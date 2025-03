ceasefire-killing-hundreds LIVE: Israel erobert den Netzarim-Korridor zurück und spaltet Gaza erneut in zwei Hälften

Die Staatengemeinschaft ließ den Holocaust geschehen und die Staatengemeinschaft lässt den Völkermord in Gaza/Palästina geschehen. Ein Genozid eine „jüdischen Staates“ von einem Regime, dass nur aus Rache, Eigennutz und Hass mordet und vertreibt . Die Lüge der „Selbstverteidigung“ ist längst entlarvt, Dieser „jüdische Staat“ ist eine Schande für jeden aufrechten Juden. Nicht in meinem Namen! Evelyn Hecht-Galinski

LIVE: Israel erobert den Netzarim-Korridor zurück und spaltet Gaza erneut in zwei Hälften

Von Alice Speri und Urooba Jamal

Veröffentlicht am 19. März 2025

Israelische Truppen haben den Netzarim-Korridor, der Gaza in zwei Hälften teilte und die Bewegungsfreiheit der Palästinenser einschränkte, zurückerobert, nachdem sie sich im vergangenen Monat im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens zurückgezogen hatten.

Seit Israel in den frühen Morgenstunden des Dienstags die Bombardierung des Gazastreifens wieder aufgenommen hat, sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza mindestens 436 Palästinenser, darunter 183 Kinder, getötet worden.

Taher al-Nono, ein Hamas-Funktionär, sagt, dass die Gruppe die Tür für Verhandlungen trotz der erneuten israelischen Bombardierung des Gazastreifens nicht geschlossen hat, besteht aber darauf, dass es keine Notwendigkeit für neue Vereinbarungen gibt, wenn es eine unterzeichnete gibt.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu sagt, dass die neue Bombardierung „nur der Anfang“ ist und dass alle Verhandlungen über die zerschlagene Waffenruhe im Gazastreifen, die knapp zwei Monate dauerte, nun „unter Beschuss“ stattfinden werden.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens gibt an, dass im israelischen Krieg gegen Gaza mindestens 49.547 Palästinenser getötet und 112.719 verwundet wurden. Das Medienbüro der Regierung des Gazastreifens hat die Zahl der Todesopfer auf über 61.700 aktualisiert und erklärt, dass Tausende von Palästinensern, die unter den Trümmern vermisst werden, vermutlich tot sind. Bei den von der Hamas angeführten Angriffen am 7. Oktober 2023 wurden in Israel mindestens 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 wurden gefangen genommen.

vor 3 Minuten

(16:00 GMT)

Israels Rückeroberung des Netzarim-Korridors ist ein klarer Verstoß und wird zu weiteren Vertreibungen führen

Berichterstattung aus Gaza-Stadt, Gaza

In einer Erklärung machte das israelische Militär deutlich, dass es den Netzarim-Korridor, aus dem es sich im vergangenen Monat zurückgezogen hatte, wieder übernimmt, um den Menschen die Rückkehr in den Norden des Gazastreifens zu ermöglichen.

Dieser Korridor begann bei einer Länge von 500 Metern (etwa 1.640,5 Fuß) und wurde im Laufe des letzten Jahres immer größer. Er wurde zu einem zentralen Militärkommando für das israelische Militär.

Dies ist nicht nur ein klarer Verstoß gegen die Bedingungen des Waffenstillstands durch das israelische Militär, sondern teilt den Gazastreifen nun auch in zwei Teile auf …

Diejenigen, die erst heute Morgen ihre Reise angetreten haben, um verbliebene Familienmitglieder im nördlichen Teil des Streifens zu besuchen, werden dort festsitzen. Und diejenigen, die sich im zentralen Bereich befinden und gehofft haben, irgendwann in ihre Häuser im nördlichen Teil des Streifens zurückkehren zu können, werden dies nicht tun können.

Die israelische Militärpräsenz in dem Gebiet kommt einer Bodeninvasion gleich. Das wird durch die Aussage deutlich – es wird ein Ausgangspunkt oder ein Startpunkt für die Besatzungstruppen sein, um Militäroperationen in dem Gebiet durchzuführen.

Was wir hier sehen, ist eine tatsächliche Wiederbesetzung der palästinensischen Gebiete.

Nach fast 16 Monaten der Zwangsumsiedlung wird dies zu weiteren Vertreibungen und einer Isolation zwischen den beiden Teilen des Streifens führen.

vor 8 Minuten

(15:55 GMT)

„Keine Voraussicht“ bei Israels Eskalation in Gaza: Analyst

Die erneute Eskalation Israels in Gaza wurde durch innenpolitische Erwägungen vorangetrieben, aber es fehlt eine langfristige Strategie, sagt Ori Goldberg, ein israelischer Politikanalyst, gegenüber Al Jazeera.

„Ich glaube nicht, dass Netanjahu kalkuliert, ich glaube, Netanjahu hat sich auf einen Kurs festgelegt, der von ständiger Eskalation spricht, und ich glaube, dies ist der nächste Schritt“, sagte Goldberg.

„Das unterscheidet sich nicht von allem, was Israel bereits getan hat, und es gibt keine Tugend oder Voraussicht in diesem Schritt, außer den Schritt selbst zu tun. Israel muss als aktiv wahrgenommen werden, ich glaube, das ist es, woran der Premierminister am meisten denkt.“

Goldberg fügte hinzu, dass jedes israelische Gerede über einen Sieg über die Hamas „wahnhaft“ sei.

„Es gibt keine echte Chance, die Hamas zu besiegen. Im Grunde ist dies ein Spiel, bei dem beide Seiten auf eine Intervention von außen warten, um sie davon abzuhalten, diesen Weg einzuschlagen, der für beide offensichtlich unproduktiv ist“, sagte er.

„Was Israel betrifft, so war dies eine Behauptung, die auf nichts als Rhetorik und innenpolitischen Erwägungen basierte … Es geht darum, die Uhr zurückzudrehen und so zu tun, als hätten die letzten anderthalb Monate nicht wirklich stattgefunden.“

vor 23 Minuten

(15:40 GMT)

Israels Katz droht mit Vertreibung in Gaza, verstärkte Offensive

Der israelische Verteidigungsminister Israeli Katz sagt, dass die Evakuierung von Palästinensern aus den „Kampfzonen“ in Gaza bald wieder beginnen wird.

In einer Erklärung warnte der Minister, dass Israel seine neue Offensive verstärken werde.

Katz sagte, dass Israel mit einer Intensität handeln werde, die man noch nicht gesehen habe, wenn die von der Hamas in Gaza festgehaltenen Gefangenen nicht befreit würden.

Hunderttausende Palästinenser waren in die Überreste ihrer Häuser zurückgekehrt, und die israelischen Streitkräfte hatten sich während der Waffenruhe in Gaza, die Ende Januar begann, in eine Pufferzone entlang der Grenze zurückgezogen.

Israels scheidender Außenminister Israel Katz [Datei: Menahem Kahana/AFP]

vor 44 Minuten

(15:18 GMT)

Israel übernimmt wieder die Kontrolle über den Netzarim-Korridor und erweitert den „Puffer“ in Gaza: Militär

Das israelische Militär sagt, dass die anhaltende Eskalation in Gaza, bei der bereits mindestens 436 Menschen getötet wurden, dazu dienen soll, einen „Teilpuffer“ in dem Gebiet zu schaffen.

In einem Beitrag auf X schrieb das Militär, dass seine Streitkräfte in den letzten 24 Stunden „eine gezielte Bodenoperation im Zentrum des Gazastreifens und im Süden begonnen haben, mit dem Ziel, den Sicherheitsbereich zu erweitern und einen teilweisen Puffer zwischen dem Norden und Süden des Streifens zu schaffen“.

Es fügte hinzu, dass die israelischen Streitkräfte im Rahmen der Operation die Kontrolle über den Netzarim-Korridor übernommen haben, aus dem sie sich im Februar im Rahmen der ersten Phase des Waffenstillstandsabkommens zurückgezogen hatten.

vor 48 Minuten

(15:15 GMT)

HÖREN: Was der zerbrochene Waffenstillstand für Gaza bedeutet

Der fragile Waffenstillstand in Gaza ist vorbei.

Unsere Podcast-Reihe The Take untersucht, warum dies geschehen ist und was das Ende des Waffenstillstands für die Palästinenser in Gaza bedeuten könnte.

