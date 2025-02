https://www.middleeasteye.net/news/joe-sacco-interview-gaza-genocide-history



Cartoonist Joe Sacco über Gaza: Ist dieses Land Ground Zero für die Apokalypse?

Joe Sacco spricht mit MEE über Gaza, Völkermord, Geschichte und seine Zusammenarbeit mit Art Spiegelman

Der maltesisch-amerikanische Cartoonist und Journalist Joe Sacco posiert am 6. Juni 2014 am Thiepval-Denkmal für den Ersten Weltkrieg in Nordfrankreich (AFP)

Von Alex MacDonald

Veröffentlicht am: 16. Februar 2025

„Die Zivilisierung war schon immer die Standardaufgabe des Westens und der Massenmord das glänzendste Werkzeug in seinem Kasten. Die Amerikaner hatten ihr „manifest destiny“, die Franzosen hatten ihr Algerien, die Briten hatten ihr Kenia, die Australier hatten ihr Tasmanien und die Deutschen …“

„Und jetzt haben sie zusammen Gaza.“

Seit Joe Sacco zwischen 1993 und 1995 erstmals seine bahnbrechende Comic-Buchreihe mit dem gleichen Namen veröffentlichte, die später 2001 als Graphic Novel zusammengefasst wurde, hat sich im historischen Palästina viel verändert.

Vieles ist gleich geblieben.

Als er im Dezember 1991 zum ersten Mal ankam, war die Erste Intifada noch im Gange, der palästinensische Aufstand, der erstmals einen Großteil der Welt auf die Notlage der Palästinenser im besetzten Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen aufmerksam machte.

Als die Serie 1995 eingestellt wurde, war der Osloer Friedensprozess bereits im Gange, die Intifada war vorbei und die Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) hatte den Palästinensern zum ersten Mal in der Geschichte ein gewisses Maß an Autonomie verliehen.

Trotz Bedenken und Kritik herrschte zu dieser Zeit bei vielen Optimismus, da sie glaubten, dass die Friedensverhandlungen zu einem unabhängigen palästinensischen Staat, einem sicheren Israel und Frieden im Nahen Osten führen könnten.

Zwanzig Jahre später ist der Friedensprozess längst gescheitert, die Palästinensische Autonomiebehörde wird kaum mehr als ein Arm der israelischen Sicherheit angesehen und Gaza wurde bei einem Angriff, der mehr als 60.000 Tote, Millionen von Vertriebenen und Anklagen wegen Völkermordes gegen Israel zur Folge hatte, in Schutt und Asche gelegt.

Saccos neuester Beitrag „War on Gaza“ ist ein – wie er selbst zugibt – Versuch, „etwas zu sagen“ über die Schrecken, die sich seit dem 7. Oktober 2023 ereignet haben, eine Reaktion auf die Bitte eines Freundes in Gaza, „die Stimme gegen diese Verbrechen zu erheben“.

Im Gespräch mit Middle East Eye bemerkte Sacco, dass die Gebiete, die er für seinen vorherigen Roman „Footnotes in Gaza“ besucht hatte, sowie Palästina, in Trümmern lagen.

„Ich weiß nicht, was genau in Khan Younis oder Rafah passiert ist, aber jedes Foto oder Luftbild, das ich gesehen habe, lässt mich glauben, dass die Stadtviertel, die ich kenne, und die Straßen, auf denen ich gelaufen bin, völlig zerstört wurden“, sagte er.

„Es besteht eine gute Chance, dass niemand für das zur Rechenschaft gezogen wird, was Israel – und die Vereinigten Staaten und ein Großteil Westeuropas – Gaza angetan haben“

– Joe Sacco

Mit „Footnotes in Gaza“ versuchte Sacco, die Details zweier Massaker aufzudecken, die 1956 von den Israelis in Khan Younis und Rafah verübt wurden und bei denen Hunderte Menschen starben. Die Palästinenser sprachen von außergerichtlichen Hinrichtungen männlicher Dorfbewohner und Flüchtlinge.

Während er den Roman schrieb, sprach er mit Palästinensern, die zum Zeitpunkt der Morde anwesend waren, um die Fakten zu klären, und stellte die Ereignisse von 1956 dem Tod der amerikanischen Aktivistin Rachel Corrie im Jahr 2003, der anhaltenden Zerstörung palästinensischer Häuser durch Bulldozer und den Folgen des Irakkriegs gegenüber.

„Niemand wurde jemals für die Massaker von 1956 zur Rechenschaft gezogen“, sagte Sacco gegenüber MEE.

„Und es besteht eine gute Chance, dass niemand für das, was Israel – und die Vereinigten Staaten und ein Großteil Westeuropas – Gaza angetan haben, zur Rechenschaft gezogen wird. Aber wir werden sehen.“

„Joe, sie werden uns erschießen“

Ein wiederkehrendes Thema in Saccos Beiträgen ist sein Selbstbewusstsein als Außenseiter in Israel-Palästina und seine Selbstironie in Bezug auf seine eigenen Instinkte und Einsichten in den Konflikt.

Zu Beginn von „War on Gaza“ porträtiert Sacco sich selbst – wie immer in übertriebenem, typisch selbstironischem Stil mit rundem Kopf, großen Lippen und leerer Brille – und hält den Palästinensern einen Vortrag darüber, was sie in Gaza tun sollten.

„Sie sollten sich ein Beispiel an Gandhi nehmen – als große Masse sollten sie friedlich zur israelischen Barriere marschieren, die Gaza umschließt, damit die Welt ihre Gewaltlosigkeit lobt und die Israelis beschämt, ihre Unterdrückung zu beenden“, schreibt er.

Als Antwort darauf ‚sah mich sein Freund in Gaza an, als wäre ich in Scheiße getaucht‘.

„‚Joe, sie werden uns erschießen‘.“

Die folgenden Panels zeigen den Großen Marsch der Rückkehr von 2018 und 2019, bei dem Zehntausende Palästinenser zum Grenzzaun zu Israel marschierten, um gegen die anhaltende Belagerung und Besatzung zu protestieren. Als Reaktion darauf wurden Hunderte erschossen und Tausende verletzt, was laut Amnesty International Versuche Israels waren, „lebensverändernde Verletzungen“ zu verursachen.

Danach, so Sacco, „gähnte die Welt und wandte sich ab … danach hatte ich keine Vorschläge mehr, was die Palästinenser tun sollten.“

Der Krieg in Gaza hat jedoch eine andere Dimension erreicht, und trotz der Gleichgültigkeit, die viele westliche Politiker an den Tag legten, haben die Wut und der Ekel angesichts der täglich auf den Bildschirmen erscheinenden Bilder zu einem bisher ungeahnten Ausmaß an Mobilisierung, Protest und direkten Aktionen geführt.

Sacco sagte, dass sich die Einstellung in den USA im Vergleich zu seinem ersten Besuch in Palästina definitiv „verändert“ habe, als die Amerikaner noch überwiegend mit Israel sympathisierten.

„Die Zusammenarbeit kam zustande, weil wir gute Freunde sind und bei einer Flasche Wein über Gaza sprachen – und ich fand, was Art zu sagen hatte, war hörenswert.“

– Joe Sacco

„Ich glaube, dass die jüngere Generation, insbesondere die Studenten, von den Bildern aus Gaza schockiert waren und sich die Zeit genommen haben, etwas über die Geschichte zu lernen“, erklärte er.

„Ihre Empörung war so stark, dass Schulverwaltungen und die Bundesregierung zu Strafen und Drohungen greifen, um die neue Erzählung zu unterbinden, die sie fürchten und nicht kontrollieren können.“

Geschichte und Zensur werden zweifellos auch in einem weiteren Beitrag von Sacco über Gaza eine wichtige Rolle spielen, einem Gemeinschaftsprojekt mit seinem Kollegen Art Spiegelman.

Die Ankündigung der Zusammenarbeit sorgte in einigen Kreisen für Verwunderung, da Spiegelmans mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Graphic Novel Maus – die den Holocaust mit Hilfe von Katzen und Mäusen neu interpretiert – unbestreitbar sein bekanntester Beitrag ist und der Autor zugab, dass er bei dem neuen Projekt das Risiko eingeht, „von allen auf der Welt abgelehnt zu werden“.

Sacco sagte jedoch, dass niemand, den er kenne, Bedenken hinsichtlich der Zusammenarbeit geäußert habe.

„Die Zusammenarbeit kam zustande, weil wir gute Freunde sind und wir bei einer Flasche Wein über Gaza sprachen – und ich fand, was Art zu sagen hatte, war hörenswert„, erklärte er.

Die Zusammenarbeit, die im New York Review of Books veröffentlicht wurde, schildert eine Diskussion zwischen Saccos Avatar und einer der Mäuse aus Maus, die Spiegelman darstellt.

„Ich glaube, die Menschen sind wirklich daran interessiert, was Art über die Ereignisse in Gaza denkt“, sagte Sacco.

In dem Beitrag sagt die Spiegelman-Maus, er habe Maus nie geschaffen, um „jemandem etwas beizubringen“.

„Und ich möchte nicht, dass Maus jemals als Rekrutierungsplakat für die israelische Armee verwendet wird„, fügt er hinzu.

„Bist du also ein sich selbst hassender Jude?“, fragt die Sacco-Figur.

„Nein! Ich bin ein sich selbst hassender Atheist“, antwortet Spiegelman.

Das letzte Panel zeigt die vier apokalyptischen Reiter als Textfeld mit der Frage: „Waffenstillstand hin oder her, haben die biblischen Prophezeiungen recht? Ist dieses Land der Ground Zero der Apokalypse?“

„Weißt du, Art, es braucht vielleicht klügere Köpfe als unsere, um eine gerechte Lösung zu finden“, schlägt Sacco vor.

„Ja, eine gerechte Lösung wäre viel besser als eine Endlösung“, antwortet Spiegelman.

Übersetzt mit Deepl.com

