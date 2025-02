https://strategic-culture.su/news/2025/02/21/us-russia-peace-talks-promising-because-finally-americans-listening/



Die Friedensgespräche zwischen den USA und Russland sind vielversprechend, weil die Amerikaner endlich zuhören

21. Februar 2025

Ein historisches Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin steht nun bevor. Kann Trump gegen die ruchlosen tieferen Kräfte des US-Imperialismus bestehen, die sicherlich keinen Frieden mit Russland oder der Welt wollen?

Diplomatie ist die Kunst, Politik zum Erfolg zu verhelfen, und diese Woche haben wir sicherlich ein aufschlussreiches Beispiel dafür gesehen, als hochrangige Vertreter der USA und Russlands in der saudischen Hauptstadt Riad zusammentrafen.

Das Treffen fand nur fünf Tage nach dem bahnbrechenden Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in der vergangenen Woche statt. Wie in unserem Leitartikel letzte Woche erwähnt, hat Trump den entscheidenden ersten Schritt zur Beendigung des dreijährigen Konflikts in der Ukraine getan – ein Stellvertreterkrieg zwischen dem von den USA geführten NATO-Militärblock und Russland, der in einen katastrophalen Atomkrieg auszuarten drohte.

Auf amerikanischer Seite nahmen Außenminister Marco Rubio, der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und Steven Witkoff, der Sondergesandte von Präsident Trump, an dem Treffen in Saudi-Arabien teil. Witkoff war in den vergangenen Wochen nach Moskau gereist und wurde dort gut aufgenommen. Er scheint eine neue und positive Dynamik in die amerikanische Delegation gebracht zu haben.

Russland wurde durch seinen erfahrenen Außenminister Sergej Lawrow sowie durch Juri Uschakow, den Berater für internationale Angelegenheiten von Präsident Putin, und Kirill Dmitrijew, den Leiter des russischen Fonds für Direktinvestitionen, vertreten. Die Teilnahme des Letzteren deutete darauf hin, dass die Tagesordnung weit über die Einstellung der Feindseligkeiten in der Ukraine hinausging und einen ehrgeizigen Neustart in den geopolitischen und geoökonomischen Beziehungen zwischen Washington und Moskau ankündigte.

Die Gespräche dauerten viereinhalb Stunden. Beide Seiten äußerten sich später getrennt voneinander zufrieden über die Gespräche, die sie als konstruktiv, weitreichend und detailliert bezeichneten.

Somit ist das hochrangige Treffen ein vielversprechender Beginn eines längst überfälligen Prozesses des Engagements, um nicht nur ein friedliches Ende der Gewalt in der Ukraine herbeizuführen, sondern auch eine normale und produktive Beziehung zwischen den beiden größten Atommächten der Welt wiederherzustellen.

Es sollte angemerkt werden, dass dies das erste offizielle Treffen zwischen den USA und Russland seit mehr als drei Jahren war. Diese Kommunikationslücke war bedauerlich und war größtenteils auf die irrationale, ideologische Feindseligkeit von amerikanischer Seite zurückzuführen.

Trump hat, was ihm hoch anzurechnen ist, das eingefrorene Verhältnis durchbrochen und sein Wahlversprechen eingelöst, sich wieder mit Russland zu engagieren, um den Konflikt in der Ukraine zu beenden und normale bilaterale Beziehungen wiederherzustellen.

Putin seinerseits hat immer wieder seine Bereitschaft bekundet, mit einem respektvollen amerikanischen Amtskollegen diplomatische Beziehungen aufzunehmen.

Russland hatte bereits im Dezember 2021 einen diplomatischen Weg zur Vermeidung von Konflikten angeboten, doch dieses Angebot wurde von der Biden-Regierung und den europäischen NATO-Verbündeten rundweg abgelehnt, wie Roger Waters in dieser Woche in einer Stellungnahme vor dem UN-Sicherheitsrat wortgewandt darlegte.

Dasselbe gilt für die Minsker Abkommen (zehnter Jahrestag in dieser Woche), das Abkommen von Istanbul (März 2022), den INF-Vertrag (Trump hat ihn einseitig aufgekündigt), den ABM-Vertrag (Bush Jr. hat ihn 2003 gekippt) und den längeren Verrat an der Entspannungspolitik nach dem Kalten Krieg (unter Bush Sr. und Clinton) und so weiter.

Aufgrund der unverbesserlichen Geschichte der Böswilligkeit und des Verrats der USA im Umgang mit Russland und der Sowjetunion muss daher viel Vertrauen wiederhergestellt werden.

Ein historisches Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin ist nun in Planung, obwohl noch kein Datum oder Ort festgelegt wurde.

In der Zwischenzeit sollen die USA und Russland Gesandte ernennen, die sich mit einer Vielzahl von Fragen befassen, um eine nachhaltige Friedensregelung zu vereinbaren.

Außenminister Lawrow äußerte sich positiv über das Treffen in Riad und sagte, dass beide Seiten einander nicht nur zugehört, sondern auch verstanden hätten.

Das ist ein entscheidender Punkt. Zu lange hat die amerikanische Seite den nationalen Sicherheitsbedenken Russlands weder zugehört noch sie verstanden. Insbesondere die wiederholte Besorgnis Russlands über die unerbittliche und aggressive Ausdehnung der NATO in Richtung seiner Grenzen.

Russland hat seine Bedingungen für das Ende des Konflikts in der Ukraine glasklar formuliert. Zu diesen Bedingungen gehört, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO werden darf und dass es einen umfassenden Sicherheitsvertrag für Europa geben muss.

Die überlegte und respektvolle Reaktion der amerikanischen Unterhändler in dieser Woche deutet darauf hin, dass es der Trump-Regierung mit der Lösung des Konflikts mit Russland ernst ist und sie den tiefen historischen Hintergrund versteht. In einem redaktionellen Beitrag vom 31. Januar haben wir Zweifel an Trumps Fähigkeit geäußert, dies zu tun. Zu seiner Ehre muss man jedoch sagen, dass er unsere Bedenken zumindest bisher als unbegründet erwiesen hat.

Es ist noch zu früh, um sich mit den detaillierten Bedingungen eines Abkommens und dessen Umsetzung zu befassen. In dieser Phase besteht der wesentliche Erfolg darin, zu zeigen, dass Diplomatie und Politik einen Beitrag leisten können.

Ein großer Teil der Gespräche in Riad befasste sich mit der Wiederherstellung der normalen Botschaftermissionen und der diplomatischen Kommunikation. Dieser Bereich des normalen Funktionierens der zwischenstaatlichen Kommunikation wurde in den letzten zehn Jahren unter den Regierungen Biden und Obama durch falsche Behauptungen gegen Russland (z. B. die angebliche Einmischung in die russischen Wahlen) sabotiert. All diese Hindernisse müssen beseitigt werden, damit die Diplomatie voranschreiten und erfolgreich sein kann. Zumindest erkennt die amerikanische Seite jetzt – und gibt stillschweigend zu –, wie destruktiv ihre Politik gewesen ist.

Es war auch bezeichnend, dass Steven Witkoff – ein Geschäftsmann mit langjähriger Erfahrung – und der russische Wirtschaftsminister Kirill Dmitriev an den Gesprächen in Riad teilnahmen. Beide Seiten sprachen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Das bedeutet zwangsläufig, dass die US-Seite ihre illegitimen Sanktionen gegen Russland, einschließlich der Hindernisse für das internationale Bankwesen, aufhebt.

Trump und Putin sind die zentralen Gesprächspartner. Trump hat den grundlegenden Anstand bewiesen, Putin als gleichwertigen Gesprächspartner zu respektieren und den Krieg in der Ukraine zu beenden. Trump möchte auch die geopolitische Feindseligkeit gegenüber Russland im Allgemeinen beenden. Die von ihm ernannten Gesandten scheinen in der Lage zu sein, seine Ziele umzusetzen.

Putin seinerseits verfügt über ein tiefes historisches und intellektuelles Verständnis, um sicherzustellen, dass die Friedensbedingungen ehrenhaft und tragfähig sind, nicht nur im Hinblick auf Russland und die Ukraine, sondern auch im Hinblick auf das, was die Vereinigten Staaten tun müssen, um sich wieder mit Russland und dem Rest der Welt als gesetzestreue Macht und nicht als imperialistischer Schurkenstaat, wie sie es jahrzehntelang war, zu engagieren.

Zu diesem Zweck sind das Marionettenregime in Kiew und die NATO-Vasallen Europas irrelevant.

Trump hat zu Recht Verachtung für das Kiewer Regime und die europäischen Lakaien gezeigt. Es war völlig angemessen, dass diese Nichtse in dieser frühen Phase der Friedensdiplomatie nicht einbezogen wurden. Die Ukraine muss einen legitimen Präsidenten wählen, und zu einem späteren Zeitpunkt können die Europäer konsultiert werden, um ihre dummen Sanktionen gegen Russland aufzuheben.

Nächste Woche sind die britischen und französischen Staats- und Regierungschefs nach Washington eingeladen, um mehr über Trumps Friedensdiplomatie zu erfahren.

Russland hat kategorisch ausgeschlossen, dass europäische NATO-Truppen unter dem Deckmantel von Friedenstruppen in der Ukraine stationiert werden. Trump muss den europäischen Handlangern sagen, dass sie sich keine Illusionen über ihre Bedeutung machen und sich auf jeden Fall von militärischen Abenteuern fernhalten sollen. Russophobe wie Ursula von der Leyen und Kaja Kallas von der EU und Mark Rutte, der holländische Mutmacher der NATO, sollten ebenfalls ignoriert werden. Ihre Beiträge sind völlig kontraproduktiv und unter aller Kritik.

Wenn die direkten und ernsthaften Gespräche in dieser Woche in Saudi-Arabien fortgesetzt werden, ist es ein gutes Zeichen für die USA und Russland, sich weiterhin für eine große Einigung in der Ukraine und für den Weltfrieden einzusetzen. Der entscheidende Paradigmenwechsel ist auf eine grundlegende, positive Änderung der Einstellung auf amerikanischer Seite zurückzuführen, die Russland nun mit Respekt begegnet. Respekt und Zuhören sind zwei entscheidende Bestandteile der Diplomatie, die bei amerikanischen Politikern lange Zeit fehlten.

Präsident Trump hat bisher überraschend geliefert. Aber kann er gegen die ruchlosen tieferen Kräfte des US-Imperialismus bestehen, die sicherlich keinen Frieden mit Russland oder der Welt wollen?

