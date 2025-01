Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

In Gaza werden Gliedmaßen ohne Schmerzmittel amputiert. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind müsste das durchmachen.

Dr. Guy Shalev, Geschäftsführer von Physicians for Human Rights Israel, beschreibt die vorsätzliche Zerstörung des Gesundheitssystems im Gazastreifen durch das Land

Ayelett Shani

25. Januar 2025

Erzählen Sie uns bitte etwas über sich.

Ich bin Anthropologe. Ich habe in den USA in medizinischer Anthropologie promoviert und an der Hebräischen Universität als Postdoc gearbeitet. Seit 2014 engagiere ich mich ehrenamtlich bei Physicians for Human Rights, und irgendwann wurde mir klar, dass ich den Großteil meiner Zeit dem Ehrenamt widmete und nicht meinem Beitrag, also habe ich mich als Geschäftsführer beworben.

Wissen Sie, wie man „Geschäftsführer“ macht? Wie man Menschen, Budgets und Excel-Tabellen verwaltet?

Als ich mich für die Stelle bewarb, machte ich deutlich, dass ich keine Managementerfahrung hatte. PHR ist eine komplexe Organisation, die ein tiefes Verständnis von Gesundheitssystemen und politischen Systemen, von medizinischer Ethik … und von Haft verlangt. Das habe ich, und glücklicherweise habe ich auch ein starkes Team, das mich in den Bereichen unterstützt, in denen ich weniger gut bin.

Können Sie erklären, was medizinische Anthropologie ist und inwiefern sie für die Position des Geschäftsführers von PHR relevant ist?

PHR setzt sich für das Recht auf Gesundheit aller Menschen ein, die unter der Verantwortung und Herrschaft Israels stehen. Wir haben eine offene Klinik in Jaffa für Asylsuchende und Menschen ohne Papiere, die keinen Zugang zu Gesundheitsdiensten haben, und einen Krankenwagen, der zweimal pro Woche Gemeinden im gesamten Westjordanland besucht. Vor dem Krieg haben wir jedes Jahr acht Delegationen nach Gaza geschickt, um dort medizinische Teams auszubilden. Wir bearbeiten Anfragen aus Gefängnissen und Haftanstalten bezüglich der Verletzung der Rechte inhaftierter Personen und helfen bei der Deckung der Kosten für Medikamente in Sderot, Jaffa und Lakiya [einer Beduinenstadt im Negev] sowie für Obdachlose. Wir dokumentieren auch [Menschenrechts-]Verstöße, verfassen Berichte und leisten einen großen Beitrag zur Rechtsarbeit.

Als medizinische Anthropologin untersuche ich die sozialen und politischen Zusammenhänge von allem, was mit dem Körper, der Gesundheit und der medizinischen Versorgung zu tun hat. Die Beziehung zwischen Pflegepersonal und Patienten wirft viele interessante Fragen zu Machtverhältnissen auf. Das Gesundheitssystem ist praktisch der einzige Ort, an dem die üblichen Machtverhältnisse in Frage gestellt werden; ein Ort, an dem ein arabisch-israelischer Arzt eine leitende Position gegenüber einer jüdischen Krankenschwester innehat. Leider finden wir selbst im Gesundheitssystem, das eigentlich eine Leistungsgesellschaft sein und soziale Mobilität ermöglichen sollte, Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung.

Diese Spannung ist bereits im Hippokratischen Eid enthalten, der von Ärzten verlangt, sich über alle äußeren Erwägungen zu erheben. Ich habe mich immer gefragt, inwieweit das möglich ist.

Es wurden viele Studien darüber durchgeführt, wie Ärzte lernen, ihr emotionales, persönliches Selbst abzuschalten und rein professionell zu sein. Der Konflikt ist hier wirklich vorprogrammiert – wie kann man dieses Ethos aufrechterhalten, sich zu bestimmten Werten verpflichten, die innerhalb einer sozialen Realität außergesellschaftlich sind?

Ich werde versuchen, diesen Konflikt auf die gröbste und einfachste Art und Weise zu veranschaulichen: Es ist der 8. Oktober 2023, und ein israelischer Arzt wird gerufen, um eine verwundete Person der Nukhba [Elitekämpfer der Hamas] zu behandeln.

Zweifellos ist dies eine enorme persönliche Herausforderung, aber dennoch ist es einem Arzt untersagt, sein berufliches und ethisches Engagement zu kompromittieren. Ein Arzt ist kein Richter, kein Gefängniswärter und kein Henker. Ein Arzt steht einer Person gegenüber, die seine Hilfe benötigt. Leider ist dies kein hypothetisches Dilemma. In der Stunde der Wahrheit hat die medizinische Gemeinschaft in Israel diesen Test tatsächlich nicht bestanden. Das Gesundheitsministerium kündigte an, dass sie [die Hamas-Kämpfer] keine Behandlung erhalten würden, und der Widerstand der [israelischen] Ärztekammer gegen diese Einstellung war mehr als schwach. In der Praxis wissen wir, was in den Krankenhäusern passiert ist. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

