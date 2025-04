https://www.newarab.com/news/netanyahu-slams-iran-hamas-holocaust-ceremony-israel



Während die Zahl der Todesopfer in Gaza steigt, nutzt Netanjahu Holocaust-Gedenkfeier, um Iran und Hamas anzugreifen

Die offiziellen Feierlichkeiten begannen am Mittwochabend mit einer staatlichen Veranstaltung in Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem.

24. April 2025

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nimmt am 24. April 2025 an einer Gedenkfeier zum jährlichen Holocaust-Gedenktag in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem teil. (Foto: Maya Alleruzzo / POOL / AFP)

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nutzte am Mittwoch eine jährliche Holocaust-Gedenkfeier, um Iran und die Hamas scharf zu verurteilen, während Israel seine verheerende Militäraktion im Gazastreifen fortsetzt, bei der Tausende Palästinenser getötet und wichtige Infrastruktur zerstört wurden.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu behauptete, Iran stelle eine existenzielle Bedrohung dar, und warnte, dass „das Schicksal der gesamten Menschheit“ auf dem Spiel stehe, wenn das Land Atomwaffen erwerbe.

Netanjahu sprach zu Beginn des israelischen Holocaust-Gedenktags, an dem jedes Jahr im April oder Mai nach dem jüdischen Kalender der Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg gedacht wird.

Der Internationale Holocaust-Gedenktag wird am 27. Januar begangen.

„Das Regime im Iran ist eine Bedrohung für unser Schicksal, für unsere Existenz und für das Schicksal der gesamten Menschheit„, sagte Netanjahu in einer feierlichen Rede in Yad Vashem, der Gedenkstätte für den Holocaust in Jerusalem.

„Das wird passieren, wenn es Atomwaffen erhält. Wenn wir diesen Kampf verlieren, sind die westlichen Nationen die nächsten“, sagte Netanjahu und nutzte den Gedenktag, um eine politische Botschaft zu vermitteln.

„Israel wird nicht verlieren, nicht nachgeben und nicht kapitulieren“, sagte er.

Netanjahus Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Erzfeinde USA und Iran indirekte Gespräche über das iranische Atomprogramm führen.

Die westlichen Mächte und Israel, das von Experten als einziger Atomwaffenstaat im Nahen Osten angesehen wird, werfen Teheran seit langem vor, nach Atomwaffen zu streben.

Der Iran hat diese Vorwürfe stets zurückgewiesen und betont, sein Atomprogramm diene ausschließlich friedlichen Zwecken.

Netanjahu hat wiederholt versprochen, dass er Iran nicht erlauben werde, Atomwaffen zu besitzen. Die „New York Times“ berichtete letzte Woche, dass US-Präsident Donald Trump Israel davon abgeraten habe, kurzfristig iranische Atomanlagen anzugreifen.

In seiner Rede in Yad Vashem verglich Netanjahu die palästinensische Gruppe Hamas mit den „Nazis, wie Hitler“.

„Sie wollen alle Juden töten, vernichten“, sagte er.

„Sie erklären offen ihre Absicht, den jüdischen Staat zu vernichten, und das wird nicht geschehen!“

Israel beendete seinen Waffenstillstand mit der Hamas und nahm vor über einem Monat seine Luft- und Bodenangriffe wieder auf.

Seit Anfang März hat es die 2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen von allen Lebensmitteln und anderen Importen abgeschnitten.

Seit Israel seine Militäroperationen wieder aufgenommen hat, wurden laut Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 1.978 Menschen getötet, wodurch die Gesamtzahl der Todesopfer seit Kriegsbeginn auf mindestens 51.355 gestiegen ist.

Am Mittwoch zuvor hatte eine israelische Regierungsstelle, die Holocaust-Überlebende unterstützt, mitgeteilt, dass 120.507 von ihnen in Israel leben, fast 10 Prozent weniger als im Vorjahr.

Im April 2024 lag die Zahl der Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung der Juden vor acht Jahrzehnten bei 133.362.

Im Rahmen des Gedenktages wird Israel am Donnerstag eine Schweigeminute einlegen, während im ganzen Land Sirenen heulen, um der Opfer des Holocaust zu gedenken.

