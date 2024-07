https://www.middleeasteye.net/opinion/uk-elections-2024-starmer-learnt-price-power-support-genocide



Starmer hat gelernt, dass der Preis der Macht die Unterstützung des Völkermords ist

Von Jonathan Cook

8. Juli 2024

Großbritanniens neuer Premierminister hat gezeigt, dass er die dunklen politischen Künste des Betrugs, der Heuchelei und der Untreue bereits beherrscht

Ein Demonstrant trägt eine Maske des britischen Premierministers Keir Starmer während einer Solidaritätskundgebung für die Palästinenser in Gaza in London am 6. Juli 2024 (Reuters)

Mit überwältigender Mehrheit haben die 17 Richter des Internationalen Gerichtshof s (IGH) vor mehr als fünf Monaten entschieden, dass Israel „glaubhaft“ einen Völkermord in Gaza begeht.

Das höchste Gericht der Welt stellte Israel vor Gericht und beschuldigte es des größten Verbrechens gegen die Menschlichkeit.

Seit dieser Entscheidung ist viel passiert – und alles ist noch belastender für Israel als die Beweise, die der Weltgerichtshof im Januar in Betracht zog.

Zehntausende weitere palästinensische Zivilisten sind tot oder werden vermisst, höchstwahrscheinlich unter Trümmern. Der Gazastreifen ist jetzt ein Ödland, dessen Wiederaufbau viele Jahrzehnte dauern wird.

Bis dahin hat die Bevölkerung weder ein Dach über dem Kopf noch Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Universitäten und Regierungsstellen, die für sie sorgen, noch eine Infrastruktur wie funktionierende Strom- und Abwassersysteme, auf die sie sich verlassen können.

Unter Verletzung eines zweiten Urteils des Internationalen Gerichtshofs ist Israel in Rafah eingedrungen und hat es wiederholt bombardiert, eine kleine „Sicherheitszone“, in die die Bevölkerung des Gazastreifens von Israel angeblich zu ihrem eigenen Schutz getrieben worden war.

Und Israel hat seine Blockade von Hilfsgütern verschärft, so dass jetzt in weiten Teilen der Enklave eine Hungersnot herrscht. Kinder, Kranke und Schwache sterben in wachsender Zahl an den Folgen einer von Menschen verursachten Katastrophe.

Wie geht der Weltgerichtshof angesichts so vieler Beweise mit dem israelischen Völkermordprozess um?

Die Antwort: Er bewegt sich im Schneckentempo.

Die meisten Experten sind sich einig, dass der IGH frühestens in einem Jahr ein endgültiges Urteil fällen wird. Bis dahin, so scheint es, werden die westlichen Mächte Israel weiterhin die Erlaubnis erteilen, noch viel mehr Blut im Gazastreifen zu vergießen – das heißt, den Weg eines wahrscheinlichen Völkermordes weiter zu beschreiten.

Bei diesem Tempo wird das Gericht erst dann endgültig entscheiden, ob Israel des Völkermords schuldig ist, wenn dieser Völkermord so gut wie beendet ist.

Augen zu und durch

Mitte der 1990er Jahre wurde die Welt mit einem anderen Völkermord konfrontiert, dem in Ruanda.

Damals gelobte der Westen, dass er und die Rechtsinstitutionen, die angeblich das Völkerrecht wahren und die Schwächsten schützen sollten, nie wieder tatenlos zusehen dürften, wie sich ein Verbrechen von solch monströsem Ausmaß ungehindert entfalten könne.

Doch 30 Jahre später zögert der Westen nicht nur, sich mit den Verbrechen gegen die Menschen in Gaza auseinanderzusetzen. Washington und seine engsten Verbündeten, darunter auch Großbritannien, unterstützen Israels Abschlachten aktiv mit Waffen und helfen beim Aushungern der Bevölkerung.

Mit einem Urteil gegen Israel würde der IGH implizit auch die einzige globale Supermacht und ihre Verbündeten der Mittäterschaft am Völkermord schuldig sprechen.

Unter diesen Umständen sind die Gründe für die Vorsicht des Weltgerichtshofs und nicht für die Dringlichkeit nur allzu offensichtlich.

Das Schwestergericht des IGH, der Internationale Strafgerichtshof (IStGH), hat Ende letzten Monats gezeigt, dass auch er es nicht eilig hat, das Gemetzel und den Massenhunger in Gaza zu beenden.

Während der Weltgerichtshof über das Verhalten von Staaten urteilt, beurteilt der IStGH die Handlungen von Einzelpersonen. Er ist befugt, diejenigen zu identifizieren und vor Gericht zu stellen, die Verbrechen im Namen des Staates begehen.

Im Mai verärgerte der Chefankläger des IStGH, Karim Khan, die westlichen Hauptstädte mit der Ankündigung, dass er einen Haftbefehl gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie drei Hamas-Führer beantragen werde.

Alle fünf wurden wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Im Fall von Netanjahu und Gallant umfasste dies das Verbrechen der Ausrottung der Palästinenser im Gazastreifen durch den Einsatz des Hungers als „Kriegswaffe“.

In Wahrheit ist der IStGH erst sehr spät aktiv geworden – etwa acht Monate nachdem Israel mit seinen Kriegsverbrechen begonnen hatte.

Dennoch bot Khans Entscheidung einen kurzen Moment der Hoffnung für die trauernden, mittellosen und hungernden Menschen in Gaza.

Während das langwierige Völkermordverfahren des Weltgerichtshofs die Aussicht auf Abhilfe bietet, die möglicherweise noch Jahre auf sich warten lässt, stellen die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs eine weitaus direktere und dringendere Bedrohung für Israel dar.

Nach ihrer Unterzeichnung würden diese Haftbefehle alle Vertragsparteien des Römischen Statuts, einschließlich Großbritanniens und anderer europäischer Staaten, dazu verpflichten, Netanjahu und Gallant zu verhaften, sollten sie ihren Boden betreten.

Israelische Medien berichteten von panischen Armeekommandeuren, die sich vor der Ausführung von Befehlen im Gazastreifen fürchten, weil sie als nächstes wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden könnten.

Einen Moment lang sah es so aus, als müsse Israel abwägen, ob es sich das weitere Abschlachten von Palästinensern leisten kann.

Schikane der Supermacht

Doch die Richter des IStGH stimmten zu, das Schwert

Netanjahu und Gallant das Schwert vom Hals zu nehmen – und die Frauen und Kinder in Gaza

Frauen und Kinder, Kranke und Alte im Gazastreifen erneut der vollen Wucht

der israelischen Bomben- und Hungerpolitik ausgesetzt.

Anstatt wie erwartet die Verhaftung Netanjahus und seines Verteidigungsministers wegen Kriegsverbrechen zu genehmigen, beugte sich der IStGH dem Druck der Vereinigten Staaten und Großbritanniens.

Er erklärte sich bereit, die Frage zu überprüfen, ob er für den Gazastreifen zuständig sei – mit anderen Worten, ob er befugt sei, Netanjahu und Gallant wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht zu stellen.

Es war ein außergewöhnlicher Moment – und einer, der bestätigte, wie unehrlich die humanitären Bekenntnisse des Westens sind und wie schwach vermeintlich unabhängige Institutionen wie der IStGH und der IGH sind, wenn sie sich mit Washington anlegen.

Die Frage der Zuständigkeit für den Gazastreifen und die anderen besetzten palästinensischen Gebiete wurde vom IStGH vor langer Zeit geklärt. Wäre dies nicht der Fall, hätte es Khan gar nicht erst gewagt, die Haftbefehle zu beantragen.

Dennoch akzeptierten die Richter des IStGH die von der scheidenden britischen Regierung heimlich eingereichten Eingaben, die die Zuständigkeit des Gerichtshofs in Frage stellen. Das Vereinigte Königreich hat diese Einschüchterungskampagne gegen den Kriegsverbrechergerichtshof zweifellos in Abstimmung mit den USA und Israel durchgeführt.

Beide haben keine Klagebefugnis vor dem IStGH, da sie sich geweigert haben, das Kriegsverbrecherstatut zu ratifizieren, mit dem der Gerichtshof gegründet wurde.

Das Vereinigte Königreich hat diese Einschüchterungskampagne gegen das Kriegsverbrechertribunal zweifelsohne in Abstimmung mit den USA und Israel durchgeführt.

Der Schritt des Vereinigten Königreichs war eine durchsichtige Verzögerungstaktik, die sich auf eine israelische Standardspitzfindigkeit stützte: dass die Osloer Abkommen von vor 30 Jahren den Palästinensern keine strafrechtliche Zuständigkeit für israelische Staatsangehörige einräumten und dass Palästina diese Befugnis daher nicht an den IStGH delegieren könne.

Der Fehler in diesem Argument ist eklatant. Israel hat die Bedingungen der Osloer Abkommen vor Jahrzehnten verletzt und sieht sich nicht mehr daran gebunden. Und dennoch besteht es jetzt – über Großbritannien – darauf, dass die Palästinenser immer noch durch diese veralteten Dokumente gefesselt sind.

Noch wichtiger ist, dass die Osloer Abkommen längst durch eine neue rechtliche und diplomatische Realität ersetzt worden sind. Im Jahr 2012 stimmte die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit überwältigender Mehrheit für die Anerkennung Palästinas als Staat.

Drei Jahre später wurde Palästina als Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs zugelassen. Nach einer langen Verzögerung entschied der Gerichtshof schließlich 2021, dass er für Palästina zuständig ist.

Seitdem untersucht der IStGH – wiederum im Schneckentempo – israelische Kriegsverbrechen, darunter Gräueltaten gegen Palästinenser und den Bau bewaffneter, ausschließlich jüdischer Siedlungen auf palästinensischem Gebiet, und verweigert den Palästinensern jede Chance, ihr Recht auf Staatlichkeit wahrzunehmen.

In einem ordnungsgemäß funktionierenden Völkerrechtssystem wären Haftbefehle gegen Netanjahu und die israelische Führungsspitze schon vor Jahren ausgestellt worden, lange vor dem gegenwärtigen plausiblen Völkermord in Gaza.

Zeit gewinnen

Die Frage der Zuständigkeit ist nicht mehr Gegenstand juristischer Debatten. Aber die unnötige Wiederaufnahme der Diskussion verschafft Zeit, Zeit, in der Israel noch mehr Palästinenser töten, noch mehr Gaza dem Erdboden gleichmachen und noch mehr palästinensische Kinder verhungern lassen kann.

Genau diese Verzögerungen sind der Kern des Problems. Es sind die endlosen Aufschübe der Rechenschaftspflicht, die den gegenwärtigen Völkermord in Gaza direkt ermöglicht haben.

Israels zynische Ausweichmanöver bei der Umsetzung der Osloer Abkommen Mitte der 1990er Jahre führten zu einer wachsenden Gegenreaktion der Palästinenser, die im Jahr 2000 in einem gewalttätigen Aufstand gipfelte.

Eine verwundete Palästinenserin ist nach israelischen Luftangriffen auf ihr Haus von ihren Kindern im Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen umgeben, 13. November 2023 (Mahmud Hams/AFP)

Die endlosen Aufschübe der westlichen Mächte, allen voran Washington, bei der Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit haben die Glaubwürdigkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde, der künftigen Regierung der Palästinenser, zerstört.

Die offensichtliche Vergeblichkeit des Oslo-Prozesses trieb viele Palästinenser in die Arme militanter rivalisierender Gruppen wie der Hamas, die versprachen, den Palästinensern die Kontrolle über ihr Schicksal zurückzugeben.

Die mangelnde Bereitschaft des Westens, Druck auf Israel auszuüben, damit es die Besetzung der palästinensischen Gebiete beendet, gab der israelischen Führung das Vertrauen, ihren Würgegriff zu verstärken: durch den Bau von Siedlungen und ethnische Säuberungen im Westjordanland und in Ostjerusalem sowie durch eine Blockade, die zur Isolierung und Erstarrung des Gazastreifens führte.

Das Einzige, was Israel mit dem massenhaften Tod und der Zerstörung in Gaza erreichen kann, ist, den Palästinensern zu beweisen, dass die Hamas Recht hat: dass Israel nicht bereit ist, irgendeine Form von palästinensischer Staatlichkeit zuzulassen.

Die Untätigkeit gegenüber den immer schlimmer werdenden Zuständen in Gaza hat die Hamas dazu veranlasst, den Status quo zu zerschlagen, der die palästinensische Bevölkerung in Gaza still und leise erstickt hat. Dies tat die Hamas mit einem überraschenden und blutigen Angriff auf Israel am 7. Oktober.

Und die Weigerung des Westens, nach dem 7. Oktober einzugreifen, öffnete die Tür für Israels derzeitiges Gemetzel im Gazastreifen, eine Vernichtungsaktion, die darauf abzielt, die Bevölkerung des Gazastreifens aus der Enklave zu vertreiben und sie zu einem Problem für jemand anderen – idealerweise für Ägypten – zu machen.

Die Verzögerung der Entscheidung des Weltgerichtshofs über den Völkermord und die Verzögerung der Ausstellung von Haftbefehlen durch den IStGH lassen weitere, unvorhersehbare Katastrophen erahnen.

Sicher ist jedoch, dass Israel sein erklärtes Ziel, die Hamas zu „eliminieren“, durch einen weiteren Aderlass nicht erreichen wird.

Das Einzige, was Israel mit dem massenhaften Tod und der Zerstörung in Gaza erreichen kann, ist, den Palästinensern zu beweisen, dass die Hamas Recht hat: dass Israel nicht gewillt ist, irgendeine Form von palästinensischer Staatlichkeit zuzulassen, und das schon seit der kriegerischen Besetzung der palästinensischen Gebiete vor 57 Jahren – lange bevor die Hamas überhaupt existierte.

Durch die Ermordung von Zehntausenden von Palästinensern hat Israel der Hamas als größter Rekrutierungshelfer gedient. Immer mehr junge palästinensische Männer im Gazastreifen beteiligen sich am bewaffneten Widerstand, und sei es nur, um den Tod ihrer Angehörigen zu rächen.

Israels Vorgehen ist offensichtlich selbstzerstörerisch – aber nur, wenn das Ziel wirklich darin besteht, mit seinen Nachbarn in Frieden zu leben und nicht in einen ständigen Krieg mit der Region verwickelt zu sein.

Missbrauch wird fortgesetzt

Als Reaktion auf die jüngste Verzögerung durch den IStGH stellte Clive Baldwin, Rechtsberater bei Human Rights Watch, fest , dass das Vereinigte Königreich seine „Doppelmoral beim Zugang der Opfer zur Justiz“ beenden müsse.

Er fügte hinzu: „Die nächste Regierung muss sofort entscheiden, ob sie die wichtige Rolle des IStGH bei der Rechenschaftslegung und der Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit für alle unterstützt.“

Diese nächste Regierung wird nun von Sir Keir Starmer angeführt, der die Parlamentswahlen in der vergangenen Woche mit einem Erdrutschsieg gewonnen hat, der auf einem mickrigen Stimmenanteil beruht.

Starmer profitierte massiv von einer Spaltung der rechten Wählerschaft. Doch eine rekordverdächtig niedrige Wahlbeteiligung und ein Rückgang der Stimmen für die Labour-Partei im Vergleich zu seinem Vorgänger Jeremy Corbyn deuteten auf einen tiefgreifenden Mangel an Begeisterung für Starmer und sein ausweichendes Programm hin.

Während des gesamten Wahlkampfs war Starmer bestrebt, Washington und den etablierten Medien zu signalisieren, dass er – ganz im Sinne der Hinhaltetaktik der scheidenden konservativen Regierung – auch für Israel Zeit gewinnen würde.

Dafür zahlte er bei der Wahl einen hohen Preis: Er entfremdete viele Parteimitarbeiter und verlor Sitze an eine Handvoll pro-palästinensischer Kandidaten, die als Unabhängige antraten, darunter auch Corbyn selbst, und das bei enormen Stimmumschwüngen. Mehrere ranghohe Labour-Abgeordnete waren ebenfalls nur um Haaresbreite davon entfernt, ihren Sitz zu verlieren.

Das mag erklären, warum Vertreter der Labour-Partei keine Zeit verloren, um zu betonen, dass Starmer Netanjahu angerufen habe, um mit ihm hart zu reden, und sich von den Bemühungen der vorherigen Regierung distanziert habe, beim Internationalen Strafgerichtshof offen Einmischung für die USA und Israel zu betreiben.

Einem Bericht des Guardian von dieser Woche zufolge wird erwartet, dass Starmer den derzeitigen Versuch, den IStGH bei der Ausstellung von Haftbefehlen hinzuhalten, aufgeben wird.

Es stehen jedoch noch wichtige Entscheidungen an. Wird Labour die Finanzierung der UN-Flüchtlingsorganisation Unrwa, die am besten in der Lage ist, die von Israel verursachte Hungersnot in Gaza zu bekämpfen, schnell wiederherstellen? Und wird sie Waffenverkäufe stoppen?

Wird sie Palästina anerkennen und damit sowohl dem IGH und dem IStGH als auch Israel signalisieren, dass eine Entscheidung zum Schutz der Palästinenser vor Völkermord von einer westlichen Großmacht und einem engen Verbündeten Washingtons durchgesetzt werden wird?

Keine guten Zeichen

Bereits im Januar, wenige Tage bevor der Weltgerichtshof verkündete, es sei plausibel, dass Israel in Gaza einen Völkermord begehe, hat Starmer die langjährige Politik der Labour-Partei zur Anerkennung Palästinas als Staat stillschweigend aufgegeben.

Mehr als 140 andere Länder haben Palästina bereits anerkannt, darunter kürzlich Spanien, Irland und Norwegen.

Stattdessen erklärte Starmer, dass Palästina nur entstehen könne, wenn Israel einer solchen Anerkennung zustimme. Mit anderen Worten: Israel – der Serienmissbraucher – wird selbst entscheiden, ob es jemals seine Serienmisshandlung des palästinensischen Volkes beenden wird.

Starmer hat sich, wie wir wissen, einen Namen als Menschenrechtsanwalt gemacht.

In der Endphase des Wahlkampfs informierten Starmers Berater die Londoner Times über ein weiteres Hindernis, das der Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit im Wege steht.

Die Zeitung berichtete, Starmer werde sich weigern, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, bevor er nicht den Segen der Vereinigten Staaten erhalten habe, angeblich um das Risiko eines diplomatischen Streits zu vermeiden. Israel ist der beliebteste Klientelstaat Washingtons.

Eine solche Verzögerung würde Israel einmal mehr die Gewissheit geben, dass es mit den Palästinensern machen kann, was es will.

Und wie inzwischen nur allzu deutlich sein dürfte, bedeutet Zeitgewinn für Israel, dass es einen Völkermord in Gaza durchführen und die vor Jahrzehnten begonnene Politik der ethnischen Säuberung intensivieren kann.

Ein Geflecht aus Lügen

Starmers eigener politischer Werdegang deutet auf eine unbequeme Wahrheit über die internationale Machtpolitik hin. Je näher die westlichen Staats- und Regierungschefs an der Macht sind, desto mehr Druck verspüren sie, den Wünschen Washingtons nachzukommen – und das bedeutet unweigerlich, Prinzipien über Bord zu werfen.

Die Ergebenheit gegenüber Israel – und die Bereitschaft, die Palästinenser dem Todeslager, zu dem Gaza geworden ist, zu überlassen – war eine der Hauptbedingungen für den Eintritt in den westlichen Machtklub.

Während des Wahlkampfes hat Starmer diesen Test mit Bravour bestanden. Deshalb wurde er – im Gegensatz zu seinem Vorgänger – vom britischen Establishment, einschließlich dessen PR-Arm, den Konzernmedien, mit offenen Armen empfangen.

Ultrareiche Spender, darunter auch solche mit engen Beziehungen zu Israel, haben Schlange gestanden , um Starmers Labour-Partei mit Geld zu versorgen, während gleichzeitig die Mitgliederzahlen stark zurückgegangen sind.

Die Realität ist, dass wir in einer Welt leben, in der die Mächtigen Lippenbekenntnisse zu den Menschenrechten und zum Völkerrecht ablegen, in einer Welt, in der sie behaupten, den Schwachen zu helfen, während sie gleichzeitig deren Abschlachten unterstützen.

Die Unterdrückung gedeiht, verschleiert durch ihre leeren Versprechen und ihr endloses Zaudern.

Drei Jahrzehnte lang hat der Westen mit seinem Wohlwollen und seiner Humanität geworben. Er hat Invasionen gestartet und Kriege geführt, angeblich um die Schwachen und Verletzlichen zu schützen – vom Kosovo bis zur Ukraine, von Afghanistan und Irak bis Libyen. Demokratie und Frauenrechte sind angeblich die Schlagworte des Westens.

Doch in Wahrheit waren diese Behauptungen ein Lügengespinst, wie Gaza nur allzu deutlich zeigt. Es ging immer darum, die Welt wie ein riesiges Schachbrett zu behandeln, auf dem Washingtons Recht auf „Vollspektrumsdominanz“ das treibende Prinzip war und nicht der Schutz der Schwachen.

Wir leben in einer Welt der Täuschung, der Heuchelei und der Untreue. Großbritanniens neuer Premierminister hat gezeigt, dass er diese dunklen politischen Künste bereits beherrscht.

Das Gerede von Humanität diente dazu, eine tiefere, brutalere Wahrheit zu verschleiern: Macht macht immer noch Recht. Und niemand ist stärker als die USA und diejenigen, die sie begünstigen.

Die Palästinenser haben, anders als Israel, kein Gewicht im internationalen System. Ihnen wird eine Armee verweigert, und sie haben keine Kampfflugzeuge. Die Kontrolle über ihre Grenzen und ihren Luftraum wird ihnen verwehrt. Sie haben keine wirkliche Wirtschaft oder Währung – sie sind vollständig vom Wohlwollen israelischer Finanzinstitute abhängig. Sie haben keine Freiheit, ihre kleinen Gebiete, ihre Ghettos, zu verlassen, es sei denn, Israel stimmt vorher zu.

Sie können Israel nicht einmal davon abhalten, ihre Häuser mit Bulldozern zu zerstören oder ihre Kinder mitten in der Nacht zu verhaften.

Niemand auf der internationalen Bühne, schon gar nicht die Regierungen in Washington und London, muss die palästinensischen Interessen wirklich berücksichtigen.

Die Misshandlung der Palästinenser ist mit minimalen politischen Kosten verbunden. Sie zu schützen würde kaum greifbare politische Vorteile bringen. Und genau aus diesem Grund werden sie Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt misshandelt.

Wir leben in einer Welt der Täuschung, der Heuchelei und der Untreue. Großbritanniens neuer Premierminister hat gezeigt, dass er diese dunklen politischen Künste bereits beherrscht. Hören Sie nicht auf das, was er sagt, sondern beobachten Sie genau, was er tatsächlich tut.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …