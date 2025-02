https://www.wsws.org/en/articles/2025/02/22/osbi-f22.html



Bundestagswahl 2025 in Deutschland: Ein Wendepunkt in der deutschen Nachkriegsgeschichte

Johannes Stern

@JSternWSWS

22. Februar 2025

Olaf Scholz (links) von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Alice Weidel von der faschistischen Partei Alternative für Deutschland (AfD) geben sich am Sonntag, dem 16. Februar, die Hand, bevor sie an einer Fernsehdiskussion der Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl am 23. Februar teilnehmen. Rechts ist Robert Habeck von den Grünen zu sehen. [AP Photo/Kay Nietfeld]

Die Bundestagswahl am Sonntag markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der deutschen und europäischen Nachkriegsgeschichte. Zum ersten Mal seit dem Untergang des Dritten Reichs vor 80 Jahren besteht die reale Möglichkeit, dass eine Partei mit direkter ideologischer Kontinuität zu den Nazis an die Regierung kommt.

Mit 21 Prozent liegt die AfD nur knapp hinter den Christdemokraten (CDU/CSU) mit 28 Prozent, während die regierenden Sozialdemokraten (SPD) auf 16 Prozent abgestürzt sind. Die Grünen liegen bei 14 Prozent und die Linkspartei bei 8 Prozent.

Auch wenn die AfD nicht an der nächsten Regierung beteiligt sein wird, spiegelt ihr Aufstieg den allgemeinen Rechtsruck des gesamten politischen Establishments wider. Während des Wahlkampfs überboten sich alle Bundestagsparteien mit ausländerfeindlicher Hetze, Aufrufen zur militärischen Aufrüstung und Anbiederung an die AfD – eine Partei, deren Ehrenvorsitzender Alexander Gauland „Hitler und die Nazis“ als „Vogelschiss in über tausend Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“ bezeichnete.

Doch der Widerstand wächst. Hunderttausende haben in ganz Deutschland gegen die AfD und den Rechtsruck aller Bundestagsparteien protestiert. In den letzten Tagen des Wahlkampfs traten Zehntausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Warnstreiks gegen Arbeitsplatz- und Lohnkürzungen.

Die Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), die deutsche Sektion des Internationalen Komitees der Vierten Internationale, gibt dieser Opposition eine politische Stimme und eine historische Perspektive. Der Kampf gegen die Rückkehr des deutschen Militarismus und Faschismus und die damit einhergehende soziale Verwüstung erfordert vor allem ein klares Verständnis für seine Ursachen.

Der Aufstieg der AfD ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger reaktionärer Politik. Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, die von der offiziellen Propaganda als Triumph der Demokratie gefeiert wurde, hat die Restauration des Kapitalismus in Ostdeutschland ganze Regionen verwüstet und zu Massenarbeitslosigkeit und sozialem Elend geführt.

Die Zerstörung der ostdeutschen Wirtschaft und die daraus resultierende Verarmung und Perspektivlosigkeit schufen einen Nährboden für die Faschisten. Dies wurde von der SPD und den Nachfolgeparteien der stalinistischen Sozialistischen Einheitspartei – der Partei des Demokratischen Sozialismus und der Linkspartei – begünstigt. Sie organisierten in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften die Angriffe auf Sozialprogramme.

In den letzten Jahren haben alle etablierten Parteien und Medien dazu beigetragen, die AfD zu legitimieren, insbesondere durch die Übernahme ihrer flüchtlingsfeindlichen Politik. Während des Wahlkampfs sicherte sich der CDU-Kandidat Friedrich Merz mit der AfD eine Bundestagsmehrheit, um die Asylgesetze zu verschärfen, und signalisierte damit seine Bereitschaft, mit den Faschisten zu regieren. SPD und Grüne griffen Merz an, weil er sich nicht ihrer Linie anschloss und die rechtsextreme Flüchtlingspolitik umsetzte.

Im Gegensatz zu Hitlers NSDAP fehlt der AfD eine faschistische Massenbasis. Viele Arbeiter, insbesondere in Ostdeutschland, wählen die Partei aus Wut auf die etablierten Parteien und ihre arbeiterfeindliche Politik. Die aggressive Aufrüstungs- und Kriegspolitik der Regierung hat Bedingungen geschaffen, unter denen selbst die durch und durch militaristische AfD die Antikriegsstimmung ausnutzen kann, weil sie den NATO-Krieg gegen Russland kritisiert.

Diese Entwicklungen zerstören den Mythos der deutschen Nachkriegsgeschichte: dass der Faschismus eine historische Anomalie war, die auf die Krise vor dem Zweiten Weltkrieg beschränkt war. In Wirklichkeit wendet sich die herrschende Klasse dem Faschismus als Antwort auf die tiefe Krise des Kapitalismus zu.

Wie ihre Pendants in den USA wendet sich die deutsche herrschende Klasse erneut faschistischen Kräften zu, um Aufrüstung, Sozialabbau und Diktatur durchzusetzen. Das Wahlprogramm der SGP warnt: „Donald Trump … verfolgt eine Politik der wirtschaftlichen Erpressung, der militärischen Eroberung und der gewaltsamen Unterdrückung.“

Die deutsche herrschende Klasse schlägt einen ähnlichen Weg ein. Ihre Antwort auf „Make America Great Again“ lautet „Deutschland über alles“ (Germany above all), und sie reagiert auf Trump mit einer Aufrüstung in einem Tempo, das es seit Hitler nicht mehr gegeben hat. Darin sind sich alle im Bundestag (Bundesparlament) vertretenen Parteien einig. Im Krieg gegen Russland sind sie bereit, einen nuklearen Flächenbrand zu riskieren. In Gaza unterstützen sie einen Völkermord. Die Bundestagswahl wurde vorgezogen, um eine Regierung zu installieren, die in der Lage ist, die Kriegspolitik und die damit einhergehenden Sozialkürzungen effektiver umzusetzen als die diskreditierte Koalitionsregierung unter Führung der Sozialdemokraten (SPD).

Der Zusammenbruch der transatlantischen Beziehungen auf der Münchner Sicherheitskonferenz sowie die Drohungen der USA, Europa in der Ukraine durch direkte Verhandlungen mit Putin ins Abseits zu drängen, haben diese Entwicklungen extrem verschärft. Die herrschende Klasse in Deutschland reagiert mit einem regelrechten Rausch der Aufrüstung und des Krieges.

Kanzler Olaf Scholz prahlte während des Wahlkampfs damit, die Militärausgaben im Rahmen der „neuen Ära“ der deutschen Außenpolitik nach der von der NATO provozierten russischen Invasion in der Ukraine zu verdoppeln. Der grüne Kandidat Robert Habeck forderte eine Verdreifachung der Militärausgaben auf 3,5 Prozent des BIP und erklärte, die nächste Regierung müsse bei der Stärkung der Militärmacht Europas „standhaft bleiben“.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft, das während des Dritten Reichs die Wiederaufrüstung der Wehrmacht unterstützte, hat kürzlich dargelegt, was Europa benötigen würde, um die militärische Unterstützung der USA zu ersetzen. In seinem Bericht wird geschätzt, dass die Schließung von Fähigkeitslücken 50 zusätzliche Brigaden, Tausende neuer Panzer und Schützenpanzer sowie die Mobilisierung von 100.000 Kampftruppen der Bundeswehr für die NATO in einem möglichen Krieg mit Russland erfordern würde.

Merz, der wie Habeck bereits angekündigt hat, dass er als Kanzler auch Langstrecken-Taurus-Marschflugkörper an Kiew liefern würde, die Moskau erreichen könnten, ließ keinen Zweifel daran, dass der deutsche Imperialismus sich erneut auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet. Man könne „fest davon ausgehen“, dass Putin „nicht davor zurückschrecken“ werde, „die Grenzen noch weiter zu verletzen“, sagte er am Vorabend der Wahl. „Das Nato-Territorium (ist) in seinem Visier, und darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Das stellt die Realität auf den Kopf. Tatsächlich ist es die deutsche herrschende Klasse, die trotz ihrer barbarischen Verbrechen im 20. Jahrhundert erneut „Grenzen verletzt“ und sich nach Osten ausdehnt, wobei sie sich auf ihre dunkelsten Traditionen stützt.

Die SGP war die einzige Partei, die diese Entwicklungen von Anfang an vorhergesagt und bekämpft hat. Seit 2014 warnt sie systematisch vor der Rückkehr des deutschen Militarismus und der damit verbundenen Stärkung der Faschisten.

Als der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), damals Außenminister, auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 erklärte, Deutschland sei „zu groß und wirtschaftlich zu stark, als dass wir die Weltpolitik nur von der Seitenlinie aus kommentieren könnten“, und die deutsche Regierung anschließend den antirussischen Putsch in der Ukraine unterstützte, schrieben wir in einer Resolution:

Die Geschichte kehrt mit aller Macht zurück. Fast 70 Jahre nach den Verbrechen der Nazis und ihrer Niederlage im Zweiten Weltkrieg übernimmt die herrschende Klasse Deutschlands erneut die imperialistische Großmachtpolitik des Kaiserreichs und Hitlers.

Die Rückkehr Deutschlands zu einer aggressiven imperialistischen Außenpolitik geht Hand in Hand mit der Verharmlosung der Nazi-Verbrechen. Ebenfalls im Jahr 2014 erklärte der rechtsextreme Humboldt-Professor Jörg Baberowski in Der Spiegel: „Hitler war kein Psychopath, er war nicht bösartig. Er wollte nicht über die Vernichtung der Juden an seinem Tisch sprechen.“ Im gleichen Atemzug verglich er den Holocaust mit den Erschießungen im russischen Bürgerkrieg und sagte: „Im Grunde war es dasselbe: industrialisiertes Töten.“

Alle Parteien verteidigten Baberowski, während die Regierung die SGP kriminalisierte, weil sie sich der Rehabilitierung des Nationalsozialismus widersetzte. Sie stellte die SGP unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, des Inlandsgeheimdienstes, der von Rechtsextremisten durchsetzt ist. Für den deutschen Staat und die herrschenden Eliten bleibt der wahre Feind links.

Die Bundestagswahl 2025 ist ein Wendepunkt und eine Warnung. In Deutschland sind die Schrecken des Weltkriegs und des Faschismus bekannt, und die Denkmäler für die Nazi-Verbrechen – 27 Millionen Sowjetbürger, die im Vernichtungskrieg ihr Leben verloren haben, und die industrialisierte Ermordung von 6 Millionen Juden – erinnern ständig daran. Indem die herrschende Klasse dieselbe Großmacht- und Kriegspolitik wiederbelebt, die diese Verbrechen hervorgebracht hat, bereitet sie sich auf eine brutale Konfrontation mit der Arbeiterklasse vor. Die Arbeiter müssen mit einem bewussten politischen Programm reagieren.

Appelle an SPD, Grüne, Linkspartei oder pseudolinke Gruppen der oberen Mittelschicht führen ins Verderben. Diese Parteien und der Gewerkschaftsapparat sind keine Gegner des Rechtsrucks, sondern aktive Teilnehmer, die ihn im Auftrag des kapitalistischen Staates durchsetzen. Sie stehen für nichts anderes als den vollständigen Verfall der bürgerlichen Demokratie und des gesamten kapitalistischen Systems. Auf dieser Grundlage wächst die extreme Rechte – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.

Diese Entwicklung lässt sich nicht durch moralische Entrüstung aufhalten. Der Kampf gegen Faschismus, Militarismus und soziale Ungleichheit erfordert einen politischen Bruch mit dem gesamten Rahmen bürgerlich-kapitalistischer Politik und die Entwicklung einer unabhängigen Arbeiterbewegung auf sozialistischer Grundlage.

Dafür kämpft die SGP zusammen mit ihren Schwesterparteien im Internationalen Komitee der Vierten Internationale, die das Programm des revolutionären Marxismus gegen den Stalinismus, die Sozialdemokratie und alle Spielarten des kleinbürgerlichen Nationalismus verteidigt haben. Die SGP muss jetzt als neue Führung der Arbeiterklasse aufgebaut werden. Der einzige Weg, einen Rückfall in Weltkrieg und Barbarei zu verhindern, ist eine sozialistische Revolution, die den Kapitalismus abschafft und die Gesellschaft auf einer neuen, egalitären Grundlage neu organisiert.

