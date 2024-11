https://www.spiegel.de/politik/bundestagswahl-2025-sarah-wagenknecht-wirbt-fuer-expertenregierung-nach-der-wahl-a-56f521b3-8cf7-4f37-82c4-7ccba2364554



Bundestagswahl 2025 Wagenknecht wirbt für »Expertenregierung« Die vorgezogene Bundestagswahl kommt früh für das BSW. Mit einem Wahlkampfpapier will die junge Partei ihre Positionen schärfen. 26.11.2024

Parteigründerin Sarah Wagenknecht: »Expertenregierung aus integren, fachkundigen und unbestechlichen Persönlichkeiten« Foto: Kay Nietfeld / dpa Die für Februar geplanten Neuwahlen setzen das BSW unter Druck.

Die Partei wurde erst 2023 gegründet und befindet sich noch im Aufbau. Es fehlt an Personal und Geld. Dem setzt die Partei nun ein Wahlkampfpapier für die Bundestagswahl entgegen. Parteigründerin Sahra Wagenknecht will eine »Expertenregierung« nach der Bundestagswahl. »Das BSW will nach der Wahl eine Bundesregierung ins Amt bringen, die unser Land in eine bessere Zukunft führt und den Frieden sichert«, heißt es in einem von Wagenknecht verfassten Papier, das dem SPIEGEL vorliegt. Die Verfassung verlange nicht, dass nur Parteipolitiker als Regierungspersonal infrage kämen. »Deutschland braucht nach der Wahl ein Kompetenz-Kabinett: eine Expertenregierung aus integren, fachkundigen und unbestechlichen Persönlichkeiten.« Weiterlesen in spiegel.de

