Schön gedacht, aber das Kriegsverbrecher Netanjahu Regime fährt mit dem Völkermord unerverhohlen fort und das mit „Trumpscher“ Unterstützung. Soviel zum Kriegsstopper Trump, da haben sich zwei an Verlogenheit und Eigennutz handelnde gleicher Dealer im Geiste gefunden ! EHG



https://www.palestinechronicle.com/global-legal-coalition-launched-to-prosecute-israeli-war-crimes-suspects/



Globale Rechtskoalition zur Verfolgung israelischer Kriegsverbrecherverdächtiger ins Leben gerufen

19. März 2025

Eine weltweite Rechtskoalition, die sich der Rechenschaftspflicht israelischer und doppelter Staatsangehöriger widmet, wurde ins Leben gerufen. (Foto: via Global 195 X page)

Von Palestina Chronicle Staff

Global 195, angeführt von ICJP, ruft eine weltweite Rechtskoalition ins Leben, um mutmaßliche Kriegsverbrechen von israelischen und doppelten Staatsangehörigen zu verfolgen, wobei Personen aus militärischen und politischen Reihen ins Visier genommen werden.

Eine weltweite Rechtskoalition, die sich der Rechenschaftspflicht israelischer und doppelter Staatsangehöriger widmet, die mutmaßlich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza begangen haben, wurde ins Leben gerufen.

Die Initiative Global 195, die vom International Center of Justice for Palestinians (ICJP) angeführt wird, „etabliert ein globales Netzwerk der Rechenschaftspflicht“, das sicherstellen wird, dass nationale und internationale Rechtsmechanismen genutzt werden, um Personen, die im Verdacht stehen, Kriegsverbrechen begangen zu haben, zu verfolgen, wo auch immer sie sich befinden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Die Koalition wird gleichzeitig in mehreren Gerichtsbarkeiten ihren Beitrag leisten, indem sie private Haftbefehle beantragt und Gerichtsverfahren gegen die mutmaßlich Beteiligten einleitet.

Zum Umfang von Global 195 gehören Personen, „die in den israelischen Streitkräften (IDF) gekämpft haben, sowie Personen aus der gesamten militärischen und politischen Befehlskette Israels, von hochrangigen Entscheidungsträgern bis hin zu Einsatzkräften, die direkt oder indirekt für Verstöße gegen das Völkerrecht verantwortlich sind.“

Straflosigkeit darf nicht weiter bestehen

„Die Behinderung internationaler Rechtsinstitutionen bei der Verfolgung von Personen, die für Kriegsverbrechen in Palästina verantwortlich sind, in Verbindung mit dem Versäumnis nationaler Polizeikräfte, ihren Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht und den Grundsätzen der universellen Gerichtsbarkeit nachzukommen, hat dazu geführt, dass mutmaßliche israelische Kriegsverbrecher weiterhin straffrei bleiben“, sagte Tayab Ali, Direktor des ICJP, am Dienstag auf einer internationalen Pressekonferenz in London.

Das ICJP hat eine Koalition von Rechtspraktikern und Organisationen aus mehr als sechs Ländern, darunter Malaysia, die Türkei, Norwegen, Kanada, Bosnien und Herzegowina und das Vereinigte Königreich, gebildet und wird weiterhin „in allen Ländern der Welt“ Rechtsteams aufbauen.

„Nach dem Völkerrecht sind Staaten verpflichtet, Kriegsverbrechen zu untersuchen und zu verfolgen, doch diese Verpflichtungen wurden systematisch vernachlässigt. Der Start von Global 195 ist eine notwendige rechtliche Intervention, um dieses Versäumnis zu beheben“, betonte Ali.

Er erklärte, dass durch die Aktivierung innerstaatlicher Rechtsmechanismen in mehreren Gerichtsbarkeiten „wir sicherstellen, dass diejenigen, die für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza verantwortlich sind, rechtlich zur Rechenschaft gezogen werden und sich nirgendwo mehr verstecken können“.

„Straflosigkeit für schwere internationale Verbrechen ist rechtlich nicht haltbar. Staaten haben die Pflicht zu handeln, und wo sie versagen, muss die Zivilgesellschaft einspringen, um sicherzustellen, dass Gerechtigkeit geübt wird„, fuhr Ali fort.

“Gerechtigkeit für Gaza“ – Beweise

Die wichtigsten Beweise, die von der Koalition verwendet wurden, wurden in den letzten 18 Monaten im Rahmen der Untersuchung „Gerechtigkeit für Gaza“ der ICJP gesammelt.

Zu den Beweisen gehören: 135 Augenzeugenberichte aus erster Hand, die durch Open-Source-Intelligence (OSINT) und Berichte aus ganz Gaza gestützt werden.

Die Untersuchungsergebnisse, so heißt es in der Pressemitteilung, bestätigen ein Muster systematischer Verstöße, darunter wahllose und unverhältnismäßige Bombardierungen von Zivilisten, gezielte und systematische Angriffe auf lebenswichtige Infrastrukturen, Angriffe auf ausgewiesene „Sicherheitszonen“ und verstärkte Luftangriffe auf Flüchtlingslager, Einsatz von Hunger als Kriegswaffe und erzwungene Massenvertreibungen.

Die Schwere dieser Erkenntnisse, so die ICJP, unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer rechtlichen Rechenschaftspflicht.

Türkiye-Fall

Huseyin Disli, Vizepräsident der Worldwide Lawyers Association (WOLAS), sagte, dass seine Organisation die Global195-Initiative voll und ganz unterstütze, indem sie die Beschwerde in der Türkei einreiche, „als einen entscheidenden Schritt zur Beendigung der israelischen Straflosigkeit“.

„Der Fall Palästinas ist ein Beispiel für die „juristische Subalternität“ im Völkerrecht – Rechte werden in der Theorie anerkannt, in der Praxis aber verweigert – während zionistische Verbrechen ungehindert weitergehen“, sagte Disli.

„Außerdem hat kein nationales Gericht Haftbefehle gegen israelische Kriegsverbrecher wegen Völkermordes erlassen, was das Versagen der internationalen Rechtsordnung offenbart“, fügte er hinzu.

Disli sagte, die derzeitige Rechtsbewegung sei ‚in ihren Zielen politisch inkohärent und scheint mehr zu erreichen, als sie tatsächlich tut‘, und fügte hinzu, dass rechtliche Schritte ‚ganzheitlich-strategisch und nicht fragmentiert-symbolisch‘ sein müssten.

„WOLAS fordert eine koordinierte Rechtsfront, die die gewalttätige Natur des Zionismus aufdeckt, seine Reichweite begrenzt, die zionistische Kolonisierung verhindert und den Zufluss von Kapital, Waffen und Ressourcen in das zionistische Vernichtungsprojekt unterbindet“, betonte er.

Unterstützung aus Norwegen

In einer gemeinsamen Erklärung von ICJ Norway und Defend International Law zur Unterstützung der Initiative heißt es: „Als zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für die Achtung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit einsetzen, halten wir es für wichtig, die Straflosigkeit bei Gräueltaten zu bekämpfen, unabhängig von der Nationalität des Täters oder des Opfers.“

„Wir sind davon überzeugt, dass solche Verbrechen in Gaza begangen wurden“, heißt es in der Erklärung weiter, und fügt hinzu, dass die Beschwerde “nun zu unabhängigen und unparteiischen Ermittlungen der mutmaßlichen Kriegsverbrechen führen sollte, auch durch Staatsanwälte in Drittstaaten, die mit extraterritorialer Gerichtsbarkeit betraut sind.“

Malaysische Anwälte für Palästina

Awang Armadajaya bin Awang Mahmud, ein malaysischer Anwalt und Prozessbevollmächtigter, sagte, sein Unternehmen habe in den letzten Monaten die Gelegenheit gehabt, „die überwältigenden Beweise für Kriegsverbrechen in Gaza zu sichten“, die von der ICJP gesammelt wurden.

Auf der Pressekonferenz forderte er die malaysische Regierung auf, „die notwendige rechtliche und diplomatische Koordination zwischen den Staaten für die Untersuchung und Verfolgung der in der Beschwerde identifizierten mutmaßlichen Kriegsverbrecher zu verstärken“.

Der Anwalt sagte, dass der Regierung auch Empfehlungen „in Bezug auf Grenzkontrollen und -beschränkungen, das Einfrieren von Vermögenswerten und potenzielle finanzielle Sanktionen“ unterbreitet wurden.

Er lud auch malaysische Juristen ein, sich dem Fall anzuschließen und Teil der Bewegung „Malaysische Anwälte für Palästina“ zu werden, die sich im Prozess der formellen Anerkennung befand.

Andauernde Gräueltaten

Seit Oktober 2023 hat Israel über 48.500 Palästinenser, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet und Gaza in Trümmern hinterlassen.

Die erneute israelische Gewalt am 18. März hat einen Waffenstillstand gebrochen, der am 19. Januar begann. Bei den jüngsten Militäraktionen wurden Hunderte Palästinenser getötet und viele weitere verletzt, vor allem Zivilisten, darunter Frauen und Kinder.

Während zahlreiche Länder und Menschenrechtsgruppen die Verstöße verurteilt haben, haben die USA ihre Unterstützung für Israel fortgesetzt und behauptet, dass die Militäraktion mit vorherigem Wissen und Zustimmung Washingtons durchgeführt wurde.

Im November 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant und beschuldigte sie der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Israel droht außerdem ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof wegen seiner Handlungen in der Enklave.

(The Palestina Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

