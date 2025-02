https://electronicintifada.net/content/uk-government-funds-pro-genocide-university-jewish-chaplaincy/50371



Britische Regierung finanziert Universität, die den Völkermord unterstützt Jüdische Hochschulseelsorge

David Miller und Asa Winstanley

The Electronic Intifada

20. Februar 2025

Rabbi Zecharia Deutch machte im vergangenen Jahr in Großbritannien Schlagzeilen, nachdem er sich von seiner pastoralen Tätigkeit an der Universität Leeds beurlauben ließ, um sich der israelischen Armee anzuschließen, von wo aus er seinen Studenten Videos per WhatsApp schickte.

Genau ein Jahr nach Beginn des Völkermords in Gaza kündigte die britische Regierung an, fast 9 Millionen US-Dollar für die Bekämpfung des angeblichen Antisemitismus im Bildungswesen bereitzustellen.

Fast 638.000 US-Dollar dieser Mittel wurden an die University Jewish Chaplaincy (UJC) vergeben, um „soziale Unterstützung für jüdische Studenten“ zu finanzieren.

Aber was ist die UJC? Nur eine freundliche jüdische religiöse Organisation, die sich dem Wohlergehen und den pastoralen und spirituellen Bedürfnissen jüdischer Studenten widmet?

Leider ist das nicht der Fall.

Nur wenige Tage nach der Ankündigung der Regierung entließ die University of Leeds zwei Israelis, Ariel und Sonia Pariente, als Seelsorgerpaar der UJC auf dem Campus. Sie waren erst kürzlich in ihr Amt eingeführt worden.

Auf ihren Social-Media-Seiten wurden schockierend anti-palästinensische und islamfeindliche Beiträge gefunden, die zu einem Aufschrei der Empörung führten, der schließlich zu ihrer Entlassung führte.

Die Beiträge – die größtenteils von Sonia und nicht von ihrem Ehemann verfasst wurden – enthielten ihre Ansicht, dass das Leben von Israelis wertvoller sei als das von Palästinensern.

Sie veröffentlichte zustimmend eine Erklärung mit dem Wortlaut: „Nach dem 7. Oktober [2023] mache ich keinen Unterschied mehr zwischen der Hamas und den sogenannten ‚Palästinensern‘ … In den nächsten 10 bis 20 Jahren wird das palästinensische Volk die Rechnung bezahlen, die die Hamas heute aufgemacht hat. Und diese Rechnung wird mit Blut bezahlt werden.“

Nachdem palästinensische Solidaritätsaktivisten den Rassismus des Paares aufgedeckt und ihre Äußerungen online angeprangert hatten, wurden einige ihrer Internetkommentare gelöscht.

In einem Dokument, das im September auf der UJC-Website hochgeladen wurde, hieß es, dass sich das Paar auf die Aufnahme seiner Tätigkeit „freue“. Dies deutet darauf hin, dass sie nur wenige Wochen im Amt waren.

Es war nicht das erste Mal, dass der Rabbiner der Universität Leeds für eine Kontroverse sorgte. Die Parientes waren nur so kurz im Amt, dass die Leeds Jewish Society – eine Studentengruppe – noch nicht einmal die Namen der vorherigen Amtsinhaber von ihrer Facebook-Seite entfernt hatte, bevor das nächste Paar entlassen wurde.

Dabei handelte es sich um die Kapläne Rabbi Zecharia Deutsch und seine Frau Nava.

Im November 2023 wurde weit verbreitet berichtet, dass Zecharia Deutsch Videos von sich selbst in der Uniform der israelischen Besatzungstruppen verbreitet hatte.

Er hatte Leeds kurzzeitig verlassen, um im besetzten Palästina am Völkermord Israels an den Palästinensern teilzunehmen.

„Israel versucht“, sagte er, “das Böse zu zerstören – was das Moralischste ist, was man tun kann.“

Zu den Personen, mit denen er die Propagandavideos teilte, gehörten jüdische Studenten in Leeds und der weiteren nördlichen Region. Die in Leeds ansässige Seelsorge ist auch verantwortlich für sechs weitere Universitäten: in York, Huddersfield, Sheffield, Bradford und Hull.

Die UJC verteidigte Deutschs Videobotschaften.

Die Geschäftsführerin Sophie Dunoff erklärte gegenüber The Jewish Chronicle: „Seit [seinem] Aufenthalt in Israel steht Rabbi Deutsch mit den ihm anvertrauten Studierenden in Kontakt, hält sie auf dem Laufenden und sendet ihnen über WhatsApp Botschaften des guten Willens. Keine dieser Nachrichten war in irgendeiner Weise unangemessen.“

Sie fuhr fort: “Einige wurden inzwischen über die geschlossene WhatsApp-Gruppe hinaus verbreitet, was zu einer Flut von Hass, Antisemitismus und Lügen geführt hat.“

Sie konnte jedoch nicht beweisen, dass es tatsächlich zu solchen „Hassausbrüchen, Antisemitismus und Lügen“ gekommen war.

Es herrschte jedoch Empörung darüber, dass ein Universitätsseelsorger den Völkermord gegenüber Studenten, für die er eine Fürsorgepflicht hatte, beschönigt hatte.

Israelische Siedlerfanatiker auf britischen Campus

Was ist die UJC und in welcher Beziehung steht sie zur zionistischen Bewegung?

Die University Jewish Chaplaincy ist nach britischem Recht offiziell als Wohltätigkeitsorganisation eingetragen.

Sie gibt an, landesweit etwa 13 verschiedene Kaplansstellen zu haben. In der Praxis decken einige Kapläne jedoch zwei Stellen ab, die oft von einem verheirateten „Kaplanspaar“ besetzt werden – wie das jetzt entlassene Ariel und Sonia Pariente.

Neben der University of Leeds gibt es eine beträchtliche Anzahl anderer britischer Universitäten mit extremistischen Verbindungen zu den völkermörderischen Besatzungstruppen oder zu illegalen Siedlungsinitiativen.

Obwohl die Webseite von Ariel und Sonia Pariente inzwischen von der UJC-Website gelöscht wurde, enthalten archivierte Kopien Einzelheiten zu den israelischen Verbindungen des Paares.

„Ariel ist Israeli mit einer besonderen Verbindung zu Leeds, da seine Mutter und seine Großeltern dort aufgewachsen sind und dort leben“, heißt es dort. “Sonia, die ursprünglich aus Russland stammt, machte 2015 Aliyah nach Israel [d. h. ließ sich dort nieder].“

Ariel wurde in einer Einrichtung namens Yeshivat Karney Shomron ausgebildet.

Diese Jeschiwa – oder religiöse Schule – wurde 1981 im Rahmen des Hesder-Jeschiwa-Programms Israels gegründet. Dieses Netzwerk religiös-militärischer Ausbildungslager verbindet das Studium religiöser Texte mit Waffentraining und aktivem Dienst in der israelischen Armee.

Viele jüdische Kapläne an britischen Universitäten wurden in militärisch-religiösen Organisationen in Israel ausgebildet, wie in dieser, Chedvata. Die Einrichtung sagt, sie biete „eine einzigartige Kombination aus Thora-Studium, Militärdienst und Hochschulausbildung“ und ziele darauf ab, „Patriotismus gegenüber dem Staat Israel“ zu fördern.

Die Jeschiwa rühmt sich, dass ihre Rabbiner und Studenten „in Elitekampfeinheiten der IDF [israelisches Militär] in den berühmten Brigaden Golani und Givati dienen, einige davon als Offiziere“.

Die Jeschiwa von Pariente befindet sich in einer illegalen Siedlung südwestlich der Stadt Nablus im besetzten Westjordanland. Die Schule gibt an, dass die Schüler „auch Sicherheitsaufgaben in Karnei Shomron übernehmen … und eine erste Verteidigungslinie und Nothilfe bilden“.

Mit anderen Worten: Diese religiösen Studenten schließen sich oft den bewaffneten Siedlermilizen an.

Diese Gruppen sind an vielen Misshandlungen gegen einheimische Palästinenser beteiligt, wie im März 2023, als ein Siedler einen einheimischen Palästinenser erschoss. Oder im Juli 2023, als jüdische Siedler aus Karnei Shomron die Bewohner des Gebiets Qufr Selis mit Steinen angriffen und vier Palästinenser verletzten, zwei davon schwer.

Der gelöschten UJC-Webseite zufolge arbeitete Ariels Frau Sonia zuvor in der Pressestelle der israelischen Regierung.

Ein Dokument, das (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels) auf der UJC-Website noch verfügbar ist, besagt lediglich, dass sie als „Pressereferentin“ tätig war, erwähnt aber Israel mit keinem Wort.

„Amalek auslöschen“

Zecharia und Nava Deutsch, die früheren jüdischen Kapläne in Leeds, waren nicht besser als die Parientes.

Beide behaupteten auf der UJC-Website, aus „Efrat, Israel“ zu stammen. Efrat liegt jedoch nicht in Israel, sondern in einem illegal besetzten Gebiet im Westjordanland.

Nava ist eine Siedler-Kolonistin der jüngeren Generation, die in Zürich, Schweiz, aufgewachsen ist. Zecharia studierte an der Jeschiwa in Maaleh Adumim, einer großen Siedlung im illegal besetzten Westjordanland.

Wie die religiöse Schule, die Ariel Pariente besuchte, ist auch die Jeschiwa Teil des Hesder-Programms, das, wie bereits erwähnt, religiöse Studien mit militärischer Ausbildung verbindet.

Hesder-Jeschiwot sind ein Instrument, um religiöse Zionisten für das Militär zu rekrutieren – insbesondere die traditionell widerwilligen ultraorthodoxen Charedi-Juden.

Einem zionistischen Bericht zufolge gibt es über 80 solcher religiös-militärischen Ausbildungsstätten mit über 10.000 Rekruten, und „im aktuellen Krieg haben Tausende von Hesder-Studenten für die IDF [das israelische Militär] gekämpft“.

Zecharia und Nava Deutsch berichten, dass sie beide zwei Jahre lang am Straus-Amiel-Institut im Westjordanland ausgebildet wurden. Die Abreise des Paares als „Abgesandte“ nach Leeds wurde im Juli 2021 mit Stolz vom Institut bekannt gegeben.

Im Oktober 2023 besuchte der Präsident des Instituts, Rabbi Kenneth Brander, israelische Truppen, die den Libanon bombardierten, und schrieb eine genozidale Botschaft auf eine Rakete, in der er erklärte, dass der Zweck der Munition darin bestehe, „die Mizwa [religiös gebotene Tat] und die Mission der Auslöschung Amaleks zu erfüllen“.

„Amalek“ ist der Name eines Volkes, das in der biblischen Mythologie von den einfallenden hebräischen Armeen vollständig ausgelöscht wurde.

Asaf und Atara Forges, das derzeitige Kaplanpaar der UJC an der Universität Bristol, wurden beide an einer extremistischen israelischen Religionsschule im illegal besetzten Westjordanland ausgebildet. (UJC)

Es gibt viele weitere solcher Verbindungen zwischen jüdischen religiösen Einrichtungen an britischen Universitäten und der völkermörderischen israelischen Entität.

An der University of Bristol – David Millers ehemaligen Arbeitgebern – sollen das derzeitige Seelsorgerehepaar Asaf und Atara Forges „aus Israel kommen“.

Beide haben jedoch am selben völkermörderischen Straus-Amiel-Institut wie Zecheria Deutsch studiert. Das Institut hat seinen Sitz im besetzten Westjordanland.

Eines der früheren Seelsorgerpaare waren Rabbi Alex und Rebbetzin Ahuva Tsykin (2017-19), die beide Siedler in Palästina waren, er aus Melbourne, Australien, und sie aus Costa Rica.

Auf der Website der Universität hieß es damals: „Die Tsykins lebten zuvor in Israel, wo sie lehrten und die Gemeinde in Gush Etzion unterstützten, nachdem sie erkannt hatten, dass ihre Leidenschaft in der jüdischen Erziehung lag.“ Gush Etzion liegt ebenfalls nicht in Israel, sondern im illegal besetzten Westjordanland.

Das Paar studierte an der Yeshivat Har Etzion im Westjordanland, einer der größten Hesder-Jeschiwot – dem Ort, an dem die Idee, religiöse Studien mit der Teilnahme am Besatzungsmilitär zu verbinden, erstmals aufkam.

Der britische „Oberrabbiner“ Ephraim Mirvis studierte in den 1970er Jahren ebenfalls an einem Institut im Westjordanland – Har Etzion. Laut einer Kopie des Briefpapiers von 2021 ist er Präsident des UJC – obwohl dies auf der Website nicht erwähnt wird.

Ein ähnliches Bild ergibt sich an vielen anderen britischen Universitäten mit jüdischen Kaplänen.

Religiöser Extremismus mit Völkermordabsichten

In Birmingham ist der Kaplan Rabbi Fishel Cohen ein Anhänger der extremistischen Chabad-Sekte. Chabad wird auch mit The King’s Torah in Verbindung gebracht, einem Buch, das die Tötung palästinensischer Kinder – sogar von Babys – damit rechtfertigt, dass sie eines Tages erwachsen werden und Juden bedrohen könnten.

Laut der israelischen Geheimpolizei Shin Bet sind die Anhänger eines extremistischen Chabad-Rabbiners für die meisten sogenannten „Preisschild“-Racheakte an Palästinensern im Westjordanland verantwortlich.

In Cambridge zog die Kaplanin Atira Baruch als Teenager von New Jersey ins besetzte Palästina und leistete später den nationalen Dienst. Ihr Ehemann Ben besuchte eine Hesder-Jeschiwa im besetzten Ostjerusalem „für sein Überbrückungsjahr“.

In Glasgow und Edinburgh stammt Kaplan Ayalah Shabo aus der illegalen Siedlung Efrat im Westjordanland. Sie besuchte das Shalem College im besetzten Ostjerusalem.

Shabos Ehemann Eliran besuchte die Yeshivat Machanaim in Migdal Oz, in der Nähe von Efrat. Diese Yeshiva ist eine weitere der militärisch-religiösen Hesder-Bootcamps.

In Nottingham besuchte Kaplan Uriya Dvir zwei militärisch-religiöse Jeschiwot Hesder im Westjordanland für insgesamt sechs Jahre.

In Oxford bildete sich der Kaplan Michael Rosenfeld-Schueler an der Yeshivat Hamivtar in Efrat im besetzten Westjordanland weiter. Seine Frau Tracey war Leiterin der rassistisch-zionistischen Jugendgruppe Habonim Dror.

Ideologische Befürworter des Völkermords

Insgesamt scheint es sich bei der überwiegenden Mehrheit der Paare, die vom UJC ausgewählt wurden, um sich um die Bedürfnisse und das Wohlergehen jüdischer Studenten zu kümmern, um ideologisch extreme Zionisten zu handeln, die oft direkte Erfahrungen als Siedler im Westjordanland gemacht haben.

Es gibt auch eine besondere Häufung von Auszubildenden aus dem völkermörderischen Straus-Amiel-Institut, die oft aus den Hesder-Schulen für religiöse und militärische Ausbildung rekrutiert werden.

Die gemeinnützigen Ziele des UJC besagen, dass die Gruppe die „sozialen, spirituellen und bildungsbezogenen Bedürfnisse“ jüdischer Studenten fördern will. Dies trägt angeblich zum „öffentlichen Nutzen“ bei, den alle Wohltätigkeitsorganisationen nach britischem Recht nachweisen müssen.

Die UJC verstößt also wohl gegen diese Verpflichtung, indem sie wissentlich Extremisten beschäftigt, die gegen das Völkerrecht verstoßen haben. Sie haben dies getan, indem sie in illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland studiert oder eine Ausbildung absolviert haben und indem sie sich an Kriegsverbrechen mit israelischen Besatzungstruppen beteiligt haben.

Die UJC scheint auch die Beteiligung einiger ihrer Mitarbeiter am anhaltenden Völkermord in Gaza gebilligt zu haben, indem sie ihnen erlaubte, während ihrer Beschäftigung bei der UJC in den Besatzungstruppen zu dienen.

Jüdische Studenten sollten nicht gezwungen werden, sich von Geistlichen beraten zu lassen, die ideologische Befürworter von Völkermord sind.

Wenn es der University Jewish Chaplaincy möglich wäre, sich von der zionistischen Bewegung zu distanzieren, das Beharren auf ideologischer Reinheit für ihre Geistlichen fallen zu lassen und die Ernennung von Geistlichen zu verweigern, die in illegalen Siedlungen ausgebildet wurden, könnte die Organisation möglicherweise reformiert werden.

Dies scheint ein unwahrscheinliches Ergebnis zu sein.

Wenn solch einfache Reformen nicht durchführbar sind, muss die UJC geschlossen werden. Sie verstößt gegen ihre Verpflichtungen nach britischem Recht, einen Nutzen für die Allgemeinheit zu demonstrieren.

Aber die UJC ist nur ein wichtiger Knotenpunkt in einem Netzwerk von Organisationen, die in Großbritannien ein Förderband für die zionistische Radikalisierung bilden.

Dieses extremistische Netzwerk macht aus jungen britischen Juden hartgesottene Befürworter des Völkermords – manchmal sogar aktive Rekruten für diesen Völkermord. Dies geht aus glaubwürdigen Berichten hervor, wonach Hunderte – vielleicht Tausende – britische Staatsbürger für die israelischen Besatzungstruppen kämpfen.

Die britische Regierung unterstützt daher indirekt den Völkermord in Gaza, indem sie den UJC finanziert.

Der UJC hat auf eine Bitte um Stellungnahme zu den in diesem Artikel angesprochenen Themen nicht reagiert.

David Miller ist Rundfunksprecher, Journalist und Akademiker. Er produziert und tritt regelmäßig in der wöchentlichen Sendung „Palestine Declassified“ auf. Asa Winstanley ist Mitherausgeber von „The Electronic Intifada“.

