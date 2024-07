https://english.almayadeen.net/news/politics/uk-pm-starmer-to-drop-delay-on-netanyahu-icc-arrest-warrant



Britischer Premierminister Starmer will Netanjahus ICC-Haftbefehl nicht weiter aufschieben

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The Guardian

8. Juli 2024

Die Labour-Partei bekräftigt ihre Haltung zur Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs für den Gazastreifen und widerspricht damit der formalen Behauptung der vorherigen konservativen Regierung, dass der Gerichtshof keine Zuständigkeit für israelische Siedler hat.

Es wird erwartet, dass die neu gewählte Regierung des Vereinigten Königreichs ihren Versuch aufgibt, die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH ) über die Ausstellung eines Haftbefehls gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wegen seiner internationalen Kriegsverbrechen im Gazastreifen zu verzögern, berichtete der Guardian am Montag.

Keir Starmer, der neue britische Premierminister, sprach am Sonntag sowohl mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas als auch mit Netanjahu.

Starmer sprach mit Abbas über das „anhaltende Leid und die verheerenden Verluste an Menschenleben“ in Gaza und brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass Palästina das Recht auf Souveränität hat.

Während seines Telefongesprächs mit Netanjahu forderte Starmer den Premierminister nachdrücklich auf, einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern, und betonte, dass es auch wichtig sei, die langfristigen Bedingungen für eine Zwei-Staaten-Lösung sicherzustellen, einschließlich der Gewährleistung, dass die Palästinensische Autonomiebehörde über die finanziellen Mittel verfügt, um effektiv arbeiten zu können“.

Starmer äußerte sich auch besorgt über Israels anhaltenden Krieg mit der Hisbollah und erklärte, es sei „entscheidend, dass alle Parteien mit Bedacht handeln“.

Gegen die Tory-Pläne zur Verzögerung

Labour-Vertreter bekräftigten die Haltung der Partei in Bezug auf die Zuständigkeit des IStGH für den Gazastreifen und widersprachen damit der formellen Behauptung der konservativen Vorgängerregierung vom 10. Juni, dass der Gerichtshof keine Zuständigkeit für israelische Siedler habe.

Dem Vereinigten Königreich wurde von der Vorverfahrenskammer des IStGH eine Frist bis zum 12. Juli eingeräumt, um seinen vollständigen Antrag einzureichen. Es scheint jedoch, dass die neue Tory-Regierung dies nicht tun wird und somit die Verzögerung des Antrags auf Haftbefehle aufhebt.

Nach Angaben des britischen Außenministeriums in der Anfechtungsklage ist der IStGH nicht für „Israel“ zuständig, da die Palästinensische Autonomiebehörde gemäß den Osloer Verträgen keine Souveränität über israelische Siedler besitzt und somit die Zuständigkeit nicht auf den IStGH übertragen kann. Nach Angaben des IStGH kann das Gericht jedoch seine Strafgerichtsbarkeit im Falle von Verstößen gegen das Römische Statut im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem ausüben.

Außenminister David Lammy erklärte, er werde die Zukunft des UNRWA prüfen. Die konservative Regierung hatte sich geweigert, diese Entscheidung rückgängig zu machen, bis die Vereinten Nationen ihre Untersuchung der Behauptung abgeschlossen haben, dass ihre Mitarbeiter an der Al-Aqsa-Flutaktion am 7. Oktober beteiligt waren. Lammy beharrte auch darauf, dass das Vereinigte Königreich mit seinen Waffenverkäufen an „Israel“ nicht gegen das humanitäre Völkerrecht verstoße, und stützte sich dabei auf die Rechtsberatung durch die vorherige Regierung.

„Es ist schwer vorstellbar, wie eine Organisation, die sich nicht für eine Zweistaatenlösung einsetzt und sich dem Terrorismus verschrieben hat, Teil dieser Lösung sein kann“, sagte Lammy, der die potenzielle Regierungsgewalt der Hamas im Gazastreifen zurückwies und hinzufügte: „Aber ich erkenne auch an, dass es im Moment echte Probleme mit der Palästinensischen Autonomiebehörde gibt, weshalb dies viel Arbeit mit unseren Partnern erfordern wird.“

105 Abgeordnete fordern die britische Regierung auf, die ICC-Haftbefehle gegen Israel zu unterstützen

Im Gegensatz zur Unterstützung der konservativen Regierung für „Israel“ haben mehrere Abgeordnete und Politiker ihre Unterstützung für den Gazastreifen bekundet und einen Waffenstillstand gefordert.

Im Mai schickten 105 Abgeordnete und Lords aus 11 Parteien einen Brief an den ehemaligen britischen Außenminister David Cameron und den ehemaligen Premierminister Rishi Sunak, in dem sie die Regierung aufforderten, „alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen“, nachdem das Duo die ICC-Haftbefehle als „zutiefst wenig hilfreich“ bezeichnet hatte.

In dem Schreiben heißt es, die Regierung müsse sich allen Versuchen widersetzen, ein unabhängiges und unparteiisches internationales Gericht einzuschüchtern und fügte hinzu, dass „das Gericht, sein Ankläger und alle seine Mitarbeiter die Freiheit haben müssen, ohne Furcht oder Bevorzugung Gerechtigkeit zu üben“.

Die Labour-Abgeordneten Richard Burgon und Imran Hussain, die den Brief initiiert haben, erklärten: „Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass Israel im Gazastreifen klare und offensichtliche Verstöße gegen das Völkerrecht begangen hat, und wir sind der festen Überzeugung, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssen.“

Der IStGH wirft Netanjahu und Gallant u.a. vor, „Ausrottung zu verursachen, Hunger als Kriegsmethode einzusetzen, indem humanitäre Hilfslieferungen verweigert werden, und bewusst Zivilisten in Konflikten anzugreifen“.

Netanjahu bezeichnete die Maßnahmen des IStGH zur Ausstellung von Haftbefehlen gegen ihn und Sicherheitsminister Yoav Gallant als „antisemitisch“ und bekräftigte, dass sie „Israel“ in seinem Krieg gegen Gaza nicht einschränken werden.

„Mit welcher Dreistigkeit wagen Sie es, die Monster der Hamas mit den Soldaten der [IOF], der moralischsten Armee der Welt, zu vergleichen?“, sagte er.

Übersetzt mit deepl.com

