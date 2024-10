https://www.caitlinjohnst.one/p/youre-not-crazy-this-genocidal-dystopia



Du bist nicht verrückt. Diese völkermörderische Dystopie ist verrückt.

Von Caitlin Johnstone

17. Oktober 2024

Du bist nicht verrückt. Sie sind verrückt. Diejenigen, die herumlaufen und so tun, als sei alles in Ordnung. Diejenigen, die den Völkermord in Gaza als „einziges Problem“ abtun. Diejenigen, die es nicht mögen, wenn man über diese Dinge spricht, weil es sie fertig macht. Sie sind die Verrückten.

Ich sage das, weil man sich während eines vom Westen unterstützten Völkermords im Westen verrückt fühlen kann. Als ob man nicht mitmachen könnte, weil man nicht so tun kann, als würde die eigene Regierung Israel nicht dabei helfen, Menschen bei lebendigem Leib zu verbrennen, Kindern in den Kopf zu schießen, das Gesundheitssystem des Gazastreifens absichtlich zu zerstören und die Zivilbevölkerung mit tödlichen Belagerungskriegen ins Visier zu nehmen, um palästinensisches Gebiet zu annektieren. Als ob man einen Defekt hätte, wenn man das alles nicht so gelassen sieht wie alle anderen.

Aber mit Ihnen ist alles in Ordnung, und Sie haben keinen Defekt. Mit einer Zivilisation, die all das mit sich machen lässt, stimmt etwas ganz und gar nicht. Es ist unsere völkermörderische Dystopie, die einen Defekt hat.

Die Geschichte ist voll von Beispielen für schreckliche Massengräueltaten, auf die die Mehrheit der Bevölkerung damals nicht mit der angemessenen Abscheu und Dringlichkeit reagierte. Sklaverei. Der Holocaust. Die systematische Ausrottung anderer indigener Bevölkerungsgruppen in anderen Siedler-Kolonialisten-Projekten. Die meisten Menschen, die jetzt zurückblicken und diese Übel im Nachhinein richtig beurteilen, schlafwandeln direkt durch ihre heutige Wiederholung in Palästina.

Diejenigen, die sich den Massengräueltaten der Geschichte entgegenstellten, waren in der Regel in der Minderheit, denn wenn es üblich gewesen wäre, sich ihnen zu widersetzen, wären sie gar nicht erst geschehen. Dies zeigt uns, dass es keinen Zusammenhang zwischen der vorherrschenden Meinung und echter moralischer Klarheit gibt. Wir können nicht auf andere schauen, um zu beurteilen, ob unsere Position zu einem Thema die richtige ist, denn die Geschichte lehrt uns, dass die Mehrheit in den wichtigsten Fragen der Gegenwart, wenn es darauf ankommt, sehr oft falsch liegt.

Und die Mehrheit liegt jetzt falsch. Diejenigen, die die Missbräuche Israels schamlos unterstützen, liegen falsch. Diejenigen, die versuchen, nicht zu viel darüber nachzudenken, was in Gaza und im Libanon geschieht, liegen falsch. Diejenigen, die sagen, dass alles so tragisch und herzzerreißend ist, aber ach so kompliziert und dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, liegen falsch. Diejenigen, die sich nicht gegen Israels Gräueltaten aussprechen, sondern nur dagegen sind, dass ihr eigenes Land Bodentruppen entsendet oder ihre Steuergelder dafür ausgibt, liegen falsch. Diejenigen, die wissen, dass ein Völkermord stattfindet, aber vermeiden, zu viel Lärm darum zu machen, weil sie sicherstellen wollen, dass die Demokraten die Wahl gewinnen, liegen falsch. Diejenigen, die wissen, dass es sich um einen Völkermord handelt, aber nicht mit der angemessenen Dringlichkeit, Nachdrücklichkeit und Konzentration auf diese Realität reagieren, liegen falsch.

Überall um uns herum werden wir mit Botschaften bombardiert, die uns glauben machen wollen, dass wir diejenigen sind, die die Realität nicht richtig wahrnehmen. Diese Botschaften können offen sein, wie die Propaganda der Massenmedien und die Argumente der Israel-Verteidiger, denen wir online begegnen. Sie können aber auch subtil sein, wie die unausgesprochenen Botschaften, die wir erhalten, wenn niemand um uns herum über Gaza spricht und die Menschen sich unwohl fühlen, wenn wir es tun.

Aber diese Botschaften lügen uns an. Wir sind diejenigen, die die Dinge richtig sehen. Wir sind diejenigen, die angemessen auf diesen Albtraum reagieren. Sie sind diejenigen, die sich wie ein Haufen Verrückter verhalten, die mitten in einem Hausbrand herumspazieren.

Verlassen Sie sich nicht auf andere, um Ihre eigene Klarheit zu beurteilen. In einer Zivilisation, die verrückt geworden ist, müssen Sie selbst herausfinden, wie geistige Gesundheit aussieht. Wenn unsere Staats- und Regierungschefs einen aktiven Völkermord in einer Gesellschaft unterstützen, die von propagandistisch bedingten Wahnvorstellungen überflutet ist, müssen wir alle mutig genug sein, auf eigenen Beinen zu stehen.

