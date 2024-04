CENTCOM chief heads to Israel as Washington says Iranian strike ‚imminent‘ As the allied nations scramble to prepare for Iran’s response to the bombing of its consulate, Joe Biden reiterated that US support for Israel is ‚ironclad‘

CENTCOM-Chef reist nach Israel, während Washington sagt, der iranische Angriff stehe unmittelbar bevor

Während sich die verbündeten Nationen auf die iranische Antwort auf den Bombenanschlag auf das iranische Konsulat vorbereiten, bekräftigte Joe Biden, dass die Unterstützung der USA für Israel „eisern“ sei

11. APRIL 2024

(Bildnachweis: Verteidigungsministerium/Shachar Yurman)

Der Befehlshaber des US-Zentralkommandos (CENTCOM), General Erik Kurilla, wird am 11. April Israel besuchen, um sich mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und anderen hochrangigen Armeevertretern zu treffen, in Erwartung einer iranischen Reaktion auf den Bombenanschlag auf das Teheraner Konsulat in Damaskus in der vergangenen Woche.

Sein Besuch folgt auf einen Bericht von Bloomberg, wonach das Pentagon in den kommenden Tagen „größere Raketen- oder Drohnenangriffe des Irans oder seiner Stellvertreter gegen militärische und staatliche Ziele in Israel“ erwartet. Nach Angaben der in New York erscheinenden Publikation haben die amerikanischen und israelischen Geheimdienste festgestellt, dass die iranische Vergeltung „eher eine Frage des Wann als des Ob“ ist.

Die Einschätzungen haben jedoch ergeben, dass „militärische Einrichtungen angegriffen werden könnten, zivile Einrichtungen jedoch nicht zu erwarten sind“ und dass ein Vergeltungsschlag der Islamischen Republik „nicht unbedingt“ vom Libanon aus erfolgen muss.

„Wenn der Iran von seinem eigenen Territorium aus angreift, wird Israel reagieren und im Iran angreifen“, sagte der israelische Außenminister Israel Katz am Mittwoch als Reaktion auf die zahlreichen Warnungen iranischer Offizieller nach dem tödlichen Anschlag in der syrischen Hauptstadt.

„Wenn sie das Konsulat angreifen, ist es so, als hätten sie unseren Boden angegriffen“, sagte der iranische Oberste Führer Ali Khamenei in einer Rede zum Ende des muslimischen heiligen Monats Ramadan. „Das böse Regime hat einen Fehler gemacht und muss bestraft werden, und das wird es auch.“

Der beispiellose Angriff Israels auf eine iranische diplomatische Vertretung forderte mehrere Todesopfer, darunter General Mohammad Reza Zahedi, ein hochrangiger Kommandeur der Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), der mehrere Jahre lang für den Libanon und Syrien zuständig war.

Zahedi war der ranghöchste IRGC-Offizier, der seit der Ermordung des Quds-Force-Kommandeurs Qasem Soleimani durch die USA im Jahr 2020 getötet wurde.

Nach dem Anschlag wurde die israelische Armee in Erwartung einer iranischen Antwort in Aufruhr versetzt, da die Behörden den Urlaub für alle Kampftruppen stornierten.

Einem Bericht der kuwaitischen Tageszeitung Al-Jadira zufolge setzten sich US-Beamte nach dem Angriff über Schweizer Vermittler mit den Behörden in Teheran in Verbindung und baten die Islamische Republik, keine Vergeltung zu üben, und boten Tel Aviv an, seine Angriffe im Libanon und in Syrien einzustellen.

Eine diplomatische Quelle in Beirut erklärte jedoch gegenüber Al-Jarida, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Vorschlag, die Angriffe in Syrien einzustellen, ohne weiteres zurückgewiesen habe.

Die iranischen Behörden sollen den Vorschlag in Erwägung gezogen haben, verlangten aber, dass die Garantien auch einen umfassenden Waffenstillstand im Gazastreifen umfassen.

Während sich die USA und Israel auf einen iranischen Vergeltungsschlag vorbereiten, bekräftigte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch, Washington werde „alles tun, was wir können, um Israels Sicherheit zu schützen“.

„Unser Engagement für Israels Sicherheit gegen diese Bedrohungen durch den Iran und seine Stellvertreter ist eisern“, sagte er nach einem Treffen mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida. „Lassen Sie es mich noch einmal sagen: eisern.“

