Von Trump genehmigte schwere MK-84-Bomben treffen in „Israel“ ein

Rauch und Explosion nach israelischem Beschuss im Gazastreifen, Sonntag, 11. Februar 2024 (AP)

„Israel“ hat eine Lieferung schwerer MK-84-Bomben aus den Vereinigten Staaten erhalten, nachdem der frühere US-Präsident Donald Trump ein Exportverbot aufgehoben hatte, wie das israelische Sicherheitsministerium mitteilte. Die MK-84 ist eine 2.000 Pfund schwere ungelenkte Bombe, die dafür ausgelegt ist, Beton und Metall zu durchdringen und einen großen Explosionsradius zu erzeugen.

Die Biden-Regierung hatte die Genehmigung für die Lieferung zuvor unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf dicht besiedelte Gebiete im Gazastreifen zurückgehalten. Obwohl die USA nach dem 7. Oktober 2023 Tausende ähnlicher Bomben nach „Israel“ schickten, wurde eine Lieferung verzögert – bis Trump sie letzten Monat für den Export freigab.

Sicherheitsminister Israel Katz begrüßte die Lieferung und erklärte: „Die Munitionslieferung, die heute Abend in Israel eingetroffen ist und von der Trump-Administration freigegeben wurde, stellt einen bedeutenden Gewinn für die Luftwaffe und die IDF dar und ist ein weiterer Beweis für das starke Bündnis zwischen Israel und den Vereinigten Staaten.“

Die Lieferung erfolgt inmitten eines fragilen Waffenstillstands in Gaza, der im vergangenen Monat vereinbart wurde und gefährdet ist, da „Israel“ weiterhin gegen den Waffenstillstand verstößt, der den Austausch von israelischen Gefangenen und palästinensischen Häftlingen erleichtern soll. Seit Beginn des Krieges hat Washington „Israel“ mit Milliarden von Dollar unterstützt.

Über 20.000 US-Bomben und Raketen wurden seit Oktober nach „Israel“ geschickt: NYT

Die USA haben seit dem 7. Oktober eine beträchtliche Menge an Waffen an „Israel“ geschickt, wie The New York Times im vergangenen Jahr unter Berufung auf Daten aus einer Analyse des Jewish Institute for National Security of America berichtete.

Die Lieferungen umfassten über 20.000 ungelenkte Bomben, etwa 2.600 gelenkte Bomben und 3.000 Präzisionsraketen. Die USA haben auch Flugzeuge, Munition und Luftverteidigungssysteme bereitgestellt.

Viele dieser Lieferungen wurden geheim gehalten oder blieben teilweise vertraulich, heißt es in dem Bericht.

Eine Analyse der Foundation for Defense of Democracies ergab, dass die bis März letzten Jahres gelieferten Waffen eine „enorme Anzahl und Vielfalt an Waffen“ darstellten, die für die Unterstützung des Sicherheitsapparats „Israels“ von entscheidender Bedeutung waren.

Die Analyse deutete auch darauf hin, dass „es unwahrscheinlich erscheint, dass Israel in absehbarer Zeit eine umfassende Selbstversorgung mit Waffen und Munition erreichen könnte“.

Lesen Sie mehr: „Israel hat 85.000 Tonnen Bomben auf Gaza abgeworfen und dabei Menschen und Land gleichermaßen getötet“

