JOE LAURIA: Eine Geschichte der Demütigung

26. November 2024

Nach einer Geschichte der Einschüchterung und Demütigung durch die USA – vom gebrochenen Versprechen, die NATO nicht zu erweitern, bis hin zum Betrug bei Minsk – kann man nicht davon ausgehen, dass Moskau blufft, wenn es vor einem Atomkrieg warnt.

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

Inseiner bedeutsamen Rede an der American University in Washington vor 61 Jahren, in der er kontrovers um Frieden mit Sowjetrussland und ein Ende des Kalten Krieges warb, sagte Präsident John F. Kennedy:

„Vor allem müssen die Atommächte bei der Verteidigung ihrer eigenen lebenswichtigen Interessen solche Konfrontationen vermeiden, die einen Gegner vor die Wahl stellen, entweder einen demütigenden Rückzug oder einen Atomkrieg zu führen. Ein solcher Kurs im Atomzeitalter wäre nur ein Beweis für den Bankrott unserer Politik – oder für einen kollektiven Todeswunsch für die Welt.“

Achtundzwanzig Jahre später haben die Regierung von Bill Clinton und jede US-Regierung seither, bis hin zur vielleicht rücksichtslosesten, den Bankrott der US-Politik bewiesen, indem sie genau das Gegenteil von dem taten, was Kennedy riet, nämlich die Entschlossenheit zu zeigen, das atomar bewaffnete Russland zu demütigen und einzuschüchtern.

Heute ist der von Generationen gefürchtete Augenblick gekommen. Die Vereinigten Staaten provozierten Russland am Montag weiter mit amerikanischen und britischen Raketenangriffen auf russischen Boden, die von einem Drittland mit amerikanischem und britischem Personal abgefeuert wurden, und ignorierten dabei die unmissverständliche Warnung Moskaus, dass dies zu einem Atomkonflikt führen könnte.

Durch den direkten Beschuss Russlands mit ihren ATACMS- und Storm Shadow-Raketen haben die USA und Großbritannien, die Russland nicht angegriffen haben, Moskau „vor die Wahl gestellt, entweder einen demütigenden Rückzug anzutreten oder einen Atomkrieg zu führen.“

Beginnend mit dem Ende des Kalten Krieges

Die Demütigung Russlands begann mit dem Ende des Kalten Krieges, das Kennedy angestrebt hatte, aber nicht zu den Bedingungen, die er sich vorgestellt hatte. Trotz des Versprechens von George H.W. Bush, keinen Triumphalismus zu betreiben, war dieser nach der Machtübernahme durch Clinton in vollem Gange.

In den 1990er Jahren zogen Wall Street und US-Konzerne in die ehemalige Sowjetunion ein, hatten es auf die enormen natürlichen Ressourcen abgesehen, enteigneten die ehemals staatlichen Industrien, bereicherten sich selbst, brachten Oligarchen hervor und verarmten die russische, ukrainische und andere ehemalige sowjetische Bevölkerung. Die Demütigung verstärkte sich mit der Entscheidung in den neunziger Jahren, die NATO nach Osten zu erweitern, obwohl sie dem letzten sowjetischen Ministerpräsidenten Michail Gorbatschow im Gegenzug für die Wiedervereinigung Deutschlands versprochen worden war.

Selbst Washingtons Mann im Kreml, Boris Jelzin, war zunächst gegen die NATO-Erweiterung, während Senator Joe Biden sie unterstützte, obwohl er wusste, dass sie russische Feindseligkeit hervorrufen würde.

Nach acht Jahren der Vorherrschaft der USA und der Wall Street wurde Wladimir Putin am Silvesterabend 1999 Präsident Russlands. Er suchte die Freundschaft mit dem Westen. Doch im Jahr 2000 wurde er von Clinton gedemütigt, als er Putins Antrag auf Beitritt Russlands zur NATO innerhalb weniger Stunden ablehnte.

Russland wollte nach dem Ende des Kalten Krieges in den Rest der Welt aufgenommen werden, aber die USA „haben uns ausgetrickst“, so Putin. Sie könnten die Unabhängigkeit Russlands nicht respektieren, wenn so viel Geld zu verdienen sei – und immer noch zu verdienen sei.

Putin schloss daraufhin die Tür für westliche Eindringlinge, um die russische Souveränität und Würde wiederherzustellen, was letztlich Washington und die Wall Street verärgerte. Dieser Prozess fand in der unabhängigen Ukraine nicht statt, die weiterhin unter westlicher Vorherrschaft stand.

Am 10. Februar 2007 hielt ein verärgerter Putin eine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in der er den aggressiven Unilateralismus der USA anprangerte: „Ein Staat, und natürlich in erster Linie die Vereinigten Staaten, hat seine nationalen Grenzen in jeder Hinsicht überschritten. Dies zeigt sich in der Wirtschafts-, Politik-, Kultur- und Bildungspolitik, die sie anderen Nationen aufzwingen. Nun, wem gefällt das? Wer ist darüber glücklich?“

Aber er konzentrierte sich besonders auf die NATO-Osterweiterung. Er sagte:

„Wir haben das Recht zu fragen: Gegen wen richtet sich diese [NATO-]Erweiterung? Und was ist aus den Zusicherungen geworden, die unsere westlichen Partner nach der Auflösung des Warschauer Paktes gegeben haben? Wo sind diese Erklärungen heute? Keiner erinnert sich mehr daran. Aber ich erlaube mir, die Zuhörer daran zu erinnern, was damals gesagt wurde. Ich möchte die Rede des NATO-Generalsekretärs Woerner vom 17. Mai 1990 in Brüssel zitieren. Er sagte damals, dass: ‚Die Tatsache, dass wir bereit sind, keine NATO-Armee außerhalb des deutschen Territoriums zu stationieren, gibt der Sowjetunion eine feste Sicherheitsgarantie.‘ Wo sind diese Garantien?“

Putin bei seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007. (Münchner Sicherheitskonferenz/Wikimedia Commons)

Putin sprach drei Jahre, nachdem die baltischen Staaten, ehemalige Sowjetrepubliken an der Grenze zu Russland, dem westlichen Bündnis beigetreten waren. Der Westen demütigte Putin und Russland, indem er dessen berechtigte Bedenken ignorierte, als die NATO 2008, nur ein Jahr nach seiner Rede, erklärte, die Ukraine und Georgien würden Mitglieder werden. Vier weitere ehemalige Warschauer-Pakt-Staaten traten dann 2009 bei.

William Burns, der damalige US-Botschafter in Russland und heutige CIA-Direktor, warnte in einem von WikiLeaks veröffentlichten Telegramm an Washington, dass,

„Außenminister Lawrow und andere hochrangige Beamte haben sich erneut entschieden dagegen ausgesprochen und betont, dass Russland eine weitere Osterweiterung als potenzielle militärische Bedrohung ansehen würde. Die NATO-Erweiterung, insbesondere um die Ukraine, ist für Russland nach wie vor „ein emotionales und neuralgisches Thema“, aber auch strategisch-politische Erwägungen liegen der starken Ablehnung einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens zugrunde. In der Ukraine wird u.a. befürchtet, dass die Frage das Land in zwei Hälften spalten könnte, was zu Gewalt oder sogar, wie manche behaupten, zu einem Bürgerkrieg führen könnte, was Russland zu einer Entscheidung über ein Eingreifen zwingen würde.“

Im November 2009 demütigte der Westen Russland erneut, indem er dessen Vorschlag für eine neue Sicherheitsvereinbarung in Europa rundweg ablehnte. Moskau veröffentlichte den Entwurf eines Vorschlagsfür eine Sicherheitsarchitektur, die nach Ansicht des Kremls veraltete Institutionen wie die NATO und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ersetzen sollte.

Im Jahr 2014 schürten die USA mit der Organisation eines Staatsstreichs in der Ukraine „Befürchtungen“, wie Burns sagte, „die das Land möglicherweise in zwei Teile spalten und zu Gewalt oder sogar, wie manche behaupten, zu einem Bürgerkrieg führen könnten, was Russland zwingen würde zu entscheiden, ob es eingreift.

Die von den USA eingesetzte Regierung griff die abtrünnige Region Donbass an, die ihre demokratischen Rechte gegen den Putsch verteidigte. Es kam zum Bürgerkrieg, vor dem Burns gewarnt hatte. Russland arbeitete mit Europa eine Friedensformel aus, das Minsker Abkommen, das einen autonomen Donbass innerhalb des ukrainischen Staates vorsah. Sie wurden vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gebilligt.

Doch sie scheiterten. Im Dezember 2022 erklärte uns die ehemalige deutsche Rektorin Angela Merkel, warum. Sie gab im Wesentlichen zu, dass der Westen Russland vorgetäuscht hatte, es habe dem Frieden zugestimmt, während die NATO stattdessen Zeit gekauft hatte, um die Ukraine für einen Krieg gegen Russland zu bewaffnen und auszubilden. Dies war eine weitere regelrechte Demütigung Moskaus, das „ausgespielt“ wurde, wie Putin sagen würde.

Der westlichen Öffentlichkeit, die den Einmarsch Russlands in die Ukraine nur als isoliertes Ereignis betrachtet, ist diese ganze Geschichte verborgen.

In der Ukraine in den Krieg ziehen

Ein Gebäude brennt in der Stadt Bakhmut, 15. September 2022. (Verteidigungsministerium der Ukraine)

In der Nacht im Februar 2022, in der er Russlands Eingreifen in den ukrainischen Bürgerkrieg ankündigte, sprach Putin davon, wie der Westen Russland wiederholt gedemütigt habe, indem er seine legitimen Sicherheitsbedenken ignoriert habe. Als Hauptgrund für die militärische Intervention nannte er die aus russischer Sicht existenzielle Bedrohung durch die NATO-Erweiterung.

Russland hatte eindeutig genug von 30 Jahren rücksichtsloser Herablassung durch die USA. Putin erklärte der Welt:

„Unsere größten Sorgen und Befürchtungen [sind] die fundamentalen Bedrohungen, die unverantwortliche westliche Politiker für Russland Jahr für Jahr auf rüde und unzeremonielle Art und Weise geschaffen haben. Ich spreche von der Osterweiterung der NATO, die ihre militärische Infrastruktur immer näher an die russische Grenze heranrückt.

Es ist eine Tatsache, dass wir in den letzten 30 Jahren geduldig versucht haben, mit den führenden NATO-Ländern eine Einigung über die Grundsätze der gleichen und unteilbaren Sicherheit in Europa zu erzielen. Als Antwort auf unsere Vorschläge wurden wir stets entweder mit zynischen Täuschungen und Lügen oder mit Druck- und Erpressungsversuchen konfrontiert, während das nordatlantische Bündnis trotz unserer Proteste und Bedenken weiter expandierte. Seine Militärmaschinerie ist in Bewegung und nähert sich, wie ich bereits sagte, unserer eigenen Grenze.

Warum ist das so? Woher kommt diese unverschämte Art und Weise, von der Höhe ihres Exzeptionalismus, ihrer Unfehlbarkeit und ihrer Allmacht herabzureden? Was ist die Erklärung für diese verächtliche und geringschätzige Haltung gegenüber unseren Interessen und absolut legitimen Forderungen?“

Putin sagte, die Amerikaner hätten mit Russland „gespielt“, indem sie über die NATO-Erweiterung gelogen hätten. Er bezog sich auf

„Versprechen, die NATO nicht einmal um einen Zoll nach Osten zu erweitern. Um es noch einmal zu sagen: Sie haben uns getäuscht, oder, um es einfach auszudrücken, sie haben mit uns gespielt. Sicher, man hört oft, dass Politik ein schmutziges Geschäft ist. Das kann sein, aber es sollte nicht so schmutzig sein, wie es jetzt ist, nicht in diesem Ausmaß. Diese Art von betrügerischem Verhalten verstößt nicht nur gegen die Grundsätze der internationalen Beziehungen, sondern auch und vor allem gegen die allgemein anerkannten Normen der Moral und Ethik.“

Putin sagte, Russland wolle schon lange mit dem Westen zusammenarbeiten. „Diejenigen, die nach globaler Vorherrschaft streben, haben Russland öffentlich als ihren Feind bezeichnet. Sie taten dies ungestraft. Machen Sie keinen Fehler, sie hatten keinen Grund, so zu handeln“, sagte er.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion habe zu einer Neuaufteilung der Welt und einer Veränderung des internationalen Rechts und der Normen geführt. Neue Regeln seien notwendig, aber stattdessen „… sahen wir einen Zustand der Euphorie, der durch das Gefühl der absoluten Überlegenheit, eine Art modernen Absolutismus, gepaart mit dem niedrigen kulturellen Standard und der Arroganz derjenigen, die Entscheidungen formulierten und durchsetzten, die nur ihnen selbst passten, geschaffen wurde.“

Nach fast drei Jahren des großen Konflikts in der Ukraine sind es die Vereinigten Staaten, Europa und insbesondere Joe Biden, die sich gedemütigt fühlen.

Russland hat den Krieg gewonnen: wirtschaftlich, mit Informationen (außer im Westen) und vor Ort. Biden wird bis zur Ziellinie am 20. Januar humpeln und immer noch schwören, dass die Ukraine gewinnen kann. Er sagte jedoch, er habe beschlossen, den USA zu erlauben, Russland von ukrainischem Territorium aus anzugreifen, um der Ukraine zu helfen, genug russisches Territorium zu behalten, das sie im Sommer in Kursk erobert hat, um bei den Gesprächen über die Einstellung der Feindseligkeiten zu handeln. Mit anderen Worten: Er muss wissen, dass die Ukraine verloren hat.

Aber dies war kein Krieg zur Verteidigung der Ukraine. Es war ein Krieg, um Russlands Führer zu stürzen, wie Biden zugab, und um Russland in seine Knechtschaft der 1990er Jahre zurückzudrängen, ein Krieg, der immer noch andauert.

In seiner Rede warb Kennedy für den Weltfrieden. Er fragte:

„Welche Art von Frieden meine ich? Welche Art von Frieden streben wir an? Nicht eine Pax Americana, die der Welt durch amerikanische Kriegswaffen aufgezwungen wird. Nicht den Frieden des Grabes oder die Sicherheit des Sklaven. Ich spreche von echtem Frieden, der Art von Frieden, die das Leben auf der Erde lebenswert macht, der Art, die es Männern und Nationen ermöglicht, zu wachsen und zu hoffen und ein besseres Leben für ihre Kinder aufzubauen – nicht nur Frieden für Amerikaner, sondern Frieden für alle Männer und Frauen – nicht nur Frieden in unserer Zeit, sondern Frieden für alle Zeiten.“

Biden und andere westliche Politiker haben zu viel von ihrem Stolz, ihrer Glaubwürdigkeit und dem Geld ihrer Bürger in den Versuch investiert, mit „amerikanischen Kriegswaffen“ eine Pax Americana gegen Russland durchzusetzen. Sie zwingen Moskau vor die Wahl, entweder einen demütigenden Rückzug oder einen Atomkrieg zu führen.

Wie weit, glauben sie, können sie Russland dieses Mal treiben?

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent fürdas Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times of London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seinen beruflichen Beitrag als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist der Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

