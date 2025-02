https://consortiumnews.com/2025/02/21/is-the-uk-spying-on-hamas-for-israel/?eType=EmailBlastContent&eId=44a55e5c-d0ec-4b4d-a3e4-1b3225bf20cd



Spioniert Großbritannien die Hamas für Israel aus?

Von Mark Curtis und Phil Miller

21. Februar 2025

Die Überwachungsflüge der Royal Air Force in Richtung Gaza finden weiterhin statt, wenn Geiseln freigelassen werden, berichten Mark Curtis und Phil Miller.

Der britische Premierminister Keir Starmer besucht am 12. Oktober 2024 Truppen auf der RAF Akrotiri in Zypern. (Tim Hammond / No 10 Downing Street, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Freigegeben

Wie Declassified herausgefunden hat, hat die britische Teilstreitkraft Royal Air Force (RAF) an allen fünf Tagen des Waffenstillstands, an denen die Hamas Geiseln freigelassen hat, Überwachungsflüge in der Nähe von Gaza durchgeführt.

An den anderen 20 Tagen des Waffenstillstands wurden keine Spionageflugzeuge in Richtung des Streifens geschickt.

Der letzte Flug, ein Spionageflugzeug vom Typ Shadow R1, fand am 8. Februar statt, als drei israelische Männer – Eli Sharabi, Or Levy und Ohad Ben Ami – aus der Gefangenschaft entlassen wurden. Von Declassified gefundene Beweise deuten darauf hin, dass das Spionageflugzeug zur gleichen Zeit in der Luft war.

Weitere Geiseln wurden am 1. und 19., 25. und 30. Februar im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas freigelassen. Unter ihnen befand sich auch die britisch-israelische Staatsbürgerin Emily Damari. [Am Donnerstag gab die Hamas die Leichen von vier toten Geiseln zurück.]

Daten deuten darauf hin, dass auch RAF-Flugzeuge in der Luft waren, als diese Geiseln freigelassen wurden.

Die Flugzeuge starten vom britischen Luftwaffenstützpunkt auf Zypern, RAF Akrotiri, und fliegen in Richtung Gaza, wo sie ihre Transponder ausschalten.

Vor dem Waffenstillstand waren solche Flüge fast an der Tagesordnung, wobei die britische Regierung behauptete, sie würden Israel bei der Suche nach Geiseln helfen.

„Nicht überzeugend“

Der Labour-Abgeordnete Brian Leishman sagte gegenüber Declassified:

„Die fortgesetzte Nutzung eines britischen Militärstützpunkts in Zypern, von dem aus Spionageflugzeuge in der Nähe von Gaza fliegen, ist besorgniserregend. Der Zweck dieser Flüge, die von ihnen durchgeführten Aktivitäten und die Verwendung der gesammelten Informationen sollten sowohl hinterfragt als auch erklärt werden.“

Auch Aktivisten in Zypern stellen die Motive der britischen Regierung für die anhaltenden Überwachungsflüge in Frage.

Melanie Steliou, eine zyprische Schauspielerin und Sprecherin der Social Alliance – einer Bewegung, die der wichtigsten Oppositionspartei Zyperns, AKEL, angeschlossen ist – sagte gegenüber Declassified:

„Die Erklärung, dass die Flüge, die von der RAF Akrotiri aus gestartet werden, nur der Rettung von Geiseln dienen, ist nicht überzeugend. Warum werden diese Flüge während eines Waffenstillstands fortgesetzt? Warum finden diese Flüge während der Geiselbefreiungen in der Nähe von Gaza statt? Welche Informationen gibt die RAF Akrotiri an Israel weiter? Teilen sie nur Informationen oder sind die Stützpunkte auf einer höheren Ebene involviert, was noch mehr Risiken für Zypern und seine Bevölkerung mit sich bringt? Das sind berechtigte Fragen.“

Steliou während einer Veranstaltung in Zypern im November 2017. (Promoting Enterprise/Flickr, CC BY-ND 2.0)

Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums (MoD) sagte gegenüber Declassified:

„Das Einsatzmandat des Vereinigten Königreichs wurde eng definiert, um sich ausschließlich auf die Sicherstellung der Freilassung der Geiseln zu konzentrieren.“

Sie behaupteten, dass RAF-Flüge im östlichen Mittelmeer während des Waffenstillstands „nicht in den Luftraum von Gaza eindrangen und zu jeder Zeit in Übereinstimmung mit dem Waffenstillstands- und Geiselfreigabevertrag zwischen Israel und der Hamas operierten“.

Das britische Militär könnte jedoch gegen den Geist, wenn nicht sogar gegen den Wortlaut des Waffenstillstandsabkommens verstoßen. Im Text des ursprünglichen Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas heißt es, dass in der ersten Phase „der gesamte Flugverkehr (Militär- und Aufklärungsflüge) im Gazastreifen für 10 Stunden am Tag und für 12 Stunden an den Tagen, an denen Gefangene und Häftlinge ausgetauscht werden, eingestellt wird“.

Ohad Ben Ami mit israelischen Streitkräften nach seiner Freilassung durch die Hamas am 8. Februar. (IDF Spokesperson’s Unit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Diese Bedingung sollte den Palästinensern eine Atempause von den israelischen Bombardierungen verschaffen und der Hamas versichern, dass Israel keine Informationen über Bewegungen und Aufenthaltsorte von Geiseln sammeln wird, um sie im Falle eines Zusammenbruchs des Waffenstillstands zu nutzen.

Die Möglichkeit, dass das britische Militär die Hamas ausspioniert, während Geiseln freigelassen werden, lässt die Befürchtung aufkommen, dass Israel solche Informationen nutzen könnte, wenn es seinen brutalen Angriff auf Gaza wieder aufnimmt. Die Shadow R1-Flugzeuge sind in der Lage, Informationen für die „Zielerfassung“ zu sammeln.

„Wir haben ein Recht auf Wissen“

Der zyprische Präsident Nikos Christodoulides bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus am 30. Oktober 2024. (White House/Adam Schultz)

Die Überwachungsflüge von Zypern aus haben zu Protesten vor dem Luftwaffenstützpunkt Akrotiri geführt, wo Großbritannien nach der Unabhängigkeit im Jahr 1960 drei Prozent der Insel behielt.

Steliou sagte:

„Was in den letzten 16 Monaten auf den Stützpunkten vor sich ging, hat im Grunde die Büchse der Pandora für die tatsächliche Existenz der britischen Stützpunkte auf Zypern geöffnet. Zypriotische Bürger, die in der Vergangenheit vielleicht ein Auge zugedrückt haben, was die Aktivitäten auf den britischen Stützpunkten angeht, sind sich jetzt mehr denn je der Auswirkungen und Gefahren bewusst, die diese Aktivitäten für die gesamte Bevölkerung mit sich bringen.

„Wir haben als Bürger dieser Insel das Recht zu erfahren, inwiefern die britischen Stützpunkte in den anhaltenden Völkermord an den Palästinensern in Gaza verwickelt sind. Diese Aktivitäten machen die Stützpunkte unter anderem zu einem Ziel, was wiederum dazu führt, dass Zypern ein Ziel ist.“

Sie fügte hinzu, dass die Social Alliance, AKEL und andere Gruppen auf der Insel den zyprischen Präsidenten Nikos Christodoulides aufgefordert haben, von der britischen Regierung Antworten zu verlangen.

Der britische Premierminister Keir Starmer besuchte Akrotiri im Dezember und dankte dem dortigen RAF-Personal mit den Worten: „Über vieles, was hier vor sich geht, kann nicht unbedingt immer gesprochen werden. Wir können der Welt nicht unbedingt sagen, was Sie tun.“

Mark Curtis ist der Direktor von Declassified UK und Autor von fünf Büchern und zahlreichen Artikeln über die Außenpolitik des Vereinigten Königreichs.

Phil Miller ist der Herausgeber von Declassified UK. Er ist der Autor von Keenie Meenie: The British Mercenaries Who Got Away With War Crimes. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @pmillerinfo

Dieser Artikel stammt von Declassified UK.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln möglicherweise die von Consortium News wider.

Übersetzt mit Deepl.com

