrenamtlichen und autorisierten Mitarbeiter sprechen im Namen der Organisation“, sagte er.

Der Brief wurde in der Financial Times veröffentlicht und war die erste öffentliche Äußerung von Kritik an Israels Krieg aus den Reihen des Board of Deputies.

In dem Brief wurde die gewählte Führung des Board of Deputies außerdem aufgefordert, eine Erklärung zu veröffentlichen, in der Israels Verletzung des Waffenstillstands vom 18. März und die Wiederaufnahme des Krieges gegen den Gazastreifen kritisiert werden.

Im Gespräch mit der Financial Times sagte Goldenberg, dass „einige zwar befürchten, als illoyal zu erscheinen, wir es aber als britische Juden für unerlässlich halten, unsere Meinung zu sagen“.

Der Board of Deputies hat seine Unterstützung für Israels Krieg gegen Gaza zum Ausdruck gebracht und im vergangenen Jahr die britische Labour-Regierung für die Verhängung eines teilweisen Waffenembargos gegen Israel kritisiert.

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Israel die Gazastreifen, die völlig zerstört ist, weiterhin bombardiert, wobei laut Angaben der Vereinten Nationen bei vielen Luftangriffen in jüngster Zeit nur Frauen und Kinder getötet wurden.

